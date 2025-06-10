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Глава немецкой разведки Каль: Российское население массово поддерживает войну Путина в Украине

Каль о том, чего добивается РФ в Украине

Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил, что российское общество в целом поддерживает президента Владимира Путина и его военные действия в Украине.

Об этом он рассказал в подкасте Table Today, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на немецкое издание Handelsblatt.

Заявление немецкого разведчика противоречит распространенному на Западе мнению о том, что конфликт в Украине является исключительно "войной Путина", которую якобы не поддерживает большинство российских граждан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Москва ожидает от Киева капитуляции, - глава немецкой разведки Каль

"Мы имеем впечатление, что весь российский народ готов следовать за Путиным, что эта война необходима, что злой НАТО является агрессором", - пояснил Каль.

По словам главы BND, россияне убеждены, что ведут справедливую борьбу: "И что война и, так сказать, ликвидация этого несправедливого режима в Украине достойны чести и славы России".

Каль связывает устойчивую поддержку Путина с эффективностью кремлевской пропагандистской машины. Российский лидер контролирует все информационное пространство страны, что позволяет ему "манипулировать мнением всей страны - от запада до востока".

В то же время глава немецкой разведки отметил, что среди российской политической элиты существуют определенные разногласия относительно целесообразности отдельных военных шагов. Однако, как подчеркнул Каль, "реальной оппозиции, которая могла бы каким-то образом помешать Путину, не существует".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия намерена испытать решимость НАТО и расширить свое противостояние с Западом, - глава немецкой разведки Каль

Автор: 

путин владимир (31566) Каль Бруно (4) война в Украине (4735)


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Топ комментарии
+29
Каль, ее поддерживает и та кацапня, шо у вас живет по 15-20 лет
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10.06.2025 18:05 Ответить
+21
Глава німецької розвідки Каль: Російське населення масово підтримує війну Путіна в Україні

Помітив-таки!
Молодець!
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10.06.2025 18:02 Ответить
+19
Это происходит потому, что на болотах не взрываются дома и школы, не горят супермаркеты и больницы, не заходят ядовитые газы в метро, нет движухи с поражающими элементами на рынках и вокзалах, не течёт из кранов отравленная вода... а так бы глядишь...
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10.06.2025 18:06 Ответить
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Глава німецької розвідки Каль: Російське населення масово підтримує війну Путіна в Україні

Помітив-таки!
Молодець!
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10.06.2025 18:02 Ответить
висновок-населення ********* повинно масово счезнути
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10.06.2025 18:07 Ответить
Треба вірити в чудо!
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10.06.2025 18:28 Ответить
Помітив не сам Каль, а БНД. Федеральне відомство по охороні конституції, а насправді секретна служба, контррозвідка.
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10.06.2025 19:35 Ответить
Каль, ее поддерживает и та кацапня, шо у вас живет по 15-20 лет
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10.06.2025 18:05 Ответить
На самом деле там процент в Германии выше чем в рашке. Потому что как ни крути - но война бьет по уровню жизни организмов на Мордоре, и считать что они там совсем идиоты - не стоит. Многие видят взаимосвязь между "движухой" и своей жизнью, особенно когда начали закрываться предприятия, начинаются задержки зарплат, нереально взять кредит и так далее. Даже по их официальной статистике недавно оказалось что за все время - больше 2\3 опрошенных за то чтобы вести переговоры. Это конечно не особо показательно и мало на что влияет - но то что этот процент растет даже по их данным - кое что говорит о битве телевизора и холодильника. А вот те что живут на Западе и пользуются его благами - вот эти и есть самые упоротые. Они хотят чтобы Германия набивала им холодильник - и одновременно очень хотят ядерную ракету на Берлин. Вот где живут самые ********.
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10.06.2025 18:29 Ответить
Щось я про безробіття та затримки зарплат у мордорі нічого не чув. Звідки ви маєте таку інформацію? І чому у них долар за рік упав на 40%?
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10.06.2025 19:16 Ответить
О. Ще один лютневий бот-акаунт від лаптєй намалювавсь. У лютому вони настругали силу-силенну ботів на Цензорі.
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10.06.2025 19:34 Ответить
Я нічого в цьому не розумію. Але1$=77,72 рубля/
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10.06.2025 19:43 Ответить
тому що імпорт сильно впав. а це означає, що зменшився попит на валюту. тому і фубль укріпився.
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10.06.2025 20:23 Ответить
Плесени что холодильник, что телевизор не нужен. Её задача разрастаться и захватывать больше и больше
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10.06.2025 19:27 Ответить
понад 290 тис. людей отримали громадянство Німеччини порівняно з приблизно 210 тис. у 2023 році.

Близько 83 тис. були сирійцями, тоді як кількість росіян, яким видали німецький паспорт, зросла більш ніж у шість разів, майже до 13 тис. Джерело: https://censor.net/n3557149
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10.06.2025 19:09 Ответить
Німеччіні життєво необхідно депортувати кацапню в рідну паРашу. Інакше московити зжеруть Німеччину зсередини, накликаючи рускій мір.
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10.06.2025 19:11 Ответить
Цю війну підтримує майже кожний, хто виєхав з ерефії.А хто залишився там і сумніватися не приходиться
.99 відсотків з походженням російського є і залишаються генетичними шовіністоомим. Нема значення яка думка у особистості рузького.У них нема справжної опозиції. Навіть був би живим Навльний і при владі,то імперська шовіністичність в мізках росіян, нікуда би не знекла.Не стане путлера з'явиться інша шовіністка істота.

