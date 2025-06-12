Удар Ізраїлю по Ірану не є неминучим, але "цілком може" статися, - Трамп
Американський лідер Дональд Трамп заявив, що Ізраїль "цілком може" завдати удару по ядерних об'єктах Ірану, але порадив утриматися від атаки, поки тривають переговори Тегерана та Вашингтона.
Про це він сказав журналістам у Білому домі 12 червня, передає Цензор.НЕТ.
"Я б хотів уникнути конфлікту. Але з Іраном доведеться вести більш жорсткі переговори, тобто їм доведеться дати нам те, що вони не хочуть давати зараз... Ми досить близькі до угоди з Іраном. Ізраїльський удар може "все зіпсувати". Я не хочу говорити, що це неминуче, але схоже, що це цілком може статися. Я хочу укласти угоду з Іраном. Я не хочу, щоб Ізраїль вторгся в Іран", - заявив Трамп.
Президент США неодноразово заявляв, що хоча він прагне дипломатичного вирішення, він не хоче, щоб Тегеран отримав ядерну зброю, і попередив, що Штати можуть вдатися до військових дій, якщо угода не буде досягнута.
Раніше ABC News повідомило, що, за інформацією джерел, "Ізраїль розглядає можливість військових дій проти Ірану найближчими днями".
Джерела не знали про конкретну роль США в ізраїльському ударі по Ірану, хоча можливо, що США можуть "відігравати логістичну роль і ділитися з Ізраїлем розвідданими, які можуть бути використані для такого удару".
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і купа всратих міньйонів навкруги!
Кацабот типу критикує цього баклана, але з метою розпалювання антисемітизму.
Движуха вокруг Ирана нарастает. Отмечена повышенная активность разведывательной авиации. Как будто выявляют работу ПВО.
Генерал Курилла (командующий силами Центрального командования) отложил свои показания перед Конгрессом.
Заявления из Штатов, что шестой раунд переговоров маловероятен.
На базах КСИР и иранской армии - максимальный уровень готовности.
Корабли в Персидском заливе получили предупреждение об опасности, особенно при следовании Ормузским проливом.
Американцы эвакуируют семьи и частично персонал посольств.
Если это попытка оказать давление, то не сработает. Я уже писал, что иранцы приняли решение пережить бомбардировку.
Хотя по-хорошему Иран я понимаю. В свете того что происходит, Я.О. - это единственный верный союзник.
Іран оголосив намір значно збільшити виробництво збагаченого урану всупереч вимогам США напередодні нового раунду переговорів стосовно його ядерної програми. Відповідну спільну заяву оприлюднили в четвер, 12 червня, МЗС Ірану й Іранське агентство з атомної енергії у відповідь на нещодавню резолюцію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яке звинуватило Іран в недотриманні своїх зобов'язань.
Як зазначили в заяві, керівництво Іранського агентства з атомної енергії видало необхідні розпорядження для "запуску нового збагачувального комплексу в безпечному місці і заміни центрифуг першого покоління у збагачувальному центрі "Мученик Алі Мохаммаді" (Фордо) на ******* машини шостого покоління". "Плануються також додаткові заходи, про які буде оголошено в належний час", - йдеться в заяві.
Саме питання права Ірану на проведення робіт із збагачення урану є центральним предметом конфлікту. Іран відстоює його як право, що "не підлягає обговоренню", оскільки, згідно з запевненнями Тегарану, це потрібно для розвитку цивільної ядерної програми, тоді як Сполучені Штати назвали це "червоною лінією".
Виводять із Близького Сходу родини військових ВМС та морської піхоти США, які базуються в Бахрейні. Саме там є велика військово-морська база Штатів.
А вже наступного дня посольство США в Ізраїлі попередило про небезпеку своїх громадян, - пише CNN.
Урядовим співробітникам та їхнім сім'ям забороняють виїжджати із Тель-Авіва, Єрусалима та Беер-Шеви. Інших громадян посольство закликає бути «обережними та підвищувати обізнаність щодо особистої безпеки».
А тепер ще й права качає - насправді тягне час на користь Ірану, хамасу ту пуйла