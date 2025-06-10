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Новини Наступ Росії на країни НАТО
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Росія має намір випробувати рішучість НАТО та розширити своє протистояння із Заходом, - глава німецької розвідки Каль

президент Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль

Глава Федеральної служби розвідки Німеччини Бруно Каль заявив, що його відомство має чіткі розвідувальні дані, які свідчать про те, що російські посадовці вважають колективні оборонні зобов’язання, закріплені в договорі НАТО, такими, що вже не мають практичної сили.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це пише Reuters.

"Ми майже впевнені – і маємо розвіддані, що це підтверджують – що Україна є лише етапом на шляху Росії на Захід", – сказав Каль.

Водночас він наголосив – це не означає, що Німеччина очікує руху російських танкових армій на Захід.

"Але ми бачимо, що обіцянка колективної оборони НАТО буде перевірена на міцність", – зауважив Каль.

Не розкриваючи деталей щодо джерел розвідки, Каль зазначив, що російські посадовці передбачають конфронтації, які не дотягують до повномасштабної війни, але можуть перевірити, чи справді США виконають свої зобов’язання щодо взаємодопомоги відповідно до статті 5 Північноатлантичного договору.

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"Їм не потрібно направляти танкові армії для цього. Достатньо відправити "зелених чоловічків" до Естонії, щоб "захистити" нібито пригнічену російську меншину", – заявив він, маючи на увазі російську окупацію Криму у 2014 році.

Каль також зазначив, що його контакти з американськими колегами переконали його в тому, що вони серйозно ставляться до російської загрози.

"Вони сприймають це так само серйозно, як і ми. І слава Богу", – додав він.

Нагадаємо, як заявив генсек НАТО Марк Рютте, Російська Федерація нарощує свій військовий потенціал і буде готова застосувати збройну силу проти країн НАТО протягом п'яти років.

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Автор: 

НАТО (6557) росія (66104) Каль Бруно (5)


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Топ коментарі
+4
В 22 році ще трохи придивлялися. Тому Мединський і казав, що в 22 році їх хотєлки були менші - а тепер вже зрозуміли що до чого, тому відчувають повну свободу дій.
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10.06.2025 10:05 Відповісти
+3
Кацапи зрозуміли вже давно шо захід то 'унылое говно"
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10.06.2025 10:01 Відповісти
+3
здесь уже писали -что если московия ударит ядеркой по Украине - то будет очередная глубокая озабоченность и решительное неприятие - ни чего Европа в ответ не сделает -а США при Трампе и подавно -путина сдерживает только Китай от применения ядерки -его все устраивает - его "друг" медленно слабеет и разбрасывается ресурсами почти забесплатно
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10.06.2025 10:19 Відповісти
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Кацапи зрозуміли вже давно шо захід то 'унылое говно"
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10.06.2025 10:01 Відповісти
В 22 році ще трохи придивлялися. Тому Мединський і казав, що в 22 році їх хотєлки були менші - а тепер вже зрозуміли що до чого, тому відчувають повну свободу дій.
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10.06.2025 10:05 Відповісти
Твій мєдінський, бамбола на шнурку. Нічого сам не говорить і сам не виррішує. Нічого тут свою роспропаганду поширювати.
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10.06.2025 11:06 Відповісти
А, це ви та іспанська патріотка, яка всіх москальськими агентами називає)
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10.06.2025 11:35 Відповісти
А як ти назвеш сабе, того, хто розповсюджує російську пропаганду? Ти із якою метою це робиш?
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10.06.2025 11:43 Відповісти
Ma cherie, ви занадто агресивна і бачите те, чого немає. Не будьте такою - сонячна Іспанія повинна формувати позитивний формат думок.
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10.06.2025 11:49 Відповісти
Та ви шо? А чомусь на Захід стрьомно нападати кацапу, тільки гавкають в їх бік зі своїх боліт. Чи поляки, фіни, латиші будуть наводити кацапські ракети на свої міста? Чи в них є до 10 тисяч приходів московського сатанату і тисячі посадовців-зрадників у владі? Можливо є президент чотирижди відкосник від служби в армії, молоде покоління корупції? Ні, немає. На заході є хаймарси, новенькі літаки, ракети, щол одним залпом перетворять недодержаву в купу сміття.
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10.06.2025 11:08 Відповісти
З нетерпінням чекаю,коли кацапи запустять своїх ''зелених ''пітрів у якусь натіску країну.
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10.06.2025 10:09 Відповісти
Навіщо їм це..??
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10.06.2025 10:13 Відповісти
А нащо вони полізли в Україну?????***** потрібний ''двіж''.Щоб НАТА обісралась а кацапи загребуть країни Балтії ,Молдові,можливо частину РП, частинку Фінляндії....іот тоді ***** відчує себе бохом.
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10.06.2025 10:51 Відповісти
Такі випробування і режими, як путінський, часто завершуються крахом !
Зірве різьбу і конструкція розпалася...
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10.06.2025 10:13 Відповісти
русня спробує 100% , бо не сама ,а з китаєм ,тому шо пекін дав добро кремлю, на відкриту війну в Україні , і вони підуть далі ...якшо їх ніхто не зупинить ! ...
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10.06.2025 10:16 Відповісти
🤣🤣і куди потім китайці будуть продавати свій ширпотреб???
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10.06.2025 10:19 Відповісти
до США ...бо світ поділять на трьох ,сі ху* ло , трамп...
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10.06.2025 10:38 Відповісти
Коротко-три ***** поділять світ.
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10.06.2025 10:46 Відповісти
Росія має намір випробувати рішучість НАТО

Вона не "має наміру", а реально має вас в дупу - вейк ап, "славних прадідів великих правнуки погані"!
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10.06.2025 10:16 Відповісти
здесь уже писали -что если московия ударит ядеркой по Украине - то будет очередная глубокая озабоченность и решительное неприятие - ни чего Европа в ответ не сделает -а США при Трампе и подавно -путина сдерживает только Китай от применения ядерки -его все устраивает - его "друг" медленно слабеет и разбрасывается ресурсами почти забесплатно
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10.06.2025 10:19 Відповісти
Це точно
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10.06.2025 10:20 Відповісти
так його "друг" розкидується ресурсами не тільки в китай, але й індію. це точно влаштовує китайців?
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10.06.2025 10:33 Відповісти
"Вони сприймають це так само серйозно, як і ми. І слава Богу", - додав він. - це про 22 річного помічника продавця, якого трампон призначив головним по протидії тероризму?
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10.06.2025 10:22 Відповісти
Глава німецької розвідки: Якщо війна закінчиться до 2030 року, РФ швидше стане https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/8/7501898/ загрозою для Європи

Не переживай ти так. З вашою допомогою, росіяни ще довго будуть перемелювати українців. Встигнеш штани випрати.
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10.06.2025 10:34 Відповісти
***** уже испытал НАТО, импотенты герантократы у власти уже показали свою силу и слаженность!!!!!🤗🤡🥳🤪😂🤣😆
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10.06.2025 11:27 Відповісти
 
 