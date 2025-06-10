Глава немецкой разведки Каль: Российское население массово поддерживает войну Путина в Украине
Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил, что российское общество в целом поддерживает президента Владимира Путина и его военные действия в Украине.
Об этом он рассказал в подкасте Table Today, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на немецкое издание Handelsblatt.
Заявление немецкого разведчика противоречит распространенному на Западе мнению о том, что конфликт в Украине является исключительно "войной Путина", которую якобы не поддерживает большинство российских граждан.
"Мы имеем впечатление, что весь российский народ готов следовать за Путиным, что эта война необходима, что злой НАТО является агрессором", - пояснил Каль.
По словам главы BND, россияне убеждены, что ведут справедливую борьбу: "И что война и, так сказать, ликвидация этого несправедливого режима в Украине достойны чести и славы России".
Каль связывает устойчивую поддержку Путина с эффективностью кремлевской пропагандистской машины. Российский лидер контролирует все информационное пространство страны, что позволяет ему "манипулировать мнением всей страны - от запада до востока".
В то же время глава немецкой разведки отметил, что среди российской политической элиты существуют определенные разногласия относительно целесообразности отдельных военных шагов. Однако, как подчеркнул Каль, "реальной оппозиции, которая могла бы каким-то образом помешать Путину, не существует".
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Помітив-таки!
Молодець!
Близько 83 тис. були сирійцями, тоді як кількість росіян, яким видали німецький паспорт, зросла більш ніж у шість разів, майже до 13 тис. Джерело: https://censor.net/n3557149
.99 відсотків з походженням російського є і залишаються генетичними шовіністоомим. Нема значення яка думка у особистості рузького.У них нема справжної опозиції. Навіть був би живим Навльний і при владі,то імперська шовіністичність в мізках росіян, нікуда би не знекла.Не стане путлера з'явиться інша шовіністка істота.
Є слова Тютчева,який був на дипломатичної службі і дуже добре знав росію з середини, написав *Умом росию не понять,,Аршином общим не измерит:У ней особенная стать-В россию можно только верить*.Цими строками він підкреслив і завуальовав самого брехливого народу у світі
.Ось це і є причиною,що на заподі не знають і не помічають сущності росіян.Відношення там до них як до не вихованої дикої людини.
А тому щоб щось зрозуміти чому? так їх розвідки йдуть по хібному шляху,Запитуя у рузьких їх бачення до війни,
А відповідь від сього на поверхні: шовінізм,щовінізм,шовінізм........путін,путін,путін......українців нема,украінців нема,українців нема............війна і знищити, війна і знищити,війна і знищити і інше.
Ерефія імперія зла і завжди є джерелом війн.
тільки на штірліце все і трималося!
от що, лєвацькі трансгендерні квоти зробили з великим райхом....
Более того, отсутствие болезненного, зеркального ответа, провоцирует его на повторение подобных вещей и продолжает подогревать кровожадные запросы публики. Таким образом, пока не будет организована зеркальная обратка, можно твердо быть уверенным в том, что никакого сдерживающего инструмента, именно от такого рода действий - нет. Любое недовольство, раздражение, злость или просто - плохое настроение диктатора, будет выливаться во что-то подобное, поскольку только такие сцены приносят ему удовольствие. А раз так, то такие же сцены в его столице, окажут противоположный эффект. Понятно, что военные сами решают, куда и когда следует бить сегодня, завтра или послезавтра, но вот этот эффект следует иметь ввиду и однажды стоит обратить внимание на этот инструмент. 👍https://dl-news.defence-line.org/?p=60930
Було б чим маніпулювати. Ці брудні тварини готові вбивати будь-кого за будь-що.
І шо?
Доречі цей штат має ВВП більше ніж в россіі.
а «зле» НАТО не має зброї щоб боронитись,
а про те, щоб
атакувати рашистів..
навіть не має мови..
- Один дідусь по імені Байден казав, що це війна виключно путіна , а мальчікі в трусіках - "жертви обставин".
- Інший, що дебіл (трамп), каже, що це війна Байдена, Зе і українці самі спровокували своїм існуванням агресора
Федеральний міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт застеріг від спроб заборонити ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") попри її визнання правоекстремістською.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", передає https://www.sueddeutsche.de/politik/rechtsextremismus-afd-verbot-bundesinnenminister-dobrindt-li.3266336 Süddeutsche Zeitung.
Ви у штанях у себе покопирсайтесь, там відповід знайдете, з відповідним логотипом.