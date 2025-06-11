РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11257 посетителей онлайн
Новости Разговор Тампа с Путиним
4 793 41

Трамп о разговоре с Путиным относительно Украины: "Он говорил о том, что хочет, и говорил о том, чего не хочет"

трамп,путин

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора 4 июня обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос урегулирования ситуации в Украине.

Об этом Трамп рассказал в комментарии The New York Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По словам Трампа, Путин во время разговора объяснил свои позиции: "Он говорил о том, что хочет, и говорил о том, чего не хочет". Президент США отметил, что беседа была конструктивной, но конкретных договоренностей достичь не удалось.

Трамп также добавил, что ранее, когда ему удавалось приближать прогресс относительно Украины, ситуация осложнялась из-за новых ударов по объектам, которые, по его мнению, не должны были становиться целями.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава немецкой разведки Каль: Российское население массово поддерживает войну Путина в Украине

Автор: 

путин владимир (31568) Трамп Дональд (5682) война в Украине (4735)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+16
цей рудий клоун 🤡 набуває все більшої популярності як клоун 🤡

.
показать весь комментарий
11.06.2025 14:46 Ответить
+16
бесіда була конструктивною, але конкретних домовленостей досягти не вдалося. Обидва підстаркуватих дегенерата.
показать весь комментарий
11.06.2025 14:46 Ответить
+8
Говори честно, он отдал приказы, я их выполняю! У тебя придурка 14 числа вся страна может Калифорнией стать, а ты рассуждаешь что хочет и не хочет *****, ты такими темпами аляску отдашь руснявым, и скажешь что, это сделка века!
показать весь комментарий
11.06.2025 14:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
цей рудий клоун 🤡 набуває все більшої популярності як клоун 🤡

.
показать весь комментарий
11.06.2025 14:46 Ответить
... могу копать
- а что еще можете делать?
- могу не копать...
показать весь комментарий
11.06.2025 14:56 Ответить
Ага... Не глава держави, а якийсь "Дельфійський оракул"...
показать весь комментарий
11.06.2025 15:00 Ответить
той Дельфійський оракул був першим мутняком в геополітиці і непогано на цьому заробляв

.
показать весь комментарий
11.06.2025 15:18 Ответить
Ага... Читав колись про це... Прийшов якийсь цар. Приніс купу золота. Задав питання - чи буде вдалою його війна з сусідом... Оракул відповів: "Почнеш війну - загине велике царство...". Придурок поперся воювать. Втратив своє царство...
Тому я так і написав... А мій товариш казав простіше: "П"ятдесят на п"ятдесят... Або буде, або ні...".
показать весь комментарий
11.06.2025 15:23 Ответить
на обігруванні ситуації невизначеності побудовані всі шахрайства з гаданням - від вуличної циганки до титулованого ясновидця

чим мутніше висловлюється трумп, тим соліднішим він виглядає для реднеків.
у нормальних людей белькотання ЗЄльоних трампів викликає дише лють.

.
показать весь комментарий
11.06.2025 15:57 Ответить
А це не суфороф був, ти впевнений, це не йому приписують?
показать весь комментарий
11.06.2025 16:09 Ответить
Так що саме йому вдавалося?
показать весь комментарий
11.06.2025 14:46 Ответить
Йому вдалось вчергове відсмоктати в ***** ...((
показать весь комментарий
11.06.2025 15:40 Ответить
бесіда була конструктивною, але конкретних домовленостей досягти не вдалося. Обидва підстаркуватих дегенерата.
показать весь комментарий
11.06.2025 14:46 Ответить
Деменція балакала з деменцією. Про що балакали? Не пам'ятають, бо деменція.
показать весь комментарий
11.06.2025 15:00 Ответить
Яке їхало таке і здибало, що одне , що друге неадекватне, що і наше зелене чудо, таке ж саме!
показать весь комментарий
11.06.2025 14:47 Ответить
вони їдять собак, вони їдять котів...
яке ж воно жалюгідне.
показать весь комментарий
11.06.2025 14:48 Ответить
показать весь комментарий
11.06.2025 14:50 Ответить
Говори честно, он отдал приказы, я их выполняю! У тебя придурка 14 числа вся страна может Калифорнией стать, а ты рассуждаешь что хочет и не хочет *****, ты такими темпами аляску отдашь руснявым, и скажешь что, это сделка века!
показать весь комментарий
11.06.2025 14:50 Ответить
зробіть маразмату евтаназію
показать весь комментарий
11.06.2025 14:51 Ответить
Тобто, розмова велася на рівні трирічних дітей?
Хочу / не хочу?
показать весь комментарий
11.06.2025 14:51 Ответить
А Трамп, рудий лох, це слухав і записував.
показать весь комментарий
11.06.2025 14:53 Ответить
Конспектував....
показать весь комментарий
11.06.2025 15:44 Ответить
У його роки у багатьох вже кажуть «гуси полетіли», так що тромб до них відноситься. Нажаль, народ США вибрав собі оце престаріле президентом, який опустить Америку
показать весь комментарий
11.06.2025 14:57 Ответить
Таке враження, що Трамп приймав замовлення у путіна, в якості його особистої обслуги «чаво барін, ізволітє?»
показать весь комментарий
11.06.2025 15:00 Ответить
Потужна розмова хозяїна та пуделя путіна.
Очікувано принесла аж цілий нехера

