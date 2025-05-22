Германия решительно настроена защищать Балтию от любой агрессии, - Мерц
Германия и ее партнеры решительно настроены защищать всю территорию НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил канцлер Фридрих Мерц во время визита в Вильнюс.
"Вместе с нашими партнерами мы решительно настроены защищать территорию Альянса от любой агрессии. Безопасность наших балтийских союзников - это также наша безопасность", - сказал он.
Мерц также отметил важность единства НАТО против российской агрессии.
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+6 Desar
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Отличие наших от германских в том, что у нас часть готова умереть, а вторая часть готова сесть в бусик. Германские умирать не готовы, и в бусик не сядут. Поэтому так не только до Ла-Манша, там до Лиссабона уже можно.
Protiv nemcev vojevat eto ne vtoraja mirovaja,gde kacapi vygrali vojnu tolko potomu sto amerikanci dali vovremia vojenuju pomoc.Bez etoj pomoci u kacapov nebylo daze tankov i samoliotov.
Nemci umejet vojevat,vsegda umeliix taktika vojni do six por lezit lucix vojenix ucebnikax