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Новини Капітуляція України перед Росією
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Москва очікує від Києва капітуляції, - глава німецької розвідки Каль

Каль про те чого прагне РФ в Україні

Найближчим часом немає перспективи переговорів між Росією та Заходом, оскільки РФ не прагне досягти миру в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив глава Федеральної служби розвідки Німеччини Бруно Каль.

Він зазначив, що наразі немає жодних ознак, що російський диктатор Володимир Путін якось змінив свій хід мислення і бажання продовжувати до кінця війну проти України.

"Останній документ, який був переданий (делегацією РФ) у Стамбулі, є найкращим доказом того, що насправді від нас вимагають капітуляції і нічого більше", - вказав Каль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія має намір випробувати рішучість НАТО та розширити своє протистояння із Заходом, - глава німецької розвідки Каль

Автор: 

росія (66104) Україна (5968) капітуляція (29) Каль Бруно (5)


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Топ коментарі
+14
Ти тявкаєш не на те дерево.
Якщо хочеш комусь кинути пред'яву кидай дійсно винному - ТАКО-виродку , що зараз у білому домі ФША
Адже саме він не ухвалив жодного пакету допомоги Україні
А від США Україна отримувала 50% усієї зброї
Європа не може одразу покрити цю недостачу , але вони над цим працюють
Велика Британія збудує шість нових збройових заводів неділя, 1 червня 2025 р.
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10.06.2025 10:29 Відповісти
+9
Найцікавішим є те, шо немає жодних підстав для капітуляції колективного Заходу і України перед кацапією. Жодних!!! Є просто одержимість пуцинп, яка спирається на аж занадто боязких керівників Заходу. До того ж аргументи пуцина - це блеф і паранойя, які Захіж може знівелювати рішучістю. Об'єктивно сил і ресурсів у Заходу більше, а от з рішучістю - проблеми.
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10.06.2025 10:29 Відповісти
+7
А глава Федеральної служби розвідки чекає коли кацапи зруйнують всю Україну??
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10.06.2025 10:22 Відповісти
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А глава Федеральної служби розвідки чекає коли кацапи зруйнують всю Україну??
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10.06.2025 10:22 Відповісти
Ти тявкаєш не на те дерево.
Якщо хочеш комусь кинути пред'яву кидай дійсно винному - ТАКО-виродку , що зараз у білому домі ФША
Адже саме він не ухвалив жодного пакету допомоги Україні
А від США Україна отримувала 50% усієї зброї
Європа не може одразу покрити цю недостачу , але вони над цим працюють
Велика Британія збудує шість нових збройових заводів неділя, 1 червня 2025 р.
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10.06.2025 10:29 Відповісти
Гугл транслейт неправильно переклав з російської слово "итог"
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10.06.2025 10:36 Відповісти
О, і зразу видалив, бот)
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10.06.2025 10:39 Відповісти
"Вплутались в м'ясорубку"
Сраний рашиський бот. Тобто ти , тварюка гнила, розповсюджуєш наративи кремля , що ми змусили їх напасти
ПНХ бидло
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10.06.2025 10:37 Відповісти
Хтось притомний з Європи нагадає тому рижому баризі у США, як воно перед виборами обіцяло: якщо рашка відмовиться від перемир'я, то він завалить Україну зброєю? Ось цей момент настав. Де виконання обіцянки? Не буде. Бо пуйло рижому баризі золото-брилянти обіцяло...
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10.06.2025 11:18 Відповісти
Вони можуть чекати, але Україна вже виграла цю війну і доведе її до кінця звільнивши усі свої території!
