Трамп о разговоре с Путиным относительно Украины: "Он говорил о том, что хочет, и говорил о том, чего не хочет"

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора 4 июня обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос урегулирования ситуации в Украине.

Об этом Трамп рассказал в комментарии The New York Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По словам Трампа, Путин во время разговора объяснил свои позиции: "Он говорил о том, что хочет, и говорил о том, чего не хочет". Президент США отметил, что беседа была конструктивной, но конкретных договоренностей достичь не удалось.

Трамп также добавил, что ранее, когда ему удавалось приближать прогресс относительно Украины, ситуация осложнялась из-за новых ударов по объектам, которые, по его мнению, не должны были становиться целями.

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