Удар Ізраїлю по Ірану не є неминучим, але "цілком може" статися, - Трамп

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що Ізраїль "цілком може" завдати удару по ядерних об'єктах Ірану, але порадив утриматися від атаки, поки тривають переговори Тегерана та Вашингтона.

Про це він сказав журналістам у Білому домі 12 червня, передає Цензор.НЕТ.

"Я б хотів уникнути конфлікту. Але з Іраном доведеться вести більш жорсткі переговори, тобто їм доведеться дати нам те, що вони не хочуть давати зараз... Ми досить близькі до угоди з Іраном. Ізраїльський удар може "все зіпсувати". Я не хочу говорити, що це неминуче, але схоже, що це цілком може статися. Я хочу укласти угоду з Іраном. Я не хочу, щоб Ізраїль вторгся в Іран", - заявив Трамп.

Президент США неодноразово заявляв, що хоча він прагне дипломатичного вирішення, він не хоче, щоб Тегеран отримав ядерну зброю, і попередив, що Штати можуть вдатися до військових дій, якщо угода не буде досягнута.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іран - це найдеструктивніша сила на близькому Сході, - Трамп

Раніше ABC News повідомило, що, за інформацією джерел, "Ізраїль розглядає можливість військових дій проти Ірану найближчими днями".

Джерела не знали про конкретну роль США в ізраїльському ударі по Ірану, хоча можливо, що США можуть "відігравати логістичну роль і ділитися з Ізраїлем розвідданими, які можуть бути використані для такого удару".

Читайте також: Трамп про угоду з Іраном: З ними щось сталося, але я значно менше впевнений у тому, що угода буде укладена