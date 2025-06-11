Трамп о соглашении с Ираном: С ними что-то случилось, но я значительно менее уверен в том, что соглашение будет заключено
Президент США Дональд Трамп говорит, что теряет уверенность в возможности заключить ядерную сделку с Ираном.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на его интервью журналистке Миранде Дивайн для программы Pod Force One.
При этом Трамп заявил, что Иран не получит ядерное оружие независимо от хода переговоров.
"Я не знаю... Раньше я так думал, но с каждым днем все меньше уверен в этом", - сказал президент, отвечая на вопрос, считает ли он, что сможет заставить Иран отказаться от ядерной программы.
По его словам, "они медлят" и он "менее уверен сейчас, чем несколько месяцев назад".
"С ними что-то произошло, но я значительно меньше уверен в том, что сделка будет заключена", - повторил Трамп.
На вопрос, что произойдет, если сделки не будет, Трамп ответил: "Ну, если они не заключат соглашение, они не будут иметь ядерного оружия. Если они заключат соглашение - они тоже не будут иметь ядерного оружия".
По его мнению, "было бы гораздо лучше сделать это без войны, без смертей". В то же время Трамп предположил, что "они сделают ошибку".
Возможно, они не хотят заключать соглашение, добавил он.
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Трамп намагається себе очистити від кримінального минулого
Домінуючі риси: демонстративність, тобто прагнення бути постійно в центрі уваги, причому іноді за всяку ціну, безмежний егоцентризм, ненаситна жага постійної уваги до себе, захоплення, здивування, шанування, поклоніння.
Відразливі риси характеру: здатність до інтриг і демагогії, брехливість і лицемірство, задерикуватість і відчайдушність, необдуманий ризик (але тільки в присутності глядачів), похвальба неіснуючими успіхами, облік тільки власних бажань, явно завищена самооцінка, образливість, коли зачіпають його особисто.
америці ппц
китайське....трампівські чудові переговори з великим пшиком
скучно, дєдушка....
ехай даві вільних каліфорнійцыв.за допомогою US ARMY.
хоча, здається мені, що й ти там бздюлєй вигребеш
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- Мужик проснись ти сереш!
- А я і не сплю...
- нічого , з ними , не сталося - просто рудого , вчергове , поставили рачки !
всі інші послали його *****?
оце, я розумію....
Сдается мне (эвакуация посольств США, заявления из Вашингтона и Тегерана, участившиеся полеты всяких ВВС и еще кое-что, о чем писать нельзя) история с Ираном разрешится не до конца лета, а сильно пораньше.
Гм, що ж зможе піти не так? А щось же таки піде.
Вони просто бачать перед собою ДОВБО(інтрига)БА і розуміють що домовлятись з ним то повна х*йня...