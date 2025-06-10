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Новости Капитуляция Украины перед Россией
6 331 91

Москва ожидает от Киева капитуляции, - глава немецкой разведки Каль

Каль о том, чего хочет РФ в Украине

В ближайшее время нет перспективы переговоров между Россией и Западом, поскольку РФ не стремится достичь мира в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ соссылкой на DW, об этом заявил глава Федеральной службы разведки Германии Бруно Каль.

Он отметил, что пока нет никаких признаков, что российский диктатор Владимир Путин как-то изменил свой ход мышления и желание продолжать до конца войну против Украины.

"Последний документ, который был передан (делегацией РФ) в Стамбуле, является лучшим доказательством того, что на самом деле от нас требуют капитуляции и ничего больше", - указал Каль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия намерена испытать решимость НАТО и расширить свое противостояние с Западом, - глава немецкой разведки Каль

Автор: 

россия (96216) Украина (45020) капитуляция (29) Каль Бруно (4)


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Топ комментарии
+20
Ти тявкаєш не на те дерево.
Якщо хочеш комусь кинути пред'яву кидай дійсно винному - ТАКО-виродку , що зараз у білому домі ФША
Адже саме він не ухвалив жодного пакету допомоги Україні
А від США Україна отримувала 50% усієї зброї
Європа не може одразу покрити цю недостачу , але вони над цим працюють
Велика Британія збудує шість нових збройових заводів неділя, 1 червня 2025 р.
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10.06.2025 10:29 Ответить
+14
Найцікавішим є те, шо немає жодних підстав для капітуляції колективного Заходу і України перед кацапією. Жодних!!! Є просто одержимість пуцинп, яка спирається на аж занадто боязких керівників Заходу. До того ж аргументи пуцина - це блеф і паранойя, які Захіж може знівелювати рішучістю. Об'єктивно сил і ресурсів у Заходу більше, а от з рішучістю - проблеми.
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10.06.2025 10:29 Ответить
+11
"Вплутались в м'ясорубку"
Сраний рашиський бот. Тобто ти , тварюка гнила, розповсюджуєш наративи кремля , що ми змусили їх напасти
ПНХ бидло
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10.06.2025 10:37 Ответить
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А глава Федеральної служби розвідки чекає коли кацапи зруйнують всю Україну??
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10.06.2025 10:22 Ответить
Ти тявкаєш не на те дерево.
Якщо хочеш комусь кинути пред'яву кидай дійсно винному - ТАКО-виродку , що зараз у білому домі ФША
Адже саме він не ухвалив жодного пакету допомоги Україні
А від США Україна отримувала 50% усієї зброї
Європа не може одразу покрити цю недостачу , але вони над цим працюють
Велика Британія збудує шість нових збройових заводів неділя, 1 червня 2025 р.
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10.06.2025 10:29 Ответить
Гугл транслейт неправильно переклав з російської слово "итог"
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10.06.2025 10:36 Ответить
О, і зразу видалив, бот)
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10.06.2025 10:39 Ответить
"Вплутались в м'ясорубку"
Сраний рашиський бот. Тобто ти , тварюка гнила, розповсюджуєш наративи кремля , що ми змусили їх напасти
ПНХ бидло
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10.06.2025 10:37 Ответить
Хтось притомний з Європи нагадає тому рижому баризі у США, як воно перед виборами обіцяло: якщо рашка відмовиться від перемир'я, то він завалить Україну зброєю? Ось цей момент настав. Де виконання обіцянки? Не буде. Бо пуйло рижому баризі золото-брилянти обіцяло...
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10.06.2025 11:18 Ответить
Йому - нагадували. І про 24 години і про зброю
Воно відморозилося. Визнало , що брехало про 24 години і про зброю
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10.06.2025 11:57 Ответить
На США треба поставити хрест. Після імпічменту буде надія .
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10.06.2025 12:14 Ответить
