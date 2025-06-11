Трамп про війну РФ проти України: Хто б подумав, що дрони стануть такою потужною зброєю

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна Росії проти України – це "війна безпілотників", а дрони є потужною та сучасною зброєю.

Про це він сказав в інтерв’ю програми Pod Force One, передає Цензор.НЕТ..

"Дрони – це нова річ. Нова популярна зброя. Якщо подивитися на цю жахливу війну між Росією й Україною, яку ми намагаємося зупинити, то побачите, що це – війна безпілотників", - зазначив Трамп.

За його словами, дрони показали себе як "швидкі й розумні" системи, і ще три роки тому ніхто й уявити не міг, що вони стануть настільки впливовими на полі бою: "Це дивовижно".

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"Хто б міг подумати, що безпілотник виявиться такою потужною зброєю! Але він замінює безліч інших видів озброєнь, навіть літаки", - наголосив Трамп.

Американський лідер додав, що як Україна, так і Росія активно застосовують безпілотники на рівні, "про який ніхто й не думав, що це можливо".

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