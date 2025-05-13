Иран - самая деструктивная сила на Ближнем Востоке, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие, потому что страна - наиболее -деструктивная сила на Ближнем Востоке
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Трамп подчеркнул, что Иран должен сделать выбор между продолжением своего "хаоса и террора" и путем к миру.
Он добавил, что готов заключить новое соглашение с Тегераном, но только если ее лидеры изменят курс.
"Я хочу заключить соглашение с Ираном. Но если руководство Ирана отвергнет эту оливковую ветвь, у нас не будет другого выбора, кроме как оказать массированное, максимальное давление", - сказал он
Он подчеркнул, что "Иран никогда не будет иметь ядерного оружия" и что его предложение о сделке не продлится вечно.
Иран укажет на Украину и ее безядерный статус. На которую напал твой, трампупсик, торговый партнер с погонялом хйло. Если бы трампон прикончил хйло с его имперскими замашками, то у Ирана не было аргументов, а так есть. И ты, трампусик, сам их дал иранцам.
Enjoy your foolishness again!
Рівноправне партнерство.
Фонд 50/50. Управлятиме цим Фондом Іран спільно із США.
Жодна зі сторін не матиме переважаючого голосу, і це відображатиме рівноправне партнерство між Іраном та Сполученими Штатами?