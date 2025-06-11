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Новини Трамп про війну в Україні Заяви Трампа
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Трамп про війну РФ проти України: Хто б подумав, що дрони стануть такою потужною зброєю

Трамп вражений роллю дронів у війні Росії проти України

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна Росії проти України – це "війна безпілотників", а дрони є потужною та сучасною зброєю.

Про це він сказав в інтерв’ю програми Pod Force One, передає Цензор.НЕТ..

"Дрони – це нова річ. Нова популярна зброя. Якщо подивитися на цю жахливу війну між Росією й Україною, яку ми намагаємося зупинити, то побачите, що це – війна безпілотників", - зазначив Трамп. 

За його словами, дрони показали себе як "швидкі й розумні" системи, і ще три роки тому ніхто й уявити не міг, що вони стануть настільки впливовими на полі бою: "Це дивовижно".

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"Хто б міг подумати, що безпілотник виявиться такою потужною зброєю! Але він замінює безліч інших видів озброєнь, навіть літаки", - наголосив Трамп.

Американський лідер додав, що як Україна, так і Росія активно застосовують безпілотники на рівні, "про який ніхто й не думав, що це можливо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я з Україною, ми підписали велику угоду щодо рідкоземельних елементів, - Трамп

Автор: 

Трамп Дональд (6147) дрони (4932) війна в Україні (4786)


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Топ коментарі
+10
Через це, Трамп, мабуть, і не передав на ЗАХИСТ України, більше 20,000 засобів для збиття московських шахедів???
Трамп, як і зажди, поступив не по ХРИСТИЯНСЬКИ, кинувши нужденну Україну, помирати від рук убивці прутіна!!!
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11.06.2025 20:16 Відповісти
+10
А світі багато чудес.
Хто б міг подумати що довбай'об стане президентом США...
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11.06.2025 20:34 Відповісти
+8
а тебе шестикратный банкрот взагалі мізки є там крім любування себе нічого нема а забув красти як і всі недолугі автократи
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11.06.2025 20:13 Відповісти
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а тебе шестикратный банкрот взагалі мізки є там крім любування себе нічого нема а забув красти як і всі недолугі автократи
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11.06.2025 20:13 Відповісти
Через це, Трамп, мабуть, і не передав на ЗАХИСТ України, більше 20,000 засобів для збиття московських шахедів???
Трамп, як і зажди, поступив не по ХРИСТИЯНСЬКИ, кинувши нужденну Україну, помирати від рук убивці прутіна!!!
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11.06.2025 20:16 Відповісти
на дронах багато не заробиш, продовжуй локшину про "золотий купол", вона виборцям поки що гарно заходить.
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11.06.2025 20:18 Відповісти
Еще пара десятилетий войны и украинцы с кацапами уйдут далеко вперед.
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11.06.2025 20:18 Відповісти
Трамно і подумати антогонізми.
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11.06.2025 20:19 Відповісти
seliuk/zadrypanyi.us
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11.06.2025 20:20 Відповісти
Тут навіть нічого коментувати
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11.06.2025 20:21 Відповісти
Дрони потужні тільки завдяки нестандартному розуму українців...
так то ядерки, балістики і крилатих ракет у нас немає
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11.06.2025 20:21 Відповісти
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11.06.2025 20:23 Відповісти
ТРАМП- сегодня- знаменитая ДАВАЛКА
Любимая давалка путина
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11.06.2025 20:46 Відповісти
Хто б міг подумати що самозакоханий підстаркуватий імбецил може знову стати президентом сильної держави яку ще зовсім недавно поважали та сприймали як надійного партнера ...
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11.06.2025 20:24 Відповісти
А у нас хiба не так? Я по цi пори не вiрю, що в нас - так.
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11.06.2025 20:34 Відповісти
лідерам держав і не треба думати про те якою зброєю треба воювати.
їм треба подумати як купити ідеї у тих хто вже подумав.
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11.06.2025 20:26 Відповісти
То й який в .ера з нього президент... ... Лабух звичайний
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11.06.2025 20:26 Відповісти
А ты, дебил, не видел войну Азербайджана за возвращение оккупированного Карабаха?
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11.06.2025 20:27 Відповісти
умничаешь, ****! вместо того чтобы помочь. ну или хотя бы не мешать
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11.06.2025 20:28 Відповісти
...бо чмоня-2. Чмоня-1 - це пиня.
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11.06.2025 20:32 Відповісти
А світі багато чудес.
Хто б міг подумати що довбай'об стане президентом США...
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11.06.2025 20:34 Відповісти
Трамп - це шлепер вилитий... Пам`ятаете про "а хiба так можна?"
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11.06.2025 20:37 Відповісти
У нас тоже был такой дурачок.

Только наш занимал не пост глав.балабола, а вполне себе министра весiльноi обороны. Если кого и стоило бы расстрелять - так это этого.
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11.06.2025 20:40 Відповісти
Приезжай рыжий, Украинцы тебя научат.
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11.06.2025 20:41 Відповісти
Про що може говорити людина, яка не має уяви про війну ?
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11.06.2025 20:42 Відповісти
make ukraine nuclear again
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11.06.2025 20:43 Відповісти
нафіга ...?
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11.06.2025 21:11 Відповісти
та то аби *********. імхо шоб шось замутить з нуклеар бімбой, то треба хочаб з сотню зарядів, не рахуючи засобів доставки. а 1-2 то таке лякнули, а в ответку тищу прилетить...
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11.06.2025 21:25 Відповісти
Рудий Капітан Очевидність щойно отримав звання Адмірал Ясний Х¥й і випередив у рейтингу IQ весільного генерала Резнікова.
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11.06.2025 20:49 Відповісти
Поки тобі аж так цікаво, СТАРИЙ НЕДОУМКУ - в Україні ЩОДНЯ ГИНУТЬ УКРАЇНЦІ!!! Де ж твоє "закінчення війни за 24 години"???????????????????????????????????????????????????????
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11.06.2025 20:54 Відповісти
Які там 24 години, в цього йолупа 2 тижні перетворюються в наступні 2 тижні, там вже відверто всі ржуть над його погрозами шо от через 2 тижні я як розізлюся та яяяккк дам ***** ше 2 тижні!
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11.06.2025 20:59 Відповісти
А він дійсно хотів завершити війну "за 24 години" - примусивши Україну до поразки !
Але не вийшло ...
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11.06.2025 21:13 Відповісти
Скоро ти відчуєш це своєю зморшкуватою дупою, миротворець хєров. Китайці проведуть вашим мальчікам майстерклас. Ракло уйоби..не.
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11.06.2025 21:06 Відповісти
Хтоб- міг подумати, що Україна хоч якомусь озброєнні була попереду ворога в супереч владі, а зараз, завдяки МО, ворог і тут випередив нас, що привело до значних невипрадених людських і теріторіальних втрат. Як би ці українські гниди, а може і не українські безпосередковано захищали країну, як солдати на передовій, то в нас не тільки дрони були попереду, а багато чого, а так маємо що маємо.
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11.06.2025 21:09 Відповісти
Конченная рыжая ******!
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11.06.2025 21:16 Відповісти
запитай у резніка, той знає...
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11.06.2025 21:20 Відповісти
Нах тобі ті дрони? - зупиняй війну!
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11.06.2025 21:21 Відповісти
Стара мразота, педофіл щось дізнався про війну… Його чекає гіркий кінець путіна. Він так хоче припасти до нього лицем.
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11.06.2025 21:25 Відповісти
 
 