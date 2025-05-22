Мерц: Германия готова нести ответственность за мир в Европе

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия рассматривает оборону Литвы как оборону собственной страны и готова стоять на защите восточного фланга НАТО.

Об этом он сказал во время торжественной церемонии инаугурации 45-й танковой бригады Бундесвера в Вильнюсе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Мерц отметил, что мир в Европе под угрозой из-за ежедневных действий России - войны против Украины, актов саботажа, шпионажа, кибератак и дезинформации. В этом контексте Германия должна быть готова к защите в любой момент.

"Мы должны быть в состоянии защитить себя против таких атак в любой момент. Свобода не дается даром", - заявил канцлер.

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Он подчеркнул, что немецкая бригада в Литве - это не только военное присутствие, а символ солидарности, дружбы и единства НАТО. По его словам, Статья 5 договора НАТО остается основой общей безопасности, и Германия готова оборонять каждый сантиметр территории Альянса.

Мерц пообещал, что ФРГ будет придерживаться своих обязательств как в словах, так и в действиях: "Сегодня, завтра, столько, сколько потребуется". Он также отметил, что немецкие солдаты служат ради мира, свободы и безопасности всей Европы.

Канцлер напомнил, что Германия уже внесла изменения в Конституцию для усиления обороноспособности и имеет целью создать самую сильную конвенционную армию Европы, в соответствии со своим экономическим потенциалом. "НАТО может положиться на Германию", - заверил он.

Как отмечается, церемония состоялась на центральной площади Вильнюса - месте, откуда 23 августа 1989 года начался "Балтийский путь" за восстановление независимости стран Балтии, ставший символом сопротивления российской оккупации.

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