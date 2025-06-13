РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13841 посетитель онлайн
Новости Удар Израиля по Ирану
3 399 24

Иран запустил по Израилю более 100 ударных беспилотников

Иран запустил шахеды по Израилю

Представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эффи Дефрин заявил, что Иран запустил более сотни беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".

Дефрин отметил, что Армия обороны Израиля работает над тем, чтобы сбить эти объекты воздушного нападения. Беспилотникам, запущенным с территории Ирана, понадобится несколько часов, чтобы добраться до Израиля.

Представитель также сообщил, что Военно-воздушные силы Израиля использовали для ночного удара по Ирану более 200 самолетов, которые сбросили более 330 боеприпасов. Дефрин также подтвердил, что Израиль убил нескольких высокопоставленных чиновников Ирана, включая начальника Генштаба Мохаммада Багери, командующего Корпуса стражей исламской революции Хоссейна Салами и других военачальников.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Израиль обнародовал список уничтоженных во время атаки чиновников Ирана

Автор: 

Израиль (1943) Иран (1833)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
Москалі по нас кожну ніч запускають від 100 до 300 і ми якось справляємося, то і вони не пропадуть.
показать весь комментарий
13.06.2025 08:51 Ответить
+4
Рушники ще проклянуть той день коли поділились з своїм другом владімиром шахедами
показать весь комментарий
13.06.2025 08:56 Ответить
+4
Мається на увазі, що ми не знаємо темпи випуску дронів Іраном. І відкрите питання - наскільки рашисти "вигребли" запаси іранців, і чи ті їх відновили і наскільки.
Тому ізраїльтяни можуть спати спокійно, Україна вже збила більшість Шахедів, котрі могли б летіти зараз до них.
показать весь комментарий
13.06.2025 09:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Повинні збити
показать весь комментарий
13.06.2025 08:49 Ответить
Москалі по нас кожну ніч запускають від 100 до 300 і ми якось справляємося, то і вони не пропадуть.
показать весь комментарий
13.06.2025 08:51 Ответить
Так ви не рівняйте територію Ізраїля та України. Ізнаїль навіть менше однієї області в Україні.
показать весь комментарий
13.06.2025 09:27 Ответить
Тому і легше зробити більш щільну ситсему ППО
показать весь комментарий
13.06.2025 09:44 Ответить
Ну так ніхто ж і не перечить. Я ж про інше писав.
показать весь комментарий
13.06.2025 09:52 Ответить
Не до 300, а до 399.
показать весь комментарий
13.06.2025 09:47 Ответить
Мощщщна відповідь - аж 100 мопедів...
По нам випускали більш 300-х і витримали!
показать весь комментарий
13.06.2025 08:52 Ответить
Ізраїль як пів Одеської області.
показать весь комментарий
13.06.2025 08:58 Ответить
чем больше чалъмичники выпустят по еврейцам (обе стороны с пуйлом в дёсна долбаться) - тем меньше смогут передать кацапне...
показать весь комментарий
13.06.2025 09:35 Ответить
Москальня вже самі виробляють більше в рази ніж іран, да і модернізували вже електроніку на досвіді з використання у нас ...
показать весь комментарий
13.06.2025 09:45 Ответить
Чекаємо на поцілунки, нітаняху з прутіним….
Трамп, може ще і приревнувати нітаняху !?!?
показать весь комментарий
13.06.2025 08:53 Ответить
Цікаво, така мала кількість, це наслідки ударів Ізраїля, чи наслідки продажу Шахедів рашистам?
показать весь комментарий
13.06.2025 08:56 Ответить
Русня сама вже виробляє, тому більше схоже на насліжки роботи ВПС Ізраїлю.
показать весь комментарий
13.06.2025 09:00 Ответить
Критичні вузли все оно постачає (постачав) Іран.
показать весь комментарий
13.06.2025 09:08 Ответить
Мається на увазі, що ми не знаємо темпи випуску дронів Іраном. І відкрите питання - наскільки рашисти "вигребли" запаси іранців, і чи ті їх відновили і наскільки.
Тому ізраїльтяни можуть спати спокійно, Україна вже збила більшість Шахедів, котрі могли б летіти зараз до них.
показать весь комментарий
13.06.2025 09:09 Ответить
Аплодую!
показать весь комментарий
13.06.2025 09:11 Ответить
Ну ось! Якщо логічно розглянути факти то можно підійти до певного висновку, що Ви і зробили
показать весь комментарий
13.06.2025 09:27 Ответить
Рушники ще проклянуть той день коли поділились з своїм другом владімиром шахедами
показать весь комментарий
13.06.2025 08:56 Ответить
О! Отето вже логіка справжнього геополітика.
Респект бро.
показать весь комментарий
13.06.2025 09:10 Ответить
Ці "рушники" одна із давніх націй на планеті Земля. Ці "рушники " лише одним своїм закликом можуть підняти всіх своїх у Європі та США. Може відкритися така скриня Пандори, що Старий світ і не бачив.
показать весь комментарий
13.06.2025 09:31 Ответить
З такою відповіддю трамп може не переживати шо флот прийдеться задіяти, 100!! 100 *****, краіна русакам дала шахеди і бувай здоровий шахед в себе, 100 *******, короче мешканцям ізраїля немає чого особо перейматися, при загрозі в укриття, а далі пожарка впорається! Іран 404
показать весь комментарий
13.06.2025 09:01 Ответить
Слабенько. Або кацапи вигребли все під ноль. Або знову дутий міхур з понтів.
показать весь комментарий
13.06.2025 09:10 Ответить
Що ж це робиться, ніколи не було і ось знову!
Це ж війна почалась! Як так? При Трампі війн ніколи ж не було! Тільки при Байдені.
Мастєр сдєлок обісрався!
показать весь комментарий
13.06.2025 09:32 Ответить
А що ж всього 100, невже навіть не мають чим відповісти все кацапам віддали?
показать весь комментарий
13.06.2025 09:41 Ответить
 
 