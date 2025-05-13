Иран - самая деструктивная сила на Ближнем Востоке, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие, потому что страна - наиболее -деструктивная сила на Ближнем Востоке

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Трамп подчеркнул, что Иран должен сделать выбор между продолжением своего "хаоса и террора" и путем к миру.

Он добавил, что готов заключить новое соглашение с Тегераном, но только если ее лидеры изменят курс.

Читайте: США и Иран проводят четвертый раунд ядерных переговоров в Омане, - Politico

"Я хочу заключить соглашение с Ираном. Но если руководство Ирана отвергнет эту оливковую ветвь, у нас не будет другого выбора, кроме как оказать массированное, максимальное давление", - сказал он

Он подчеркнул, что "Иран никогда не будет иметь ядерного оружия" и что его предложение о сделке не продлится вечно.

Также читайте: Иран отрицает планы передать России пусковые установки для баллистических ракет, - СМИ