Москва очікує від Києва капітуляції, - глава німецької розвідки Каль
Найближчим часом немає перспективи переговорів між Росією та Заходом, оскільки РФ не прагне досягти миру в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив глава Федеральної служби розвідки Німеччини Бруно Каль.
Він зазначив, що наразі немає жодних ознак, що російський диктатор Володимир Путін якось змінив свій хід мислення і бажання продовжувати до кінця війну проти України.
"Останній документ, який був переданий (делегацією РФ) у Стамбулі, є найкращим доказом того, що насправді від нас вимагають капітуляції і нічого більше", - вказав Каль.
Топ коментарі
+14 АРТЕМ Булискерия #524928
показати весь коментар10.06.2025 10:29 Відповісти Посилання
+9 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар10.06.2025 10:29 Відповісти Посилання
+7 антон старобуб
показати весь коментар10.06.2025 10:22 Відповісти Посилання
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Якщо хочеш комусь кинути пред'яву кидай дійсно винному - ТАКО-виродку , що зараз у білому домі ФША
Адже саме він не ухвалив жодного пакету допомоги Україні
А від США Україна отримувала 50% усієї зброї
Європа не може одразу покрити цю недостачу , але вони над цим працюють
Велика Британія збудує шість нових збройових заводів неділя, 1 червня 2025 р.
Сраний рашиський бот. Тобто ти , тварюка гнила, розповсюджуєш наративи кремля , що ми змусили їх напасти
ПНХ бидло
Тим часом рашка вже втратила 40 військових бомбардувальників + 2 А-50 і виробництва на болотах продовжуються знищуватись
Єдиний мінус - ми не б'ємо по їх охлосу, але то таке.
Це ВЖЕ сталося , і порівняй з твоїми казками ,які , як і в випадку з Харковом - не сталися і не стануться
Але ані Харків ані Суми не під загрозою захоплення , а отже і про будь-яку евакуацію не йдеться.
Я розумію , що ти на зарплаті , щоб розгоняти дезу Кремля ,але не вийде , дурню , не вийде.
Тому якщо і треба когось звинувачувати то ФША
Тому годі гризти руку , яка годує ба більше - нарощує поставки
Хоча я розумію , ждуни, як ти на зарплаті ,а тому мають розганяти дезу їх Кремлівських хозяїв , щоб очернити партнерів України
Бо якщо і Європа припинить допомогу Україні , як це зробило ТАКО ФША - то тоді ви , кацапи і підкацапники - її захопите
пічаль.
.
Лечиться ему надо, а не ультиматумы ставить.
Глава німецької розвідки: Якщо війна закінчиться до 2030 року, РФ швидше стане https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/8/7501898/ загрозою для Європи
1. Тікати(не варіант, хіба що Європі масово переселятись на американські контитнети)
2. Дати обухом по ґвалтівникові по голові, поки він не взявся за тебе(теж не варіант, бо у ґвалтівника теж є обух, а ще він твій бізнес-партнер)
3. Підтримувати жертву рівно настільки, щоб вона продовжувала цікавити ґвалтівника протягом якомога довшого часу.
От вам і вся Європа.
.
Зеленський: https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cq5zvz3d1nvo "Путін помре скоро - це факт, і все закінчиться" Закінчиться ґвалтування. Або не закінчиться. Або не стратегія.
А от варіант Європи: підтримувати жертву рівно настільки, щоб вона продовжувала цікавити ґвалтівника протягом якомога довшого часу, якраз і є стратегією. Хоч лицемірною і паскудною, але стратегією, котру можна порахувати, на відміну від кінцевого строку існування путіна.
Але мова не про це , а про те що сказав Рютте . А не сказав він нічого такого крамольного . Він описав те що дійсно станеться з Європою після війни в Україні .
Рютте я написав випадково , бо у нього була схожа теза .
Це ж явна ху..я! Сховатися за двома жирними целюлітними сраками орбана і фіцо, втирати всьому світу, що не виходить консенсусом прийняти руйнівні сенкції проти рашки, і при цьому не боятися, що за ЛОГІКОЮ РЕЧЕНЬ І РОЗВИТКУ СВІТУ, війна і анабіоз заходу, чим довше удрсклналює військову машину рашки і досвід вбивати без роздумів і каяяття..
Марк Рютте, генеральний секретар НАТО:
«Росія об'єдналася з Китаєм, Північною Кореєю та Іраном. Вони розширюють свої збройні сили та можливості.
Війна путіна набирає обертів, а чи не сповільнюється. Росія відновлює свої сили з китайськими технологіями та виробляє зброю швидше, ніж ми думали.
Росія може бути готова застосувати військову силу проти НАТО протягом п'яти років. П'ять років.
Давайте не обманюватимемо себе. Тепер ми всі на східному фланзі.
Нове покоління російських ракет летить зі швидкістю, що багаторазово перевищує швидкість звуку. Відстань між європейськими столицями - лише кілька хвилин.
Більше немає Сходу чи Заходу. Є лише НАТО».
- А ми продовжуємо четвертий рік чухати ріпу і ссатися від страху, - додав Рютте.
тг канал Афанасьєва Віра Володомирівна.
Камон, он защищал дисертацию у КИВАЛОВА. Хватит лепить из него мессию, ОПЖЗ - его дружбанчики.
Провести опитування у нас, спитати людей, у разі очевидного програшу-капітуляції, чи повинна Україна замінувати всі АЕС і підірвати, щоб земля не дісталась ворогу, у разі позитивної відповіді це рішення пред'явити країнам ЄС і США, щоб їх так сказати "підбадьорити" зняти втому, що не буде простого виходу з війни, ви нас кинули з будапештським меморандумом, або ви нам нормально помагаєте і війна завершиться згідно міжнародних правових норм ООН, або буде повний п...
Якщо Україна програє і РФ окупує нашу землю, вона її отримає мертву на покоління...
Якщо ти знаєш, що у разі капітуляції, твій народ повністю знищать, згноять в таборах, зітруть про тебе усілякі згадки, але у тебе нема чим і ким воювати, то вибір стає очевидним... і це потрібно донести усім...
https://censor.net/ua/news/3521003/********************************************************************
Я й не знав, що для цього потрібна розвідка. Це, напевно й у Буркіна-Фасо кожен знає. Дааа, деградувала велика арійська раса.
Трумп - ***** №2