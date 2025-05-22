Німеччина рішуче налаштована захищати Балтію від будь-якої агресії, - Мерц
Німеччина та її партнери рішуче налаштовані захищати всю територію НАТО.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив канцлер Фрідріх Мерц під час візиту до Вільнюса.
"Разом з нашими партнерами ми рішуче налаштовані захищати територію Альянсу від будь-якої агресії. Безпека наших балтійських союзників – це також наша безпека", - сказав він.
Мерц також наголосив на важливості єдності НАТО проти російської агресії.
Топ коментарі
+6 Desar
показати весь коментар22.05.2025 15:32 Посилання
+3 Михайло Иляш
показати весь коментар22.05.2025 15:14 Посилання
+2 Oleg Iavtushenko
показати весь коментар22.05.2025 15:34 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Отличие наших от германских в том, что у нас часть готова умереть, а вторая часть готова сесть в бусик. Германские умирать не готовы, и в бусик не сядут. Поэтому так не только до Ла-Манша, там до Лиссабона уже можно.
Protiv nemcev vojevat eto ne vtoraja mirovaja,gde kacapi vygrali vojnu tolko potomu sto amerikanci dali vovremia vojenuju pomoc.Bez etoj pomoci u kacapov nebylo daze tankov i samoliotov.
Nemci umejet vojevat,vsegda umeliix taktika vojni do six por lezit lucix vojenix ucebnikax