Ізраїль завдав ударів по Ірану. ВIДЕО

У ніч на 13 червня військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по Ірану. У Тегерані чути вибухи. Ізраїль оголосив надзвичайний стан і закрив повітряний простір.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали "превентивного удару" по території Ірану, заявив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац. Ізраїль також оголосив режим надзвичайного стану.

"Після превентивного удару Держави Ізраїль по Ірану в найближчому майбутньому очікується ракетна атака і атака безпілотників на Державу Ізраїль і її цивільне населення", - цитує слова Каца видання The Times of Israel.

"Гучні вибухи чути в різних місцях столиці Тегерана", - повідомляє державне телебачення Ірану. Також повідомляється, що система ППО Ірану приведена в повну бойову готовність, а в головному іранському аеропорту імені Імама Хомейні припинені всі польоти. Ізраїль також закрив свій повітряний простір.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила, що почала операцію проти ядерної програми Ірану під кодовою назвою "Левиний народ".

Як стверджує ЦАХАЛ, в Ірану достатньо збагаченого урану, щоб протягом кількох днів створити 15 ядерних бомб, тому Ізраїлю необхідно вжити заходів проти цієї "неминучої загрози", передає The Times of Israel.

"Звуки численних вибухів" були чутні, зокрема, поблизу іранського ядерного об'єкта в місті Натанз, повідомляє Reuters.

"Ми завдали удару в саме серце іранської програми зі збагачення ядерного палива. Ми також завдали удару в серце іранської програми балістичних ракет", - заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

"В Ірану все ще є значні можливості завдати нам шкоди. Операція триватиме стільки, скільки буде потрібно", - наголосив він.

Інформаційні агентства, зокрема Reuters, передають, що ВПС Ізраїлю атакували не тільки ядерні та військові об'єкти в Ірані, а й точково - військове та наукове керівництво в Ісламській Республіці.

Повідомляється про загибель унаслідок ударів начальника штабу Корпусу вартових ісламської революції (КСІР) Хоссейна Саламі та іранських учених-ядерників Ферейдуна Аббасі-Давані й Мохаммада Мехді Техранчі. За інформацією іранських ЗМІ, важко поранено радника аятоли Хаменеї Алі Шамхані.

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