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Новости Наступление россии на страні НАТО РФ готовится к войне против Европы
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Россия будет готова к нападению на НАТО в течение пяти лет, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте

Российская Федерация наращивает свой военный потенциал и будет готова применить вооруженную силу против стран НАТО в течение пяти лет.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в Chatham House в Лондоне 9 июня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Он убежден, что Россия, увеличив военное производство, через пять лет достигнет уровня, который позволит ей атаковать Альянс.

"Россия может быть готова применить военную силу против НАТО в течение пяти лет", - подчеркнул Рютте.

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"Россия объединилась с Китаем, Северной Кореей и Ираном. Они расширяют свои вооруженные силы и возможности. Военная машина Путина ускоряется, а не замедляется. Россия восстанавливает свои силы с помощью китайских технологий и производит больше оружия быстрее, чем мы думали", - пояснил он.

По словам генерального секретаря НАТО, только в плане боеприпасов Россия за три месяца производит столько, сколько все страны Альянса за год.

"Оборонно-промышленная база России, как ожидается, только в этом году выпустит 1500 танков, 3000 бронированных машин и 200 ракет "Искандер", - добавил он.

"Не будем себя обманывать. Мы все сейчас на восточном фланге. Новое поколение российских ракет движется со скоростью, в разы превышающей скорость звука. Расстояние между европейскими столицами составляет лишь считанные минуты. Нет больше ни Востока, ни Запада. Есть только НАТО", - резюмировал Рютте.

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Автор: 

НАТО (10086) россия (96200) Рютте Марк (391)


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Топ комментарии
+5
Та не бреши, Хрютте.
Поки Україна добиває їх запаси танків, броні, артилерії а тепер і стратегічної авіації, ви ліниво чухаєте сраку.
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09.06.2025 19:03 Ответить
+5
Ці сикуни пишуть одне і те саме!
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09.06.2025 19:09 Ответить
+4
треба казати правду ...русня з китаєм та північною кореєю , іраном, будуть готові напасти на НАТО через 4-5 років , і США буть вичікувати ,хто кого ...
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09.06.2025 19:03 Ответить
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Це вже нагадує політичне казіно.
- Я сталю на напад черз 3 роки!
- Моя ставка - 5 років!
- 7 на червоне!

Такими темпами, вони вже готові напасти - натовп орків, ракети, дрони, погрози ядерної зброї, занепокоєність Трампа щодо ескалації, і вуаля, рецепт рашистської навали на НАТО готовий. Починай хоч завтра. А якщо Кім підкине ще своїх виродків, то хоч і сьогодні.
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09.06.2025 18:56 Ответить
Така вже робота у генсека НАТО. Предсказувати коли кацапи нападуть.
Не більше, але і не менше!
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09.06.2025 19:05 Ответить
Та не бреши, Хрютте.
Поки Україна добиває їх запаси танків, броні, артилерії а тепер і стратегічної авіації, ви ліниво чухаєте сраку.
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09.06.2025 19:03 Ответить
А що мають робити країни ЄС, члени НАТО, поки Україна добиває кацапські танки? Зараз вгадаю - напасти на московитів, ні? Тоді віддати нам всю свою зброю, ні?(віддай жінку дяді, а сам йди до ***..і). Мабуть і це неправильна відповідь. Скоріше за все потрібно починати "велике будівництво" доріг і мостів в країнах ЄС, відводити свої війська від кордонів Польщі, Латвії, Литви, Естонії, Фінляндії десь до Франції, а то і далі. як це робив великий Боневтік в Україні? Вгадав?
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09.06.2025 21:05 Ответить
Хай нагнітає частіше, бо бюргери надто довго роздупляються.
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09.06.2025 19:03 Ответить
треба казати правду ...русня з китаєм та північною кореєю , іраном, будуть готові напасти на НАТО через 4-5 років , і США буть вичікувати ,хто кого ...
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09.06.2025 19:03 Ответить
Ну так давайте разом іх добивати? Ви ж бачили - це реально
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09.06.2025 19:08 Ответить
Ці сикуни пишуть одне і те саме!
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09.06.2025 19:09 Ответить
а як НАТО оцінює свій потенціал без США? у скільки днів?
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09.06.2025 19:10 Ответить
А може и быстрее, если вы будете и дальше помогать (в 2024 году страны ЕС заплатили 20 лярдов кацапне за энергоносители)
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09.06.2025 19:13 Ответить
Вони ВЖЕ готові , більше того - судячи з численних терактів в Європі - вторгнення вже і почалось ...
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09.06.2025 19:15 Ответить
допоки Захід буде сцятись уявної загрози від розвалу і дезінтеграції рф, то загроза нападу на ослаблений блок НАТО буде ставати все більш реальною.
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09.06.2025 19:20 Ответить
знову ця мантра про 1500 танків і 3000 ббм. так, такі цифри були близькими до реальності в 22-23 і трохи в 24. але бенкет скінчився. ось це схоже на армію що виготовляє 4500 броні на рік? https://youtu.be/jJ-gKtuiAOs?t=353 раз і https://youtu.be/NS-9nPu6kl4?t=531 два.
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09.06.2025 19:23 Ответить
Напад буде здійснений за каденції Трампа, при досягнені розвала НАТО.
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09.06.2025 19:26 Ответить
Пора вже покликати Трампа на стадіон, і запитати його як він спить по ночах і чому він не закінчив війну за 24 години
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09.06.2025 19:28 Ответить
Так ви ще більше в них купите газу та нафти і тоді вони швидше вас порадують ракетами зроблені за ваші гроші.
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09.06.2025 19:28 Ответить
Були надії, але нажаль Рютте виявився нікчемою....
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09.06.2025 19:32 Ответить
нема в тебе п'яти років, гадаю навіть року нема...
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09.06.2025 19:33 Ответить
Всі хто критикує Рютте,забули добавити,що ніякого нападу не буде,треба жарити шашлики і не треба розгонити паніку!
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09.06.2025 19:46 Ответить
ніщо так не вічно, як натівські 4-5 років (що у 2022 було 4-5 років, так і в 2025 досі ті 4-5 років). Ще вагон часу, біжіть на баварські ковбаски і французькі круасани.

