Німеччина рішуче налаштована захищати Балтію від будь-якої агресії, - Мерц

Німеччина та її партнери рішуче налаштовані захищати всю територію НАТО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив канцлер Фрідріх Мерц під час візиту до Вільнюса.

"Разом з нашими партнерами ми рішуче налаштовані захищати територію Альянсу від будь-якої агресії. Безпека наших балтійських союзників – це також наша безпека", - сказав він.

Мерц також наголосив на важливості єдності НАТО проти російської агресії.

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