Тут згоден , але це не раніше 2026
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10.06.2025 12:48 Ответить
Вони можуть чекати, але Україна вже виграла цю війну і доведе її до кінця звільнивши усі свої території!
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10.06.2025 10:24 Ответить
А тими часом скоро буде евакуація Сум.
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10.06.2025 10:28 Ответить
Ой, а чи не ти тяфкало про евакуацію Харкова. І як там зараз ?
Тим часом рашка вже втратила 40 військових бомбардувальників + 2 А-50 і виробництва на болотах продовжуються знищуватись
Єдиний мінус - ми не б'ємо по їх охлосу, але то таке.
Це ВЖЕ сталося , і порівняй з твоїми казками ,які , як і в випадку з Харковом - не сталися і не стануться
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10.06.2025 10:33 Ответить
Прилітає щодня і щоночі. Але краще приїхати і подивитися на власні очі. Я розумію, що то не є можливим.
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10.06.2025 10:38 Ответить
Прилітає то так. Нажаль. І всі про це знають
Але ані Харків ані Суми не під загрозою захоплення , а отже і про будь-яку евакуацію не йдеться.
Я розумію , що ти на зарплаті , щоб розгоняти дезу Кремля ,але не вийде , дурню , не вийде.
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10.06.2025 10:42 Ответить
От тільки кацапи вже в Сумській обл.
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10.06.2025 11:18 Ответить
и что с того? в харьковской они то же,как же зашли на 7+ км так и топчуться на том же месте,я понимаю разочарование второй фаршевой армией ,но смирись максимум кацапов .н.п. на 5-10к жителей брать по полгода год
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10.06.2025 11:34 Ответить
Jaka jest pogoda w Polsce? Czy są jakieś ostrzeżenia przed nalotami?
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10.06.2025 10:31 Ответить
Jak to możliwe, że tak potężni patrioci opuszczają Ukrainę, ratując własne tyłki?
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10.06.2025 10:34 Ответить
Найцікавішим є те, шо немає жодних підстав для капітуляції колективного Заходу і України перед кацапією. Жодних!!! Є просто одержимість пуцинп, яка спирається на аж занадто боязких керівників Заходу. До того ж аргументи пуцина - це блеф і паранойя, які Захіж може знівелювати рішучістю. Об'єктивно сил і ресурсів у Заходу більше, а от з рішучістю - проблеми.
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10.06.2025 10:29 Ответить
Керівники Заходу зараз збільшують військову допомоги , щоб покрити відсутність її від ТАКО-режиму ФША
Тому якщо і треба когось звинувачувати то ФША
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10.06.2025 10:34 Ответить
Україна вже чула про кАаліциї рішучих,сміливих,сильних......а у результаті всі засунули язики собі у дупу,думаю ,що скоро скажуть ,щоі допомагати не будуть.
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10.06.2025 10:37 Ответить
І без всіх чих коаліцій які зараз забеспечують потреби ЗСУ. Вони б воювали лопатами
Тому годі гризти руку , яка годує ба більше - нарощує поставки
Хоча я розумію , ждуни, як ти на зарплаті ,а тому мають розганяти дезу їх Кремлівських хозяїв , щоб очернити партнерів України
Бо якщо і Європа припинить допомогу Україні , як це зробило ТАКО ФША - то тоді ви , кацапи і підкацапники - її захопите
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10.06.2025 10:44 Ответить
ти, схоже, сьогодні за всіх відпрацьовуєш. А де інші? На тренінгу?
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10.06.2025 10:53 Ответить
Контр-аргументи наведеним фактам будуть?
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10.06.2025 10:57 Ответить
Тобто контр-аргументів нема Тоді ви цілком вірно оцінили свій вкид )
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10.06.2025 11:54 Ответить
Ну вас зрадопівнів завжди багато налоітає - Лахта велика )))
на фронті ********** закидують м'ясом, в Інтернеті - тупими коментаторами
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10.06.2025 12:29 Ответить
тобі не кладуть на стіл щоранку звіт про роботу коаліцій ?

пічаль.

