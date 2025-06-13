Іран запустив по Ізраїлю понад 100 ударних безпілотників

Речник Армії оборони Ізраїлю бригадний генерал Еффі Дефрін заявив, що Іран запустив понад сотню безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода".

Дефрін зазначив, що Армія оборони Ізраїлю працює над тим, щоб збити ці об’єкти повітряного нападу. Безпілотникам, запущеним із території Ірану, знадобиться кілька годин, щоб дістатися Ізраїлю.

Речник також повідомив, що Військово-повітряні сили Ізраїлю використали для нічного удару по Ірану понад 200 літаків, які скинули понад 330 боєприпасів. Дефрін також підтвердив, що Ізраїль убив кількох високопосадовців Ірану, включно з начальником Генштабу Мохаммадом Багері, командувачем Корпусу вартових ісламської революції Хоссейном Саламі та іншими воєначальниками.

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

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