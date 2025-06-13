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Новости Удар Израиля по Ирану
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Израиль нанес удары по объектам в Иране, связанным с ядерной программой. ВИДЕО

В ночь на 13 июня военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по Ирану. В Тегеране слышны взрывы. Израиль объявил чрезвычайное положение и закрыл воздушное пространство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

Военно-воздушные силы Израиля нанесли "превентивный удар" по территории Ирана, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Израиль также объявил режим чрезвычайного положения.

"После превентивного удара Государства Израиль по Ирану в ближайшем будущем ожидается ракетная атака и атака беспилотников на Государство Израиль и его гражданское население", - цитирует слова Каца издание The Times of Israel.

"Громкие взрывы слышны в разных местах столицы Тегерана", - сообщает государственное телевидение Ирана. Также сообщается, что система ПВО Ирана приведена в полную боевую готовность, а в главном иранском аэропорту имени Имама Хомейни приостановлены все полеты. Израиль также закрыл свое воздушное пространство.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что начала операцию против ядерной программы Ирана под кодовым названием "Львиный народ".

Как утверждает ЦАХАЛ, у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы в течение нескольких дней создать 15 ядерных бомб, поэтому Израилю необходимо принять меры против этой "неизбежной угрозы", передает The Times of Israel.

"Звуки многочисленных взрывов" были слышны, в частности, вблизи иранского ядерного объекта в городе Натанз, сообщает Reuters.

"Мы нанесли удар в самое сердце иранской программы по обогащению ядерного топлива. Мы также нанесли удар в сердце иранской программы баллистических ракет", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. "У Ирана все еще есть значительные возможности нанести нам вред. Операция будет продолжаться столько, сколько потребуется", - подчеркнул он.

Информационные агентства, в частности Reuters, передают, что ВВС Израиля атаковали не только ядерные и военные объекты в Иране, но и точечно - военное и научное руководство в Исламской Республике.

Сообщается о гибели в результате ударов начальника штаба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хоссейна Салами и иранских ученых-ядерщиков Ферейдуна Аббаси-Давани и Мохаммада Мехди Техранчи. По информации иранских СМИ, тяжело ранен советник аятоллы Хаменеи Али Шамхани.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Израиль готов нанести удар по Ирану в случае провала переговоров по ядерной программе, - The Wall Street Journal

Автор: 

Израиль (1943) Иран (1833)


