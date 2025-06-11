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Новости Ядерное соглашение между США и Ираном
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Трамп о соглашении с Ираном: С ними что-то случилось, но я значительно менее уверен в том, что соглашение будет заключено

президент США Трамп

Президент США Дональд Трамп говорит, что теряет уверенность в возможности заключить ядерную сделку с Ираном.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на его интервью журналистке Миранде Дивайн для программы Pod Force One.

При этом Трамп заявил, что Иран не получит ядерное оружие независимо от хода переговоров.

"Я не знаю... Раньше я так думал, но с каждым днем все меньше уверен в этом", - сказал президент, отвечая на вопрос, считает ли он, что сможет заставить Иран отказаться от ядерной программы.

По его словам, "они медлят" и он "менее уверен сейчас, чем несколько месяцев назад".

Читайте: Трамп о войне РФ против Украины: Кто бы подумал, что дроны станут таким мощным оружием

"С ними что-то произошло, но я значительно меньше уверен в том, что сделка будет заключена", - повторил Трамп.

На вопрос, что произойдет, если сделки не будет, Трамп ответил: "Ну, если они не заключат соглашение, они не будут иметь ядерного оружия. Если они заключат соглашение - они тоже не будут иметь ядерного оружия".

По его мнению, "было бы гораздо лучше сделать это без войны, без смертей". В то же время Трамп предположил, что "они сделают ошибку".

Возможно, они не хотят заключать соглашение, добавил он.

Читайте также: "Соглашение заключено, отношения прекрасные": Трамп объявил о договоренностях в торговле с Китаем

Автор: 

Иран (1831) ядерное оружие (1355) ядерная безопасность (501) Трамп Дональд (5690)


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Топ комментарии
+16
Війну в Україні за 24 години вже закінчив. Зашилилось домовитись з Іраном.
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11.06.2025 21:27 Ответить
+13
Іранці тебе на пую вертіли, стара ганчірко!
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11.06.2025 21:27 Ответить
+11
С ****** что-то случилось, с иранцами что-то случилось... А может это с Трампом что-то случилось?)
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11.06.2025 21:29 Ответить
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А я думав ,що він про *****)Ну він же так само казав,що хйла добре знає,але з ним щось сталося,він бомбить українські міста,ноу ґут)
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11.06.2025 21:26 Ответить
Іранці тебе на пую вертіли, стара ганчірко!
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11.06.2025 21:27 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Ix_CB7nYNhs

Трамп намагається себе очистити від кримінального минулого
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11.06.2025 22:18 Ответить
Війну в Україні за 24 години вже закінчив. Зашилилось домовитись з Іраном.
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11.06.2025 21:27 Ответить
вже... фсьо... не залишилось....
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11.06.2025 21:36 Ответить
Не тільки, і Гренландію купив, і Канаду 51-м штатом зробив, і з куратором своїм ****** шось сталось
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11.06.2025 21:39 Ответить
стається з усіма ЩОСЬ ,а як та з лікарями у США ? У БІЛИЙ ДІМ ніхто не йде працювати? як йу Пентагон?
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11.06.2025 22:09 Ответить
С ****** что-то случилось, с иранцами что-то случилось... А может это с Трампом что-то случилось?)
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11.06.2025 21:29 Ответить
З Іраном як і зі мною завжди якась муйня - Трамп
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11.06.2025 21:30 Ответить
Таке враження, що читаєш якийсь спеціалізований ресурс із психіатрії.
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11.06.2025 21:30 Ответить
Істероїдний тип акцентуації характеру)

Домінуючі риси: демонстративність, тобто прагнення бути постійно в центрі уваги, причому іноді за всяку ціну, безмежний егоцентризм, ненаситна жага постійної уваги до себе, захоплення, здивування, шанування, поклоніння.

