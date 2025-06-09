РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12316 посетителей онлайн
Новости
514 5

Рютте скажет о необходимости увеличения систем ПВО НАТО на 400%, - Reuters

НАТО нужно увеличить системы ПВО. Что объявит Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте в Лондоне заявит, что Альянсу нужно увеличение систем противовоздушной и противоракетной обороны на 400%.

Как информирует Цензор.НЕТ, Reuters ознакомилось с отрывками его речи.

В своей речи в лондонском аналитическом центре Chatham House он будет утверждать, что для того, чтобы НАТО поддерживало надежное сдерживание и оборону, нужно "увеличение противовоздушной и противоракетной обороны на 400%.

Он обратит внимание, что РФ "сеет террор с неба" по территории Украины, поэтому НАТО нужно усилить воздушный щит.

Также читайте: Трамп приказал Пентагону разработать систему ПРО "Золотой купол", которая сможет защитить всю страну, - CNN

Автор: 

НАТО (10086) ПВО (2838) ПРО (282) Рютте Марк (391)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Уявіть собі: іде бійка, а осторонь стоять стражі правопорядку, час від часу стурбовано хитають головами та все більше запасаються дубцями.
СКБЛНХ!!!
показать весь комментарий
09.06.2025 11:50 Ответить
Летить в літаку папуга, і матюкає стюардесу:
- Така сяка, я тебе вертів, давай мені випить закусить, ви всі гамно.
Стюардеса бігає туди сюди, він її матюкає. Вона не витримує і каже:
- Зараз покличу капітана, заспокойтеся.
- Та клич, я і його вертів, мать вашу так!
Стюардеса пішла, а збоку сидить кіт і каже:
- Ого, який ти крутий, оце то як ти їх сміливо обкладаєш.
- Та шо там боятися, ти теж так можеш, давай!
Приходить капітан, папуга йому:
- Ти чмо скотина вали звідси!
А кіт і собі:
- Так так, тварюка, ти нам тут не указ собака курва!
Капітан бере й викидає обох з літака. Кіт падає кричить. До нього підлітає папуга і каже:
- Ти чого кричиш?
- Так я падаю!
- А ти крилами махай!
- Ти шо дурний, я не маю крил!
- Аааа, друже, ну то як на того хто не має крил, ти занадто багато патякаєш.

Це типу просто анекдот)
показать весь комментарий
09.06.2025 12:20 Ответить
Дайте ресурси СОУ для десяти операцій "Павутина" + трошки балістики ,і вам більше не треба буде боятися! Давайте вже "можемпавтаріть 1991 рік" 💪🙏.
А з китайозами домовитесь, бо їм потрібен ринок збуту а не тільки ресурси Ісконной Сібірі
показать весь комментарий
09.06.2025 11:54 Ответить
Компанія Raytheon заявила в 2023 році, що готова виробляти до 12 батарей ЗРК Петріот на рік.

Україна останній раз получила одну батарею Петріот майже рік назад.

Захід тримає Україну в напівпритомному стані, щоб не злити Путіна.
показать весь комментарий
09.06.2025 12:25 Ответить
Дайте зброю і вся ця х...ня завершиться.
показать весь комментарий
09.06.2025 12:35 Ответить
 
 