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10.06.2025 10:24 Відповісти
А тими часом скоро буде евакуація Сум.
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10.06.2025 10:28 Відповісти
Ой, а чи не ти тяфкало про евакуацію Харкова. І як там зараз ?
Тим часом рашка вже втратила 40 військових бомбардувальників + 2 А-50 і виробництва на болотах продовжуються знищуватись
Єдиний мінус - ми не б'ємо по їх охлосу, але то таке.
Це ВЖЕ сталося , і порівняй з твоїми казками ,які , як і в випадку з Харковом - не сталися і не стануться
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10.06.2025 10:33 Відповісти
Прилітає щодня і щоночі. Але краще приїхати і подивитися на власні очі. Я розумію, що то не є можливим.
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10.06.2025 10:38 Відповісти
Прилітає то так. Нажаль. І всі про це знають
Але ані Харків ані Суми не під загрозою захоплення , а отже і про будь-яку евакуацію не йдеться.
Я розумію , що ти на зарплаті , щоб розгоняти дезу Кремля ,але не вийде , дурню , не вийде.
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10.06.2025 10:42 Відповісти
От тільки кацапи вже в Сумській обл.
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10.06.2025 11:18 Відповісти
и что с того? в харьковской они то же,как же зашли на 7+ км так и топчуться на том же месте,я понимаю разочарование второй фаршевой армией ,но смирись максимум кацапов .н.п. на 5-10к жителей брать по полгода год
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10.06.2025 11:34 Відповісти
Jaka jest pogoda w Polsce? Czy są jakieś ostrzeżenia przed nalotami?
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10.06.2025 10:31 Відповісти
Jak to możliwe, że tak potężni patrioci opuszczają Ukrainę, ratując własne tyłki?
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10.06.2025 10:34 Відповісти
Найцікавішим є те, шо немає жодних підстав для капітуляції колективного Заходу і України перед кацапією. Жодних!!! Є просто одержимість пуцинп, яка спирається на аж занадто боязких керівників Заходу. До того ж аргументи пуцина - це блеф і паранойя, які Захіж може знівелювати рішучістю. Об'єктивно сил і ресурсів у Заходу більше, а от з рішучістю - проблеми.
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10.06.2025 10:29 Відповісти
Керівники Заходу зараз збільшують військову допомоги , щоб покрити відсутність її від ТАКО-режиму ФША
Тому якщо і треба когось звинувачувати то ФША
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10.06.2025 10:34 Відповісти
Україна вже чула про кАаліциї рішучих,сміливих,сильних......а у результаті всі засунули язики собі у дупу,думаю ,що скоро скажуть ,щоі допомагати не будуть.
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10.06.2025 10:37 Відповісти
І без всіх чих коаліцій які зараз забеспечують потреби ЗСУ. Вони б воювали лопатами
Тому годі гризти руку , яка годує ба більше - нарощує поставки
Хоча я розумію , ждуни, як ти на зарплаті ,а тому мають розганяти дезу їх Кремлівських хозяїв , щоб очернити партнерів України
Бо якщо і Європа припинить допомогу Україні , як це зробило ТАКО ФША - то тоді ви , кацапи і підкацапники - її захопите
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10.06.2025 10:44 Відповісти
ти, схоже, сьогодні за всіх відпрацьовуєш. А де інші? На тренінгу?
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10.06.2025 10:53 Відповісти
Контр-аргументи наведеним фактам будуть?
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10.06.2025 10:57 Відповісти
в нас тут не дискусійний клуб, а сернув і пішов далі)
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10.06.2025 11:34 Відповісти
тобі не кладуть на стіл щоранку звіт про роботу коаліцій ?

пічаль.

