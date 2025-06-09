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Новини
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Рютте скаже про потребу збільшення систем ППО НАТО на 400%, - Reuters

НАТО потрібно збільшити системи ППО. Що оголосить Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте у Лондоні заявить, що Альянсу потрібно збільшення систем протиповітряної та протиракетної оборони на 400%.

Як інформує Цензор.НЕТ, Reuters ознайомилося з уривками його промови.

У своїй промові в лондонському аналітичному центрі Chatham House він стверджуватиме, що для того, щоб НАТО підтримувало надійне стримування та оборону, потрібне "збільшення протиповітряної та протиракетної оборони на 400%.

Він зверне увагу, що РФ "сіє терор із неба" по території України, тому НАТО потрібно посилити повітряний щит.

Також читайте: Трамп наказав Пентагону розробити систему ПРО "Золотий купол", яка зможе захистити всю країну, - CNN

Автор: 

НАТО (6547) ППО (3279) ПРО (69) Рютте Марк (435)


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Уявіть собі: іде бійка, а осторонь стоять стражі правопорядку, час від часу стурбовано хитають головами та все більше запасаються дубцями.
СКБЛНХ!!!
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09.06.2025 11:50 Відповісти
Летить в літаку папуга, і матюкає стюардесу:
- Така сяка, я тебе вертів, давай мені випить закусить, ви всі гамно.
Стюардеса бігає туди сюди, він її матюкає. Вона не витримує і каже:
- Зараз покличу капітана, заспокойтеся.
- Та клич, я і його вертів, мать вашу так!
Стюардеса пішла, а збоку сидить кіт і каже:
- Ого, який ти крутий, оце то як ти їх сміливо обкладаєш.
- Та шо там боятися, ти теж так можеш, давай!
Приходить капітан, папуга йому:
- Ти чмо скотина вали звідси!
А кіт і собі:
- Так так, тварюка, ти нам тут не указ собака курва!
Капітан бере й викидає обох з літака. Кіт падає кричить. До нього підлітає папуга і каже:
- Ти чого кричиш?
- Так я падаю!
- А ти крилами махай!
- Ти шо дурний, я не маю крил!
- Аааа, друже, ну то як на того хто не має крил, ти занадто багато патякаєш.

Це типу просто анекдот)
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09.06.2025 12:20 Відповісти
Дайте ресурси СОУ для десяти операцій "Павутина" + трошки балістики ,і вам більше не треба буде боятися! Давайте вже "можемпавтаріть 1991 рік" 💪🙏.
А з китайозами домовитесь, бо їм потрібен ринок збуту а не тільки ресурси Ісконной Сібірі
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09.06.2025 11:54 Відповісти
Компанія Raytheon заявила в 2023 році, що готова виробляти до 12 батарей ЗРК Петріот на рік.

Україна останній раз получила одну батарею Петріот майже рік назад.

Захід тримає Україну в напівпритомному стані, щоб не злити Путіна.
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09.06.2025 12:25 Відповісти
Дайте зброю і вся ця х...ня завершиться.
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09.06.2025 12:35 Відповісти
 
 