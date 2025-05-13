УКР
Іран - це найдеструктивніша сила на близькому Сході, - Трамп

Трамп заявив що врятував Україну

Президент США Дональд Трамп заявив, що не допустить, щоб в Ірану з'явилась ядерна зброя, бо країна - найбільш деструктивна сила на Близькому Сході

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Трамп наголосив, що Іран має зробити вибір між продовженням свого "хаосу і терору" і шляхом до миру.

Він додав, що готовий укласти нову угоду з Тегераном, але лише якщо її лідери змінять курс.

Читайте: США та Іран проводять четвертий раунд ядерних переговорів в Омані, - Politico

"Я хочу укласти угоду з Іраном. Але якщо керівництво Ірану відкине цю оливкову гілку, у нас не буде іншого вибору, окрім як чинити масований, максимальний тиск", - сказав він

Він наголосив, що "Іран ніколи не матиме ядерної зброї" і що його пропозиція щодо угоди не триватиме вічно.

Також читайте: Іран заперечує плани передати Росії пускові установки для балістичних ракет, - ЗМІ

Іран (2324) ядерна зброя (1206) Трамп Дональд (6913)
А США Трампона це найдеструктивніша сила на Заході.
показати весь коментар
13.05.2025 21:20 Відповісти
Невже в патріотку датчанку... Його Венс мабуть брав з собою до Гренландії ...
показати весь коментар
13.05.2025 21:23 Відповісти
Шоб зупинити Іран - по ньому потрібно влупити - інакше він не зупиниться
показати весь коментар
13.05.2025 21:25 Відповісти
))
показати весь коментар
13.05.2025 21:27 Відповісти
У трампусика есть одна проблемка.
Иран укажет на Украину и ее безядерный статус. На которую напал твой, трампупсик, торговый партнер с погонялом хйло. Если бы трампон прикончил хйло с его имперскими замашками, то у Ирана не было аргументов, а так есть. И ты, трампусик, сам их дал иранцам.
Enjoy your foolishness again!
показати весь коментар
13.05.2025 21:27 Відповісти
Трамп наголосив, що перейменує Перську затоку на Аравійську(Арабську) затоку.
показати весь коментар
13.05.2025 21:27 Відповісти
Іран підпише зі США угоду про спільний видобуток корисних копалин в Ірані ?
Рівноправне партнерство.
Фонд 50/50. Управлятиме цим Фондом Іран спільно із США.
Жодна зі сторін не матиме переважаючого голосу, і це відображатиме рівноправне партнерство між Іраном та Сполученими Штатами?
показати весь коментар
13.05.2025 21:32 Відповісти
А якщо ратом Іран натякне , що в нього вже є ЯЗ ... що тоді рудий робити буде ?
показати весь коментар
13.05.2025 21:31 Відповісти
Нічого Іран натякати не буде, ху@ло вже їм поставив ЯЗ за Шахеди і айятоли будуть чекати свого часу.
показати весь коментар
13.05.2025 21:42 Відповісти
 
 