Глава німецької розвідки Каль: Російське населення масово підтримує війну Путіна в Україні

Голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль заявив, що російське суспільство в цілому підтримує президента Володимира Путіна та його воєнні дії в Україні.

Про це він розповів у подкасті Table Today, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на німецьке видання Handelsblatt.

Заява німецького розвідника суперечить поширеній на Заході думці про те, що конфлікт в Україні є виключно "війною Путіна", яку нібито не підтримує більшість російських громадян.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Москва очікує від Києва капітуляції, - глава німецької розвідки Каль

"Ми маємо враження, що весь російський народ готовий слідувати за Путіним, що ця війна необхідна, що злий НАТО є агресором", - пояснив Каль.

За словами глави BND, росіяни переконані, що ведуть справедливу боротьбу: "І що війна та, так би мовити, ліквідація цього несправедливого режиму в Україні гідні честі та слави Росії".

Каль пов'язує стійку підтримку Путіна з ефективністю кремлівської пропагандистської машини. Російський лідер контролює весь інформаційний простір країни, що дозволяє йому "маніпулювати думкою всієї країни - від заходу до сходу".

Водночас глава німецької розвідки відзначив, що серед російської політичної еліти існують певні розбіжності щодо доцільності окремих воєнних кроків. Проте, як підкреслив Каль, "реальної опозиції, яка могла б якимось чином перешкодити Путіну, не існує".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія має намір випробувати рішучість НАТО та розширити своє протистояння із Заходом, - глава німецької розвідки Каль