Германия решительно настроена защищать Балтию от любой агрессии, - Мерц

Германия и ее партнеры решительно настроены защищать всю территорию НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил канцлер Фридрих Мерц во время визита в Вильнюс.

"Вместе с нашими партнерами мы решительно настроены защищать территорию Альянса от любой агрессии. Безопасность наших балтийских союзников - это также наша безопасность", - сказал он.

Мерц также отметил важность единства НАТО против российской агрессии.

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