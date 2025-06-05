Я з Україною, ми підписали велику угоду щодо рідкоземельних елементів, - Трамп
Президент США Дональд Трамп відповів на запитання, чи продовжить його адміністрація підтримувати Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я з Україною. Ми щойно підписали велику угоду з Україною щодо рідкоземельних елементів, і ми хотіли – знаєте, за що я? Я за припинення убивств. Власне, ось за що я", - заявив президент США під час зустрічі в Овальному кабінеті з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.
Топ коментарі
+10 Сергей Муляр #484800
показати весь коментар05.06.2025 21:24 Відповісти Посилання
+9 Алекс Скела
показати весь коментар05.06.2025 21:24 Відповісти Посилання
+7 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар05.06.2025 21:24 Відповісти Посилання
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Справді, але те, що він сказав - тут же забув.
Питання в кого демнеція, в нього чи в Байдена?
Рідкісноземельних, двійочники!!!
Рідкоземельні - це "жидкоземєльниє"
******* ці гімнопереклади з російської!!!
Вспомните оксюморон "жидкие кристалы" ! 🤡🤡🍄🍄☔💧💧💧💧🫧🫧🫧 В оригинале какая то терминология из физики типа "текучее состояние" или "текучесть ( переменчивость) состояния проводимости в кристаллах". И так у нас во всем - понабирались аглицких словей, и каждый заведующий мнит себя "менежер" а каждый распространитель - онли "дистрибьютор" 😁
А ракеты кто давал и снаряды и птрк ?
А данные радаров, дронов и спутников?
А мега-кредиты что б ЗЕро не обанкротил страну посреди войны на выживание?
А предложение лендлиза, которое похерил эрмак, бо можно ж послать Бубочку побыковать, что б даром давали
по ракетам і снарядам вірно, байден, птрк краснов теж давав.
дані радарів і супутників давали обидва, "Павутина" і отрк "іскандер" - знов при краснові.
по кредитам вірно, байден.
по лендлізу - лендліз був похерений самим байденом, який замість зобовʼязань по лендлізу надав ту ж саму зброю, але вже без лендлізовських зобовʼязань її повертати.
Получаешь помощь оружием, платишь спустя годы в разумной растрочке! Тем более под это дело почти зарезервиловали 300 МИЛЛИАРДОВ росс.активов - получай снаряды а деньги обрастут процентами и приумножатся, заплатишь потом. Байден сильно помогал с этим и с санкциями.
Теперь всё наоборот, всё наоборот ! Краснов в открытую работает за Пу и против США
Кацапські куратори тоді прокацапськими пєльками хохлокацапів заволали: «НІЗЗЗЗЗЯ !!!!!»
Пам'ятаєте комедію, де жінка забувала свій попередній день як засинала ?
Може і трампу краще не спати ? Кожен день - як вперше: вранцітрамп дрочить на путіна, а під вечір тверезішає. А вранці знов ерекція на пуйла...
Орбан молодець - дотації з ЄС , еноргоносії з РФ , підлизує Тромбу , але китайці , в Угорщині , підприємства будують - навколо суцільний профіт !
"Хорошее" у него- то, что выгодно }{уйлу.
"Плохое" у него- то, что невыгодно }{уйлу.
Напередодні чергового засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" Велика Британія оголосила про безпрецедентний пакет військової допомоги Україні на 2025 рік. Пакет військової допомоги містить: 100 000 дронів - рекордна кількість, яка буде передана українським Силам оборони до кінця 2025 року. Це у 10 разів більше, ніж Велика Британія передала за весь минулий рік. Для реалізації цієї програми виділено 350 мільйонів фунтів стерлінгів. 140 000 артилерійських *********** вже доставлено до України - це суттєво зміцнить обороноздатність українських позицій на передовій. 247 мільйонів фунтів стерлінгів буде спрямовано на підготовку українських військових, зокрема у рамках британських навчальних програм. Загальна сума підтримки від Лондона на 2025 рік складе 4,5 мільярда фунтів стерлінгів. Це - найбільший річний обсяг військової допомоги від Сполученого Королівства з початку повномасштабного вторгнення.
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Це приблизно $4750 за дрон.
Круті повинні бути дрони... напевно.
Цікаво - скільки б вони коштували, якщо б вироблялись десь в Карпатах?
США перенаправляют ключевые компоненты ПВО от Украины к своим войскам на Ближнем Востоке Источник: https://www.ponomaroleg.com/ssha-perenapravlyayut-klyuchevye-komponenty-pvo-ot-ukrainy-k-svoim-vojskam-na-blizhnem-vostoke/
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Да не с Украиной ты, а с ее природными богатствами.
Если бы ты был с Украиной, то не позволил бы пуйлу делать ответку, только заявив что будут новые санкции, в том числе и 500% на ее экспорт, наполняющий казну (нефть, газ, уран и т.д.).
Но Трамп даже не заикнулся, но зато оправдывался: "Володенька, я не знал об акции Украины. Я не такой."
По нему нанесли удар. Он наносил удары. Так что я понимаю это. Но по нему нанесли сильный удар.
Стара руда ******.
якщоколи Україна, потопить сратегічний підводний флот расії, трамп захоче вступити в ЗСУ...
Хто знає, що буде коли усі копалини використають, знову настане печерний вік?