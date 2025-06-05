Я з Україною, ми підписали велику угоду щодо рідкоземельних елементів, - Трамп

Президент США Дональд Трамп відповів на запитання, чи продовжить його адміністрація підтримувати Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я з Україною. Ми щойно підписали велику угоду з Україною щодо рідкоземельних елементів, і ми хотіли – знаєте, за що я? Я за припинення убивств. Власне, ось за що я", - заявив президент США під час зустрічі в Овальному кабінеті з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

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