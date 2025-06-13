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Новини Удар Ізраїлю по Ірану
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Ізраїль завдав ударів по Ірану. ВIДЕО

У ніч на 13 червня військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по Ірану. У Тегерані чути вибухи. Ізраїль оголосив надзвичайний стан і закрив повітряний простір.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали "превентивного удару" по території Ірану, заявив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац. Ізраїль також оголосив режим надзвичайного стану.

"Після превентивного удару Держави Ізраїль по Ірану в найближчому майбутньому очікується ракетна атака і атака безпілотників на Державу Ізраїль і її цивільне населення", - цитує слова Каца видання The Times of Israel.

"Гучні вибухи чути в різних місцях столиці Тегерана", - повідомляє державне телебачення Ірану. Також повідомляється, що система ППО Ірану приведена в повну бойову готовність, а в головному іранському аеропорту імені Імама Хомейні припинені всі польоти. Ізраїль також закрив свій повітряний простір.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила, що почала операцію проти ядерної програми Ірану під кодовою назвою "Левиний народ".

Як стверджує ЦАХАЛ, в Ірану достатньо збагаченого урану, щоб протягом кількох днів створити 15 ядерних бомб, тому Ізраїлю необхідно вжити заходів проти цієї "неминучої загрози", передає The Times of Israel.

"Звуки численних вибухів" були чутні, зокрема, поблизу іранського ядерного об'єкта в місті Натанз, повідомляє Reuters.

"Ми завдали удару в саме серце іранської програми зі збагачення ядерного палива. Ми також завдали удару в серце іранської програми балістичних ракет", - заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

"В Ірану все ще є значні можливості завдати нам шкоди. Операція триватиме стільки, скільки буде потрібно", - наголосив він.

Інформаційні агентства, зокрема Reuters, передають, що ВПС Ізраїлю атакували не тільки ядерні та військові об'єкти в Ірані, а й точково - військове та наукове керівництво в Ісламській Республіці.

Повідомляється про загибель унаслідок ударів начальника штабу Корпусу вартових ісламської революції (КСІР) Хоссейна Саламі та іранських учених-ядерників Ферейдуна Аббасі-Давані й Мохаммада Мехді Техранчі. За інформацією іранських ЗМІ, важко поранено радника аятоли Хаменеї Алі Шамхані.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ізраїль готовий завдати удару по Ірану у разі провалу перемовин щодо ядерної програми, - The Wall Street Journal

Автор: 

Ізраїль (1661) Іран (2078)


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Топ коментарі
+26
"Якби Трамп був президентом, цього б ніколи не сталося"
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13.06.2025 06:29 Відповісти
+18
Якби штати не були сраними куколдами то з цими террористами в чалмах вже давно б покінчили..
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13.06.2025 06:24 Відповісти
+18
Бажаю Ізраїлю перемоги у праведній війні за існування своєї країни та народу...
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13.06.2025 06:33 Відповісти
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"Еврейское казачесво восстало". Шукайте на ютюб.
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13.06.2025 07:52 Відповісти
БАЙДЕН - "Коли б я залишився президентом США.ТО НІКОЛИ Б НЕ БУЛО ЗАВОРУШЕНЬ В КАЛІФОРНІЇ,І ВІЙНИ ІЗРАЇЛЮ З ІРАНОМ.А ЩЕ Б МАСК НЕ ВТРАТИВ СВОЇХ 100 З ГАКОМ ,ЛЯРДІВ БАКСІВ..."ТРАМБОН" ПРОСТО НЕ КОМПЕТЕНТНИЙ "ДУРЕНЬ",ЯКИЙ НЕ ТІЛЬКИ НЕ ЗАВЕРШИВ ВІЙНУ В УКРАЇНІ .А ПОСИЛИВ РАШИСТСЬКИЙ ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ І РАШИСТСЬКУ ОКУПАЦІЮ УКРАЇНИ
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13.06.2025 08:01 Відповісти
у імбецила трампа ж там угода якась вселенського масштабу з іраном була? (чи мала бути тиждні через два?), тепер скаже "це все ваш байден!"
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13.06.2025 08:04 Відповісти
Подивимось що скаже Ердоган на дії Ізраїля, якому заважало розширення НАТО і ваапще - в Ірані повинен бути другим державним - івріт.
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13.06.2025 08:09 Відповісти
Нехай тепер срані перси відчують на своїй шкірі,те,що відчувають громадяни України після ракетно-бомбових ударів рашистів по українській території!
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13.06.2025 08:09 Відповісти
Это скорее сраные иудеи теперь почувствуют. У Ирана достаточно сил производить по 1000 дронов в день и сразу же их запускать. Ну и русня поможет чем сможет.
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13.06.2025 09:16 Відповісти
Це буде мати негативний наслідок насамперед піднімутся ціни на нафту що вигідно москві , хоч хотілося знищення ісламського режиму.
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13.06.2025 08:17 Відповісти
Тимчасово. Саудити планують підняти видобуток. Для нас вигідно 100%
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13.06.2025 08:21 Відповісти
Вот хто соплі не жує: є загроза національній безпеці - ннна! А не оці «ві ар діплі консьорнд…»
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13.06.2025 08:20 Відповісти
А могли б шашличків намаринувати, доріг заасфальтувати, як криворізький єврей
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13.06.2025 08:24 Відповісти
Головне шоб отвєткой бармалеїв по Ізраїлю були шахєди, щоби виробництва цих драндулетів, починаючи від ґвинтика закінчуючи антенкою, були повністю знищені. Шоб ***** соснув *****, а не вантажі ілами з Ірану
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13.06.2025 08:31 Відповісти
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13.06.2025 08:36 Відповісти
Ізраїль дограється... власне, уже догрався. Одною з найбільших помилок людства ХХ сторіччя (може - і не тільки ХХ-го) було створення держави Ізраїль. Смутно віриться, що вона створена для щастя і процвітання єврейського народу в Аллахом забутій пустині серед ворожих народів, котрі віками ненавиділи і ненавидять євреїв. Євреї віками жили і жирували по всьому світу і, раптом(!) їм захотілося зброї. Ізраїль був створений Західним світом не як держава, а як військова база, щоб тримати під контролем колосальні навколишні нафтові і газові родовища. Зараз ситуація змінилася, і ініціатори чухають потилиці - що ми наробили? І, найголовніше - що нам робити зі своїм вередливим дитинчатком? Звідти для Людства "ломиться" ядерна війна.
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13.06.2025 08:36 Відповісти
Москалю, твій антисемітський вкид смедрить мааасквою
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13.06.2025 08:38 Відповісти
аЛАХ - лайно. Все що несе це видумане сміття - це війна і насилля.
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13.06.2025 08:42 Відповісти
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13.06.2025 08:39 Відповісти
Про те, що нетаньягу таскав дідів на палках разом з пуйлом, звісно згадувати не будем
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13.06.2025 08:54 Відповісти
То було згідно по пратаколу
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13.06.2025 09:12 Відповісти
Красавці, гасіть цих лайноалахівців поки нікчемні піндоси сидять видумують зручні кооментарі, виправдовуючи свою безпомічність
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13.06.2025 08:41 Відповісти
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