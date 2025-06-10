Москва ожидает от Киева капитуляции, - глава немецкой разведки Каль

В ближайшее время нет перспективы переговоров между Россией и Западом, поскольку РФ не стремится достичь мира в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ соссылкой на DW, об этом заявил глава Федеральной службы разведки Германии Бруно Каль.

Он отметил, что пока нет никаких признаков, что российский диктатор Владимир Путин как-то изменил свой ход мышления и желание продолжать до конца войну против Украины.

"Последний документ, который был передан (делегацией РФ) в Стамбуле, является лучшим доказательством того, что на самом деле от нас требуют капитуляции и ничего больше", - указал Каль.

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