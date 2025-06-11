Трамп про розмову з Путіним щодо України: "Він говорив про те, що хоче, і говорив про те, чого не хоче"

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час телефонної розмови 4 червня обговорював з президентом РФ Володимиром Путіним питання врегулювання ситуації в Україні.

Про це Трамп розповів у коментарі The New York Post, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

За словами Трампа, Путін під час розмови пояснив свої позиції: "Він говорив про те, що хоче, і говорив про те, чого не хоче". Президент США зазначив, що бесіда була конструктивною, але конкретних домовленостей досягти не вдалося.

Трамп також додав, що раніше, коли йому вдавалося наближати прогрес щодо України, ситуація ускладнювалась через нові удари по об’єктах, що, на його думку, не повинні були ставати цілями.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава німецької розвідки Каль: Російське населення масово підтримує війну Путіна в Україні