Відразливі риси характеру: здатність до інтриг і демагогії, брехливість і лицемірство, задерикуватість і відчайдушність, необдуманий ризик (але тільки в присутності глядачів), похвальба неіснуючими успіхами, облік тільки власних бажань, явно завищена самооцінка, образливість, коли зачіпають його особисто.
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11.06.2025 21:57 Ответить
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11.06.2025 21:32 Ответить
Дай їм 2 тижні.
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11.06.2025 21:32 Ответить
Бро 100500%
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11.06.2025 21:34 Ответить
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11.06.2025 22:52 Ответить
Угода з китайцями, іранцями і ще москлів тре угодити
америці ппц
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11.06.2025 21:33 Ответить
Какое же тупое конченное Гавно!
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11.06.2025 21:33 Ответить
Здувся через подряпане вухо, педофіл.
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11.06.2025 21:34 Ответить
тисяча сто перше китайське.... трампівські чудові переговори з великим пшиком

скучно, дєдушка....

ехай даві вільних каліфорнійцыв.за допомогою US ARMY.
хоча, здається мені, що й ти там бздюлєй вигребеш

.
.
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11.06.2025 21:35 Ответить
6 палата біля вікна чекає на тебе, непритомність.
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11.06.2025 21:35 Ответить
Як в тому анекдоті.

- Мужик проснись ти сереш!
- А я і не сплю...
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11.06.2025 21:38 Ответить
де займати чергу щоб трампа обізвати тако?
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11.06.2025 21:39 Ответить
З ними щось сталося ...
- нічого , з ними , не сталося - просто рудого , вчергове , поставили рачки !
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11.06.2025 21:40 Ответить
тобто, рудий фрік відтрахав виключно україну, і тільки україну через могутнього зе!скомороха?
всі інші послали його *****?
оце, я розумію....
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11.06.2025 21:40 Ответить
Спец по угодам
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11.06.2025 21:41 Ответить
Терпи, братішка пуцинський, ще два дні - а там Мар-а-Лаго, гольф, дзвінок пуцину, щоб заспокоїв, а там і новий тиждень - і про впертих іранців можливо забудуть. Головне - Нацгвардію готуй до війни. З американцями. На американській території.
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11.06.2025 21:42 Ответить
TACO...
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11.06.2025 21:44 Ответить
А рудий петух так і робить з сша то що в нього виходить найкращє, банкрота, твоі вже говорять про можливий дефолт в другій половині літа, а війна все списати зможе!
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11.06.2025 21:46 Ответить
Цей ідіот ще думає, що за нього ЕС впишеться, як війна з Іраном буде. Не впишеться, підар. Ти вже нікому не потрібний. Тебе вже всі кинули, бо насрав їм на голову.
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11.06.2025 21:55 Ответить
що сталося, дурний приклад заразний, теж хочуть як і кремль відчути білодомівський язик у дупі
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11.06.2025 21:55 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Сдается мне (эвакуация посольств США, заявления из Вашингтона и Тегерана, участившиеся полеты всяких ВВС и еще кое-что, о чем писать нельзя) история с Ираном разрешится не до конца лета, а сильно пораньше.
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11.06.2025 21:59 Ответить
Скажу по-французьки, - не можеш срати, не мучай жопу, або ж по-кацапські, - бері шинель, іді домой в палату номер шість.
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11.06.2025 22:01 Ответить
А Білий Дім хіба зараз не палата номер 6?
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11.06.2025 22:11 Ответить
Зато увесь світ знає і все більше впевнений який ти доLboйоб рудий.
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11.06.2025 22:03 Ответить
ТАСО
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11.06.2025 22:26 Ответить
В кого вже немає, ну...і в кого ще немає нуклеарних ***********, того не гріх і розколупать в хлам. Це мужньо...і шляхетно, годі й казати.
Гм, що ж зможе піти не так? А щось же таки піде.
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11.06.2025 22:40 Ответить
Позорище .
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11.06.2025 22:42 Ответить
"З ними щось сталося, вони нехочуть укладати угоду"...
Вони просто бачать перед собою ДОВБО(інтрига)БА і розуміють що домовлятись з ним то повна х*йня...
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11.06.2025 22:50 Ответить
 
 