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Новини Припинення війни
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Закликаємо партнерів запровадити санкції, щоб зламати російську військову машину, - Науседа

Мерц та Науседа закликали до припинення вогню

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Литви Гітанас Науседа закликали до всеосяжного і безумовного припинення вогню та посилення санкційного тиску на Росію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми закликаємо до всеосяжного і безумовного припинення вогню… та партнерів запровадити санкції, щоб зламати російську військову машину", - сказав Науседа.

Водночас Фрідріх Мерц наголосив, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну.

"В інтересах Америки також, щоб ми рухалися тут разом", - додав канцлер.

Водночас, Мерц зазначив "повільний прогрес" у врегулюванні війни між РФ та Україною, наголосивши, що тепер процес може зайняти "не дні, а місяці".

Читайте: Науседа: Невиконання обіцянки щодо членства України в НАТО вдарить по репутації Альянсу

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Науседа Гітанас (345) Мерц Фрідріх (127) припинення вогню (267)


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22.05.2025 13:35 Відповісти
Заклик до обговорення закликів щодо обговорення посилення тиску був здійснений в рамках попереднього обговорення посилених закликів.

Обговорення, що виникло після обговорення, виявилось надто необговореним, тому виникла потреба повторно закликати всіх до перегляду попередніх тискових закликів, не забуваючи при цьому про сам тиск, який підсилюється вже самим фактом заклику.
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22.05.2025 13:42 Відповісти
Тут без самміту не розібратись, можливо навіть доведеться створити ще одну коаліцію.
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22.05.2025 14:05 Відповісти
Але маленьку, бо то буде ескалація
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22.05.2025 15:04 Відповісти
за три роки подібних закликів,які в більшості закінчуються пшихом ,ригати хочеться від цих перезаохочуваних партнерів,мені цікаво як швидко перестануть нам допомогати після того як рудий пистобол об'яве про вихід з допомоги???
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22.05.2025 14:13 Відповісти
Ніколи не перестануть. І США не перестануть. Допомагатимуть до кінця - це 100%. Правда є нюанс.
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22.05.2025 15:06 Відповісти
дурень думкою богатіє.....гарантії,меморандуми,обіцянки,мир за 24години,зупинка передачі інформації та зброї,......серпень місяць кінець допомоги байдена......буде весело
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22.05.2025 15:36 Відповісти
 
 