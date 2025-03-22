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Новини Створення Залізного купола в США
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Трамп наказав Пентагону розробити систему ПРО "Золотий купол", яка зможе захистити всю країну, - CNN

пентагон взявся за розробку Залізного купола

Американські військові чиновники працюють над новою оборонною системою під назвою "Золотий купол", яка здатна захистити США від ракетних ударів великої дальності. Білий дім заявив, що не шкодуватиме коштів для реалізації проєкту. 

Про це пише CNN з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що "Золотий купол" є спробою адміністрації Трампа впровадити концепцію протиракетної оборони, схожу на ізраїльську систему.

Проте, на відміну від ізраїльської системи, яка захищає від ракет малої дальності, "Золотий купол" має на меті забезпечити захист від балістичних і гіперзвукових ракет, здатних завдати шкоди на рівні країни.

За словами джерел, тоді як Пентагон прагне скоротити бюджети, Білий дім наказав військовим посадовцям забезпечити відображення майбутнього фінансування "Золотого купола" в нових кошторисах на 2026-2030 роки – проте сама система, окрім назви, залишається невизначено.

"Просто зараз "Золотий купол" - це всього лише ідея", - розповів один співрозмовник, знайомий з внутрішніми обговореннями проєкту. Це робить прогнозування майбутніх витрат майже неможливим, додало джерело, хоча це, ймовірно, потребуватиме мільярди доларів на будівництво та обслуговування.

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CNN зазначає, що Трамп неодноразово наполягав на тому, що США потрібна програма протиракетної оборони, схожа на ізраїльську "Залізний купол", але ці системи суттєво відрізняються один від одного.

Ізраїльська система протиракетної оборони "Залізний купол" вибірково захищає населені райони від загроз малої дальності. А Трамп хоче створити систему протиракетної оборони космічного базування, здатну захистити всі США від передових балістичних і гіперзвукових ракет.

Джерела аргументують, що, по-перше, Ізраїль порівняно зі Штатами невеликий.

"На 100% реально закрити Ізраїль такими речами, як радари та комбінацією мобільних і стаціонарних перехоплювачів. Як ви збираєтеся це зробити в Сполучених Штатах? Ви не можете зробити це лише на кордонах і береговій лінії, тому що міжконтинентальні балістичні ракети можуть знову увійти в атмосферу над Канзасом", - заявляє співрозмовник видання.

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Та, попри це, як пише CNN, Трамп видав указ під час першого тижня перебування на посаді, згідно з яким міністр оборони Піт Гегсет повинен до 28 березня надати план розробки та впровадження протиракетного щита наступного покоління.

У матеріалі йдеться, що Пентагон зараз працює над технологією, яка дасть змогу реалізувати цю мету, хоча наразі система залишається лише концептом.

Також повідомляється, що Пентагон коригує бюджет оборонного відомства на 2026 рік, щоб врахувати пріоритети, викладені Трампом. Однак точні суми фінансування на цей проєкт залишаються невизначеними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Пентагоні планують скорочення армійського командування, - CNN

Автор: 

Пентагон (1414) ПРО (68) США (22455) Трамп Дональд (5444)