.
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10.06.2025 10:54 Відповісти
Ти би краще підтримав ЄС, та подякував за допомогу, якщо таких прихильників ху...лостану в нас буде збільшуватися, то вони дійсно припинять, та будуть сами озброюватись
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10.06.2025 10:55 Відповісти
Будуть! 😊 Це тепер їхня доктрина - війна має тривати на території України. І доки Україна воює - пуцин у Європу не піде. Тому тут без допомоги - ну ніяк. Правда допомоги стільки, щоб Україна не програла і згризла кацапський потенціал. Тобто не надто багато і не людьми.
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10.06.2025 11:10 Відповісти
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10.06.2025 10:29 Відповісти
"Шо, так і сказав ?!"
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10.06.2025 10:55 Відповісти
мацквє рєкамєндуєм закатіть сваі раскатаниє губи взад...
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10.06.2025 10:32 Відповісти
Москва може очікувати капітуляції підписаної лише її агентами в Україні !!!
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10.06.2025 10:32 Відповісти
.
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10.06.2025 10:33 Відповісти
Кремлевский пристарелый фюрер совсем рехнулся во время наполнения вторичным продуктом чемоданов.
Лечиться ему надо, а не ультиматумы ставить.
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10.06.2025 10:35 Відповісти
А цей пан очікує, що Україна воюватиме as long as it takes.

Глава німецької розвідки: Якщо війна закінчиться до 2030 року, РФ швидше стане https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/8/7501898/ загрозою для Європи
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10.06.2025 10:35 Відповісти
Він просто констатує факт . Це дійсно так і буде - завершиться війна в Україні ( та ще й не доведи Господи - перемогою паРаші ) , ***** стане загрозою для Європи . А хіба ні ?
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10.06.2025 10:44 Відповісти
"Ґвалтівник зґвалтує жертву і стане загрозою для свідка." Що робити свідкові?
1. Тікати(не варіант, хіба що Європі масово переселятись на американські контитнети)
2. Дати обухом по ґвалтівникові по голові, поки він не взявся за тебе(теж не варіант, бо у ґвалтівника теж є обух, а ще він твій бізнес-партнер)
3. Підтримувати жертву рівно настільки, щоб вона продовжувала цікавити ґвалтівника протягом якомога довшого часу.
От вам і вся Європа.
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10.06.2025 10:51 Відповісти
а тепер подивись на сітуацію очима жертви, розумник

.
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10.06.2025 10:58 Відповісти
Вся стратегію, котру я бачу у жертви:
Зеленський: https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cq5zvz3d1nvo "Путін помре скоро - це факт, і все закінчиться" Закінчиться ґвалтування. Або не закінчиться. Або не стратегія.

А от варіант Європи: підтримувати жертву рівно настільки, щоб вона продовжувала цікавити ґвалтівника протягом якомога довшого часу, якраз і є стратегією. Хоч лицемірною і паскудною, але стратегією, котру можна порахувати, на відміну від кінцевого строку існування путіна.
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10.06.2025 11:04 Відповісти
А от це вже питання зовсім інше .
Але мова не про це , а про те що сказав Рютте . А не сказав він нічого такого крамольного . Він описав те що дійсно станеться з Європою після війни в Україні .
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10.06.2025 11:07 Відповісти
Який Рютте? Мова про главу німецької розвідки. Найбагатшої країни в ЄС, на секундочку...
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10.06.2025 11:12 Відповісти
Сорян , - мова про голову розвідки .
Рютте я написав випадково , бо у нього була схожа теза .
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10.06.2025 11:14 Відповісти
То на х...я вони накачують росію баблом, купуючі в них газ, нафту, добрива, золото і ніх....я невводять справжніх руйнівних санкцій без найменших лазівок аби рашка їх не знищила наступними? Де, покажіть де саме, вони (Захід) так боячись припинення війни, шоб росія не накопичила військо і зброю та не поперла на них, перерізав пуповину з росієїю і не підгодовував її кровожерливість?!
Це ж явна ху..я! Сховатися за двома жирними целюлітними сраками орбана і фіцо, втирати всьому світу, що не виходить консенсусом прийняти руйнівні сенкції проти рашки, і при цьому не боятися, що за ЛОГІКОЮ РЕЧЕНЬ І РОЗВИТКУ СВІТУ, війна і анабіоз заходу, чим довше удрсклналює військову машину рашки і досвід вбивати без роздумів і каяяття..
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10.06.2025 10:59 Відповісти
потвора зеленська,🤡 складай президенські повноваження ..їди у відставку , дай можливість людям захистити Україну !!! або просто здохни !!!
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10.06.2025 10:36 Відповісти
Luiza-ім'я,ім'я Luiza,чи це вибудете всіх захищати😆😆😆😆😆
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10.06.2025 10:43 Відповісти
Вона не винувата, окрім діагнозу, у неї ще і методички від фсб, які вона не може не виконувати. Сидить за кордоном і строчить одно і теж
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10.06.2025 10:49 Відповісти
Краще би вона за щоку мовчки брала😆
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10.06.2025 10:52 Відповісти
Москва хай у себе за щокою пошукає капітуляцію.
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10.06.2025 10:38 Відповісти
Скоріше в валізи ху...ла
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10.06.2025 10:44 Відповісти
Ху...лостан, якщо не будете допомогати, буде після очищувати капітуляції від вас. Так що думайте
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10.06.2025 10:43 Відповісти
- У цій ситуації критично важливо ні в якому разі не приймати в НАТО ту єдину країну, яка має реальний досвід ******** війни з Росією, - пояснив Рютте.

