Россия намерена испытать решимость НАТО и расширить свое противостояние с Западом, - глава немецкой разведки Каль

Глава Федеральной службы разведки Германии Бруно Каль заявил, что его ведомство имеет четкие разведывательные данные, свидетельствующие о том, что российские чиновники считают коллективные оборонные обязательства, закрепленные в договоре НАТО, уже не имеющими практической силы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом пишет Reuters.

"Мы почти уверены - и имеем разведданные, которые это подтверждают - что Украина является лишь этапом на пути России на Запад", - сказал Каль.

В то же время, он подчеркнул: это не означает, что Германия ожидает движения российских танковых армий на Запад.

"Но мы видим, что обещание коллективной обороны НАТО будет проверено на прочность", - отметил Каль.

Не раскрывая деталей относительно источников разведки, Каль отметил, что российские чиновники предусматривают конфронтации, которые не дотягивают до полномасштабной войны, но могут проверить, действительно ли США выполнят свои обязательства по взаимопомощи в соответствии со статьей 5 Североатлантического договора.

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"Им не нужно направлять танковые армии для этого. Достаточно отправить "зеленых человечков" в Эстонию, чтобы "защитить" якобы угнетенное русское меньшинство", - заявил он, имея в виду российскую оккупацию Крыма в 2014 году.

Каль также отметил, что его контакты с американскими коллегами убедили его в том, что они серьезно относятся к российской угрозе.

"Они воспринимают это так же серьезно, как и мы. И слава Богу", - добавил он.

Напомним, как заявил генсек НАТО Марк Рютте, Российская Федерация наращивает свой военный потенциал и будет готова применить вооруженную силу против стран НАТО в течение пяти лет.

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