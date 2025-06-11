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Новини Ядерна угода між США та Іраном
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Трамп про угоду з Іраном: З ними щось сталося, але я значно менше впевнений у тому, що угода буде укладена

президент США Трамп

Президент США Дональд Трамп каже, що втрачає впевненість в можливості укласти ядерну угоду з Іраном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на його інтерв’ю журналістці Міранді Дівайн для програми Pod Force One.

Водночас Трамп заявив, що Іран не отримає ядерної зброї незалежно від перебігу переговорів.

"Я не знаю… Раніше я так думав, але з кожним днем дедалі менше впевнений у цьому", – сказав президент, відповідаючи на запитання, чи вважає він, що зможе змусити Іран відмовитися від ядерної програми.

За його словами, "вони зволікають" і він "менш упевнений зараз, ніж кілька місяців тому".

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"З ними щось сталося, але я значно менше впевнений у тому, що угода буде укладена", – повторив Трамп.

На запитання, що станеться, якщо угоди не буде, Трамп відповів: "Ну, якщо вони не укладуть угоду – вони не матимуть ядерної зброї. Якщо вони укладуть угоду – вони теж не матимуть ядерної зброї".

На його думку, "було б набагато краще зробити це без війни, без смертей". Водночас Трамп припустив, що "вони зроблять помилку".

Можливо, вони не хочуть укладати угоду, додав він.

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Автор: 

Іран (2071) ядерна зброя (1174) ядерна безпека (571) Трамп Дональд (6147)


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Топ коментарі
+8
Війну в Україні за 24 години вже закінчив. Зашилилось домовитись з Іраном.
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11.06.2025 21:27 Відповісти
+6
Іранці тебе на пую вертіли, стара ганчірко!
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11.06.2025 21:27 Відповісти
+4
С ****** что-то случилось, с иранцами что-то случилось... А может это с Трампом что-то случилось?)
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11.06.2025 21:29 Відповісти
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А я думав ,що він про *****)Ну він же так само казав,що хйла добре знає,але з ним щось сталося,він бомбить українські міста,ноу ґут)
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11.06.2025 21:26 Відповісти
Іранці тебе на пую вертіли, стара ганчірко!
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11.06.2025 21:27 Відповісти
Війну в Україні за 24 години вже закінчив. Зашилилось домовитись з Іраном.
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11.06.2025 21:27 Відповісти
вже... фсьо... не залишилось....
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11.06.2025 21:36 Відповісти
Не тільки, і Гренландію купив, і Канаду 51-м штатом зробив, і з куратором своїм ****** шось сталось
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11.06.2025 21:39 Відповісти
стається з усіма ЩОСЬ ,а як та з лікарями у США ? У БІЛИЙ ДІМ ніхто не йде працювати? як йу Пентагон?
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11.06.2025 22:09 Відповісти
С ****** что-то случилось, с иранцами что-то случилось... А может это с Трампом что-то случилось?)
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11.06.2025 21:29 Відповісти
З Іраном як і зі мною завжди якась муйня - Трамп
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11.06.2025 21:30 Відповісти
Таке враження, що читаєш якийсь спеціалізований ресурс із психіатрії.
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11.06.2025 21:30 Відповісти
Істероїдний тип акцентуації характеру)

Домінуючі риси: демонстративність, тобто прагнення бути постійно в центрі уваги, причому іноді за всяку ціну, безмежний егоцентризм, ненаситна жага постійної уваги до себе, захоплення, здивування, шанування, поклоніння.

Відразливі риси характеру: здатність до інтриг і демагогії, брехливість і лицемірство, задерикуватість і відчайдушність, необдуманий ризик (але тільки в присутності глядачів), похвальба неіснуючими успіхами, облік тільки власних бажань, явно завищена самооцінка, образливість, коли зачіпають його особисто.
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11.06.2025 21:57 Відповісти
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11.06.2025 21:32 Відповісти
Дай їм 2 тижні.
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11.06.2025 21:32 Відповісти
Бро 100500%
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11.06.2025 21:34 Відповісти
Угода з китайцями, іранцями і ще москлів тре угодити
америці ппц
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11.06.2025 21:33 Відповісти
Какое же тупое конченное Гавно!
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11.06.2025 21:33 Відповісти
Здувся через подряпане вухо, педофіл.
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11.06.2025 21:34 Відповісти
тисяча сто перше китайське.... трампівські чудові переговори з великим пшиком

скучно, дєдушка....

ехай даві вільних каліфорнійцыв.за допомогою US ARMY.
хоча, здається мені, що й ти там бздюлєй вигребеш

.
.
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11.06.2025 21:35 Відповісти
6 палата біля вікна чекає на тебе, непритомність.
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11.06.2025 21:35 Відповісти
Як в тому анекдоті.

- Мужик проснись ти сереш!
- А я і не сплю...
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11.06.2025 21:38 Відповісти
де займати чергу щоб трампа обізвати тако?
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11.06.2025 21:39 Відповісти
З ними щось сталося ...
- нічого , з ними , не сталося - просто рудого , вчергове , поставили рачки !
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11.06.2025 21:40 Відповісти
тобто, рудий фрік відтрахав виключно україну, і тільки україну через могутнього зе!скомороха?
всі інші послали його *****?
оце, я розумію....
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11.06.2025 21:40 Відповісти
Спец по угодам
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11.06.2025 21:41 Відповісти
Терпи, братішка пуцинський, ще два дні - а там Мар-а-Лаго, гольф, дзвінок пуцину, щоб заспокоїв, а там і новий тиждень - і про впертих іранців можливо забудуть. Головне - Нацгвардію готуй до війни. З американцями. На американській території.
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11.06.2025 21:42 Відповісти
TACO...
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11.06.2025 21:44 Відповісти
А рудий петух так і робить з сша то що в нього виходить найкращє, банкрота, твоі вже говорять про можливий дефолт в другій половині літа, а війна все списати зможе!
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11.06.2025 21:46 Відповісти
Цей ідіот ще думає, що за нього ЕС впишеться, як війна з Іраном буде. Не впишеться, підар. Ти вже нікому не потрібний. Тебе вже всі кинули, бо насрав їм на голову.
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11.06.2025 21:55 Відповісти
що сталося, дурний приклад заразний, теж хочуть як і кремль відчути білодомівський язик у дупі
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11.06.2025 21:55 Відповісти
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Сдается мне (эвакуация посольств США, заявления из Вашингтона и Тегерана, участившиеся полеты всяких ВВС и еще кое-что, о чем писать нельзя) история с Ираном разрешится не до конца лета, а сильно пораньше.
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11.06.2025 21:59 Відповісти
Скажу по-французьки, - не можеш срати, не мучай жопу, або ж по-кацапські, - бері шинель, іді домой в палату номер шість.
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11.06.2025 22:01 Відповісти
Зато увесь світ знає і все більше впевнений який ти доLboйоб рудий.
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11.06.2025 22:03 Відповісти
 
 