Є слова Тютчева,який був на дипломатичної службі і дуже добре знав росію з середини, написав *Умом росию не понять,,Аршином общим не измерит:У ней особенная стать-В россию можно только верить*.Цими строками він підкреслив і завуальовав самого брехливого народу у світі
.Ось це і є причиною,що на заподі не знають і не помічають сущності росіян.Відношення там до них як до не вихованої дикої людини.
А тому щоб щось зрозуміти чому? так їх розвідки йдуть по хібному шляху,Запитуя у рузьких їх бачення до війни,
А відповідь від сього на поверхні: шовінізм,щовінізм,шовінізм........путін,путін,путін......українців нема,украінців нема,українців нема............війна і знищити, війна і знищити,війна і знищити і інше.

Ерефія імперія зла і завжди є джерелом війн.
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10.06.2025 19:52 Ответить
Яка ще там "російська політична еліта", збіговисько покидьків та воєнних злочинців...
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10.06.2025 18:05 Ответить
Тому ми рекордно дамо паспорти московитам. Будуть підтримувати з новим паспортом та георгівскою стрічкою з безсмерним полком
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10.06.2025 18:05 Ответить
Для кацапів війна шо мати рідна - чого б їм не підтримувати
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10.06.2025 18:06 Ответить
Это происходит потому, что на болотах не взрываются дома и школы, не горят супермаркеты и больницы, не заходят ядовитые газы в метро, нет движухи с поражающими элементами на рынках и вокзалах, не течёт из кранов отравленная вода... а так бы глядишь...
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10.06.2025 18:06 Ответить
Ще немає бусифікації, є вільний виїзд з країни, літають літаки. При цьому щодня окуповується якесь українське село. Бидло бачить, що є проблеми, але незначні. І бачить, що війська рухаються на захід, а не навпаки.
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10.06.2025 18:16 Ответить
виродився абвер!
тільки на штірліце все і трималося!
от що, лєвацькі трансгендерні квоти зробили з великим райхом....
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10.06.2025 18:07 Ответить
Ні, це кацапська-саветська окупація і масове згвалтування жінок красной армієй.
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10.06.2025 18:31 Ответить
Глава німецької розвідки Каль, сказав що населення россіі масово підтримує війну Путіна в Україні, а тут вже почали тему переводити на німців...
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10.06.2025 18:15 Ответить
харошіх рюсскіх не існує, тому перемовини чи домовленості з ними це злочин, а піндоси ідуть на куди хочуть зі своїми вимогами перемовин з москалями
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10.06.2025 18:16 Ответить
Хуткіш треба здаватись !
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10.06.2025 18:18 Ответить
100%. Умный голова разведки.
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10.06.2025 18:19 Ответить
знищувати їх електростанції, а от коли щі на кастрє, а прання в паласкалкє на рякє то й воювати швидко перехочеться, з цими не можна за правилами, бо правила для цивілізованих, а з цим середньовіччям - за правилами середньовіччя
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10.06.2025 18:21 Ответить
...Для собственной сатисфакции и для удовлетворения кровожадной публики прутин перешел к последнему средству, всегда имеющемуся в его распоряжении - террору. А такое лечится только и исключительно - зеркальными ударами. Если враг наносит удары по инфраструктуре областного центра, он должен понимать что получит нечто подобное. Если тоже самое он делает по столице, то ровно тоже самое должна поучить и его столица.
Более того, отсутствие болезненного, зеркального ответа, провоцирует его на повторение подобных вещей и продолжает подогревать кровожадные запросы публики. Таким образом, пока не будет организована зеркальная обратка, можно твердо быть уверенным в том, что никакого сдерживающего инструмента, именно от такого рода действий - нет. Любое недовольство, раздражение, злость или просто - плохое настроение диктатора, будет выливаться во что-то подобное, поскольку только такие сцены приносят ему удовольствие. А раз так, то такие же сцены в его столице, окажут противоположный эффект. Понятно, что военные сами решают, куда и когда следует бить сегодня, завтра или послезавтра, но вот этот эффект следует иметь ввиду и однажды стоит обратить внимание на этот инструмент. 👍https://dl-news.defence-line.org/?p=60930
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10.06.2025 18:21 Ответить
що дозволяє йому маніпулювати думкою всієї країни

