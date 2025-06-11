Трамп про угоду з Іраном: З ними щось сталося, але я значно менше впевнений у тому, що угода буде укладена

Президент США Дональд Трамп каже, що втрачає впевненість в можливості укласти ядерну угоду з Іраном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на його інтерв’ю журналістці Міранді Дівайн для програми Pod Force One.

Водночас Трамп заявив, що Іран не отримає ядерної зброї незалежно від перебігу переговорів.

"Я не знаю… Раніше я так думав, але з кожним днем дедалі менше впевнений у цьому", – сказав президент, відповідаючи на запитання, чи вважає він, що зможе змусити Іран відмовитися від ядерної програми.

За його словами, "вони зволікають" і він "менш упевнений зараз, ніж кілька місяців тому".

Читайте: Трамп про війну РФ проти України: Хто б подумав, що дрони стануть такою потужною зброєю

"З ними щось сталося, але я значно менше впевнений у тому, що угода буде укладена", – повторив Трамп.

На запитання, що станеться, якщо угоди не буде, Трамп відповів: "Ну, якщо вони не укладуть угоду – вони не матимуть ядерної зброї. Якщо вони укладуть угоду – вони теж не матимуть ядерної зброї".

На його думку, "було б набагато краще зробити це без війни, без смертей". Водночас Трамп припустив, що "вони зроблять помилку".

Можливо, вони не хочуть укладати угоду, додав він.

Читайте також: "Угода укладена, стосунки прекрасні": Трамп оголосив про домовленості у торгівлі з Китаєм