Иран запустил по Израилю более 100 ударных беспилотников

Представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эффи Дефрин заявил, что Иран запустил более сотни беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".

Дефрин отметил, что Армия обороны Израиля работает над тем, чтобы сбить эти объекты воздушного нападения. Беспилотникам, запущенным с территории Ирана, понадобится несколько часов, чтобы добраться до Израиля.

Представитель также сообщил, что Военно-воздушные силы Израиля использовали для ночного удара по Ирану более 200 самолетов, которые сбросили более 330 боеприпасов. Дефрин также подтвердил, что Израиль убил нескольких высокопоставленных чиновников Ирана, включая начальника Генштаба Мохаммада Багери, командующего Корпуса стражей исламской революции Хоссейна Салами и других военачальников.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

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