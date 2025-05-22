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Закликаємо партнерів запровадити санкції, щоб зламати російську військову машину, - Науседа
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Литви Гітанас Науседа закликали до всеосяжного і безумовного припинення вогню та посилення санкційного тиску на Росію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми закликаємо до всеосяжного і безумовного припинення вогню… та партнерів запровадити санкції, щоб зламати російську військову машину", - сказав Науседа.
Водночас Фрідріх Мерц наголосив, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну.
"В інтересах Америки також, щоб ми рухалися тут разом", - додав канцлер.
Водночас, Мерц зазначив "повільний прогрес" у врегулюванні війни між РФ та Україною, наголосивши, що тепер процес може зайняти "не дні, а місяці".
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Обговорення, що виникло після обговорення, виявилось надто необговореним, тому виникла потреба повторно закликати всіх до перегляду попередніх тискових закликів, не забуваючи при цьому про сам тиск, який підсилюється вже самим фактом заклику.