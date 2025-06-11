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Новини Розмова Трампа та Путіна
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Трамп про розмову з Путіним щодо України: "Він говорив про те, що хоче, і говорив про те, чого не хоче"

трамп,путін

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час телефонної розмови 4 червня обговорював з президентом РФ Володимиром Путіним питання врегулювання ситуації в Україні.

Про це Трамп розповів у коментарі The New York Post, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

За словами Трампа, Путін під час розмови пояснив свої позиції: "Він говорив про те, що хоче, і говорив про те, чого не хоче". Президент США зазначив, що бесіда була конструктивною, але конкретних домовленостей досягти не вдалося.

Трамп також додав, що раніше, коли йому вдавалося наближати прогрес щодо України, ситуація ускладнювалась через нові удари по об’єктах, що, на його думку, не повинні були ставати цілями.

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Автор: 

путін володимир (24129) Трамп Дональд (6138) війна в Україні (4771)


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Топ коментарі
+10
цей рудий клоун 🤡 набуває все більшої популярності як клоун 🤡

.
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11.06.2025 14:46 Відповісти
+5
бесіда була конструктивною, але конкретних домовленостей досягти не вдалося. Обидва підстаркуватих дегенерата.
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11.06.2025 14:46 Відповісти
+4
Говори честно, он отдал приказы, я их выполняю! У тебя придурка 14 числа вся страна может Калифорнией стать, а ты рассуждаешь что хочет и не хочет *****, ты такими темпами аляску отдашь руснявым, и скажешь что, это сделка века!
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11.06.2025 14:50 Відповісти
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цей рудий клоун 🤡 набуває все більшої популярності як клоун 🤡

.
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11.06.2025 14:46 Відповісти
... могу копать
- а что еще можете делать?
- могу не копать...
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11.06.2025 14:56 Відповісти
Ага... Не глава держави, а якийсь "Дельфійський оракул"...
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11.06.2025 15:00 Відповісти
той Дельфійський оракул був першим мутняком в геополітиці і непогано на цьому заробляв

.
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11.06.2025 15:18 Відповісти
Так що саме йому вдавалося?
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11.06.2025 14:46 Відповісти
бесіда була конструктивною, але конкретних домовленостей досягти не вдалося. Обидва підстаркуватих дегенерата.
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11.06.2025 14:46 Відповісти
Деменція балакала з деменцією. Про що балакали? Не пам'ятають, бо деменція.
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11.06.2025 15:00 Відповісти
Яке їхало таке і здибало, що одне , що друге неадекватне, що і наше зелене чудо, таке ж саме!
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11.06.2025 14:47 Відповісти
вони їдять собак, вони їдять котів...
яке ж воно жалюгідне.
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11.06.2025 14:48 Відповісти
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11.06.2025 14:50 Відповісти
Говори честно, он отдал приказы, я их выполняю! У тебя придурка 14 числа вся страна может Калифорнией стать, а ты рассуждаешь что хочет и не хочет *****, ты такими темпами аляску отдашь руснявым, и скажешь что, это сделка века!
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11.06.2025 14:50 Відповісти
зробіть маразмату евтаназію
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11.06.2025 14:51 Відповісти
Тобто, розмова велася на рівні трирічних дітей?
Хочу / не хочу?
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11.06.2025 14:51 Відповісти
А Трамп, рудий лох, це слухав і записував.
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11.06.2025 14:53 Відповісти
У його роки у багатьох вже кажуть «гуси полетіли», так що тромб до них відноситься. Нажаль, народ США вибрав собі оце престаріле президентом, який опустить Америку
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11.06.2025 14:57 Відповісти
Таке враження, що Трамп приймав замовлення у путіна, в якості його особистої обслуги «чаво барін, ізволітє?»
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11.06.2025 15:00 Відповісти
Потужна розмова хозяїна та пуделя путіна.
Очікувано принесла аж цілий нехера

Де там ті казки , що згодовували лохам про 24години
А про зброю Україні, навіть захисну - вже навіть не згадується

І вішенка на торті це те
Що пудель путлера вважає , що не можна було знищувати бомбардувальники рашки
А от міста України - знищувати можна

Знай ворога свого
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11.06.2025 15:01 Відповісти
Як педофіл, педофілу,він мені казав що хоче, а що не хоче. Як педофіл, я його розумію, а він розуміє мене !
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11.06.2025 15:01 Відповісти
Трампон Трампакс а шо там с Международным правом и Уставом ООН?!?!🤡
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11.06.2025 15:03 Відповісти
В.Е. Портников перестав прогнозувати дії Трампа.
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11.06.2025 15:04 Відповісти
Сказал, что хочет сделать минет, а на бутылку садиться не хочет. Правда, потом подумал и сказал, что минет делать очень удобно, сидя на бутылке. Вверх-вниз, вперёд-назад... Вот это и есть движуха.
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11.06.2025 15:05 Відповісти
А трампакс сказав: "батя, я постараюсь"
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11.06.2025 15:08 Відповісти
Президент США зазначив, що бесіда була конструктивною, але конкретних домовленостей досягти не вдалося

Так у чому ж полягала конструктивність, дебіл?
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11.06.2025 15:09 Відповісти
Очевидно в тому, що трумп після такої "бесіди" поїхав грати у гольф.
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11.06.2025 15:13 Відповісти
Два діда попукали в повітря
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11.06.2025 15:11 Відповісти
Громче всех лают дворняжки, молчаливость и выдержка - признак породы.
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11.06.2025 15:13 Відповісти
Цікаво,під яким псевдонімом трамп служить у пуйла?Я думаю що тут не маразм,тут щось більше.Якби він був президентом то паРашні ракети не летіли б в Україну.
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11.06.2025 15:15 Відповісти
"ситуація ускладнювалась через нові удари по об'єктах, що, на його думку, не повинні були ставати цілями"

Це воно про дитячій майданчик у Кривому Розі, чи про військові аеродроми на московії?
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11.06.2025 15:15 Відповісти
не ну є класика..а небо блакитне, а трава зелена..нажаль це не несе ніякого прогресу нам
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11.06.2025 15:16 Відповісти
 
 