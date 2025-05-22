РУС
Призываем партнеров ввести санкции, чтобы сломать российскую военную машину, - Науседа

Мерц и Науседа призвали к прекращению огня

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Литвы Гитанас Науседа призвали к всеобъемлющему и безусловному прекращению огня и усилению санкционного давления на Россию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы призываем к всеобъемлющему и безусловному прекращению огня... и партнеров ввести санкции, чтобы сломать российскую военную машину", - сказал Науседа.

В то же время Фридрих Мерц отметил, что Германия будет продолжать поддерживать Украину.

"В интересах Америки также, чтобы мы двигались здесь вместе", - добавил канцлер.

В то же время, Мерц отметил "медленный прогресс" в урегулировании войны между РФ и Украиной, подчеркнув, что теперь процесс может занять "не дни, а месяцы".

Науседа: Невыполнение обещания о членстве Украины в НАТО ударит по репутации Альянса

22.05.2025 13:35 Ответить
Заклик до обговорення закликів щодо обговорення посилення тиску був здійснений в рамках попереднього обговорення посилених закликів.

Обговорення, що виникло після обговорення, виявилось надто необговореним, тому виникла потреба повторно закликати всіх до перегляду попередніх тискових закликів, не забуваючи при цьому про сам тиск, який підсилюється вже самим фактом заклику.
22.05.2025 13:42 Ответить
Тут без самміту не розібратись, можливо навіть доведеться створити ще одну коаліцію.
22.05.2025 14:05 Ответить
Але маленьку, бо то буде ескалація
22.05.2025 15:04 Ответить
за три роки подібних закликів,які в більшості закінчуються пшихом ,ригати хочеться від цих перезаохочуваних партнерів,мені цікаво як швидко перестануть нам допомогати після того як рудий пистобол об'яве про вихід з допомоги???
22.05.2025 14:13 Ответить
Ніколи не перестануть. І США не перестануть. Допомагатимуть до кінця - це 100%. Правда є нюанс.
22.05.2025 15:06 Ответить
дурень думкою богатіє.....гарантії,меморандуми,обіцянки,мир за 24години,зупинка передачі інформації та зброї,......серпень місяць кінець допомоги байдена......буде весело
22.05.2025 15:36 Ответить
 
 