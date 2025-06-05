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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США Трамп о войне в Украине
2 749 61

Я с Украиной, мы подписали большое соглашение по редкоземельным элементам, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, продолжит ли его администрация поддерживать Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я с Украиной. Мы только что подписали большое соглашение с Украиной по редкоземельным элементам, и мы хотели - знаете, за что я? Я за прекращение убийств. Собственно, вот за что я", - заявил президент США во время встречи в Овальном кабинете с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Также читайте: "Теперь будет ответ, и это нехорошо", - Трамп прокомментировал реакцию Путина на операцию "Паутина"

Автор: 

ископаемые (186) Трамп Дональд (5635) война в Украине (4650)


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Топ комментарии
+10
Я підписав угоду на рідкоземельку, але санкціі накладу у разі потреби бестріше чим на русню для укладання миру, ну ти **** і твар!
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05.06.2025 21:24 Ответить
+9
щодо рідкоземельних елементів


Рідкісноземельних, двійочники!!!
Рідкоземельні - це "жидкоземєльниє"
******* ці гімнопереклади з російської!!!
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05.06.2025 21:24 Ответить
+7
Годину назад сказав шо на Україну потрібно давити
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05.06.2025 21:24 Ответить
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Годину назад сказав шо на Україну потрібно давити
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05.06.2025 21:24 Ответить
Хто сказав? Не памʼятаю щоб я таке казав.
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05.06.2025 21:49 Ответить
тут: "Трамп: У мене є дедлайн, ми готові бути жорсткими до обох країн"
Справді, але те, що він сказав - тут же забув.
Питання в кого демнеція, в нього чи в Байдена?
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05.06.2025 22:01 Ответить
-- Мсьє, - почав Дональд Фредович, запинаючись, - мосьє, гм, гм. ж ні, чи що, само не манж па. шість, як воно, ен, де, труа, катр, сенк, сис. сис. жур. Значить - таки не манж па сис жур!
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05.06.2025 21:24 Ответить
І потім, -- Месьє, таки не манж па сис жур. Гебен світ зи битте етвас копек ауф дем Штюк брід. Подайте що-небудь колишньому президентові США. --
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05.06.2025 21:26 Ответить
Я підписав угоду на рідкоземельку, але санкціі накладу у разі потреби бестріше чим на русню для укладання миру, ну ти **** і твар!
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05.06.2025 21:24 Ответить
може собі дозволити.
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05.06.2025 21:33 Ответить
потєлєпати язиком...
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05.06.2025 21:50 Ответить
щодо рідкоземельних елементів


Рідкісноземельних, двійочники!!!
Рідкоземельні - це "жидкоземєльниє"
******* ці гімнопереклади з російської!!!
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05.06.2025 21:24 Ответить
снг-ешные надмозги всегда такие )))
Вспомните оксюморон "жидкие кристалы" ! 🤡🤡🍄🍄☔💧💧💧💧🫧🫧🫧 В оригинале какая то терминология из физики типа "текучее состояние" или "текучесть ( переменчивость) состояния проводимости в кристаллах". И так у нас во всем - понабирались аглицких словей, и каждый заведующий мнит себя "менежер" а каждый распространитель - онли "дистрибьютор" 😁
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05.06.2025 21:31 Ответить
,жидкие", від слова жид !
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05.06.2025 21:51 Ответить
Точніше, азяли на гоп-стоп, шантажуючи життями дітей...
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05.06.2025 21:24 Ответить
нафта і газ - це тепер вважається рідкоземельними металами?
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05.06.2025 21:25 Ответить
А Украина с Россией устроила российского агента на тепленькое взяточное место РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО МІСТУ КИЄВУ / Заступник начальника відділу приватизації та корпоративного управління и теперь у российского агента есть большие средства для диверсий против украинцев, для оплаты фиктивного брака с инвалидкой и для выплаты алиментов 4-м предидущим жёнам, а служба в армии то для лохов неженатых!
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05.06.2025 21:25 Ответить
Наташа, валі за паребрік, здеся водкі нетуть.
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05.06.2025 21:45 Ответить
Мойша успокойся! Он не только российский он Российско-израильский агент куда же без вас!
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05.06.2025 21:47 Ответить
Маня, как пагодка в мухосранскє ? Лапти не прамоклі?
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05.06.2025 21:49 Ответить
Да мы видим как ты за прекращение убийств, давая каждый раз еще две недели своему-- дружбану )(уйлу. Как ты ему звонишь и беспокоишься он нем, как бы ничего не случилось.
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05.06.2025 21:25 Ответить
Очевидно же, що воно дуже хворе на голову.
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05.06.2025 21:26 Ответить
багато людей похилого віку в тій чи інший стадії деменції, це ментальна хвороба, яка майже нікого не оминає. Після 65 бажано б відбирати у людей права на керування авто і банити в політиці.
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05.06.2025 21:30 Ответить
Америкою наразі керує психично хвора людина...
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05.06.2025 21:26 Ответить
Попередній був не кращий ...
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05.06.2025 21:31 Ответить
ШТО ? ©
А ракеты кто давал и снаряды и птрк ?
А данные радаров, дронов и спутников?
А мега-кредиты что б ЗЕро не обанкротил страну посреди войны на выживание?
А предложение лендлиза, которое похерил эрмак, бо можно ж послать Бубочку побыковать, что б даром давали
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05.06.2025 21:35 Ответить
половина по суті, половина фуфло.