І головне - не спішіть припиняти закупівлю енергоресурсів з параші. Ви там до кінця 2027 року збирались відмовитись, не спіщіть. От нападуть, і якщо контракти дозволять в цей час перестати купувати енергоресурси, тоді й думати будете.
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09.06.2025 19:51 Ответить
Якщо зараз ЄС не впряжеться у війну з росією на боці України, то все буде набагато скоріше і буряти будуть жити в домівці Рюте
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09.06.2025 20:14 Ответить
Рютте, ти або довботятел, або прикидуєшся.
Параша вже напала на ваше сране НАТО ще в 2014р. Провела ще тоді розвідку боєм. А зараз вас є...бе повним ходом.
О тільки Україна застрягла параші як кістка в голі. Ви десятиліттями вкладали бішані гроші в НАТО.
НУ іііі... де результат? Ви локальну війну в Україні не можете стримати. То що вже казати про глобальну в світі?
На сьогодення НАТО це глиняний Колосс.
Не пускаєте Україну в свій альянс... ну зрозуміло, бо наші вояки, які пройшли випробування війною надеруть вам сраку. Вам штабним не знаючим запаху пороху і смердячки трупів. Вам які відсижують в штабах за незрозумілими картами не зрозумілих вам бойових дій. Вам які кожний вікенд п'єте пиво в шезлозі на березі моря або басейну віли.
Тому, або ви вже сьогодня піднімите свою дупу з диванів і допоможете зупинити оківську навалу, або вже завтра ця навала лишить вас... віл, басейнів з шезлонгами... і взагалі сонця в небі.
Робіть висновок. Час старту був не вчора, він був щє в 1994 році. Підписавши папірець пі назвою " Мемора́ндум про гара́нтії безпе́ки у зв'язку́ з приєдна́нням Украї́ни до Догово́ру про нерозповсю́дження я́дерної збро́ї (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Memorandum on Security Assurances in connection with Ukraine's accession to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons) ви ще тоді поклали на кон своє бажання про заощадження грошєй за рахунок народу України. Ви зрадили не тільки народ України.
Ви в першу чергу зрадили народи своїх країн.
Україна була, є і буде. І во віки віків.
Бо вона загартована в боях.
СЛАВА УКРАЇНІ. ГЕРОЯМ СЛАВА.
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!
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09.06.2025 20:37 Ответить
Вони там ******* усі чи шо ,чи не дивились новелу Київ за 3 дні у виконанні армії під@рів
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09.06.2025 20:53 Ответить
 
 