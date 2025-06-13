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Новини Удар Ізраїлю по Ірану
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Іран запустив по Ізраїлю понад 100 ударних безпілотників

Іран запустив шахеди по Ізраїлю

Речник Армії оборони Ізраїлю бригадний генерал Еффі Дефрін заявив, що Іран запустив понад сотню безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода".

Дефрін зазначив, що Армія оборони Ізраїлю працює над тим, щоб збити ці об’єкти повітряного нападу. Безпілотникам, запущеним із території Ірану, знадобиться кілька годин, щоб дістатися Ізраїлю.

Речник також повідомив, що Військово-повітряні сили Ізраїлю використали для нічного удару по Ірану понад 200 літаків, які скинули понад 330 боєприпасів. Дефрін також підтвердив, що Ізраїль убив кількох високопосадовців Ірану, включно з начальником Генштабу Мохаммадом Багері, командувачем Корпусу вартових ісламської революції Хоссейном Саламі та іншими воєначальниками.

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

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Автор: 

Ізраїль (1661) Іран (2078)


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Повинні збити
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13.06.2025 08:49 Відповісти
Москалі по нас кожну ніч запускають від 100 до 300 і ми якось справляємося, то і вони не пропадуть.
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13.06.2025 08:51 Відповісти
Мощщщна відповідь - аж 100 мопедів...
По нам випускали більш 300-х і витримали!
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13.06.2025 08:52 Відповісти
Ізраїль як пів Одеської області.
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13.06.2025 08:58 Відповісти
Чекаємо на поцілунки, нітаняху з прутіним….
Трамп, може ще і приревнувати нітаняху !?!?
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13.06.2025 08:53 Відповісти
Цікаво, така мала кількість, це наслідки ударів Ізраїля, чи наслідки продажу Шахедів рашистам?
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13.06.2025 08:56 Відповісти
Русня сама вже виробляє, тому більше схоже на насліжки роботи ВПС Ізраїлю.
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13.06.2025 09:00 Відповісти
Критичні вузли все оно постачає (постачав) Іран.
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13.06.2025 09:08 Відповісти
Мається на увазі, що ми не знаємо темпи випуску дронів Іраном. І відкрите питання - наскільки рашисти "вигребли" запаси іранців, і чи ті їх відновили і наскільки.
Тому ізраїльтяни можуть спати спокійно, Україна вже збила більшість Шахедів, котрі могли б летіти зараз до них.
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13.06.2025 09:09 Відповісти
Аплодую!
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13.06.2025 09:11 Відповісти
Рушники ще проклянуть той день коли поділились з своїм другом владімиром шахедами
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13.06.2025 08:56 Відповісти
О! Отето вже логіка справжнього геополітика.
Респект бро.
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13.06.2025 09:10 Відповісти
З такою відповіддю трамп може не переживати шо флот прийдеться задіяти, 100!! 100 *****, краіна русакам дала шахеди і бувай здоровий шахед в себе, 100 *******, короче мешканцям ізраїля немає чого особо перейматися, при загрозі в укриття, а далі пожарка впорається! Іран 404
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13.06.2025 09:01 Відповісти
Слабенько. Або кацапи вигребли все під ноль. Або знову дутий міхур з понтів.
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13.06.2025 09:10 Відповісти
 
 