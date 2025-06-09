Рютте скаже про потребу збільшення систем ППО НАТО на 400%, - Reuters
Генсек НАТО Марк Рютте у Лондоні заявить, що Альянсу потрібно збільшення систем протиповітряної та протиракетної оборони на 400%.
Як інформує Цензор.НЕТ, Reuters ознайомилося з уривками його промови.
У своїй промові в лондонському аналітичному центрі Chatham House він стверджуватиме, що для того, щоб НАТО підтримувало надійне стримування та оборону, потрібне "збільшення протиповітряної та протиракетної оборони на 400%.
Він зверне увагу, що РФ "сіє терор із неба" по території України, тому НАТО потрібно посилити повітряний щит.
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СКБЛНХ!!!
- Така сяка, я тебе вертів, давай мені випить закусить, ви всі гамно.
Стюардеса бігає туди сюди, він її матюкає. Вона не витримує і каже:
- Зараз покличу капітана, заспокойтеся.
- Та клич, я і його вертів, мать вашу так!
Стюардеса пішла, а збоку сидить кіт і каже:
- Ого, який ти крутий, оце то як ти їх сміливо обкладаєш.
- Та шо там боятися, ти теж так можеш, давай!
Приходить капітан, папуга йому:
- Ти чмо скотина вали звідси!
А кіт і собі:
- Так так, тварюка, ти нам тут не указ собака курва!
Капітан бере й викидає обох з літака. Кіт падає кричить. До нього підлітає папуга і каже:
- Ти чого кричиш?
- Так я падаю!
- А ти крилами махай!
- Ти шо дурний, я не маю крил!
- Аааа, друже, ну то як на того хто не має крил, ти занадто багато патякаєш.
Це типу просто анекдот)
А з китайозами домовитесь, бо їм потрібен ринок збуту а не тільки ресурси Ісконной Сібірі
Україна останній раз получила одну батарею Петріот майже рік назад.
Захід тримає Україну в напівпритомному стані, щоб не злити Путіна.