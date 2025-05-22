Призываем партнеров ввести санкции, чтобы сломать российскую военную машину, - Науседа
Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Литвы Гитанас Науседа призвали к всеобъемлющему и безусловному прекращению огня и усилению санкционного давления на Россию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы призываем к всеобъемлющему и безусловному прекращению огня... и партнеров ввести санкции, чтобы сломать российскую военную машину", - сказал Науседа.
В то же время Фридрих Мерц отметил, что Германия будет продолжать поддерживать Украину.
"В интересах Америки также, чтобы мы двигались здесь вместе", - добавил канцлер.
В то же время, Мерц отметил "медленный прогресс" в урегулировании войны между РФ и Украиной, подчеркнув, что теперь процесс может занять "не дни, а месяцы".