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Топ коментарі
+22
Все логічно. З півночі - ворожа Канада, на півдні - ворожа Мексика.
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22.03.2025 18:46
+20
А "Золотий дощ" буде?
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22.03.2025 18:47
+17
Мабуть хай ***** йому "залатиє купала" наспівує,)
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22.03.2025 18:46
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Там купол вже конкретно поїхав.
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22.03.2025 20:02 Відповісти
Для меня было новостью, что оказывается есть прейскурант ЧВК по:
- свержению правительств
- смена президента
- и т.д.
И вот я думаю, сколько было стоило свержение хйла в кремле для отлично оснащенной и экипированной ЧВК. Думаю 50$ лярдов было бы достаточно.
И это много меньше и гораздо эффективней "Золотой мочи", о нет, "кала", тьфу ты, точно "купола"!
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22.03.2025 20:07 Відповісти
В америке тоже любят пилить бабло. Ну ла:Канада и Мексика только и ждут чтобы забомбить США ракетами)) у США шлишком большая территория-накрыть куполом даже все города до 100 тыс населения-просто не реально. это вам не Изриль площадью меньше Киевскойобласти. Ито Израильский купол -дырвый если одномоментно запустить 100 крылатых и 50 баллистических ракет-20% долетят до цели
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22.03.2025 20:31 Відповісти
Будуть ставити "балістичні башні" або статуї трумпа
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22.03.2025 21:34 Відповісти
ПРО "Золоті яйця"
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22.03.2025 20:40 Відповісти
Якщо подумати:
То це реально зробити тільки у космосі. Розмістити там радари та пускові установки. Відстежувати запуск ракет. Збивати їх у найвищій точці.
Але я не думаю, що навіть США зможуть таке зробити у найближчі років 15-20.
І це буде ДУЖЕ ДОРОГО.
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22.03.2025 20:48 Відповісти
США реально таку систему могли розгорнути ще в кінці 80-х. Називався цей проект "Діамантова галька" і передбачав виведення на орбіту тисяч невеликих супутників, які маневруючи могли перехоплювати ракети ще на стадії розгону. З тими технологіями, які були в 80-х це було дуже дорого, до того ж СССР перестав бути загрозою. Але зараз, з нинішніми технологіями, це все не складніше і не дорожче за той же Старлінк. А якщо вдастся запустити в експлуатацію "Старшіп", то таку систему можна створити досить швидко і за відносно невеликі гроші.
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22.03.2025 21:19 Відповісти
У вас все невірно.
Перша розробка кінетичного перехоплювача зроблена у США в 2005 році.
Старлінк маленький та працює на сонячних панелях - для радарних станцій наведення супутник повинен бути набагато більший та більше енергії (можливо реактор). А це ДУЖЕ дорого та ДУЖЕ багато проблем.
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23.03.2025 00:20 Відповісти
Кожному перехоплювачу не обовязково наводитись з допомогою власного радару. Можна як в SM-3, радіокомандне спочатку, потім точне - з домогою матричного інфрачервоного сенсора. Взагалі, таким перехоплювачем може бути трохи модернізована третя ступінь SM-3, яких вже наклепали сотні, якщо не тисячі. І по розмірам і масою від старлінка вони не дуже відрізняються.
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23.03.2025 09:58 Відповісти
"Класно" воно за допомогою інфрачервоного наведеться на... якісь ЗАВОД!
"Тисячі наклепали" - це 135 штук, включно зі старими моделями.
Старлінк = 200 кг, SM-3 = 1.5 т - ну зовсім "трошки відрізняються по масі.
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23.03.2025 12:06 Відповісти
135 штук - це станом на 2012 рік, на 2020 мало бути 600+, на 2025 може вже й більше 1000. SM-3 триступінчата ракета, перша ступінь 700 кг, друга 500, третя 300 кг - не так вже й далеко від Старлінка. Перші дві потрібні, що б вивести ракету в космос, у випадку, якщо перехоплювач вже на орбіті, то вони не потрібні. Інфрачервоним сенсором перехоплювач користується для точного наведення поблизу ракети, до того він отримує данні від системи керування ПРО.
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23.03.2025 13:53 Відповісти
За 30 років 135 шт виготовили, а тут раптом, за 10 років аж 1000?
Не вірю.
Третьою ступінь ти ЧИМ розганяти збираєшся?
Її двигуни тільки для корекції курсу пристосовані.
Сенсору ПОФІГ - завод набагато БІЛЬШИЙ за боєголовку, тому, хоч він і далеко - на нього і наведеться.
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23.03.2025 14:49 Відповісти
Те, що американці збираються розіпʼяти над собою «Золоту куколду», чітко показує, що тромб буде воювати і робити географічно амеріка грейт егейн. Це не просто захист. Таким способом він хоче убезпечити себе і своє»королівство» від ударів у відповідь на американську агресію. Так поступають, коли збираються самі воювати.Воювати буде у союзі з таким самим диктатором, як він. Хто єта?…
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22.03.2025 20:49 Відповісти
Ну и хто єта?
Для Трампа будет огромная политическая победа если ***** пообещает не вмешиваться в теоретически возможный конфликт с Китаем.
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23.03.2025 04:53 Відповісти
Це країна мрій від трускавецької команди. Величезний прожект попилу баблосів
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22.03.2025 21:32 Відповісти
Какой попил? Вывести ПРО из Европы и смонтировать дома. Всё равно до теоретически возможной войны будет неизвестно эффективно это или нет. В 22-ом мы Байрактары эффективным оружием считали. Даже завод строить собирались
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23.03.2025 04:58 Відповісти
Kakoi kupol , on naverna dumal , zalatoi dozhd . Sto pudova imeiet opit u dam profesionalok ...😁
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22.03.2025 21:44 Відповісти
Золоте х..ло. В честь великого друга америки, хорошої людини, який молив Бога за трампа
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22.03.2025 22:52 Відповісти
так висміюють ті хто хотів поржать
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22.03.2025 23:46 Відповісти
Велике куполівництво
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23.03.2025 00:51 Відповісти
мегаломания.
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23.03.2025 05:45 Відповісти
Это чо. А вот как прикрыть от ударов баллистики дуРашку с ее то территорией ))
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23.03.2025 12:42 Відповісти
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