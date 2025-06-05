Я с Украиной, мы подписали большое соглашение по редкоземельным элементам, - Трамп

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, продолжит ли его администрация поддерживать Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я с Украиной. Мы только что подписали большое соглашение с Украиной по редкоземельным элементам, и мы хотели - знаете, за что я? Я за прекращение убийств. Собственно, вот за что я", - заявил президент США во время встречи в Овальном кабинете с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

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