Де там ті казки , що згодовували лохам про 24години
А про зброю Україні, навіть захисну - вже навіть не згадується

І вішенка на торті це те
Що пудель путлера вважає , що не можна було знищувати бомбардувальники рашки
А от міста України - знищувати можна

Знай ворога свого
показать весь комментарий
11.06.2025 15:01 Ответить
Як педофіл, педофілу,він мені казав що хоче, а що не хоче. Як педофіл, я його розумію, а він розуміє мене !
показать весь комментарий
11.06.2025 15:01 Ответить
Трампон Трампакс а шо там с Международным правом и Уставом ООН?!?!🤡
показать весь комментарий
11.06.2025 15:03 Ответить
В.Е. Портников перестав прогнозувати дії Трампа.
показать весь комментарий
11.06.2025 15:04 Ответить
Сказал, что хочет сделать минет, а на бутылку садиться не хочет. Правда, потом подумал и сказал, что минет делать очень удобно, сидя на бутылке. Вверх-вниз, вперёд-назад... Вот это и есть движуха.
показать весь комментарий
11.06.2025 15:05 Ответить
А трампакс сказав: "батя, я постараюсь"
показать весь комментарий
11.06.2025 15:08 Ответить
Президент США зазначив, що бесіда була конструктивною, але конкретних домовленостей досягти не вдалося

Так у чому ж полягала конструктивність, дебіл?
показать весь комментарий
11.06.2025 15:09 Ответить
Очевидно в тому, що трумп після такої "бесіди" поїхав грати у гольф.
показать весь комментарий
11.06.2025 15:13 Ответить
Два діда попукали в повітря
показать весь комментарий
11.06.2025 15:11 Ответить
Громче всех лают дворняжки, молчаливость и выдержка - признак породы.
показать весь комментарий
11.06.2025 15:13 Ответить
Цікаво,під яким псевдонімом трамп служить у пуйла?Я думаю що тут не маразм,тут щось більше.Якби він був президентом то паРашні ракети не летіли б в Україну.
показать весь комментарий
11.06.2025 15:15 Ответить
"ситуація ускладнювалась через нові удари по об'єктах, що, на його думку, не повинні були ставати цілями"

Це воно про дитячій майданчик у Кривому Розі, чи про військові аеродроми на московії?
показать весь комментарий
11.06.2025 15:15 Ответить
не ну є класика..а небо блакитне, а трава зелена..нажаль це не несе ніякого прогресу нам
показать весь комментарий
11.06.2025 15:16 Ответить
Трамп - хвора на голову людина. Коли його, я сподіваюсь, таки відправлять на примусове лікування в дурку, всі будуть дивуватись - як ми не бачили, що він скажений дурень! От подивіться, Трамп не може сформувати власну думку. Те, що він каже - це просто маячня старого, самозакоханого дурня...
показать весь комментарий
11.06.2025 15:21 Ответить
Картина "Їб*нько і телефон"...
показать весь комментарий
11.06.2025 15:23 Ответить
ситуація ускладнювалась через нові удари по об'єктах, що, на його думку, не повинні були ставати цілями.

це той випадок, коли ти вважаеш себе богом, сидячи на купі ЯО, а тобі якийсь "мєлкій" без козирів дає по пиці - рудий поставив себе на місце буйла і йому стало сумно

.
показать весь комментарий
11.06.2025 15:23 Ответить
Рыжая гнида послушала хотелки ***** , конкретных договоренностей нет , НО беседа была конструктивная …
Вот как такую муйню можно сморозить ???
показать весь комментарий
11.06.2025 15:33 Ответить
Нарешті вони знайшли один одного - два *****-руде і плешиве!
показать весь комментарий
11.06.2025 15:36 Ответить
Лишились при своїх інтересах
показать весь комментарий
11.06.2025 15:47 Ответить
Америка не веде перемовини з терористами !
показать весь комментарий
11.06.2025 16:05 Ответить
 
 