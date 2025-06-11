Трамп о соглашении с Ираном: С ними что-то случилось, но я значительно менее уверен в том, что соглашение будет заключено

Президент США Дональд Трамп говорит, что теряет уверенность в возможности заключить ядерную сделку с Ираном.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на его интервью журналистке Миранде Дивайн для программы Pod Force One.

При этом Трамп заявил, что Иран не получит ядерное оружие независимо от хода переговоров.

"Я не знаю... Раньше я так думал, но с каждым днем все меньше уверен в этом", - сказал президент, отвечая на вопрос, считает ли он, что сможет заставить Иран отказаться от ядерной программы.

По его словам, "они медлят" и он "менее уверен сейчас, чем несколько месяцев назад".

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"С ними что-то произошло, но я значительно меньше уверен в том, что сделка будет заключена", - повторил Трамп.

На вопрос, что произойдет, если сделки не будет, Трамп ответил: "Ну, если они не заключат соглашение, они не будут иметь ядерного оружия. Если они заключат соглашение - они тоже не будут иметь ядерного оружия".

По его мнению, "было бы гораздо лучше сделать это без войны, без смертей". В то же время Трамп предположил, что "они сделают ошибку".

Возможно, они не хотят заключать соглашение, добавил он.

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