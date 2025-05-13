РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11599 посетителей онлайн
Новости Трамп об Иране США предлагают Ирану заключить ядерное соглашение Ядерная программа Ирана
1 501 10

Иран - самая деструктивная сила на Ближнем Востоке, - Трамп

Трамп заявил, что спас Украину

Президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие, потому что страна - наиболее -деструктивная сила на Ближнем Востоке

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Трамп подчеркнул, что Иран должен сделать выбор между продолжением своего "хаоса и террора" и путем к миру.

Он добавил, что готов заключить новое соглашение с Тегераном, но только если ее лидеры изменят курс.

Читайте: США и Иран проводят четвертый раунд ядерных переговоров в Омане, - Politico

"Я хочу заключить соглашение с Ираном. Но если руководство Ирана отвергнет эту оливковую ветвь, у нас не будет другого выбора, кроме как оказать массированное, максимальное давление", - сказал он

Он подчеркнул, что "Иран никогда не будет иметь ядерного оружия" и что его предложение о сделке не продлится вечно.

Также читайте: Иран отрицает планы передать России пусковые установки для баллистических ракет, - СМИ

Автор: 

Иран (2069) ядерное оружие (1386) Трамп Дональд (6393)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
А США Трампона це найдеструктивніша сила на Заході.
показать весь комментарий
13.05.2025 21:20 Ответить
+7
У трампусика есть одна проблемка.
Иран укажет на Украину и ее безядерный статус. На которую напал твой, трампупсик, торговый партнер с погонялом хйло. Если бы трампон прикончил хйло с его имперскими замашками, то у Ирана не было аргументов, а так есть. И ты, трампусик, сам их дал иранцам.
Enjoy your foolishness again!
показать весь комментарий
13.05.2025 21:27 Ответить
+4
А якщо ратом Іран натякне , що в нього вже є ЯЗ ... що тоді рудий робити буде ?
показать весь комментарий
13.05.2025 21:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А США Трампона це найдеструктивніша сила на Заході.
показать весь комментарий
13.05.2025 21:20 Ответить
Невже в патріотку датчанку... Його Венс мабуть брав з собою до Гренландії ...
показать весь комментарий
13.05.2025 21:23 Ответить
Шоб зупинити Іран - по ньому потрібно влупити - інакше він не зупиниться
показать весь комментарий
13.05.2025 21:25 Ответить
))
показать весь комментарий
13.05.2025 21:27 Ответить
У трампусика есть одна проблемка.
Иран укажет на Украину и ее безядерный статус. На которую напал твой, трампупсик, торговый партнер с погонялом хйло. Если бы трампон прикончил хйло с его имперскими замашками, то у Ирана не было аргументов, а так есть. И ты, трампусик, сам их дал иранцам.
Enjoy your foolishness again!
показать весь комментарий
13.05.2025 21:27 Ответить
Трамп наголосив, що перейменує Перську затоку на Аравійську(Арабську) затоку.
показать весь комментарий
13.05.2025 21:27 Ответить
Іран підпише зі США угоду про спільний видобуток корисних копалин в Ірані ?
Рівноправне партнерство.
Фонд 50/50. Управлятиме цим Фондом Іран спільно із США.
Жодна зі сторін не матиме переважаючого голосу, і це відображатиме рівноправне партнерство між Іраном та Сполученими Штатами?
показать весь комментарий
13.05.2025 21:32 Ответить
А якщо ратом Іран натякне , що в нього вже є ЯЗ ... що тоді рудий робити буде ?
показать весь комментарий
13.05.2025 21:31 Ответить
Нічого Іран натякати не буде, ху@ло вже їм поставив ЯЗ за Шахеди і айятоли будуть чекати свого часу.
показать весь комментарий
13.05.2025 21:42 Ответить
 
 