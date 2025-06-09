Россия будет готова к нападению на НАТО в течение пяти лет, - Рютте

Российская Федерация наращивает свой военный потенциал и будет готова применить вооруженную силу против стран НАТО в течение пяти лет.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в Chatham House в Лондоне 9 июня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Он убежден, что Россия, увеличив военное производство, через пять лет достигнет уровня, который позволит ей атаковать Альянс.

"Россия может быть готова применить военную силу против НАТО в течение пяти лет", - подчеркнул Рютте.

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"Россия объединилась с Китаем, Северной Кореей и Ираном. Они расширяют свои вооруженные силы и возможности. Военная машина Путина ускоряется, а не замедляется. Россия восстанавливает свои силы с помощью китайских технологий и производит больше оружия быстрее, чем мы думали", - пояснил он.

По словам генерального секретаря НАТО, только в плане боеприпасов Россия за три месяца производит столько, сколько все страны Альянса за год.

"Оборонно-промышленная база России, как ожидается, только в этом году выпустит 1500 танков, 3000 бронированных машин и 200 ракет "Искандер", - добавил он.

"Не будем себя обманывать. Мы все сейчас на восточном фланге. Новое поколение российских ракет движется со скоростью, в разы превышающей скорость звука. Расстояние между европейскими столицами составляет лишь считанные минуты. Нет больше ни Востока, ни Запада. Есть только НАТО", - резюмировал Рютте.

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