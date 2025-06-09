Рютте скаже про потребу збільшення систем ППО НАТО на 400%, - Reuters

Генсек НАТО Марк Рютте у Лондоні заявить, що Альянсу потрібно збільшення систем протиповітряної та протиракетної оборони на 400%.

Як інформує Цензор.НЕТ, Reuters ознайомилося з уривками його промови.

У своїй промові в лондонському аналітичному центрі Chatham House він стверджуватиме, що для того, щоб НАТО підтримувало надійне стримування та оборону, потрібне "збільшення протиповітряної та протиракетної оборони на 400%.

Він зверне увагу, що РФ "сіє терор із неба" по території України, тому НАТО потрібно посилити повітряний щит.

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