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Новини Ядерна угода між США та Іраном Ядерна програма Ірану Удар Ізраїлю по Ірану
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Ізраїль готовий завдати удару по Ірану у разі провалу перемовин щодо ядерної програми, - The Wall Street Journal

нетаньяху

Ізраїль може розпочати військову операцію проти Ірану 15 червня, якщо Тегеран відмовиться від угоди щодо ядерної програми зі США.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

Згідно з публікацією WSJ, Ізраїль готовий до удару по ядерних об'єктах Ірану у разі провалу шостого раунду переговорів між Тегераном і Вашингтоном. Мова йде про вимогу США зупинити збагачення урану, здатного використовуватись для створення ядерної зброї.

Як повідомили два американські чиновники, 9 червня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху обговорив цю тему телефоном з президентом США Дональдом Трампом. Після цього США почали евакуацію частини дипломатів і військових з Близького Сходу. За даними американської розвідки, Ізраїль проводить підготовку до можливого завдання удару.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль "цілком може" завдати удару по ядерних об'єктах Ірану,

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп про угоду з Іраном: З ними щось сталося, але я значно менше впевнений у тому, що угода буде укладена

Автор: 

Ізраїль (1661) Іран (2072)


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Когда будут переговоры о без ядерном статусе Израиля?
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13.06.2025 02:03 Відповісти
схоже на блеф.
враховуючи те що задіяне курча тако то взгалі все може закінчитися смішною обісратістю.
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13.06.2025 02:05 Відповісти
.....
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13.06.2025 02:06 Відповісти
израиль себе тихонько наковырял бимбу, пакистанцы тоже заимели, хотя в горах у них алахбабахи сидят, а ирану нельзя?
и это после того, как Украину чемоданный стирает с лица земли?
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13.06.2025 02:07 Відповісти
Вісь зла наступає
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13.06.2025 02:12 Відповісти
Вже послали і фака показали, а він все рівно:«Ой не чує баба».
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13.06.2025 02:32 Відповісти
 
 