.
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10.06.2025 10:54 Ответить
Ти би краще підтримав ЄС, та подякував за допомогу, якщо таких прихильників ху...лостану в нас буде збільшуватися, то вони дійсно припинять, та будуть сами озброюватись
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10.06.2025 10:55 Ответить
Будуть! 😊 Це тепер їхня доктрина - війна має тривати на території України. І доки Україна воює - пуцин у Європу не піде. Тому тут без допомоги - ну ніяк. Правда допомоги стільки, щоб Україна не програла і згризла кацапський потенціал. Тобто не надто багато і не людьми.
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10.06.2025 11:10 Ответить
Зараз її меньше бо ФША при тако припинило нам допомагати , а це 50% зброї
ЄС навпаки - нарощує поставки і це попри те , що одіозні постаті , по типу орбана та фіцо - проти
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10.06.2025 11:55 Ответить
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10.06.2025 10:29 Ответить
"Шо, так і сказав ?!"
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10.06.2025 10:55 Ответить
мацквє рєкамєндуєм закатіть сваі раскатаниє губи взад...
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10.06.2025 10:32 Ответить
Москва може очікувати капітуляції підписаної лише її агентами в Україні !!!
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10.06.2025 10:32 Ответить
Ну так ?
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10.06.2025 12:20 Ответить
.
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10.06.2025 10:33 Ответить
Кремлевский пристарелый фюрер совсем рехнулся во время наполнения вторичным продуктом чемоданов.
Лечиться ему надо, а не ультиматумы ставить.
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10.06.2025 10:35 Ответить
А цей пан очікує, що Україна воюватиме as long as it takes.

Глава німецької розвідки: Якщо війна закінчиться до 2030 року, РФ швидше стане https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/8/7501898/ загрозою для Європи
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10.06.2025 10:35 Ответить
Він просто констатує факт . Це дійсно так і буде - завершиться війна в Україні ( та ще й не доведи Господи - перемогою паРаші ) , ***** стане загрозою для Європи . А хіба ні ?
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10.06.2025 10:44 Ответить
"Ґвалтівник зґвалтує жертву і стане загрозою для свідка." Що робити свідкові?
1. Тікати(не варіант, хіба що Європі масово переселятись на американські контитнети)
2. Дати обухом по ґвалтівникові по голові, поки він не взявся за тебе(теж не варіант, бо у ґвалтівника теж є обух, а ще він твій бізнес-партнер)
3. Підтримувати жертву рівно настільки, щоб вона продовжувала цікавити ґвалтівника протягом якомога довшого часу.
От вам і вся Європа.
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10.06.2025 10:51 Ответить
а тепер подивись на сітуацію очима жертви, розумник

.
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10.06.2025 10:58 Ответить
Вся стратегію, котру я бачу у жертви:
Зеленський: https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cq5zvz3d1nvo "Путін помре скоро - це факт, і все закінчиться" Закінчиться ґвалтування. Або не закінчиться. Або не стратегія.

А от варіант Європи: підтримувати жертву рівно настільки, щоб вона продовжувала цікавити ґвалтівника протягом якомога довшого часу, якраз і є стратегією. Хоч лицемірною і паскудною, але стратегією, котру можна порахувати, на відміну від кінцевого строку існування путіна.
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10.06.2025 11:04 Ответить
тобі сказали подивитись з точки зору України - а ти знову пішов проносом мазати про Зєлю, Європу і планету Анунаків.
Нам що робити? Стати рачком? Об'явити евакуацію з Запоріжжя і Херсону? Пустити русню на правий берег без жодного пострілу як вони і хочуть? І шо далі - готуватись до втрати Одеси а потім усього Центру?
Якщо відповідь "ні" тоді які пропозиції?
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10.06.2025 12:32 Ответить
Починати воювати технологічно. Не можемо, бо треба на чомусь "харчєваться", то звільність місце для тих, хто може не "харчєваться". Не бажаєте звільняти місця - розслабляйте булки і не кричіть.