Марк Рютте, генеральний секретар НАТО:

«Росія об'єдналася з Китаєм, Північною Кореєю та Іраном. Вони розширюють свої збройні сили та можливості.
Війна путіна набирає обертів, а чи не сповільнюється. Росія відновлює свої сили з китайськими технологіями та виробляє зброю швидше, ніж ми думали.
Росія може бути готова застосувати військову силу проти НАТО протягом п'яти років. П'ять років.
Давайте не обманюватимемо себе. Тепер ми всі на східному фланзі.
Нове покоління російських ракет летить зі швидкістю, що багаторазово перевищує швидкість звуку. Відстань між європейськими столицями - лише кілька хвилин.
Більше немає Сходу чи Заходу. Є лише НАТО».

- А ми продовжуємо четвертий рік чухати ріпу і ссатися від страху, - додав Рютте.

тг канал Афанасьєва Віра Володомирівна.
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10.06.2025 10:49 Відповісти
Пуйло тисне і чекає поки мальчік від кацапсько-даунбаського наріду доб'є до цугундера Україну, набрешиться на своєму шмарафоні, доб'є імідж України, що навіть кілограма муки гуманітарки ніхто не дасть, не те що зброї, бо якби був президентом Порошенко, то і думок у кацапів про широкомасштабну війну не було. Завдячуючи 73% ми маємо те, що маємо. Вони в більшості поїхали до ЄС, отримали в країніх ЄС роботу, навчання для дітей і в майбутньому отримають паспорта країн ЄС, плювати їм на Україну, як і Боневтіку-Потужно-Брехливому, вони створіння із рота та дупи, які можуть ЖЕРТИ і SRАТИ, а ким бути їм пшієдно. Якщо Боневтік не піде добровільно у відставку і не передасть правління Верховній Раді то ми точно програємо, а саме страшне втратимо велику кількість багатостраждального народу. Економіку: заводи, фабрики, санаторії, профілакторії, копальні, порти..., які будувало декілька поколінь ми вже втратили, завдячуючи вибору 73% у 2019 році. Хто проти того, що я написав, наберіть повний рот зеленого лайна і плюньте і мій бік.
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10.06.2025 10:55 Відповісти
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10.06.2025 10:56 Відповісти
если вся власть в Украине на данный момент перейдет АРМИИ и его руководству -то возможно не будет ни какой зрады -капитуляции -мародерства и медленного отступления и потери территорий - еще Залужный мог изменить ход истории и придавить все зеленое ОПЗЖ -разогнать на хрен зРаду и Банковую и навести порядок в стране - но не захотел или просто бы не потянул
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10.06.2025 10:59 Відповісти
"и придавить все зеленое ОПЗЖ"