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Топ комментарии
+26
"Якби Трамп був президентом, цього б ніколи не сталося"
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13.06.2025 06:29 Ответить
+21
Якби штати не були сраними куколдами то з цими террористами в чалмах вже давно б покінчили..
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13.06.2025 06:24 Ответить
+21
Бажаю Ізраїлю перемоги у праведній війні за існування своєї країни та народу...
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13.06.2025 06:33 Ответить
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найбільший союзник москви - їзгайль.хто б там що не говорив.ця авантюра узгоджена між путіном і сатаньягу.
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13.06.2025 07:45 Ответить
Ага, ***** всемогутній. Київ за три дні - не дасть сбрехати.
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13.06.2025 08:14 Ответить
кави в Ялті обпився ,що таке висрав ?
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13.06.2025 08:53 Ответить
Більш ідіотського комертаря годі шукати )))
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13.06.2025 08:22 Ответить
основа сили росії - ціна на нафту.тільки ідіот не розуміє чому ізгайль ударив по Ірану.
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13.06.2025 09:08 Ответить
Чекаємо на реакцію американського немічного куколда
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13.06.2025 07:49 Ответить
"Еврейское казачесво восстало". Шукайте на ютюб.
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13.06.2025 07:52 Ответить
БАЙДЕН - "Коли б я залишився президентом США.ТО НІКОЛИ Б НЕ БУЛО ЗАВОРУШЕНЬ В КАЛІФОРНІЇ,І ВІЙНИ ІЗРАЇЛЮ З ІРАНОМ.А ЩЕ Б МАСК НЕ ВТРАТИВ СВОЇХ 100 З ГАКОМ ,ЛЯРДІВ БАКСІВ..."ТРАМБОН" ПРОСТО НЕ КОМПЕТЕНТНИЙ "ДУРЕНЬ",ЯКИЙ НЕ ТІЛЬКИ НЕ ЗАВЕРШИВ ВІЙНУ В УКРАЇНІ .А ПОСИЛИВ РАШИСТСЬКИЙ ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ І РАШИСТСЬКУ ОКУПАЦІЮ УКРАЇНИ
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13.06.2025 08:01 Ответить
Все твк. Але не треба так голосно кричати - вас і так чують!
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13.06.2025 09:36 Ответить
у імбецила трампа ж там угода якась вселенського масштабу з іраном була? (чи мала бути тиждні через два?), тепер скаже "це все ваш байден!"
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13.06.2025 08:04 Ответить
Подивимось що скаже Ердоган на дії Ізраїля, якому заважало розширення НАТО і ваапще - в Ірані повинен бути другим державним - івріт.
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13.06.2025 08:09 Ответить
Нехай тепер срані перси відчують на своїй шкірі,те,що відчувають громадяни України після ракетно-бомбових ударів рашистів по українській території!
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13.06.2025 08:09 Ответить
Это скорее сраные иудеи теперь почувствуют. У Ирана достаточно сил производить по 1000 дронов в день и сразу же их запускать. Ну и русня поможет чем сможет.
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13.06.2025 09:16 Ответить
Достатньо розбомбити заводи, й не буде достатньо сили. Чи ти "думаєш", що цього не врахували?
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13.06.2025 09:40 Ответить
Це буде мати негативний наслідок насамперед піднімутся ціни на нафту що вигідно москві , хоч хотілося знищення ісламського режиму.
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13.06.2025 08:17 Ответить
Тимчасово. Саудити планують підняти видобуток. Для нас вигідно 100%
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13.06.2025 08:21 Ответить
Вот хто соплі не жує: є загроза національній безпеці - ннна! А не оці «ві ар діплі консьорнд…»
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13.06.2025 08:20 Ответить
А могли б шашличків намаринувати, доріг заасфальтувати, як криворізький єврей
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13.06.2025 08:24 Ответить
Головне шоб отвєткой бармалеїв по Ізраїлю були шахєди, щоби виробництва цих драндулетів, починаючи від ґвинтика закінчуючи антенкою, були повністю знищені. Шоб ***** соснув *****, а не вантажі ілами з Ірану
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13.06.2025 08:31 Ответить
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13.06.2025 08:36 Ответить
Ізраїль дограється... власне, уже догрався. Одною з найбільших помилок людства ХХ сторіччя (може - і не тільки ХХ-го) було створення держави Ізраїль. Смутно віриться, що вона створена для щастя і процвітання єврейського народу в Аллахом забутій пустині серед ворожих народів, котрі віками ненавиділи і ненавидять євреїв. Євреї віками жили і жирували по всьому світу і, раптом(!) їм захотілося зброї. Ізраїль був створений Західним світом не як держава, а як військова база, щоб тримати під контролем колосальні навколишні нафтові і газові родовища. Зараз ситуація змінилася, і ініціатори чухають потилиці - що ми наробили? І, найголовніше - що нам робити зі своїм вередливим дитинчатком? Звідти для Людства "ломиться" ядерна війна.
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13.06.2025 08:36 Ответить
Москалю, твій антисемітський вкид смедрить мааасквою
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13.06.2025 08:38 Ответить
Типичная реакция еврея на правду визжать поросенком про антисемитизм..... А по сути что он неправильно написал?
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13.06.2025 09:18 Ответить
аЛАХ - лайно. Все що несе це видумане сміття - це війна і насилля.
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13.06.2025 08:42 Ответить
Якщо у крані нема води, зателефонуй до місцевого водоканалу - це їхня провина й відповідальність.
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13.06.2025 09:43 Ответить
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13.06.2025 08:39 Ответить
Про те, що нетаньягу таскав дідів на палках разом з пуйлом, звісно згадувати не будем
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13.06.2025 08:54 Ответить
То було згідно по пратаколу
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13.06.2025 09:12 Ответить
Ну тут стоить похвалить еврея слева - он не убивает женщин и детей десятками тысяч. По сравнению с тем что справа.
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13.06.2025 09:19 Ответить
Та ну! Скільки загинуло на півдні України, захопленому через розмінування Кримських перешийків, ти, певно, не рахував?
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13.06.2025 09:47 Ответить
Красавці, гасіть цих лайноалахівців поки нікчемні піндоси сидять видумують зручні кооментарі, виправдовуючи свою безпомічність
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13.06.2025 08:41 Ответить
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