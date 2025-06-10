Глава німецької розвідки Каль: Російське населення масово підтримує війну Путіна в Україні
Голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль заявив, що російське суспільство в цілому підтримує президента Володимира Путіна та його воєнні дії в Україні.
Про це він розповів у подкасті Table Today, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на німецьке видання Handelsblatt.
Заява німецького розвідника суперечить поширеній на Заході думці про те, що конфлікт в Україні є виключно "війною Путіна", яку нібито не підтримує більшість російських громадян.
"Ми маємо враження, що весь російський народ готовий слідувати за Путіним, що ця війна необхідна, що злий НАТО є агресором", - пояснив Каль.
За словами глави BND, росіяни переконані, що ведуть справедливу боротьбу: "І що війна та, так би мовити, ліквідація цього несправедливого режиму в Україні гідні честі та слави Росії".
Каль пов'язує стійку підтримку Путіна з ефективністю кремлівської пропагандистської машини. Російський лідер контролює весь інформаційний простір країни, що дозволяє йому "маніпулювати думкою всієї країни - від заходу до сходу".
Водночас глава німецької розвідки відзначив, що серед російської політичної еліти існують певні розбіжності щодо доцільності окремих воєнних кроків. Проте, як підкреслив Каль, "реальної опозиції, яка могла б якимось чином перешкодити Путіну, не існує".
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Помітив-таки!
Молодець!
Близько 83 тис. були сирійцями, тоді як кількість росіян, яким видали німецький паспорт, зросла більш ніж у шість разів, майже до 13 тис. Джерело: https://censor.net/n3557149
тільки на штірліце все і трималося!
от що, лєвацькі трансгендерні квоти зробили з великим райхом....
Более того, отсутствие болезненного, зеркального ответа, провоцирует его на повторение подобных вещей и продолжает подогревать кровожадные запросы публики. Таким образом, пока не будет организована зеркальная обратка, можно твердо быть уверенным в том, что никакого сдерживающего инструмента, именно от такого рода действий - нет. Любое недовольство, раздражение, злость или просто - плохое настроение диктатора, будет выливаться во что-то подобное, поскольку только такие сцены приносят ему удовольствие. А раз так, то такие же сцены в его столице, окажут противоположный эффект. Понятно, что военные сами решают, куда и когда следует бить сегодня, завтра или послезавтра, но вот этот эффект следует иметь ввиду и однажды стоит обратить внимание на этот инструмент. 👍https://dl-news.defence-line.org/?p=60930
Було б чим маніпулювати. Ці брудні тварини готові вбивати будь-кого за будь-що.
І шо?
Доречі цей штат має ВВП більше ніж в россіі.
а «зле» НАТО не має зброї щоб боронитись,
а про те, щоб
атакувати рашистів..
навіть не має мови..
- Один дідусь по імені Байден казав, що це війна виключно путіна , а мальчікі в трусіках - "жертви обставин".
- Інший, що дебіл (трамп), каже, що це війна Байдена, Зе і українці самі спровокували своїм існуванням агресора
Федеральний міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт застеріг від спроб заборонити ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") попри її визнання правоекстремістською.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", передає https://www.sueddeutsche.de/politik/rechtsextremismus-afd-verbot-bundesinnenminister-dobrindt-li.3266336 Süddeutsche Zeitung.
Ви у штанях у себе покопирсайтесь, там відповід знайдете, з відповідним логотипом.