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Трамп про розмову з Путіним щодо України: "Він говорив про те, що хоче, і говорив про те, чого не хоче"
Президент США Дональд Трамп заявив, що під час телефонної розмови 4 червня обговорював з президентом РФ Володимиром Путіним питання врегулювання ситуації в Україні.
Про це Трамп розповів у коментарі The New York Post, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
За словами Трампа, Путін під час розмови пояснив свої позиції: "Він говорив про те, що хоче, і говорив про те, чого не хоче". Президент США зазначив, що бесіда була конструктивною, але конкретних домовленостей досягти не вдалося.
Трамп також додав, що раніше, коли йому вдавалося наближати прогрес щодо України, ситуація ускладнювалась через нові удари по об’єктах, що, на його думку, не повинні були ставати цілями.
Топ коментарі
+10 Алекс Мышкевич
показати весь коментар11.06.2025 14:46 Відповісти Посилання
+5 Игорь Бородин #480223
показати весь коментар11.06.2025 14:46 Відповісти Посилання
+4 Сергей Муляр #484800
показати весь коментар11.06.2025 14:50 Відповісти Посилання
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яке ж воно жалюгідне.
Хочу / не хочу?
Очікувано принесла аж цілий нехера
Де там ті казки , що згодовували лохам про 24години
А про зброю Україні, навіть захисну - вже навіть не згадується
І вішенка на торті це те
Що пудель путлера вважає , що не можна було знищувати бомбардувальники рашки
А от міста України - знищувати можна
Знай ворога свого
Так у чому ж полягала конструктивність, дебіл?
Це воно про дитячій майданчик у Кривому Розі, чи про військові аеродроми на московії?