Россия будет готова к нападению на НАТО в течение пяти лет, - Рютте
Российская Федерация наращивает свой военный потенциал и будет готова применить вооруженную силу против стран НАТО в течение пяти лет.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в Chatham House в Лондоне 9 июня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Он убежден, что Россия, увеличив военное производство, через пять лет достигнет уровня, который позволит ей атаковать Альянс.
"Россия может быть готова применить военную силу против НАТО в течение пяти лет", - подчеркнул Рютте.
"Россия объединилась с Китаем, Северной Кореей и Ираном. Они расширяют свои вооруженные силы и возможности. Военная машина Путина ускоряется, а не замедляется. Россия восстанавливает свои силы с помощью китайских технологий и производит больше оружия быстрее, чем мы думали", - пояснил он.
По словам генерального секретаря НАТО, только в плане боеприпасов Россия за три месяца производит столько, сколько все страны Альянса за год.
"Оборонно-промышленная база России, как ожидается, только в этом году выпустит 1500 танков, 3000 бронированных машин и 200 ракет "Искандер", - добавил он.
"Не будем себя обманывать. Мы все сейчас на восточном фланге. Новое поколение российских ракет движется со скоростью, в разы превышающей скорость звука. Расстояние между европейскими столицами составляет лишь считанные минуты. Нет больше ни Востока, ни Запада. Есть только НАТО", - резюмировал Рютте.
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- Я сталю на напад черз 3 роки!
- Моя ставка - 5 років!
- 7 на червоне!
Такими темпами, вони вже готові напасти - натовп орків, ракети, дрони, погрози ядерної зброї, занепокоєність Трампа щодо ескалації, і вуаля, рецепт рашистської навали на НАТО готовий. Починай хоч завтра. А якщо Кім підкине ще своїх виродків, то хоч і сьогодні.
Не більше, але і не менше!
Поки Україна добиває їх запаси танків, броні, артилерії а тепер і стратегічної авіації, ви ліниво чухаєте сраку.
І головне - не спішіть припиняти закупівлю енергоресурсів з параші. Ви там до кінця 2027 року збирались відмовитись, не спіщіть. От нападуть, і якщо контракти дозволять в цей час перестати купувати енергоресурси, тоді й думати будете.
Параша вже напала на ваше сране НАТО ще в 2014р. Провела ще тоді розвідку боєм. А зараз вас є...бе повним ходом.
О тільки Україна застрягла параші як кістка в голі. Ви десятиліттями вкладали бішані гроші в НАТО.
НУ іііі... де результат? Ви локальну війну в Україні не можете стримати. То що вже казати про глобальну в світі?
На сьогодення НАТО це глиняний Колосс.
Не пускаєте Україну в свій альянс... ну зрозуміло, бо наші вояки, які пройшли випробування війною надеруть вам сраку. Вам штабним не знаючим запаху пороху і смердячки трупів. Вам які відсижують в штабах за незрозумілими картами не зрозумілих вам бойових дій. Вам які кожний вікенд п'єте пиво в шезлозі на березі моря або басейну віли.
Тому, або ви вже сьогодня піднімите свою дупу з диванів і допоможете зупинити оківську навалу, або вже завтра ця навала лишить вас... віл, басейнів з шезлонгами... і взагалі сонця в небі.
Робіть висновок. Час старту був не вчора, він був щє в 1994 році. Підписавши папірець пі назвою " Мемора́ндум про гара́нтії безпе́ки у зв'язку́ з приєдна́нням Украї́ни до Догово́ру про нерозповсю́дження я́дерної збро́ї (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Memorandum on Security Assurances in connection with Ukraine's accession to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons) ви ще тоді поклали на кон своє бажання про заощадження грошєй за рахунок народу України. Ви зрадили не тільки народ України.
Ви в першу чергу зрадили народи своїх країн.
Україна була, є і буде. І во віки віків.
Бо вона загартована в боях.
СЛАВА УКРАЇНІ. ГЕРОЯМ СЛАВА.
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!