по ракетам і снарядам вірно, байден, птрк краснов теж давав.

дані радарів і супутників давали обидва, "Павутина" і отрк "іскандер" - знов при краснові.

по кредитам вірно, байден.

по лендлізу - лендліз був похерений самим байденом, який замість зобовʼязань по лендлізу надав ту ж саму зброю, але вже без лендлізовських зобовʼязань її повертати.
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05.06.2025 21:55 Ответить
Амеры предлагали настоящий лендлиз !
Получаешь помощь оружием, платишь спустя годы в разумной растрочке! Тем более под это дело почти зарезервиловали 300 МИЛЛИАРДОВ росс.активов - получай снаряды а деньги обрастут процентами и приумножатся, заплатишь потом. Байден сильно помогал с этим и с санкциями.
Теперь всё наоборот, всё наоборот ! Краснов в открытую работает за Пу и против США
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05.06.2025 21:39 Ответить
Ленд ліз?
Кацапські куратори тоді прокацапськими пєльками хохлокацапів заволали: «НІЗЗЗЗЗЯ !!!!!»
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05.06.2025 21:46 Ответить
краще б він не допустив війни ввівши санкції по максімуму,а давати все дозовано щоб і не перемогли і враз нездохли невелика допомога
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05.06.2025 21:49 Ответить
300 міліардів росактивів, це взагалі-то частина репарацій на післявоєнне відновлення.
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05.06.2025 22:05 Ответить
Може у трампа проблема з короткостроковою пам'яттю?

Пам'ятаєте комедію, де жінка забувала свій попередній день як засинала ?

Може і трампу краще не спати ? Кожен день - як вперше: вранцітрамп дрочить на путіна, а під вечір тверезішає. А вранці знов ерекція на пуйла...
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05.06.2025 21:27 Ответить
І тому на минулому тижні руда мавпа казала, що орбан - дуже сильна та особлива людина на збіговиську правих у Польщі,а потім в Угорщині?
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05.06.2025 21:27 Ответить
Саме тому .
Орбан молодець - дотації з ЄС , еноргоносії з РФ , підлизує Тромбу , але китайці , в Угорщині , підприємства будують - навколо суцільний профіт !
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05.06.2025 21:30 Ответить
молодець, тільки теж в ростов тікати доведеться.
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05.06.2025 22:11 Ответить
Трампон за всё хорошее и против всего плохого.
"Хорошее" у него- то, что выгодно }{уйлу.
"Плохое" у него- то, что невыгодно }{уйлу.
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05.06.2025 21:28 Ответить
ну так припини!!!!!!!!
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05.06.2025 21:29 Ответить
Давай ракети далекобійні,годі вже писдіти
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05.06.2025 21:34 Ответить
Руда ******, а слабО зробити те, що зробила Велика Британія?