Хочеш грати за правилами ворога - у боротьбу кількостями, то шукай де взяти ці кількості. Не маєш кількості, але хочеш далі воювати за правилами ворога - не кричи, що програЄш.
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10.06.2025 12:45 Ответить
А от це вже питання зовсім інше .
Але мова не про це , а про те що сказав Рютте . А не сказав він нічого такого крамольного . Він описав те що дійсно станеться з Європою після війни в Україні .
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10.06.2025 11:07 Ответить
Який Рютте? Мова про главу німецької розвідки. Найбагатшої країни в ЄС, на секундочку...
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10.06.2025 11:12 Ответить
Сорян , - мова про голову розвідки .
Рютте я написав випадково , бо у нього була схожа теза .
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10.06.2025 11:14 Ответить
То на х...я вони накачують росію баблом, купуючі в них газ, нафту, добрива, золото і ніх....я невводять справжніх руйнівних санкцій без найменших лазівок аби рашка їх не знищила наступними? Де, покажіть де саме, вони (Захід) так боячись припинення війни, шоб росія не накопичила військо і зброю та не поперла на них, перерізав пуповину з росієїю і не підгодовував її кровожерливість?!
Це ж явна ху..я! Сховатися за двома жирними целюлітними сраками орбана і фіцо, втирати всьому світу, що не виходить консенсусом прийняти руйнівні сенкції проти рашки, і при цьому не боятися, що за ЛОГІКОЮ РЕЧЕНЬ І РОЗВИТКУ СВІТУ, війна і анабіоз заходу, чим довше удрсклналює військову машину рашки і досвід вбивати без роздумів і каяяття..
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10.06.2025 10:59 Ответить
потвора зеленська,🤡 складай президенські повноваження ..їди у відставку , дай можливість людям захистити Україну !!! або просто здохни !!!
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10.06.2025 10:36 Ответить
ти ігорок не " дерзі" вас з подільским всі знають ... ви хочь за гроші і працюїте від ОПи ,але суки від крові української невідмиїтеся !!!
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10.06.2025 11:56 Ответить
я вже доросла , мій захист був з саміздату , а ви давайТЕ пхайтеся і далі по прикулу...
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10.06.2025 11:52 Ответить
велес ти хамло російське ...я тебе розумію ...молоде та придуркувате ...це пройде з часом ...лікуйся голубочок
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10.06.2025 12:10 Ответить
Москва хай у себе за щокою пошукає капітуляцію.
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10.06.2025 10:38 Ответить
Скоріше в валізи ху...ла
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10.06.2025 10:44 Ответить
Ху...лостан, якщо не будете допомогати, буде після очищувати капітуляції від вас. Так що думайте
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10.06.2025 10:43 Ответить
- У цій ситуації критично важливо ні в якому разі не приймати в НАТО ту єдину країну, яка має реальний досвід ******** війни з Росією, - пояснив Рютте.

Марк Рютте, генеральний секретар НАТО:

«Росія об'єдналася з Китаєм, Північною Кореєю та Іраном. Вони розширюють свої збройні сили та можливості.
Війна путіна набирає обертів, а чи не сповільнюється. Росія відновлює свої сили з китайськими технологіями та виробляє зброю швидше, ніж ми думали.
Росія може бути готова застосувати військову силу проти НАТО протягом п'яти років. П'ять років.
Давайте не обманюватимемо себе. Тепер ми всі на східному фланзі.
Нове покоління російських ракет летить зі швидкістю, що багаторазово перевищує швидкість звуку. Відстань між європейськими столицями - лише кілька хвилин.
Більше немає Сходу чи Заходу. Є лише НАТО».

- А ми продовжуємо четвертий рік чухати ріпу і ссатися від страху, - додав Рютте.

тг канал Афанасьєва Віра Володомирівна.
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10.06.2025 10:49 Ответить
Пуйло тисне і чекає поки мальчік від кацапсько-даунбаського наріду доб'є до цугундера Україну, набрешиться на своєму шмарафоні, доб'є імідж України, що навіть кілограма муки гуманітарки ніхто не дасть, не те що зброї, бо якби був президентом Порошенко, то і думок у кацапів про широкомасштабну війну не було. Завдячуючи 73% ми маємо те, що маємо. Вони в більшості поїхали до ЄС, отримали в країніх ЄС роботу, навчання для дітей і в майбутньому отримають паспорта країн ЄС, плювати їм на Україну, як і Боневтіку-Потужно-Брехливому, вони створіння із рота та дупи, які можуть ЖЕРТИ і SRАТИ, а ким бути їм пшієдно. Якщо Боневтік не піде добровільно у відставку і не передасть правління Верховній Раді то ми точно програємо, а саме страшне втратимо велику кількість багатостраждального народу. Економіку: заводи, фабрики, санаторії, профілакторії, копальні, порти..., які будувало декілька поколінь ми вже втратили, завдячуючи вибору 73% у 2019 році. Хто проти того, що я написав, наберіть повний рот зеленого лайна і плюньте і мій бік.
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10.06.2025 10:55 Ответить
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10.06.2025 10:56 Ответить
😂👍
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10.06.2025 11:57 Ответить
если вся власть в Украине на данный момент перейдет АРМИИ и его руководству -то возможно не будет ни какой зрады -капитуляции -мародерства и медленного отступления и потери территорий - еще Залужный мог изменить ход истории и придавить все зеленое ОПЗЖ -разогнать на хрен зРаду и Банковую и навести порядок в стране - но не захотел или просто бы не потянул
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10.06.2025 10:59 Ответить
"и придавить все зеленое ОПЗЖ"

