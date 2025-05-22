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Німеччина рішуче налаштована захищати Балтію від будь-якої агресії, - Мерц

Мерц обіцяє захистити країни Балтії від агресії

Німеччина та її партнери рішуче налаштовані захищати всю територію НАТО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив канцлер Фрідріх Мерц під час візиту до Вільнюса.

"Разом з нашими партнерами ми рішуче налаштовані захищати територію Альянсу від будь-якої агресії. Безпека наших балтійських союзників – це також наша безпека", - сказав він.

Мерц також наголосив на важливості єдності НАТО проти російської агресії.

Читайте: Закликаємо партнерів запровадити санкції, щоб зламати російську військову машину, - Науседа

Автор: 

Балтія (347) Мерц Фрідріх (127)


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Топ коментарі
+6
Если бы к этому относились серьезно, там бы передачи про изнасилования Кенигсберга и Берлина , про ГУЛАГ, Голодомор и расстрелы по мелочам шли бы каждый божий день на всех каналах, там гнали бы людей на срочную службу, пристроили бы дармоедов на фортификации, и тд.
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22.05.2025 15:32
+3
Відновіть Люфтваффе і Вермахт.
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22.05.2025 15:14
+2
Кригсмарин тоже
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22.05.2025 15:34
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Відновіть Люфтваффе і Вермахт.
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22.05.2025 15:14 Відповісти
Кригсмарин тоже
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22.05.2025 15:34 Відповісти
им запрещено после 2 мировой
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22.05.2025 16:10 Відповісти
Чим ?
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22.05.2025 15:30 Відповісти
Ох какой воинственный этот Мерц, аж страшно. В Германии аж 60 тысяч сухопутных войск...кого ты там защищать собрался? Если ху@ло решит двинуть со своей миллионной армадой на прибалтику он там за неделю все возьмет что захочет без никакого сопротивления
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22.05.2025 15:31 Відповісти
армада на ишачках ломанш за неделю,а по факту армада по пару месяцев за павловку на бамбасе штабелями от дронов ложиться)
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22.05.2025 15:36 Відповісти
Ты бы так не радовался. Потери обоюдные. И в отличие от орков, у нас потери не зековские, и не бурятские.

Отличие наших от германских в том, что у нас часть готова умереть, а вторая часть готова сесть в бусик. Германские умирать не готовы, и в бусик не сядут. Поэтому так не только до Ла-Манша, там до Лиссабона уже можно.
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22.05.2025 17:46 Відповісти
Та норм будуть стримувати на підходах. Це не впускати на розміновані дороги та мости, як у нас.
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22.05.2025 16:35 Відповісти
Nado sperva imet etu milionuju armiju kacapam,ejio uze davno netu,mozet tolko na bumagax vsio ostalos.Daze Kursk uderzat nekomu
Protiv nemcev vojevat eto ne vtoraja mirovaja,gde kacapi vygrali vojnu tolko potomu sto amerikanci dali vovremia vojenuju pomoc.Bez etoj pomoci u kacapov nebylo daze tankov i samoliotov.
Nemci umejet vojevat,vsegda umeliix taktika vojni do six por lezit lucix vojenix ucebnikax
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22.05.2025 16:58 Відповісти
Если бы к этому относились серьезно, там бы передачи про изнасилования Кенигсберга и Берлина , про ГУЛАГ, Голодомор и расстрелы по мелочам шли бы каждый божий день на всех каналах, там гнали бы людей на срочную службу, пристроили бы дармоедов на фортификации, и тд.
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22.05.2025 15:32 Відповісти
ну так защищайте нашими жизнями...ляди....
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22.05.2025 15:40 Відповісти
Рішуче захищати--ЧИМ?
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22.05.2025 15:57 Відповісти
"ми рішуче налаштовані" - зрозуміло... висловлять рішуче занепокоєння... а може навіть зберуть раду ЄС і засудять такі дії.
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22.05.2025 16:10 Відповісти
 
 