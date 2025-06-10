Москва очікує від Києва капітуляції, - глава німецької розвідки Каль.

Найближчим часом немає перспективи переговорів між Росією та Заходом, оскільки РФ не прагне досягти миру в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив глава Федеральної служби розвідки Німеччини Бруно Каль.

Він зазначив, що наразі немає жодних ознак, що російський диктатор Володимир Путін якось змінив свій хід мислення і бажання продовжувати до кінця війну проти України.

"Останній документ, який був переданий (делегацією РФ) у Стамбулі, є найкращим доказом того, що насправді від нас вимагають капітуляції і нічого більше", - вказав Каль.

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