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Новости Наступление россии на страні НАТО
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Мерц: Германия готова нести ответственность за мир в Европе

Фридрих Мерц о необходимости согласования ударов Украины по России между Европой и США

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия рассматривает оборону Литвы как оборону собственной страны и готова стоять на защите восточного фланга НАТО.

Об этом он сказал во время торжественной церемонии инаугурации 45-й танковой бригады Бундесвера в Вильнюсе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Мерц отметил, что мир в Европе под угрозой из-за ежедневных действий России - войны против Украины, актов саботажа, шпионажа, кибератак и дезинформации. В этом контексте Германия должна быть готова к защите в любой момент.

"Мы должны быть в состоянии защитить себя против таких атак в любой момент. Свобода не дается даром", - заявил канцлер.

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Он подчеркнул, что немецкая бригада в Литве - это не только военное присутствие, а символ солидарности, дружбы и единства НАТО. По его словам, Статья 5 договора НАТО остается основой общей безопасности, и Германия готова оборонять каждый сантиметр территории Альянса.

Мерц пообещал, что ФРГ будет придерживаться своих обязательств как в словах, так и в действиях: "Сегодня, завтра, столько, сколько потребуется". Он также отметил, что немецкие солдаты служат ради мира, свободы и безопасности всей Европы.

Канцлер напомнил, что Германия уже внесла изменения в Конституцию для усиления обороноспособности и имеет целью создать самую сильную конвенционную армию Европы, в соответствии со своим экономическим потенциалом. "НАТО может положиться на Германию", - заверил он.

Как отмечается, церемония состоялась на центральной площади Вильнюса - месте, откуда 23 августа 1989 года начался "Балтийский путь" за восстановление независимости стран Балтии, ставший символом сопротивления российской оккупации.

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Автор: 

Германия (7033) Европа (1907) Фридрих Мерц (125)


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Топ комментарии
+6
Наче оживає потроху тевтонський дух, чи здається?
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22.05.2025 17:18
+5
тауруси, пане Мерц, тауруси
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22.05.2025 17:18
+2
Ви , європейці , ще не в окупації кацапській, тільки завдяки ЗСУ. Чим і користуєтеся,
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22.05.2025 17:39
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тауруси, пане Мерц, тауруси
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22.05.2025 17:18 Ответить
Наче оживає потроху тевтонський дух, чи здається?
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22.05.2025 17:18 Ответить
імхо, здається! в квітні, по перебазару з тамошнімі бюрґерами, дішові парашні енергоносії зробили їх фервёнт! політики, при загрозі своїм кріслам - враз "відкотять". в зад свій бекап! плюс ще одна пічалька - наші "батальйонні біженці" на поршах, та з своїми дамами-доцями з собачками, і їхніми князявськими з грязі понтами, таки та й дістають!! й це, коли коротко! ((
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22.05.2025 17:32 Ответить
поки це красиві слова, але здається невдовзі орда предоставить можливість підтвердити їх на ділі. Вільнюс 25км від кордону з білорашкою...
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22.05.2025 18:07 Ответить
Трамп занадто тупий щоб збентежитися від цієї заяви.
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22.05.2025 17:28 Ответить
Ви як 73% ))
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22.05.2025 17:35 Ответить
Кацап ,тобі яке діло? Іди дрочи на ***** і його союзника підораса трампа.
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22.05.2025 17:36 Ответить
Будь ласка, хоч одну *осмислену* заяву тамхла.
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22.05.2025 18:47 Ответить
Трамп НІКОЛИ НІЧОГО не говорив такощо що б здавалося на щось осмислене. Одна брехня, самовихваляння. пересмикування фактів. А. ну і любов до Путіна. ...Трамп - це не політик. Це діагноз))
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22.05.2025 19:39 Ответить
Ви , європейці , ще не в окупації кацапській, тільки завдяки ЗСУ. Чим і користуєтеся,
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22.05.2025 17:39 Ответить
Мерц не тільки розуміє ,але і знає чого русня розпочала (за підтримки китаю) ,війну в Україні ,тому як розумна людина ,та свідомий політик ,попереджає їх , зменьшити апетити ! ❤️🇩🇪
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22.05.2025 17:40 Ответить
Лідер країни предків маганарциста , лідер котрому слуги Донні заважали прийти до влади, підтримуючи політичних нащадків Гітлера . Того самого Гітлера , котрого в одиночку здолали США за словами маганарциста)...
Це дуже цікавий двобій , особливо для рейтингу Трампа у США на фоні "польоту його рейтингу" на корупційному літачкові, на фоні зради друзів євреїв, (бо літачок йому подарувала країна, котра переховує лідерів ХАМАС... та й не тільки у цьому зрада ). Є ще історія де його синочки в Сербії корупційно отримали дозвіл на будівництво готелю на руїнах історичної будівлі... Тому кому вони дали хабар влада країни вже заарештувала...
Сьогодні новина - два робітники посольства Ізраїлю у США вбиті біляєврейської історичної памʼятки у Вашингтоні .
Папа римський перетягує на себе ЯК АМЕРИКАНСЬКИЙ СВЯЩЕННИК миротворчу справу проти агресії хйла ,,, Як воно відригнеться християнам типу Рубіо та а самому Трампові, навіть якщо вони й не католики - А В США КАТОЛИКІВ ПРОСТО ЗАШИБІСЬ ...
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22.05.2025 17:40 Ответить
Але спочатку Німеччині потрібно опіритись,начепити на тауруси ядерні боєголовки і навести порядок з біженцями - арабами,неграми і - головне - росіянами.Бо ті на німецькій соціалці розмножуються з такою швидкістю,що скоро ніякий Мерц не допоможе...І тоді...і тоді на жаль може прийти Алоізович...
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22.05.2025 17:42 Ответить
Вы повторяете лозунги партии, которую в Германии объявили экстремистской...
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22.05.2025 18:49 Ответить
Зробіть з французами армію в 1 млн в кожного, тоді русаки почнут плакати, якшо ше британці стільки зроблят то взагалі біда буде!
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22.05.2025 17:59 Ответить
В "коалиции охочих" охочих не нашлось! В "коалиции бажаючих" Бажаючих НЭМА!
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22.05.2025 19:00 Ответить
Ja, ja - volkswagen, kindermachen, hande hoch Danke!!!
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22.05.2025 21:18 Ответить
 
 