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Новости Наступление россии на страні НАТО
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Россия намерена испытать решимость НАТО и расширить свое противостояние с Западом, - глава немецкой разведки Каль

президент Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль

Глава Федеральной службы разведки Германии Бруно Каль заявил, что его ведомство имеет четкие разведывательные данные, свидетельствующие о том, что российские чиновники считают коллективные оборонные обязательства, закрепленные в договоре НАТО, уже не имеющими практической силы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом пишет Reuters.

"Мы почти уверены - и имеем разведданные, которые это подтверждают - что Украина является лишь этапом на пути России на Запад", - сказал Каль.

В то же время, он подчеркнул: это не означает, что Германия ожидает движения российских танковых армий на Запад.

"Но мы видим, что обещание коллективной обороны НАТО будет проверено на прочность", - отметил Каль.

Не раскрывая деталей относительно источников разведки, Каль отметил, что российские чиновники предусматривают конфронтации, которые не дотягивают до полномасштабной войны, но могут проверить, действительно ли США выполнят свои обязательства по взаимопомощи в соответствии со статьей 5 Североатлантического договора.

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"Им не нужно направлять танковые армии для этого. Достаточно отправить "зеленых человечков" в Эстонию, чтобы "защитить" якобы угнетенное русское меньшинство", - заявил он, имея в виду российскую оккупацию Крыма в 2014 году.

Каль также отметил, что его контакты с американскими коллегами убедили его в том, что они серьезно относятся к российской угрозе.

"Они воспринимают это так же серьезно, как и мы. И слава Богу", - добавил он.

Напомним, как заявил генсек НАТО Марк Рютте, Российская Федерация наращивает свой военный потенциал и будет готова применить вооруженную силу против стран НАТО в течение пяти лет.

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Автор: 

НАТО (10096) россия (96216) Каль Бруно (4)


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Топ комментарии
+6
В 22 році ще трохи придивлялися. Тому Мединський і казав, що в 22 році їх хотєлки були менші - а тепер вже зрозуміли що до чого, тому відчувають повну свободу дій.
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10.06.2025 10:05 Ответить
+5
здесь уже писали -что если московия ударит ядеркой по Украине - то будет очередная глубокая озабоченность и решительное неприятие - ни чего Европа в ответ не сделает -а США при Трампе и подавно -путина сдерживает только Китай от применения ядерки -его все устраивает - его "друг" медленно слабеет и разбрасывается ресурсами почти забесплатно
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10.06.2025 10:19 Ответить
+3
Кацапи зрозуміли вже давно шо захід то 'унылое говно"
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10.06.2025 10:01 Ответить
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Кацапи зрозуміли вже давно шо захід то 'унылое говно"
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10.06.2025 10:01 Ответить
В 22 році ще трохи придивлялися. Тому Мединський і казав, що в 22 році їх хотєлки були менші - а тепер вже зрозуміли що до чого, тому відчувають повну свободу дій.
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10.06.2025 10:05 Ответить
Твій мєдінський, бамбола на шнурку. Нічого сам не говорить і сам не виррішує. Нічого тут свою роспропаганду поширювати.
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10.06.2025 11:06 Ответить
А, це ви та іспанська патріотка, яка всіх москальськими агентами називає)
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10.06.2025 11:35 Ответить
А як ти назвеш сабе, того, хто розповсюджує російську пропаганду? Ти із якою метою це робиш?
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10.06.2025 11:43 Ответить
Ma cherie, ви занадто агресивна і бачите те, чого немає. Не будьте такою - сонячна Іспанія повинна формувати позитивний формат думок.
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10.06.2025 11:49 Ответить
Та ви шо? А чомусь на Захід стрьомно нападати кацапу, тільки гавкають в їх бік зі своїх боліт. Чи поляки, фіни, латиші будуть наводити кацапські ракети на свої міста? Чи в них є до 10 тисяч приходів московського сатанату і тисячі посадовців-зрадників у владі? Можливо є президент чотирижди відкосник від служби в армії, молоде покоління корупції? Ні, немає. На заході є хаймарси, новенькі літаки, ракети, щол одним залпом перетворять недодержаву в купу сміття.
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10.06.2025 11:08 Ответить
Не будуть вони....воювати...🤣🤣🤣
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10.06.2025 12:39 Ответить
З нетерпінням чекаю,коли кацапи запустять своїх ''зелених ''пітрів у якусь натіску країну.
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10.06.2025 10:09 Ответить
Навіщо їм це..??
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10.06.2025 10:13 Ответить
А нащо вони полізли в Україну?????***** потрібний ''двіж''.Щоб НАТА обісралась а кацапи загребуть країни Балтії ,Молдові,можливо частину РП, частинку Фінляндії....іот тоді ***** відчує себе бохом.
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10.06.2025 10:51 Ответить
Такі випробування і режими, як путінський, часто завершуються крахом !
Зірве різьбу і конструкція розпалася...
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10.06.2025 10:13 Ответить
русня спробує 100% , бо не сама ,а з китаєм ,тому шо пекін дав добро кремлю, на відкриту війну в Україні , і вони підуть далі ...якшо їх ніхто не зупинить ! ...
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10.06.2025 10:16 Ответить
🤣🤣і куди потім китайці будуть продавати свій ширпотреб???
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10.06.2025 10:19 Ответить
до США ...бо світ поділять на трьох ,сі ху* ло , трамп...
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10.06.2025 10:38 Ответить
Коротко-три ***** поділять світ.
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10.06.2025 10:46 Ответить
Росія має намір випробувати рішучість НАТО

Вона не "має наміру", а реально має вас в дупу - вейк ап, "славних прадідів великих правнуки погані"!
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10.06.2025 10:16 Ответить
здесь уже писали -что если московия ударит ядеркой по Украине - то будет очередная глубокая озабоченность и решительное неприятие - ни чего Европа в ответ не сделает -а США при Трампе и подавно -путина сдерживает только Китай от применения ядерки -его все устраивает - его "друг" медленно слабеет и разбрасывается ресурсами почти забесплатно
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10.06.2025 10:19 Ответить
Це точно
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10.06.2025 10:20 Ответить
так його "друг" розкидується ресурсами не тільки в китай, але й індію. це точно влаштовує китайців?
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10.06.2025 10:33 Ответить
"Вони сприймають це так само серйозно, як і ми. І слава Богу", - додав він. - це про 22 річного помічника продавця, якого трампон призначив головним по протидії тероризму?
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10.06.2025 10:22 Ответить
Глава німецької розвідки: Якщо війна закінчиться до 2030 року, РФ швидше стане https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/8/7501898/ загрозою для Європи

Не переживай ти так. З вашою допомогою, росіяни ще довго будуть перемелювати українців. Встигнеш штани випрати.
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10.06.2025 10:34 Ответить
***** уже испытал НАТО, импотенты герантократы у власти уже показали свою силу и слаженность!!!!!🤗🤡🥳🤪😂🤣😆
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10.06.2025 11:27 Ответить
 
 