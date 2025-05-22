УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9977 відвідувачів онлайн
Новини Наступ Росії на країни НАТО
1 298 18

Мерц: Німеччина готова нести відповідальність за мир у Європі

Фрідріх Мерц про необхідність узгодження ударів України по Росії між Європою і США

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина розглядає оборону Литви як оборону власної країни та готова стояти на захисті східного флангу НАТО.

Про це він сказав під час урочистої церемонії інавгурації 45-ї танкової бригади Бундесверу у Вільнюсі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Мерц наголосив, що мир у Європі під загрозою через щоденні дії Росії - війну проти України, акти саботажу, шпигунства, кібератаки та дезінформацію. У цьому контексті Німеччина повинна бути готовою до захисту в будь-який момент.

"Ми повинні бути в змозі захистити себе проти таких атак в будь-який момент. Свобода не дається задарма", - заявив канцлер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина рішуче налаштована захищати Балтію від будь-якої агресії, - Мерц

Він підкреслив, що німецька бригада в Литві - це не лише військова присутність, а символ солідарності, дружби та єдності НАТО. За його словами, Стаття 5 договору НАТО залишається основою спільної безпеки, і Німеччина готова обороняти кожен сантиметр території Альянсу.

Мерц пообіцяв, що ФРН дотримуватиметься своїх зобов’язань як у словах, так і в діях: "Сьогодні, завтра, стільки, скільки буде потрібно". Він також зазначив, що німецькі солдати служать заради миру, свободи та безпеки всієї Європи.

Канцлер нагадав, що Німеччина вже внесла зміни до Конституції для посилення обороноздатності та має на меті створити найсильнішу конвенційну армію Європи, відповідно до свого економічного потенціалу. "НАТО може покластися на Німеччину", - запевнив він.

Як зазначається, церемонія відбулася на центральній площі Вільнюса - місці, звідки 23 серпня 1989 року розпочався "Балтійський шлях" за відновлення незалежності країн Балтії, що став символом спротиву російській окупації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Закликаємо партнерів запровадити санкції, щоб зламати російську військову машину, - Науседа

Автор: 

Німеччина (7437) Європа (1869) Мерц Фрідріх (127)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
Наче оживає потроху тевтонський дух, чи здається?
показати весь коментар
22.05.2025 17:18
+5
тауруси, пане Мерц, тауруси
показати весь коментар
22.05.2025 17:18
+2
Ви , європейці , ще не в окупації кацапській, тільки завдяки ЗСУ. Чим і користуєтеся,
показати весь коментар
22.05.2025 17:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тауруси, пане Мерц, тауруси
показати весь коментар
22.05.2025 17:18 Відповісти
Наче оживає потроху тевтонський дух, чи здається?
показати весь коментар
22.05.2025 17:18 Відповісти
імхо, здається! в квітні, по перебазару з тамошнімі бюрґерами, дішові парашні енергоносії зробили їх фервёнт! політики, при загрозі своїм кріслам - враз "відкотять". в зад свій бекап! плюс ще одна пічалька - наші "батальйонні біженці" на поршах, та з своїми дамами-доцями з собачками, і їхніми князявськими з грязі понтами, таки та й дістають!! й це, коли коротко! ((
показати весь коментар
22.05.2025 17:32 Відповісти
поки це красиві слова, але здається невдовзі орда предоставить можливість підтвердити їх на ділі. Вільнюс 25км від кордону з білорашкою...
показати весь коментар
22.05.2025 18:07 Відповісти
Трамп занадто тупий щоб збентежитися від цієї заяви.
показати весь коментар
22.05.2025 17:28 Відповісти
Ви як 73% ))
показати весь коментар
22.05.2025 17:35 Відповісти
Кацап ,тобі яке діло? Іди дрочи на ***** і його союзника підораса трампа.
показати весь коментар
22.05.2025 17:36 Відповісти
Будь ласка, хоч одну *осмислену* заяву тамхла.
показати весь коментар
22.05.2025 18:47 Відповісти
Трамп НІКОЛИ НІЧОГО не говорив такощо що б здавалося на щось осмислене. Одна брехня, самовихваляння. пересмикування фактів. А. ну і любов до Путіна. ...Трамп - це не політик. Це діагноз))
показати весь коментар
22.05.2025 19:39 Відповісти
Ви , європейці , ще не в окупації кацапській, тільки завдяки ЗСУ. Чим і користуєтеся,
показати весь коментар
22.05.2025 17:39 Відповісти
Мерц не тільки розуміє ,але і знає чого русня розпочала (за підтримки китаю) ,війну в Україні ,тому як розумна людина ,та свідомий політик ,попереджає їх , зменьшити апетити ! ❤️🇩🇪
показати весь коментар
22.05.2025 17:40 Відповісти
Лідер країни предків маганарциста , лідер котрому слуги Донні заважали прийти до влади, підтримуючи політичних нащадків Гітлера . Того самого Гітлера , котрого в одиночку здолали США за словами маганарциста)...
Це дуже цікавий двобій , особливо для рейтингу Трампа у США на фоні "польоту його рейтингу" на корупційному літачкові, на фоні зради друзів євреїв, (бо літачок йому подарувала країна, котра переховує лідерів ХАМАС... та й не тільки у цьому зрада ). Є ще історія де його синочки в Сербії корупційно отримали дозвіл на будівництво готелю на руїнах історичної будівлі... Тому кому вони дали хабар влада країни вже заарештувала...
Сьогодні новина - два робітники посольства Ізраїлю у США вбиті біляєврейської історичної памʼятки у Вашингтоні .
Папа римський перетягує на себе ЯК АМЕРИКАНСЬКИЙ СВЯЩЕННИК миротворчу справу проти агресії хйла ,,, Як воно відригнеться християнам типу Рубіо та а самому Трампові, навіть якщо вони й не католики - А В США КАТОЛИКІВ ПРОСТО ЗАШИБІСЬ ...
показати весь коментар
22.05.2025 17:40 Відповісти
Але спочатку Німеччині потрібно опіритись,начепити на тауруси ядерні боєголовки і навести порядок з біженцями - арабами,неграми і - головне - росіянами.Бо ті на німецькій соціалці розмножуються з такою швидкістю,що скоро ніякий Мерц не допоможе...І тоді...і тоді на жаль може прийти Алоізович...
показати весь коментар
22.05.2025 17:42 Відповісти
Вы повторяете лозунги партии, которую в Германии объявили экстремистской...
показати весь коментар
22.05.2025 18:49 Відповісти
Зробіть з французами армію в 1 млн в кожного, тоді русаки почнут плакати, якшо ше британці стільки зроблят то взагалі біда буде!
показати весь коментар
22.05.2025 17:59 Відповісти
В "коалиции охочих" охочих не нашлось! В "коалиции бажаючих" Бажаючих НЭМА!
показати весь коментар
22.05.2025 19:00 Відповісти
Ja, ja - volkswagen, kindermachen, hande hoch Danke!!!
показати весь коментар
22.05.2025 21:18 Відповісти
 
 