Камон, он защищал дисертацию у КИВАЛОВА. Хватит лепить из него мессию, ОПЖЗ - его дружбанчики.
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10.06.2025 11:09 Ответить
да хрен с ним Залужным - что в Украине ни как не найдется нового Зализняка -Кривоноса или Сирка или на худой конец -Сашка Белого -который четко выкупил и понял суть украинской продажной власти
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10.06.2025 11:23 Ответить
Сирко - так себе пример. Великолепный тактик и отвратительный стратег, помешавший Выговскому освободить Украину от московитов.
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10.06.2025 11:30 Ответить
украинские воины и начальники это -всегда была воинская элита -что в царской россии -что в ссср - любой старшина -комбат -майор -был "хохлом"- с квитучей Украины - и сколько наша страна перенесла десятков -сотен войн -это просто кошмар и армагедон -выковала настоящих железных людей
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10.06.2025 11:37 Ответить
Залужный мог только продолжать воевать, капитулировать может только Запад с НАТО и США!!!! Так шо иди подмойся засранец или майкой подотрись!!!
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10.06.2025 11:10 Ответить
Як ни крути, Залужний військовими вважався Батьком. Це найперше що об'днує все військо, особливо в українській ментальності. І рушити його особисто з місця було страшною за наслідками дією. Це як кулак рзімкнути і не давати йому стиснутись для нанесення удару.
Я проти військової хунти. Все має свої страшні і непередбачуванні для країни вади.
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10.06.2025 12:48 Ответить
Да нет, ***** ждёт капитуляции Киева и 40 стран союзников, включая Германии и НАТО!!!!! Так шо ***** ждёт твоей капитуляции, а Украина воюет!!!
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10.06.2025 11:07 Ответить
страно ждать капитуляции когда ты за3.5 года ниодного райцентра не захватил,может плешивому рассказывают что они там львовом или варшавой
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10.06.2025 11:39 Ответить
***** налаживает производство шахедов в КНДР, террористу боеприпасы не нужны, ему нужны дроны для убийства мирного населения. Пока на западе герантократы импотенты у власти будут жевать сопли, то миллионная армия дронов из *****стана и КНДР прилетит в Европу!!!!🤗🤗🤡🥳
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10.06.2025 11:22 Ответить
Це вповні реальний варіант, що Україна буде змушена капітулювати питання, як має виглядати капітуляція в такому разі...
Провести опитування у нас, спитати людей, у разі очевидного програшу-капітуляції, чи повинна Україна замінувати всі АЕС і підірвати, щоб земля не дісталась ворогу, у разі позитивної відповіді це рішення пред'явити країнам ЄС і США, щоб їх так сказати "підбадьорити" зняти втому, що не буде простого виходу з війни, ви нас кинули з будапештським меморандумом, або ви нам нормально помагаєте і війна завершиться згідно міжнародних правових норм ООН, або буде повний п...
Якщо Україна програє і РФ окупує нашу землю, вона її отримає мертву на покоління...
Якщо ти знаєш, що у разі капітуляції, твій народ повністю знищать, згноять в таборах, зітруть про тебе усілякі згадки, але у тебе нема чим і ким воювати, то вибір стає очевидним... і це потрібно донести усім...
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10.06.2025 11:37 Ответить
Я тільки вибрали Трампона, пуйло сказав за яких умов він згоден на закінчення війни, як тільки так зразу буде мир, правда ось такий...
https://censor.net/ua/news/3521003/********************************************************************
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10.06.2025 11:39 Ответить
Москва очікує від Києва капітуляції, - глава німецької розвідки Каль.