Напередодні чергового засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" Велика Британія оголосила про безпрецедентний пакет військової допомоги Україні на 2025 рік. Пакет військової допомоги містить: 100 000 дронів - рекордна кількість, яка буде передана українським Силам оборони до кінця 2025 року. Це у 10 разів більше, ніж Велика Британія передала за весь минулий рік. Для реалізації цієї програми виділено 350 мільйонів фунтів стерлінгів. 140 000 артилерійських *********** вже доставлено до України - це суттєво зміцнить обороноздатність українських позицій на передовій. 247 мільйонів фунтів стерлінгів буде спрямовано на підготовку українських військових, зокрема у рамках британських навчальних програм. Загальна сума підтримки від Лондона на 2025 рік складе 4,5 мільярда фунтів стерлінгів. Це - найбільший річний обсяг військової допомоги від Сполученого Королівства з початку повномасштабного вторгнення.

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05.06.2025 21:35 Ответить
британці навчені вже, наліком вже не дають допомогу.
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05.06.2025 21:39 Ответить
Ніхто ніколи наліком і не давав.
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05.06.2025 22:06 Ответить
3500 фунтів стерлінгів за 1 дрон.
Це приблизно $4750 за дрон.
Круті повинні бути дрони... напевно.
Цікаво - скільки б вони коштували, якщо б вироблялись десь в Карпатах?
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05.06.2025 22:03 Ответить
Я з Україною, каже Трамп, і у цей же час, те озброєння ППО, яке захищає Українців, ТРАМП …
США перенаправляют ключевые компоненты ПВО от Украины к своим войскам на Ближнем Востоке Источник: https://www.ponomaroleg.com/ssha-perenapravlyayut-klyuchevye-komponenty-pvo-ot-ukrainy-k-svoim-vojskam-na-blizhnem-vostoke/
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05.06.2025 21:37 Ответить
"к своим войскам" ви точно правильно зрозуміли ці три слова?
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05.06.2025 21:40 Ответить
З такими питаннями, до Трампа і ДержДепу США!
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05.06.2025 21:45 Ответить
я конкретно у вас запитав, чи правильно ви зрозуміли значення цих трьох слів. ні трамп ні пентагон не знають, дійшло до вас, чи ні.
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05.06.2025 21:47 Ответить
З конкретним, це до Трампа і ДержДепу!
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05.06.2025 21:51 Ответить
Тау іди копай, придурок ржавий
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05.06.2025 21:37 Ответить
а ***** потом скажет: та не переживай ты! я каждый день по 10, совершенно противоречащих друг другу заявлений делаю. так шо не парься
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05.06.2025 21:40 Ответить
Если так, оно конечно, потому что : что ж!!! І вцьому весь Трамп.
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05.06.2025 21:42 Ответить
Ну,підписати можна))А коли "Камацу" для розробки завезеш?))
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05.06.2025 21:43 Ответить
трумпа слухати-себе не поважати.
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05.06.2025 21:43 Ответить
Я з Україною...., - Трамп
------------------------------------------------
Да не с Украиной ты, а с ее природными богатствами.
Если бы ты был с Украиной, то не позволил бы пуйлу делать ответку, только заявив что будут новые санкции, в том числе и 500% на ее экспорт, наполняющий казну (нефть, газ, уран и т.д.).
Но Трамп даже не заикнулся, но зато оправдывался: "Володенька, я не знал об акции Украины. Я не такой."
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05.06.2025 21:43 Ответить
«Кое-что произошло пару дней назад, и они (русские) дадут ответ. Это нехорошо. Он (Путин) недоволен этим, я недоволен этим. Но я думаю, в конечном итоге мы добьёмся успеха в том, чтобы это остановить.

По нему нанесли удар. Он наносил удары. Так что я понимаю это. Но по нему нанесли сильный удар.
Стара руда ******.
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05.06.2025 21:46 Ответить
Дерибанять нас при зелє по повній
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05.06.2025 21:57 Ответить
якщо коли Україна, потопить сратегічний підводний флот расії, трамп захоче вступити в ЗСУ...
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05.06.2025 21:58 Ответить
Він надасть оркам свій флот.
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05.06.2025 22:04 Ответить
Дасть не дасть. Невже передаст?
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05.06.2025 22:10 Ответить
Він вступив в лайно чемодана )(уйла. Не так і просто вилізти.
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05.06.2025 22:08 Ответить
Але малюки нехай ще трохи побьюся. Я, попкорн поки ще дві неділі пожую.
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05.06.2025 22:05 Ответить
Використання копалин здійснюється божевільнимb темпами, скоро ніяких копалин не залишиться.
Хто знає, що буде коли усі копалини використають, знову настане печерний вік?
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05.06.2025 22:12 Ответить
 
 