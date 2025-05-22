Мерц: Німеччина готова нести відповідальність за мир у Європі
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина розглядає оборону Литви як оборону власної країни та готова стояти на захисті східного флангу НАТО.
Про це він сказав під час урочистої церемонії інавгурації 45-ї танкової бригади Бундесверу у Вільнюсі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Мерц наголосив, що мир у Європі під загрозою через щоденні дії Росії - війну проти України, акти саботажу, шпигунства, кібератаки та дезінформацію. У цьому контексті Німеччина повинна бути готовою до захисту в будь-який момент.
"Ми повинні бути в змозі захистити себе проти таких атак в будь-який момент. Свобода не дається задарма", - заявив канцлер.
Він підкреслив, що німецька бригада в Литві - це не лише військова присутність, а символ солідарності, дружби та єдності НАТО. За його словами, Стаття 5 договору НАТО залишається основою спільної безпеки, і Німеччина готова обороняти кожен сантиметр території Альянсу.
Мерц пообіцяв, що ФРН дотримуватиметься своїх зобов’язань як у словах, так і в діях: "Сьогодні, завтра, стільки, скільки буде потрібно". Він також зазначив, що німецькі солдати служать заради миру, свободи та безпеки всієї Європи.
Канцлер нагадав, що Німеччина вже внесла зміни до Конституції для посилення обороноздатності та має на меті створити найсильнішу конвенційну армію Європи, відповідно до свого економічного потенціалу. "НАТО може покластися на Німеччину", - запевнив він.
Як зазначається, церемонія відбулася на центральній площі Вільнюса - місці, звідки 23 серпня 1989 року розпочався "Балтійський шлях" за відновлення незалежності країн Балтії, що став символом спротиву російській окупації.
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