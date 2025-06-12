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Новости Трамп об Иране Удар Израиля по Ирану
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Удар Израиля по Ирану не является неизбежным, но "вполне может" произойти, - Трамп

Трамп не исключил возможный удар Израиля по Ирану

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Израиль "вполне может" нанести удар по ядерным объектам Ирана, но посоветовал воздержаться от атаки, пока продолжаются переговоры Тегерана и Вашингтона.

Об этом он сказал журналистам в Белом доме 12 июня, передает Цензор.НЕТ.

"Я бы хотел избежать конфликта. Но с Ираном придется вести более жесткие переговоры, то есть им придется дать нам то, что они не хотят давать сейчас... Мы достаточно близки к соглашению с Ираном. Израильский удар может "все испортить". Я не хочу говорить, что это неизбежно, но похоже, что это вполне может произойти. Я хочу заключить сделку с Ираном. Я не хочу, чтобы Израиль вторгся в Иран", - заявил Трамп.

Президент США неоднократно заявлял, что хотя он стремится к дипломатическому решению, он не хочет, чтобы Тегеран получил ядерное оружие, и предупредил, что Штаты могут прибегнуть к военным действиям, если соглашение не будет достигнуто.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Иран - это самая деструктивная сила на Ближнем Востоке, - Трамп

Ранее ABC News сообщило, что, по информации источников, "Израиль рассматривает возможность военных действий против Ирана в ближайшие дни".

Источники не знали о конкретной роли США в израильском ударе по Ирану, хотя возможно, что США могут "играть логистическую роль и делиться с Израилем разведданными, которые могут быть использованы для такого удара".

Читайте также: Трамп о сделке с Ираном: С ними что-то произошло, но я гораздо меньше уверен в том, что сделка будет заключена

Автор: 

Израиль (1943) Иран (1832) Трамп Дональд (5690)


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Топ комментарии
+7
Головне, що він і Україну злив тільки щоб отримати від ху-йла допомогу з Іраном. В резалті отримав три ПНХ замість одного. Геній...
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12.06.2025 20:41 Ответить
+4
А хто тверезий з вами захоче укладати угоди? Ви по кидках навіть рашку переплюнули...
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12.06.2025 20:36 Ответить
+3
Клован вліз в переговори - оце сюрприз, всі в Єршолоїмі просто прифігіли....
А тепер ще й права качає - насправді тягне час на користь Ірану, хамасу ту пуйла
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12.06.2025 21:20 Ответить
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12.06.2025 20:34 Ответить
але ж, два тижня. два тижня.
і купа всратих міньйонів навкруги!
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12.06.2025 20:34 Ответить
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12.06.2025 20:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1iO838n9PzE&t=1024s
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12.06.2025 21:47 Ответить
Чистий поц тебе рушникоголові як і ***** мають в сраці.
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12.06.2025 20:35 Ответить
Реєстрація: 12.06.2025
Кацабот типу критикує цього баклана, але з метою розпалювання антисемітизму.
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12.06.2025 21:31 Ответить
А путін антисеміт?
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12.06.2025 21:46 Ответить
А хто тверезий з вами захоче укладати угоди? Ви по кидках навіть рашку переплюнули...
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12.06.2025 20:36 Ответить
тампон миротворець в рот тебе ноги -
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12.06.2025 20:38 Ответить
Головне, що він і Україну злив тільки щоб отримати від ху-йла допомогу з Іраном. В резалті отримав три ПНХ замість одного. Геній...
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12.06.2025 20:41 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Движуха вокруг Ирана нарастает. Отмечена повышенная активность разведывательной авиации. Как будто выявляют работу ПВО.

Генерал Курилла (командующий силами Центрального командования) отложил свои показания перед Конгрессом.

Заявления из Штатов, что шестой раунд переговоров маловероятен.

На базах КСИР и иранской армии - максимальный уровень готовности.

Корабли в Персидском заливе получили предупреждение об опасности, особенно при следовании Ормузским проливом.

Американцы эвакуируют семьи и частично персонал посольств.

Если это попытка оказать давление, то не сработает. Я уже писал, что иранцы приняли решение пережить бомбардировку.
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12.06.2025 20:45 Ответить
Ідіот. Я не хочу, щоб Ізраїль вторгся в Іран Джерело: https://censor.net/ua/n3557611А чого, я б подивився на героїчне вторгнення ЦАХАЛу в Іран і як 9 млн євреїв шпокнуть за три дні 90 млн персів, це не жінок з дітьми в Газа бомбити.
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12.06.2025 20:54 Ответить
андрюшка! ты карту ближнего востока видел?! каким образом ЦАХАЛ вторгнется в Иран!? а если хочешь посмотреть то езжай в Ирак!
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12.06.2025 21:02 Ответить
Болеем за обоих.

