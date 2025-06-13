Ізраїль готовий завдати удару по Ірану у разі провалу перемовин щодо ядерної програми, - The Wall Street Journal

Ізраїль може розпочати військову операцію проти Ірану 15 червня, якщо Тегеран відмовиться від угоди щодо ядерної програми зі США.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

Згідно з публікацією WSJ, Ізраїль готовий до удару по ядерних об'єктах Ірану у разі провалу шостого раунду переговорів між Тегераном і Вашингтоном. Мова йде про вимогу США зупинити збагачення урану, здатного використовуватись для створення ядерної зброї.

Як повідомили два американські чиновники, 9 червня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху обговорив цю тему телефоном з президентом США Дональдом Трампом. Після цього США почали евакуацію частини дипломатів і військових з Близького Сходу. За даними американської розвідки, Ізраїль проводить підготовку до можливого завдання удару.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль "цілком може" завдати удару по ядерних об'єктах Ірану,

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