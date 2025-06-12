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Новини Трамп про Іран Удар Ізраїлю по Ірану
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Удар Ізраїлю по Ірану не є неминучим, але "цілком може" статися, - Трамп

Трамп не виключив можливий удар Ізраїлю по Ірану

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що Ізраїль "цілком може" завдати удару по ядерних об'єктах Ірану, але порадив утриматися від атаки, поки тривають переговори Тегерана та Вашингтона. 

Про це він сказав журналістам у Білому домі 12 червня, передає Цензор.НЕТ.

"Я б хотів уникнути конфлікту. Але з Іраном доведеться вести більш жорсткі переговори, тобто їм доведеться дати нам те, що вони не хочуть давати зараз... Ми досить близькі до угоди з Іраном. Ізраїльський удар може "все зіпсувати". Я не хочу говорити, що це неминуче, але схоже, що це цілком може статися. Я хочу укласти угоду з Іраном. Я не хочу, щоб Ізраїль вторгся в Іран", - заявив Трамп.

Президент США неодноразово заявляв, що хоча він прагне дипломатичного вирішення, він не хоче, щоб Тегеран отримав ядерну зброю, і попередив, що Штати можуть вдатися до військових дій, якщо угода не буде досягнута.

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Раніше ABC News повідомило, що, за інформацією джерел, "Ізраїль розглядає можливість військових дій проти Ірану найближчими днями".

Джерела не знали про конкретну роль США в ізраїльському ударі по Ірану, хоча можливо, що США можуть "відігравати логістичну роль і ділитися з Ізраїлем розвідданими, які можуть бути використані для такого удару".

Читайте також: Трамп про угоду з Іраном: З ними щось сталося, але я значно менше впевнений у тому, що угода буде укладена

Автор: 

Ізраїль (1661) Іран (2072) Трамп Дональд (6160)


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Топ коментарі
+8
Головне, що він і Україну злив тільки щоб отримати від ху-йла допомогу з Іраном. В резалті отримав три ПНХ замість одного. Геній...
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12.06.2025 20:41 Відповісти
+4
А хто тверезий з вами захоче укладати угоди? Ви по кидках навіть рашку переплюнули...
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12.06.2025 20:36 Відповісти
+4
Клован вліз в переговори - оце сюрприз, всі в Єршолоїмі просто прифігіли....
А тепер ще й права качає - насправді тягне час на користь Ірану, хамасу ту пуйла
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12.06.2025 21:20 Відповісти
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12.06.2025 20:34 Відповісти
але ж, два тижня. два тижня.
і купа всратих міньйонів навкруги!
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12.06.2025 20:34 Відповісти
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12.06.2025 20:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1iO838n9PzE&t=1024s
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12.06.2025 21:47 Відповісти
Чистий поц тебе рушникоголові як і ***** мають в сраці.
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12.06.2025 20:35 Відповісти
Реєстрація: 12.06.2025
Кацабот типу критикує цього баклана, але з метою розпалювання антисемітизму.
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12.06.2025 21:31 Відповісти
А путін антисеміт?
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12.06.2025 21:46 Відповісти
Він *ідор, 72-річний педофіл, який **** школярів, тому й дружина пішла від нього. Щодо антисемітизму, то *уйло оцінює всіх лише з погляду лояльності.
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12.06.2025 22:14 Відповісти
А хто тверезий з вами захоче укладати угоди? Ви по кидках навіть рашку переплюнули...
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12.06.2025 20:36 Відповісти
тампон миротворець в рот тебе ноги -
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12.06.2025 20:38 Відповісти
Головне, що він і Україну злив тільки щоб отримати від ху-йла допомогу з Іраном. В резалті отримав три ПНХ замість одного. Геній...
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12.06.2025 20:41 Відповісти
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Движуха вокруг Ирана нарастает. Отмечена повышенная активность разведывательной авиации. Как будто выявляют работу ПВО.

Генерал Курилла (командующий силами Центрального командования) отложил свои показания перед Конгрессом.

Заявления из Штатов, что шестой раунд переговоров маловероятен.

На базах КСИР и иранской армии - максимальный уровень готовности.

Корабли в Персидском заливе получили предупреждение об опасности, особенно при следовании Ормузским проливом.

Американцы эвакуируют семьи и частично персонал посольств.

Если это попытка оказать давление, то не сработает. Я уже писал, что иранцы приняли решение пережить бомбардировку.
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12.06.2025 20:45 Відповісти
Ідіот. Я не хочу, щоб Ізраїль вторгся в Іран Джерело: https://censor.net/ua/n3557611А чого, я б подивився на героїчне вторгнення ЦАХАЛу в Іран і як 9 млн євреїв шпокнуть за три дні 90 млн персів, це не жінок з дітьми в Газа бомбити.
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12.06.2025 20:54 Відповісти
андрюшка! ты карту ближнего востока видел?! каким образом ЦАХАЛ вторгнется в Иран!? а если хочешь посмотреть то езжай в Ирак!
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12.06.2025 21:02 Відповісти
Нахіба ти мені це пишеш. Трампу свою карту показуй, можеш прямо з Іраку, який США перемогли з коаліцією в складі 32-ох країн. Ізраїль до речі участі в бойових діях не брав.
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12.06.2025 23:00 Відповісти
Болеем за обоих.

