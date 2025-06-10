УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10125 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Підтримка РФ
2 935 44

Глава німецької розвідки Каль: Російське населення масово підтримує війну Путіна в Україні

Каль про те ого прагне РФ в Україні

Голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль заявив, що російське суспільство в цілому підтримує президента Володимира Путіна та його воєнні дії в Україні.

Про це він розповів у подкасті Table Today, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на німецьке видання Handelsblatt.

Заява німецького розвідника суперечить поширеній на Заході думці про те, що конфлікт в Україні є виключно "війною Путіна", яку нібито не підтримує більшість російських громадян.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Москва очікує від Києва капітуляції, - глава німецької розвідки Каль

"Ми маємо враження, що весь російський народ готовий слідувати за Путіним, що ця війна необхідна, що злий НАТО є агресором", - пояснив Каль.

За словами глави BND, росіяни переконані, що ведуть справедливу боротьбу: "І що війна та, так би мовити, ліквідація цього несправедливого режиму в Україні гідні честі та слави Росії".

Каль пов'язує стійку підтримку Путіна з ефективністю кремлівської пропагандистської машини. Російський лідер контролює весь інформаційний простір країни, що дозволяє йому "маніпулювати думкою всієї країни - від заходу до сходу".

Водночас глава німецької розвідки відзначив, що серед російської політичної еліти існують певні розбіжності щодо доцільності окремих воєнних кроків. Проте, як підкреслив Каль, "реальної опозиції, яка могла б якимось чином перешкодити Путіну, не існує".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія має намір випробувати рішучість НАТО та розширити своє протистояння із Заходом, - глава німецької розвідки Каль

Автор: 

путін володимир (24127) Каль Бруно (5) війна в Україні (4750)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
Каль, ее поддерживает и та кацапня, шо у вас живет по 15-20 лет
показати весь коментар
10.06.2025 18:05 Відповісти
+12
Глава німецької розвідки Каль: Російське населення масово підтримує війну Путіна в Україні

Помітив-таки!
Молодець!
показати весь коментар
10.06.2025 18:02 Відповісти
+11
Это происходит потому, что на болотах не взрываются дома и школы, не горят супермаркеты и больницы, не заходят ядовитые газы в метро, нет движухи с поражающими элементами на рынках и вокзалах, не течёт из кранов отравленная вода... а так бы глядишь...
показати весь коментар
10.06.2025 18:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Глава німецької розвідки Каль: Російське населення масово підтримує війну Путіна в Україні

Помітив-таки!
Молодець!
показати весь коментар
10.06.2025 18:02 Відповісти
висновок-населення ********* повинно масово счезнути
показати весь коментар
10.06.2025 18:07 Відповісти
Треба вірити в чудо!
показати весь коментар
10.06.2025 18:28 Відповісти
Каль, ее поддерживает и та кацапня, шо у вас живет по 15-20 лет
показати весь коментар
10.06.2025 18:05 Відповісти
На самом деле там процент в Германии выше чем в рашке. Потому что как ни крути - но война бьет по уровню жизни организмов на Мордоре, и считать что они там совсем идиоты - не стоит. Многие видят взаимосвязь между "движухой" и своей жизнью, особенно когда начали закрываться предприятия, начинаются задержки зарплат, нереально взять кредит и так далее. Даже по их официальной статистике недавно оказалось что за все время - больше 2\3 опрошенных за то чтобы вести переговоры. Это конечно не особо показательно и мало на что влияет - но то что этот процент растет даже по их данным - кое что говорит о битве телевизора и холодильника. А вот те что живут на Западе и пользуются его благами - вот эти и есть самые упоротые. Они хотят чтобы Германия набивала им холодильник - и одновременно очень хотят ядерную ракету на Берлин. Вот где живут самые ********.
показати весь коментар
10.06.2025 18:29 Відповісти
понад 290 тис. людей отримали громадянство Німеччини порівняно з приблизно 210 тис. у 2023 році.