Хотя по-хорошему Иран я понимаю. В свете того что происходит, Я.О. - это единственный верный союзник.
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12.06.2025 20:58 Ответить
А штати ,чисто випадково, підтягнуть туди кілька авіаносних груп.Та й брити підтягнуться... теж випадково.
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12.06.2025 21:00 Ответить
Удар Ізраїлю по Ірану різко підніме ціни на нафту і допоможе кремлю.
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12.06.2025 21:03 Ответить
DW

Іран оголосив намір значно збільшити виробництво збагаченого урану всупереч вимогам США напередодні нового раунду переговорів стосовно його ядерної програми. Відповідну спільну заяву оприлюднили в четвер, 12 червня, МЗС Ірану й Іранське агентство з атомної енергії у відповідь на нещодавню резолюцію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яке звинуватило Іран в недотриманні своїх зобов'язань.

Як зазначили в заяві, керівництво Іранського агентства з атомної енергії видало необхідні розпорядження для "запуску нового збагачувального комплексу в безпечному місці і заміни центрифуг першого покоління у збагачувальному центрі "Мученик Алі Мохаммаді" (Фордо) на ******* машини шостого покоління". "Плануються також додаткові заходи, про які буде оголошено в належний час", - йдеться в заяві.
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12.06.2025 21:05 Ответить
Тим часом у Ірані пригрозили завдати удару по американських базах в регіоні, якщо перемовини зірвуться і спалахне конфлікт.

Саме питання права Ірану на проведення робіт із збагачення урану є центральним предметом конфлікту. Іран відстоює його як право, що "не підлягає обговоренню", оскільки, згідно з запевненнями Тегарану, це потрібно для розвитку цивільної ядерної програми, тоді як Сполучені Штати назвали це "червоною лінією".
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12.06.2025 21:06 Ответить
11 червня спочатку у ЗМІ з'явилася інформація про те, що США виводять дипломатів із Іраку та членів сімей американських військових, які перебувають на Близькому Сході. Згодом цю інформацію підтвердили у Вашингтоні.
Виводять із Близького Сходу родини військових ВМС та морської піхоти США, які базуються в Бахрейні. Саме там є велика військово-морська база Штатів.

А вже наступного дня посольство США в Ізраїлі попередило про небезпеку своїх громадян, - пише CNN.
Урядовим співробітникам та їхнім сім'ям забороняють виїжджати із Тель-Авіва, Єрусалима та Беер-Шеви. Інших громадян посольство закликає бути «обережними та підвищувати обізнаність щодо особистої безпеки».
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12.06.2025 21:17 Ответить
Стоп!! А ХТО заважає саудітам видати на ринок багато нафти, щоб про Іран забули всі????
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12.06.2025 21:23 Ответить
А навіщо "видати на ринок багато нафти", коли можна заявити, що я нейтральний і отримувати вдвічі більше грошей, не збільшуючи добування нафти.
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12.06.2025 21:37 Ответить
То-то так , пане, i про срасеюшку (забути)...
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12.06.2025 21:57 Ответить
Давно в Афгані штати обісрались? Я вже не згадую про В'єтнам. Тепер хоче ізраїльтян запихнути в мясорубку, а сам здалеку снаряди подавати буде. Підтримки від Канади, Австралії, Європейських країн не буде, а в місіях без їхньої участі США тільки гадили і втікали покинувши зброю.
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12.06.2025 21:10 Ответить
Клован вліз в переговори - оце сюрприз, всі в Єршолоїмі просто прифігіли....
А тепер ще й права качає - насправді тягне час на користь Ірану, хамасу ту пуйла
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12.06.2025 21:20 Ответить
Буде руде чмо тягнути кота за хвоста допоки іран не бомбоне ядеркою по Ізраїлю.
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12.06.2025 21:23 Ответить
Так ти зливаєш Ізраїль?У нас теж ЗЕленський з Єрмаком ворогу Лукашенку злили операцію "Вагнергейт".
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12.06.2025 21:26 Ответить
досить слухати це трампівське базікання слабої сторони, Ізраїль - дій
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12.06.2025 21:48 Ответить
Тиць-триндиць. А якже, якщо я президент, то не допущу? Дурко, та й годi.
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12.06.2025 21:55 Ответить
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12.06.2025 21:56 Ответить
 
 