Було б чим маніпулювати. Ці брудні тварини готові вбивати будь-кого за будь-що.
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10.06.2025 18:22 Ответить
Пропаганда-це страшна річ. Абсолютною більшістю людей можна маніпулювати за допомогою пропаганди.
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10.06.2025 18:22 Ответить
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10.06.2025 18:50 Ответить
Росіянами нема потребе маніпулювати.Вони усі шовиністи, Незважаючи навіть на ставлення до пулера кожного.
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10.06.2025 20:01 Ответить
Пропагандою можна вести війни, обирати президентів, змінювати курс розвитку країни, міняти місцями добро і зло. позбавити людей розуму і здорового глузду.
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10.06.2025 18:25 Ответить
згоден. вибори 2019 року показали це в черговий раз
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10.06.2025 18:28 Ответить
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10.06.2025 19:21 Ответить
Шкода, що про це нічого не каже АМЕРИКАНСЬКА розвідка...
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10.06.2025 18:30 Ответить
Американська розвідка КРИЧАЛА про це весь 2021 і початок 2022 року.
І шо?
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10.06.2025 18:34 Ответить
Ну може хоч розвідка зможе пояснити трампону, що русня не хоче ніякого миру...
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10.06.2025 18:37 Ответить
Навіщо нам американська розвідка, вона далеко, нам краще готуватися до кави в Ялті...З яких джерел таку інформацію отримали наші розвідники? Вони взнали, що на Московії закінчилися всі ракети, а пуйло скоро здохне.
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10.06.2025 19:06 Ответить
Прийде нове пуйло.
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10.06.2025 20:04 Ответить
Підтримують не російське населення, а кацапи, і відповідно їх потрібно знищувати, не дивлячись ні на що!
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10.06.2025 18:37 Ответить
Помиляєшся,шовінізм у всього населення на генетичному рівні.Та ше імперське мишленняю.
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10.06.2025 20:07 Ответить
Куди їм воювати з кацапами ?! Якщо їхня верхівка повторює кремлівську пропаганду - отже вони ВЖЕ програли !
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10.06.2025 18:38 Ответить
Їхній верхівці зараз ***** підкинуло шараду в Каліфорнії.
Доречі цей штат має ВВП більше ніж в россіі.
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10.06.2025 18:42 Ответить
Но ерефія приречена.Як програли,коли там залишаються державні інсститути на демократичних принципах?
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10.06.2025 20:10 Ответить
Ця пропоганда з дитинства закладається, ще за радянських часів пам'ятаю про зле НАТО розповідали. Хоча, якщо почитати ще пресу першої світової війни, часів царської імперії, то там також німці виставлялись нелюдями. Хоча до чого дружили, але на війну треба же заганяти. Ну і зараз як хочете, торгуйте поки з ними, на вас бомби пока не летять у Німеччину, але не факт, що ці накручені пропогандою завтра по вам не вдарять.
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10.06.2025 18:45 Ответить
лякали і лякають..
а «зле» НАТО не має зброї щоб боронитись,
а про те, щоб
атакувати рашистів..
навіть не має мови..
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10.06.2025 18:57 Ответить
Сміливо. Жаль що ця думка лунає від німців, а не від американців.

- Один дідусь по імені Байден казав, що це війна виключно путіна , а мальчікі в трусіках - "жертви обставин".

- Інший, що дебіл (трамп), каже, що це війна Байдена, Зе і українці самі спровокували своїм існуванням агресора
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10.06.2025 18:47 Ответить
Американці то таке, вони навіть пропонували нам рити окопи перед 2022 роком, а наш знав, що то єрунда і продовжував витрачати останні бюджетні міл'ярди на асфальт. Просто геніальний стратєг і що б було з нами,якби не асфальт? Ми ним і небо ''закрили'' і військо озброїли.
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10.06.2025 19:11 Ответить
Повна імпотенція !
Федеральний міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт застеріг від спроб заборонити ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") попри її визнання правоекстремістською.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", передає https://www.sueddeutsche.de/politik/rechtsextremismus-afd-verbot-bundesinnenminister-dobrindt-li.3266336 Süddeutsche Zeitung.
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10.06.2025 18:57 Ответить
всевидюща розвідка доповідає на четвертий рік війни
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10.06.2025 18:58 Ответить
Тупе стадо завжди їде за смердючим цапом. Що на пасавище шо на бійню. Німці за Адіком Шіккельгрубером, совки за чЛеніним та Сраліним, кітайці за Мао, чусхеісти за Кімами, перси за аятоллами, амервканци за Трампом, парашники за Путлером, втомлені халявщіки за Зеленським тощо. Так било, так є, там мабуть і буде.
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10.06.2025 18:59 Ответить
А за кого "втомлені халявщики" голосували в травні 2014 ...?
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10.06.2025 19:02 Ответить
Оооо, бачу, бачу, того хто в 2019 дупу рвав на британський прапор за Зеленського.
Ви у штанях у себе покопирсайтесь, там відповід знайдете, з відповідним логотипом.
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10.06.2025 19:15 Ответить
ви всьо лжьтє!! велічайшій зєльоний свєточ ********** сказал, що расійскій народ - ета нє путєн, расійскій народ - он протів вайни!! а я вєрю бєзагаворочно солнцелікому бубєнцу, а нє какой-то нємєцкой развєдкє...
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10.06.2025 19:02 Ответить
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10.06.2025 19:18 Ответить
Ви б краще порахували скіки ждунів рашистів в Україні - будете ще більш вражені.
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10.06.2025 19:38 Ответить
 
 