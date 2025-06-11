Трамп о разговоре с Путиным относительно Украины: "Он говорил о том, что хочет, и говорил о том, чего не хочет"
Президент США Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора 4 июня обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос урегулирования ситуации в Украине.
Об этом Трамп рассказал в комментарии The New York Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
По словам Трампа, Путин во время разговора объяснил свои позиции: "Он говорил о том, что хочет, и говорил о том, чего не хочет". Президент США отметил, что беседа была конструктивной, но конкретных договоренностей достичь не удалось.
Трамп также добавил, что ранее, когда ему удавалось приближать прогресс относительно Украины, ситуация осложнялась из-за новых ударов по объектам, которые, по его мнению, не должны были становиться целями.
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+16 Алекс Мышкевич
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+16 Игорь Бородин #480223
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+8 Сергей Муляр #484800
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- могу не копать...
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Тому я так і написав... А мій товариш казав простіше: "П"ятдесят на п"ятдесят... Або буде, або ні...".
чим мутніше висловлюється трумп, тим соліднішим він виглядає для реднеків.
у нормальних людей белькотання ЗЄльоних трампів викликає дише лють.
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яке ж воно жалюгідне.
Хочу / не хочу?
Очікувано принесла аж цілий нехера
Де там ті казки , що згодовували лохам про 24години
А про зброю Україні, навіть захисну - вже навіть не згадується
І вішенка на торті це те
Що пудель путлера вважає , що не можна було знищувати бомбардувальники рашки
А от міста України - знищувати можна
Знай ворога свого
Так у чому ж полягала конструктивність, дебіл?
Це воно про дитячій майданчик у Кривому Розі, чи про військові аеродроми на московії?
це той випадок, коли ти вважаеш себе богом, сидячи на купі ЯО, а тобі якийсь "мєлкій" без козирів дає по пиці - рудий поставив себе на місце буйла і йому стало сумно
.
Вот как такую муйню можно сморозить ???
неведе перемовини з терористами !