Хотя по-хорошему Иран я понимаю. В свете того что происходит, Я.О. - это единственный верный союзник.
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12.06.2025 20:58 Відповісти
А штати ,чисто випадково, підтягнуть туди кілька авіаносних груп.Та й брити підтягнуться... теж випадково.
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12.06.2025 21:00 Відповісти
Удар Ізраїлю по Ірану різко підніме ціни на нафту і допоможе кремлю.
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12.06.2025 21:03 Відповісти
DW

Іран оголосив намір значно збільшити виробництво збагаченого урану всупереч вимогам США напередодні нового раунду переговорів стосовно його ядерної програми. Відповідну спільну заяву оприлюднили в четвер, 12 червня, МЗС Ірану й Іранське агентство з атомної енергії у відповідь на нещодавню резолюцію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яке звинуватило Іран в недотриманні своїх зобов'язань.

Як зазначили в заяві, керівництво Іранського агентства з атомної енергії видало необхідні розпорядження для "запуску нового збагачувального комплексу в безпечному місці і заміни центрифуг першого покоління у збагачувальному центрі "Мученик Алі Мохаммаді" (Фордо) на ******* машини шостого покоління". "Плануються також додаткові заходи, про які буде оголошено в належний час", - йдеться в заяві.
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12.06.2025 21:05 Відповісти
Тим часом у Ірані пригрозили завдати удару по американських базах в регіоні, якщо перемовини зірвуться і спалахне конфлікт.

Саме питання права Ірану на проведення робіт із збагачення урану є центральним предметом конфлікту. Іран відстоює його як право, що "не підлягає обговоренню", оскільки, згідно з запевненнями Тегарану, це потрібно для розвитку цивільної ядерної програми, тоді як Сполучені Штати назвали це "червоною лінією".
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12.06.2025 21:06 Відповісти
11 червня спочатку у ЗМІ з'явилася інформація про те, що США виводять дипломатів із Іраку та членів сімей американських військових, які перебувають на Близькому Сході. Згодом цю інформацію підтвердили у Вашингтоні.
Виводять із Близького Сходу родини військових ВМС та морської піхоти США, які базуються в Бахрейні. Саме там є велика військово-морська база Штатів.

А вже наступного дня посольство США в Ізраїлі попередило про небезпеку своїх громадян, - пише CNN.
Урядовим співробітникам та їхнім сім'ям забороняють виїжджати із Тель-Авіва, Єрусалима та Беер-Шеви. Інших громадян посольство закликає бути «обережними та підвищувати обізнаність щодо особистої безпеки».
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12.06.2025 21:17 Відповісти
Стоп!! А ХТО заважає саудітам видати на ринок багато нафти, щоб про Іран забули всі????
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12.06.2025 21:23 Відповісти
А навіщо "видати на ринок багато нафти", коли можна заявити, що я нейтральний і отримувати вдвічі більше грошей, не збільшуючи добування нафти.
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12.06.2025 21:37 Відповісти
То-то так , пане, i про срасеюшку (забути)...
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12.06.2025 21:57 Відповісти
Давно в Афгані штати обісрались? Я вже не згадую про В'єтнам. Тепер хоче ізраїльтян запихнути в мясорубку, а сам здалеку снаряди подавати буде. Підтримки від Канади, Австралії, Європейських країн не буде, а в місіях без їхньої участі США тільки гадили і втікали покинувши зброю.
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12.06.2025 21:10 Відповісти
Клован вліз в переговори - оце сюрприз, всі в Єршолоїмі просто прифігіли....
А тепер ще й права качає - насправді тягне час на користь Ірану, хамасу ту пуйла
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12.06.2025 21:20 Відповісти
Буде руде чмо тягнути кота за хвоста допоки іран не бомбоне ядеркою по Ізраїлю.
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12.06.2025 21:23 Відповісти
Так ти зливаєш Ізраїль?У нас теж ЗЕленський з Єрмаком ворогу Лукашенку злили операцію "Вагнергейт".
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12.06.2025 21:26 Відповісти
досить слухати це трампівське базікання слабої сторони, Ізраїль - дій
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12.06.2025 21:48 Відповісти
Тиць-триндиць. А якже, якщо я президент, то не допущу? Дурко, та й годi.
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12.06.2025 21:55 Відповісти
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12.06.2025 21:56 Відповісти
Я не вірю у війну Ізраїлю з Іраном,це все надування щік,максимум буде по декілька ракетних ударів. І взагалі,іранським аятоллам треба бути кінченими мудаками,типу Кравчука з Кучмою,щоб погодитися на шантаж і вмовляння амерів позбутися ядерних технологій. Невже приклад Будапешта і 24.2.22 нікого нічому не навчив?
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12.06.2025 22:40 Відповісти
 
 