Близько 83 тис. були сирійцями, тоді як кількість росіян, яким видали німецький паспорт, зросла більш ніж у шість разів, майже до 13 тис. Джерело: https://censor.net/n3557149
показати весь коментар
10.06.2025 19:09 Відповісти
Німеччіні життєво необхідно депортувати кацапню в рідну паРашу. Інакше московити зжеруть Німеччину зсередини, накликаючи рускій мір.
показати весь коментар
10.06.2025 19:11 Відповісти
Яка ще там "російська політична еліта", збіговисько покидьків та воєнних злочинців...
показати весь коментар
10.06.2025 18:05 Відповісти
Тому ми рекордно дамо паспорти московитам. Будуть підтримувати з новим паспортом та георгівскою стрічкою з безсмерним полком
показати весь коментар
10.06.2025 18:05 Відповісти
Для кацапів війна шо мати рідна - чого б їм не підтримувати
показати весь коментар
10.06.2025 18:06 Відповісти
Это происходит потому, что на болотах не взрываются дома и школы, не горят супермаркеты и больницы, не заходят ядовитые газы в метро, нет движухи с поражающими элементами на рынках и вокзалах, не течёт из кранов отравленная вода... а так бы глядишь...
показати весь коментар
10.06.2025 18:06 Відповісти
Ще немає бусифікації, є вільний виїзд з країни, літають літаки. При цьому щодня окуповується якесь українське село. Бидло бачить, що є проблеми, але незначні. І бачить, що війська рухаються на захід, а не навпаки.
показати весь коментар
10.06.2025 18:16 Відповісти
виродився абвер!
тільки на штірліце все і трималося!
от що, лєвацькі трансгендерні квоти зробили з великим райхом....
показати весь коментар
10.06.2025 18:07 Відповісти
Ні, це кацапська-саветська окупація і масове згвалтування жінок красной армієй.
показати весь коментар
10.06.2025 18:31 Відповісти
Глава німецької розвідки Каль, сказав що населення россіі масово підтримує війну Путіна в Україні, а тут вже почали тему переводити на німців...
показати весь коментар
10.06.2025 18:15 Відповісти
харошіх рюсскіх не існує, тому перемовини чи домовленості з ними це злочин, а піндоси ідуть на куди хочуть зі своїми вимогами перемовин з москалями
показати весь коментар
10.06.2025 18:16 Відповісти
Хуткіш треба здаватись !
показати весь коментар
10.06.2025 18:18 Відповісти
100%. Умный голова разведки.
показати весь коментар
10.06.2025 18:19 Відповісти
знищувати їх електростанції, а от коли щі на кастрє, а прання в паласкалкє на рякє то й воювати швидко перехочеться, з цими не можна за правилами, бо правила для цивілізованих, а з цим середньовіччям - за правилами середньовіччя
показати весь коментар
10.06.2025 18:21 Відповісти
...Для собственной сатисфакции и для удовлетворения кровожадной публики прутин перешел к последнему средству, всегда имеющемуся в его распоряжении - террору. А такое лечится только и исключительно - зеркальными ударами. Если враг наносит удары по инфраструктуре областного центра, он должен понимать что получит нечто подобное. Если тоже самое он делает по столице, то ровно тоже самое должна поучить и его столица.
Более того, отсутствие болезненного, зеркального ответа, провоцирует его на повторение подобных вещей и продолжает подогревать кровожадные запросы публики. Таким образом, пока не будет организована зеркальная обратка, можно твердо быть уверенным в том, что никакого сдерживающего инструмента, именно от такого рода действий - нет. Любое недовольство, раздражение, злость или просто - плохое настроение диктатора, будет выливаться во что-то подобное, поскольку только такие сцены приносят ему удовольствие. А раз так, то такие же сцены в его столице, окажут противоположный эффект. Понятно, что военные сами решают, куда и когда следует бить сегодня, завтра или послезавтра, но вот этот эффект следует иметь ввиду и однажды стоит обратить внимание на этот инструмент. 👍https://dl-news.defence-line.org/?p=60930
показати весь коментар
10.06.2025 18:21 Відповісти
що дозволяє йому маніпулювати думкою всієї країни