Камон, он защищал дисертацию у КИВАЛОВА. Хватит лепить из него мессию, ОПЖЗ - его дружбанчики.
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10.06.2025 11:09 Відповісти
да хрен с ним Залужным - что в Украине ни как не найдется нового Зализняка -Кривоноса или Сирка или на худой конец -Сашка Белого -который четко выкупил и понял суть украинской продажной власти
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10.06.2025 11:23 Відповісти
Сирко - так себе пример. Великолепный тактик и отвратительный стратег, помешавший Выговскому освободить Украину от московитов.
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10.06.2025 11:30 Відповісти
украинские воины и начальники это -всегда была воинская элита -что в царской россии -что в ссср - любой старшина -комбат -майор -был "хохлом"- с квитучей Украины - и сколько наша страна перенесла десятков -сотен войн -это просто кошмар и армагедон -выковала настоящих железных людей
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10.06.2025 11:37 Відповісти
Залужный мог только продолжать воевать, капитулировать может только Запад с НАТО и США!!!! Так шо иди подмойся засранец или майкой подотрись!!!
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10.06.2025 11:10 Відповісти
Да нет, ***** ждёт капитуляции Киева и 40 стран союзников, включая Германии и НАТО!!!!! Так шо ***** ждёт твоей капитуляции, а Украина воюет!!!
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10.06.2025 11:07 Відповісти
страно ждать капитуляции когда ты за3.5 года ниодного райцентра не захватил,может плешивому рассказывают что они там львовом или варшавой
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10.06.2025 11:39 Відповісти
Кал ти не,ти недолугий телепень.
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10.06.2025 11:16 Відповісти
***** налаживает производство шахедов в КНДР, террористу боеприпасы не нужны, ему нужны дроны для убийства мирного населения. Пока на западе герантократы импотенты у власти будут жевать сопли, то миллионная армия дронов из *****стана и КНДР прилетит в Европу!!!!🤗🤗🤡🥳
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10.06.2025 11:22 Відповісти
Це вповні реальний варіант, що Україна буде змушена капітулювати питання, як має виглядати капітуляція в такому разі...
Провести опитування у нас, спитати людей, у разі очевидного програшу-капітуляції, чи повинна Україна замінувати всі АЕС і підірвати, щоб земля не дісталась ворогу, у разі позитивної відповіді це рішення пред'явити країнам ЄС і США, щоб їх так сказати "підбадьорити" зняти втому, що не буде простого виходу з війни, ви нас кинули з будапештським меморандумом, або ви нам нормально помагаєте і війна завершиться згідно міжнародних правових норм ООН, або буде повний п...
Якщо Україна програє і РФ окупує нашу землю, вона її отримає мертву на покоління...
Якщо ти знаєш, що у разі капітуляції, твій народ повністю знищать, згноять в таборах, зітруть про тебе усілякі згадки, але у тебе нема чим і ким воювати, то вибір стає очевидним... і це потрібно донести усім...
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10.06.2025 11:37 Відповісти
Я тільки вибрали Трампона, пуйло сказав за яких умов він згоден на закінчення війни, як тільки так зразу буде мир, правда ось такий...
https://censor.net/ua/news/3521003/********************************************************************
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10.06.2025 11:39 Відповісти
Москва очікує від Києва капітуляції, - глава німецької розвідки Каль.

Я й не знав, що для цього потрібна розвідка. Це, напевно й у Буркіна-Фасо кожен знає. Дааа, деградувала велика арійська раса.
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10.06.2025 11:43 Відповісти
таке стається, бо тупорила хвойда-мародер Трумп дав ***** та його одноклЄточним людожерам примарну надію на пАбЄду, от вони і стараюЦа, дєнєг і ума нЄт, но Ані дЄржатся, нЄ сдаюца і дохнут, "тєрЯя вєс"..
Трумп - ***** №2
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10.06.2025 11:47 Відповісти
 
 