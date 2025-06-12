Удар Израиля по Ирану не является неизбежным, но "вполне может" произойти, - Трамп
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Израиль "вполне может" нанести удар по ядерным объектам Ирана, но посоветовал воздержаться от атаки, пока продолжаются переговоры Тегерана и Вашингтона.
Об этом он сказал журналистам в Белом доме 12 июня, передает Цензор.НЕТ.
"Я бы хотел избежать конфликта. Но с Ираном придется вести более жесткие переговоры, то есть им придется дать нам то, что они не хотят давать сейчас... Мы достаточно близки к соглашению с Ираном. Израильский удар может "все испортить". Я не хочу говорить, что это неизбежно, но похоже, что это вполне может произойти. Я хочу заключить сделку с Ираном. Я не хочу, чтобы Израиль вторгся в Иран", - заявил Трамп.
Президент США неоднократно заявлял, что хотя он стремится к дипломатическому решению, он не хочет, чтобы Тегеран получил ядерное оружие, и предупредил, что Штаты могут прибегнуть к военным действиям, если соглашение не будет достигнуто.
Ранее ABC News сообщило, что, по информации источников, "Израиль рассматривает возможность военных действий против Ирана в ближайшие дни".
Источники не знали о конкретной роли США в израильском ударе по Ирану, хотя возможно, что США могут "играть логистическую роль и делиться с Израилем разведданными, которые могут быть использованы для такого удара".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
і купа всратих міньйонів навкруги!
Кацабот типу критикує цього баклана, але з метою розпалювання антисемітизму.
Движуха вокруг Ирана нарастает. Отмечена повышенная активность разведывательной авиации. Как будто выявляют работу ПВО.
Генерал Курилла (командующий силами Центрального командования) отложил свои показания перед Конгрессом.
Заявления из Штатов, что шестой раунд переговоров маловероятен.
На базах КСИР и иранской армии - максимальный уровень готовности.
Корабли в Персидском заливе получили предупреждение об опасности, особенно при следовании Ормузским проливом.
Американцы эвакуируют семьи и частично персонал посольств.
Если это попытка оказать давление, то не сработает. Я уже писал, что иранцы приняли решение пережить бомбардировку.
Хотя по-хорошему Иран я понимаю. В свете того что происходит, Я.О. - это единственный верный союзник.
Іран оголосив намір значно збільшити виробництво збагаченого урану всупереч вимогам США напередодні нового раунду переговорів стосовно його ядерної програми. Відповідну спільну заяву оприлюднили в четвер, 12 червня, МЗС Ірану й Іранське агентство з атомної енергії у відповідь на нещодавню резолюцію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яке звинуватило Іран в недотриманні своїх зобов'язань.
Як зазначили в заяві, керівництво Іранського агентства з атомної енергії видало необхідні розпорядження для "запуску нового збагачувального комплексу в безпечному місці і заміни центрифуг першого покоління у збагачувальному центрі "Мученик Алі Мохаммаді" (Фордо) на ******* машини шостого покоління". "Плануються також додаткові заходи, про які буде оголошено в належний час", - йдеться в заяві.
Саме питання права Ірану на проведення робіт із збагачення урану є центральним предметом конфлікту. Іран відстоює його як право, що "не підлягає обговоренню", оскільки, згідно з запевненнями Тегарану, це потрібно для розвитку цивільної ядерної програми, тоді як Сполучені Штати назвали це "червоною лінією".
Виводять із Близького Сходу родини військових ВМС та морської піхоти США, які базуються в Бахрейні. Саме там є велика військово-морська база Штатів.
А вже наступного дня посольство США в Ізраїлі попередило про небезпеку своїх громадян, - пише CNN.
Урядовим співробітникам та їхнім сім'ям забороняють виїжджати із Тель-Авіва, Єрусалима та Беер-Шеви. Інших громадян посольство закликає бути «обережними та підвищувати обізнаність щодо особистої безпеки».
А тепер ще й права качає - насправді тягне час на користь Ірану, хамасу ту пуйла