Було б чим маніпулювати. Ці брудні тварини готові вбивати будь-кого за будь-що.
показати весь коментар
10.06.2025 18:22 Відповісти
Пропаганда-це страшна річ. Абсолютною більшістю людей можна маніпулювати за допомогою пропаганди.
показати весь коментар
10.06.2025 18:22 Відповісти
показати весь коментар
10.06.2025 18:50 Відповісти
Пропагандою можна вести війни, обирати президентів, змінювати курс розвитку країни, міняти місцями добро і зло. позбавити людей розуму і здорового глузду.
показати весь коментар
10.06.2025 18:25 Відповісти
згоден. вибори 2019 року показали це в черговий раз
показати весь коментар
10.06.2025 18:28 Відповісти
Шкода, що про це нічого не каже АМЕРИКАНСЬКА розвідка...
показати весь коментар
10.06.2025 18:30 Відповісти
Американська розвідка КРИЧАЛА про це весь 2021 і початок 2022 року.
І шо?
показати весь коментар
10.06.2025 18:34 Відповісти
Ну може хоч розвідка зможе пояснити трампону, що русня не хоче ніякого миру...
показати весь коментар
10.06.2025 18:37 Відповісти
Навіщо нам американська розвідка, вона далеко, нам краще готуватися до кави в Ялті...З яких джерел таку інформацію отримали наші розвідники? Вони взнали, що на Московії закінчилися всі ракети, а пуйло скоро здохне.
показати весь коментар
10.06.2025 19:06 Відповісти
Підтримують не російське населення, а кацапи, і відповідно їх потрібно знищувати, не дивлячись ні на що!
показати весь коментар
10.06.2025 18:37 Відповісти
Куди їм воювати з кацапами ?! Якщо їхня верхівка повторює кремлівську пропаганду - отже вони ВЖЕ програли !
показати весь коментар
10.06.2025 18:38 Відповісти
Їхній верхівці зараз ***** підкинуло шараду в Каліфорнії.
Доречі цей штат має ВВП більше ніж в россіі.
показати весь коментар
10.06.2025 18:42 Відповісти
Ця пропоганда з дитинства закладається, ще за радянських часів пам'ятаю про зле НАТО розповідали. Хоча, якщо почитати ще пресу першої світової війни, часів царської імперії, то там також німці виставлялись нелюдями. Хоча до чого дружили, але на війну треба же заганяти. Ну і зараз як хочете, торгуйте поки з ними, на вас бомби пока не летять у Німеччину, але не факт, що ці накручені пропогандою завтра по вам не вдарять.
показати весь коментар
10.06.2025 18:45 Відповісти
лякали і лякають..
а «зле» НАТО не має зброї щоб боронитись,
а про те, щоб
атакувати рашистів..
навіть не має мови..
показати весь коментар
10.06.2025 18:57 Відповісти
Сміливо. Жаль що ця думка лунає від німців, а не від американців.

- Один дідусь по імені Байден казав, що це війна виключно путіна , а мальчікі в трусіках - "жертви обставин".

- Інший, що дебіл (трамп), каже, що це війна Байдена, Зе і українці самі спровокували своїм існуванням агресора
показати весь коментар
10.06.2025 18:47 Відповісти
Американці то таке, вони навіть пропонували нам рити окопи перед 2022 роком, а наш знав, що то єрунда і продовжував витрачати останні бюджетні міл'ярди на асфальт. Просто геніальний стратєг і що б було з нами,якби не асфальт? Ми ним і небо ''закрили'' і військо озброїли.
показати весь коментар
10.06.2025 19:11 Відповісти
Повна імпотенція !
Федеральний міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт застеріг від спроб заборонити ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") попри її визнання правоекстремістською.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", передає https://www.sueddeutsche.de/politik/rechtsextremismus-afd-verbot-bundesinnenminister-dobrindt-li.3266336 Süddeutsche Zeitung.
показати весь коментар
10.06.2025 18:57 Відповісти
всевидюща розвідка доповідає на четвертий рік війни
показати весь коментар
10.06.2025 18:58 Відповісти
Тупе стадо завжди їде за смердючим цапом. Що на пасавище шо на бійню. Німці за Адіком Шіккельгрубером, совки за чЛеніним та Сраліним, кітайці за Мао, чусхеісти за Кімами, перси за аятоллами, амервканци за Трампом, парашники за Путлером, втомлені халявщіки за Зеленським тощо. Так било, так є, там мабуть і буде.
показати весь коментар
10.06.2025 18:59 Відповісти
А за кого "втомлені халявщики" голосували в травні 2014 ...?
показати весь коментар
10.06.2025 19:02 Відповісти
Оооо, бачу, бачу, того хто в 2019 дупу рвав на британський прапор за Зеленського.
Ви у штанях у себе покопирсайтесь, там відповід знайдете, з відповідним логотипом.
показати весь коментар
10.06.2025 19:15 Відповісти
ви всьо лжьтє!! велічайшій зєльоний свєточ ********** сказал, що расійскій народ - ета нє путєн, расійскій народ - он протів вайни!! а я вєрю бєзагаворочно солнцелікому бубєнцу, а нє какой-то нємєцкой развєдкє...
показати весь коментар
10.06.2025 19:02 Відповісти
 
 