Росія має намір випробувати рішучість НАТО та розширити своє протистояння із Заходом, - глава німецької розвідки Каль

Глава Федеральної служби розвідки Німеччини Бруно Каль заявив, що його відомство має чіткі розвідувальні дані, які свідчать про те, що російські посадовці вважають колективні оборонні зобов’язання, закріплені в договорі НАТО, такими, що вже не мають практичної сили.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це пише Reuters.

"Ми майже впевнені – і маємо розвіддані, що це підтверджують – що Україна є лише етапом на шляху Росії на Захід", – сказав Каль.

Водночас він наголосив – це не означає, що Німеччина очікує руху російських танкових армій на Захід.

"Але ми бачимо, що обіцянка колективної оборони НАТО буде перевірена на міцність", – зауважив Каль.

Не розкриваючи деталей щодо джерел розвідки, Каль зазначив, що російські посадовці передбачають конфронтації, які не дотягують до повномасштабної війни, але можуть перевірити, чи справді США виконають свої зобов’язання щодо взаємодопомоги відповідно до статті 5 Північноатлантичного договору.

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"Їм не потрібно направляти танкові армії для цього. Достатньо відправити "зелених чоловічків" до Естонії, щоб "захистити" нібито пригнічену російську меншину", – заявив він, маючи на увазі російську окупацію Криму у 2014 році.

Каль також зазначив, що його контакти з американськими колегами переконали його в тому, що вони серйозно ставляться до російської загрози.

"Вони сприймають це так само серйозно, як і ми. І слава Богу", – додав він.

Нагадаємо, як заявив генсек НАТО Марк Рютте, Російська Федерація нарощує свій військовий потенціал і буде готова застосувати збройну силу проти країн НАТО протягом п'яти років.

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