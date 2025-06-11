Трамп про угоду з Іраном: З ними щось сталося, але я значно менше впевнений у тому, що угода буде укладена
Президент США Дональд Трамп каже, що втрачає впевненість в можливості укласти ядерну угоду з Іраном.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на його інтерв’ю журналістці Міранді Дівайн для програми Pod Force One.
Водночас Трамп заявив, що Іран не отримає ядерної зброї незалежно від перебігу переговорів.
"Я не знаю… Раніше я так думав, але з кожним днем дедалі менше впевнений у цьому", – сказав президент, відповідаючи на запитання, чи вважає він, що зможе змусити Іран відмовитися від ядерної програми.
За його словами, "вони зволікають" і він "менш упевнений зараз, ніж кілька місяців тому".
"З ними щось сталося, але я значно менше впевнений у тому, що угода буде укладена", – повторив Трамп.
На запитання, що станеться, якщо угоди не буде, Трамп відповів: "Ну, якщо вони не укладуть угоду – вони не матимуть ядерної зброї. Якщо вони укладуть угоду – вони теж не матимуть ядерної зброї".
На його думку, "було б набагато краще зробити це без війни, без смертей". Водночас Трамп припустив, що "вони зроблять помилку".
Можливо, вони не хочуть укладати угоду, додав він.
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Домінуючі риси: демонстративність, тобто прагнення бути постійно в центрі уваги, причому іноді за всяку ціну, безмежний егоцентризм, ненаситна жага постійної уваги до себе, захоплення, здивування, шанування, поклоніння.
Відразливі риси характеру: здатність до інтриг і демагогії, брехливість і лицемірство, задерикуватість і відчайдушність, необдуманий ризик (але тільки в присутності глядачів), похвальба неіснуючими успіхами, облік тільки власних бажань, явно завищена самооцінка, образливість, коли зачіпають його особисто.
америці ппц
китайське....трампівські чудові переговори з великим пшиком
скучно, дєдушка....
ехай даві вільних каліфорнійцыв.за допомогою US ARMY.
хоча, здається мені, що й ти там бздюлєй вигребеш
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- Мужик проснись ти сереш!
- А я і не сплю...
- нічого , з ними , не сталося - просто рудого , вчергове , поставили рачки !
всі інші послали його *****?
оце, я розумію....
Сдается мне (эвакуация посольств США, заявления из Вашингтона и Тегерана, участившиеся полеты всяких ВВС и еще кое-что, о чем писать нельзя) история с Ираном разрешится не до конца лета, а сильно пораньше.