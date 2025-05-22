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Германия решительно настроена защищать Балтию от любой агрессии, - Мерц

Мерц обещает защитить страны Балтии от агрессии

Германия и ее партнеры решительно настроены защищать всю территорию НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил канцлер Фридрих Мерц во время визита в Вильнюс.

"Вместе с нашими партнерами мы решительно настроены защищать территорию Альянса от любой агрессии. Безопасность наших балтийских союзников - это также наша безопасность", - сказал он.

Мерц также отметил важность единства НАТО против российской агрессии.

Читайте: Призываем партнеров ввести санкции, чтобы сломать российскую военную машину, - Науседа

Автор: 

Балтия (356) Фридрих Мерц (125)


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Топ комментарии
+6
Если бы к этому относились серьезно, там бы передачи про изнасилования Кенигсберга и Берлина , про ГУЛАГ, Голодомор и расстрелы по мелочам шли бы каждый божий день на всех каналах, там гнали бы людей на срочную службу, пристроили бы дармоедов на фортификации, и тд.
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22.05.2025 15:32
+3
Відновіть Люфтваффе і Вермахт.
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22.05.2025 15:14
+2
Кригсмарин тоже
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22.05.2025 15:34
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Відновіть Люфтваффе і Вермахт.
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22.05.2025 15:14 Ответить
Кригсмарин тоже
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22.05.2025 15:34 Ответить
им запрещено после 2 мировой
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22.05.2025 16:10 Ответить
Чим ?
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22.05.2025 15:30 Ответить
Ох какой воинственный этот Мерц, аж страшно. В Германии аж 60 тысяч сухопутных войск...кого ты там защищать собрался? Если ху@ло решит двинуть со своей миллионной армадой на прибалтику он там за неделю все возьмет что захочет без никакого сопротивления
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22.05.2025 15:31 Ответить
армада на ишачках ломанш за неделю,а по факту армада по пару месяцев за павловку на бамбасе штабелями от дронов ложиться)
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22.05.2025 15:36 Ответить
Ты бы так не радовался. Потери обоюдные. И в отличие от орков, у нас потери не зековские, и не бурятские.

Отличие наших от германских в том, что у нас часть готова умереть, а вторая часть готова сесть в бусик. Германские умирать не готовы, и в бусик не сядут. Поэтому так не только до Ла-Манша, там до Лиссабона уже можно.
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22.05.2025 17:46 Ответить
Та норм будуть стримувати на підходах. Це не впускати на розміновані дороги та мости, як у нас.
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22.05.2025 16:35 Ответить
Nado sperva imet etu milionuju armiju kacapam,ejio uze davno netu,mozet tolko na bumagax vsio ostalos.Daze Kursk uderzat nekomu
Protiv nemcev vojevat eto ne vtoraja mirovaja,gde kacapi vygrali vojnu tolko potomu sto amerikanci dali vovremia vojenuju pomoc.Bez etoj pomoci u kacapov nebylo daze tankov i samoliotov.
Nemci umejet vojevat,vsegda umeliix taktika vojni do six por lezit lucix vojenix ucebnikax
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22.05.2025 16:58 Ответить
Если бы к этому относились серьезно, там бы передачи про изнасилования Кенигсберга и Берлина , про ГУЛАГ, Голодомор и расстрелы по мелочам шли бы каждый божий день на всех каналах, там гнали бы людей на срочную службу, пристроили бы дармоедов на фортификации, и тд.
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22.05.2025 15:32 Ответить
ну так защищайте нашими жизнями...ляди....
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22.05.2025 15:40 Ответить
Рішуче захищати--ЧИМ?
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22.05.2025 15:57 Ответить
"ми рішуче налаштовані" - зрозуміло... висловлять рішуче занепокоєння... а може навіть зберуть раду ЄС і засудять такі дії.
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22.05.2025 16:10 Ответить
 
 