Трамп про війну РФ проти України: Хто б подумав, що дрони стануть такою потужною зброєю
Президент США Дональд Трамп заявив, що війна Росії проти України – це "війна безпілотників", а дрони є потужною та сучасною зброєю.
Про це він сказав в інтерв’ю програми Pod Force One, передає Цензор.НЕТ..
"Дрони – це нова річ. Нова популярна зброя. Якщо подивитися на цю жахливу війну між Росією й Україною, яку ми намагаємося зупинити, то побачите, що це – війна безпілотників", - зазначив Трамп.
За його словами, дрони показали себе як "швидкі й розумні" системи, і ще три роки тому ніхто й уявити не міг, що вони стануть настільки впливовими на полі бою: "Це дивовижно".
"Хто б міг подумати, що безпілотник виявиться такою потужною зброєю! Але він замінює безліч інших видів озброєнь, навіть літаки", - наголосив Трамп.
Американський лідер додав, що як Україна, так і Росія активно застосовують безпілотники на рівні, "про який ніхто й не думав, що це можливо".
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Трамп, як і зажди, поступив не по ХРИСТИЯНСЬКИ, кинувши нужденну Україну, помирати від рук убивці прутіна!!!
так то ядерки, балістики і крилатих ракет у нас немає
Любимая давалка путина
їм треба подумати як купити ідеї у тих хто вже подумав.
Хто б міг подумати що довбай'об стане президентом США...
Только наш занимал не пост глав.балабола, а вполне себе министра
весiльноiобороны. Если кого и стоило бы расстрелять - так это этого.
Але не вийшло ...