Я й не знав, що для цього потрібна розвідка. Це, напевно й у Буркіна-Фасо кожен знає. Дааа, деградувала велика арійська раса.
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10.06.2025 11:43 Ответить
Он много чего сказал. Смысл заявления сводится к тому, что переговоры не нужны, а нужна война. Что Украина это только первый пункт и дальше кацапы пойдут на Европу. Поэтому нужно воевать в Украине. Цензор решил лишний раз не раздражать читателей, и оставил только слова про капитуляцию.
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10.06.2025 13:00 Ответить
и дальше кацапы пойдут на Европу. Цензор решил лишний раз не раздражать читателей, и оставил только слова про капитуляцию.

Ну це вірне рішення, бо про "пойдут на Европу" навіть у Буркіна-Фасо не повірять. ) Я думаю всі давним-давно зрозуміли для чого ця істерія.
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10.06.2025 13:07 Ответить
Европейцы хотят победить кацапов и наконец забыть про позор во время Второй мировой войны?
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10.06.2025 13:14 Ответить
таке стається, бо тупорила хвойда-мародер Трумп дав ***** та його одноклЄточним людожерам примарну надію на пАбЄду, от вони і стараюЦа, дєнєг і ума нЄт, но Ані дЄржатся, нЄ сдаюца і дохнут, "тєрЯя вєс"..
Трумп - ***** №2
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10.06.2025 11:47 Ответить
Подивіться, як рашка задіяла всі ресурси своєї пропаганди. Куплені рашистами малороси блогери на добрій українській мові розхитують країну зсередини, куди не зайди - усюди зрада, провал мобілізації, нема кому воювати, рашисти захоплюють по сто кілометрів в день тощо. Насправді, рашисти забуксували навіть з тією кількістю хлопців, які боронять нашу землю. Якби ще всі гроші, які нам дає Захід не розкрадали, а все йшло на укріплення, бетон, колючку, міни та дрони, навчання нових солдат, то кацапи сиділи би на місці, здихаючи пачками за *****. Але гроші вкладають в дороги, радіаційні укриття шкіл з підземними басейнами, нові джипи для міністертсв та міськрад, підвищення зряплат митникам, пенсій суддям, бувшим проф військовим. Великі міста жирують, парковки переповнені, вулицю не можна перейти через автівки. Так, в нас загинуло 150 тис, ще 350 поранені- усього вибуло 500 тис, невже нема ще 500 тис чоловікі та жінок. Так, так жінок, бо поки одні віддають життя та здоров'я, інші катаються по закордонах, об'їдаючи бюджети європейських країн. Всі рівні, усюди справедливість - тільки так можна відстояти країну.
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10.06.2025 12:26 Ответить
Рашка, як завжди, бере на понти. Подивіться , по 100 ракет, як раніше, вже нема. Те, що кошмарить шахедами, то треба піднімати в повітря гвинтокрили та турбогвинтові літаки і збивати їх на підході, В нас було дуже добре виробництво легких літаків, де мисливці за шахедами ??? На фронті вони на мотоциклах та жигулях штурмують наших нечислених хлопців. Треба гарні бетонні укриття з перископами, ешелована оборони, ями-пастки та колючий дріт проти легкої техніки. Зараз вони переважають кількістю, вже нема тієї навали реактивної артилерії, сотень танків та бмп. В бій ідуть одні ішаки, то треба знайти спосіб зупиняти їх на підступах
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10.06.2025 12:31 Ответить
Шановний пане Андрій! Точно в ціль!
проПаганда пре массовано! Тільки цікава "тема" про "ескалацію" - зразу купа "єксперів" набігає.
А як їм не подобається коли хтось з дописувачів дає позитивний настрій - зразу тролять їх.
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10.06.2025 12:59 Ответить
ракети може і є але русня зрозуміла що сидіти роками з голою сракою і вкладати все шо є з заводу в черговий наліт - це так собі стратегія коли НАТО озброюється а Китай малює історічєскіє карти

Ну і літачків для запуску крилатих ракет не так багато стало.. чомусь. навіть не знаю як же так трапилось
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10.06.2025 13:10 Ответить
 
 