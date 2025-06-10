Глава немецкой разведки Каль: Российское население массово поддерживает войну Путина в Украине

Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил, что российское общество в целом поддерживает президента Владимира Путина и его военные действия в Украине.

Об этом он рассказал в подкасте Table Today, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на немецкое издание Handelsblatt.

Заявление немецкого разведчика противоречит распространенному на Западе мнению о том, что конфликт в Украине является исключительно "войной Путина", которую якобы не поддерживает большинство российских граждан.

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"Мы имеем впечатление, что весь российский народ готов следовать за Путиным, что эта война необходима, что злой НАТО является агрессором", - пояснил Каль.

По словам главы BND, россияне убеждены, что ведут справедливую борьбу: "И что война и, так сказать, ликвидация этого несправедливого режима в Украине достойны чести и славы России".

Каль связывает устойчивую поддержку Путина с эффективностью кремлевской пропагандистской машины. Российский лидер контролирует все информационное пространство страны, что позволяет ему "манипулировать мнением всей страны - от запада до востока".

В то же время глава немецкой разведки отметил, что среди российской политической элиты существуют определенные разногласия относительно целесообразности отдельных военных шагов. Однако, как подчеркнул Каль, "реальной оппозиции, которая могла бы каким-то образом помешать Путину, не существует".

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