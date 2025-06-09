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Новини Наступ Росії на країни НАТО РФ готується до війни проти Європи
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Росія буде готова до нападу на НАТО впродовж п’яти років, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте

Російська Федерація нарощує свій військовий потенціал і буде готова застосувати збройну силу проти країн НАТО протягом п'яти років.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу в Chatham House у Лондоні 9 червня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Він переконаний, що Росія, збільшивши військове виробництво, через п'ять років досягне рівня, який дозволить їй атакувати Альянс.

"Росія може бути готова застосувати військову силу проти НАТО протягом п'яти років", - наголосив Рютте.

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"Росія об'єдналася з Китаєм, Північною Кореєю та Іраном. Вони розширюють свої збройні сили й можливості. Військова машина Путіна прискорюється, а не сповільнюється. Росія відновлює свої сили за допомогою китайських технологій і виробляє більше зброї швидше, ніж ми думали", – пояснив він.

За словами генерального секретаря НАТО, тільки в плані боєприпасів Росія за три місяці виробляє стільки, скільки всі країни Альянсу за рік.

"Оборонно-промислова база Росії, як очікується, лише цього року випустить 1500 танків, 3000 броньованих машин і 200 ракет "Іскандер", - додав він.

"Не будемо себе обманювати. Ми всі зараз на східному фланзі. Нове покоління російських ракет рухається зі швидкістю, що в рази перевищує швидкість звуку. Відстань між європейськими столицями становить лише лічені хвилини. Немає більше ні Сходу, ні Заходу. Є лише НАТО", – резюмував Рютте.

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Це вже нагадує політичне казіно.
- Я сталю на напад черз 3 роки!
- Моя ставка - 5 років!
- 7 на червоне!

Такими темпами, вони вже готові напасти - натовп орків, ракети, дрони, погрози ядерної зброї, занепокоєність Трампа щодо ескалації, і вуаля, рецепт рашистської навали на НАТО готовий. Починай хоч завтра. А якщо Кім підкине ще своїх виродків, то хоч і сьогодні.
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09.06.2025 18:56 Відповісти
Така вже робота у генсека НАТО. Предсказувати коли кацапи нападуть.
Не більше, але і не менше!
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09.06.2025 19:05 Відповісти
Та не бреши, Хрютте.
Поки Україна добиває їх запаси танків, броні, артилерії а тепер і стратегічної авіації, ви ліниво чухаєте сраку.
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09.06.2025 19:03 Відповісти
Хай нагнітає частіше, бо бюргери надто довго роздупляються.
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09.06.2025 19:03 Відповісти
треба казати правду ...русня з китаєм та північною кореєю , іраном, будуть готові напасти на НАТО через 4-5 років , і США буть вичікувати ,хто кого ...
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09.06.2025 19:03 Відповісти
Ну так давайте разом іх добивати? Ви ж бачили - це реально
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09.06.2025 19:08 Відповісти
 
 