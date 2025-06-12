Удар Израиля по Ирану не является неизбежным, но "вполне может" произойти, - Трамп

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Израиль "вполне может" нанести удар по ядерным объектам Ирана, но посоветовал воздержаться от атаки, пока продолжаются переговоры Тегерана и Вашингтона.

Об этом он сказал журналистам в Белом доме 12 июня, передает Цензор.НЕТ.

"Я бы хотел избежать конфликта. Но с Ираном придется вести более жесткие переговоры, то есть им придется дать нам то, что они не хотят давать сейчас... Мы достаточно близки к соглашению с Ираном. Израильский удар может "все испортить". Я не хочу говорить, что это неизбежно, но похоже, что это вполне может произойти. Я хочу заключить сделку с Ираном. Я не хочу, чтобы Израиль вторгся в Иран", - заявил Трамп.

Президент США неоднократно заявлял, что хотя он стремится к дипломатическому решению, он не хочет, чтобы Тегеран получил ядерное оружие, и предупредил, что Штаты могут прибегнуть к военным действиям, если соглашение не будет достигнуто.

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Ранее ABC News сообщило, что, по информации источников, "Израиль рассматривает возможность военных действий против Ирана в ближайшие дни".

Источники не знали о конкретной роли США в израильском ударе по Ирану, хотя возможно, что США могут "играть логистическую роль и делиться с Израилем разведданными, которые могут быть использованы для такого удара".

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