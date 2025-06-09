Рютте скажет о необходимости увеличения систем ПВО НАТО на 400%, - Reuters

Генсек НАТО Марк Рютте в Лондоне заявит, что Альянсу нужно увеличение систем противовоздушной и противоракетной обороны на 400%.

Как информирует Цензор.НЕТ, Reuters ознакомилось с отрывками его речи.

В своей речи в лондонском аналитическом центре Chatham House он будет утверждать, что для того, чтобы НАТО поддерживало надежное сдерживание и оборону, нужно "увеличение противовоздушной и противоракетной обороны на 400%.

Он обратит внимание, что РФ "сеет террор с неба" по территории Украины, поэтому НАТО нужно усилить воздушный щит.

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