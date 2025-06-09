Росія буде готова до нападу на НАТО впродовж п’яти років, - Рютте

Російська Федерація нарощує свій військовий потенціал і буде готова застосувати збройну силу проти країн НАТО протягом п'яти років.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу в Chatham House у Лондоні 9 червня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Він переконаний, що Росія, збільшивши військове виробництво, через п'ять років досягне рівня, який дозволить їй атакувати Альянс.

"Росія може бути готова застосувати військову силу проти НАТО протягом п'яти років", - наголосив Рютте.

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"Росія об'єдналася з Китаєм, Північною Кореєю та Іраном. Вони розширюють свої збройні сили й можливості. Військова машина Путіна прискорюється, а не сповільнюється. Росія відновлює свої сили за допомогою китайських технологій і виробляє більше зброї швидше, ніж ми думали", – пояснив він.

За словами генерального секретаря НАТО, тільки в плані боєприпасів Росія за три місяці виробляє стільки, скільки всі країни Альянсу за рік.

"Оборонно-промислова база Росії, як очікується, лише цього року випустить 1500 танків, 3000 броньованих машин і 200 ракет "Іскандер", - додав він.

"Не будемо себе обманювати. Ми всі зараз на східному фланзі. Нове покоління російських ракет рухається зі швидкістю, що в рази перевищує швидкість звуку. Відстань між європейськими столицями становить лише лічені хвилини. Немає більше ні Сходу, ні Заходу. Є лише НАТО", – резюмував Рютте.

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