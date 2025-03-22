Трамп наказав Пентагону розробити систему ПРО "Золотий купол", яка зможе захистити всю країну, - CNN

Американські військові чиновники працюють над новою оборонною системою під назвою "Золотий купол", яка здатна захистити США від ракетних ударів великої дальності. Білий дім заявив, що не шкодуватиме коштів для реалізації проєкту.

Про це пише CNN з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що "Золотий купол" є спробою адміністрації Трампа впровадити концепцію протиракетної оборони, схожу на ізраїльську систему.

Проте, на відміну від ізраїльської системи, яка захищає від ракет малої дальності, "Золотий купол" має на меті забезпечити захист від балістичних і гіперзвукових ракет, здатних завдати шкоди на рівні країни.

За словами джерел, тоді як Пентагон прагне скоротити бюджети, Білий дім наказав військовим посадовцям забезпечити відображення майбутнього фінансування "Золотого купола" в нових кошторисах на 2026-2030 роки – проте сама система, окрім назви, залишається невизначено.

"Просто зараз "Золотий купол" - це всього лише ідея", - розповів один співрозмовник, знайомий з внутрішніми обговореннями проєкту. Це робить прогнозування майбутніх витрат майже неможливим, додало джерело, хоча це, ймовірно, потребуватиме мільярди доларів на будівництво та обслуговування.

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CNN зазначає, що Трамп неодноразово наполягав на тому, що США потрібна програма протиракетної оборони, схожа на ізраїльську "Залізний купол", але ці системи суттєво відрізняються один від одного.

Ізраїльська система протиракетної оборони "Залізний купол" вибірково захищає населені райони від загроз малої дальності. А Трамп хоче створити систему протиракетної оборони космічного базування, здатну захистити всі США від передових балістичних і гіперзвукових ракет.

Джерела аргументують, що, по-перше, Ізраїль порівняно зі Штатами невеликий.

"На 100% реально закрити Ізраїль такими речами, як радари та комбінацією мобільних і стаціонарних перехоплювачів. Як ви збираєтеся це зробити в Сполучених Штатах? Ви не можете зробити це лише на кордонах і береговій лінії, тому що міжконтинентальні балістичні ракети можуть знову увійти в атмосферу над Канзасом", - заявляє співрозмовник видання.

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Та, попри це, як пише CNN, Трамп видав указ під час першого тижня перебування на посаді, згідно з яким міністр оборони Піт Гегсет повинен до 28 березня надати план розробки та впровадження протиракетного щита наступного покоління.

У матеріалі йдеться, що Пентагон зараз працює над технологією, яка дасть змогу реалізувати цю мету, хоча наразі система залишається лише концептом.

Також повідомляється, що Пентагон коригує бюджет оборонного відомства на 2026 рік, щоб врахувати пріоритети, викладені Трампом. Однак точні суми фінансування на цей проєкт залишаються невизначеними.

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