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Новости Трамп о войне в Украине Заявления Трампа
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Трамп о войне РФ против Украины: Кто бы подумал, что дроны станут таким мощным оружием

Трамп впечатлен ролью дронов в войне России против Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что война России против Украины - это "война беспилотников", а дроны являются мощным и современным оружием.

Об этом он сказал в интервью программе Pod Force One, передает Цензор.НЕТ.

"Дроны - это новая вещь. Новое популярное оружие. Если посмотреть на эту ужасную войну между Россией и Украиной, которую мы пытаемся остановить, то увидите, что это - война беспилотников", - отметил Трамп.

По его словам, дроны показали себя как "быстрые и умные" системы, и еще три года назад никто и представить не мог, что они станут настолько влиятельными на поле боя: "Это удивительно".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп о разговоре с Путиным по Украине: "Он говорил о том, что хочет, и говорил о том, чего не хочет"

"Кто бы мог подумать, что беспилотник окажется таким мощным оружием! Но он заменяет множество других видов вооружений, даже самолеты", - подчеркнул Трамп.

Американский лидер добавил, что как Украина, так и Россия активно применяют беспилотники на уровне, "о котором никто и не думал, что это возможно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я с Украиной, мы подписали большое соглашение по редкоземельным элементам, - Трамп

Автор: 

Трамп Дональд (5682) дроны (4127) война в Украине (4750)


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Топ комментарии
+8
Через це, Трамп, мабуть, і не передав на ЗАХИСТ України, більше 20,000 засобів для збиття московських шахедів???
Трамп, як і зажди, поступив не по ХРИСТИЯНСЬКИ, кинувши нужденну Україну, помирати від рук убивці прутіна!!!
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11.06.2025 20:16 Ответить
+8
А світі багато чудес.
Хто б міг подумати що довбай'об стане президентом США...
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11.06.2025 20:34 Ответить
+7
а тебе шестикратный банкрот взагалі мізки є там крім любування себе нічого нема а забув красти як і всі недолугі автократи
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11.06.2025 20:13 Ответить
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а тебе шестикратный банкрот взагалі мізки є там крім любування себе нічого нема а забув красти як і всі недолугі автократи
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11.06.2025 20:13 Ответить
Через це, Трамп, мабуть, і не передав на ЗАХИСТ України, більше 20,000 засобів для збиття московських шахедів???
Трамп, як і зажди, поступив не по ХРИСТИЯНСЬКИ, кинувши нужденну Україну, помирати від рук убивці прутіна!!!
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11.06.2025 20:16 Ответить
на дронах багато не заробиш, продовжуй локшину про "золотий купол", вона виборцям поки що гарно заходить.
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11.06.2025 20:18 Ответить
Еще пара десятилетий войны и украинцы с кацапами уйдут далеко вперед.
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11.06.2025 20:18 Ответить
Трамно і подумати антогонізми.
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11.06.2025 20:19 Ответить
seliuk/zadrypanyi.us
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11.06.2025 20:20 Ответить
Тут навіть нічого коментувати
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11.06.2025 20:21 Ответить
Дрони потужні тільки завдяки нестандартному розуму українців...
так то ядерки, балістики і крилатих ракет у нас немає
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11.06.2025 20:21 Ответить
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11.06.2025 20:23 Ответить
ТРАМП- сегодня- знаменитая ДАВАЛКА
Любимая давалка путина
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11.06.2025 20:46 Ответить
Хто б міг подумати що самозакоханий підстаркуватий імбецил може знову стати президентом сильної держави яку ще зовсім недавно поважали та сприймали як надійного партнера ...
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11.06.2025 20:24 Ответить
А у нас хiба не так? Я по цi пори не вiрю, що в нас - так.
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11.06.2025 20:34 Ответить
лідерам держав і не треба думати про те якою зброєю треба воювати.
їм треба подумати як купити ідеї у тих хто вже подумав.
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11.06.2025 20:26 Ответить
То й який в .ера з нього президент... ... Лабух звичайний
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11.06.2025 20:26 Ответить
А ты, дебил, не видел войну Азербайджана за возвращение оккупированного Карабаха?
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11.06.2025 20:27 Ответить
умничаешь, ****! вместо того чтобы помочь. ну или хотя бы не мешать
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11.06.2025 20:28 Ответить
...бо чмоня-2. Чмоня-1 - це пиня.
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11.06.2025 20:32 Ответить
А світі багато чудес.
Хто б міг подумати що довбай'об стане президентом США...
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11.06.2025 20:34 Ответить
Трамп - це шлепер вилитий... Пам`ятаете про "а хiба так можна?"
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11.06.2025 20:37 Ответить
У нас тоже был такой дурачок.

Только наш занимал не пост глав.балабола, а вполне себе министра весiльноi обороны. Если кого и стоило бы расстрелять - так это этого.
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11.06.2025 20:40 Ответить
Приезжай рыжий, Украинцы тебя научат.
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11.06.2025 20:41 Ответить
Про що може говорити людина, яка не має уяви про війну ?
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11.06.2025 20:42 Ответить
make ukraine nuclear again
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11.06.2025 20:43 Ответить
нафіга ...?
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11.06.2025 21:11 Ответить
та то аби *********. імхо шоб шось замутить з нуклеар бімбой, то треба хочаб з сотню зарядів, не рахуючи засобів доставки. а 1-2 то таке лякнули, а в ответку тищу прилетить...
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11.06.2025 21:25 Ответить
Рудий Капітан Очевидність щойно отримав звання Адмірал Ясний Х¥й і випередив у рейтингу IQ весільного генерала Резнікова.
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11.06.2025 20:49 Ответить
Поки тобі аж так цікаво, СТАРИЙ НЕДОУМКУ - в Україні ЩОДНЯ ГИНУТЬ УКРАЇНЦІ!!! Де ж твоє "закінчення війни за 24 години"???????????????????????????????????????????????????????
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11.06.2025 20:54 Ответить
Які там 24 години, в цього йолупа 2 тижні перетворюються в наступні 2 тижні, там вже відверто всі ржуть над його погрозами шо от через 2 тижні я як розізлюся та яяяккк дам ***** ше 2 тижні!
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11.06.2025 20:59 Ответить
А він дійсно хотів завершити війну "за 24 години" - примусивши Україну до поразки !
Але не вийшло ...
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11.06.2025 21:13 Ответить
Скоро ти відчуєш це своєю зморшкуватою дупою, миротворець хєров. Китайці проведуть вашим мальчікам майстерклас. Ракло уйоби..не.
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11.06.2025 21:06 Ответить
Хтоб- міг подумати, що Україна хоч якомусь озброєнні була попереду ворога в супереч владі, а зараз, завдяки МО, ворог і тут випередив нас, що привело до значних невипрадених людських і теріторіальних втрат. Як би ці українські гниди, а може і не українські безпосередковано захищали країну, як солдати на передовій, то в нас не тільки дрони були попереду, а багато чого, а так маємо що маємо.
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11.06.2025 21:09 Ответить
Конченная рыжая ******!
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11.06.2025 21:16 Ответить
запитай у резніка, той знає...
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11.06.2025 21:20 Ответить
Нах тобі ті дрони? - зупиняй війну!
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11.06.2025 21:21 Ответить
Стара мразота, педофіл щось дізнався про війну… Його чекає гіркий кінець путіна. Він так хоче припасти до нього лицем.
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11.06.2025 21:25 Ответить
 
 