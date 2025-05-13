Іран - це найдеструктивніша сила на близькому Сході, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що не допустить, щоб в Ірану з'явилась ядерна зброя, бо країна - найбільш деструктивна сила на Близькому Сході

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Трамп наголосив, що Іран має зробити вибір між продовженням свого "хаосу і терору" і шляхом до миру.

Він додав, що готовий укласти нову угоду з Тегераном, але лише якщо її лідери змінять курс.

"Я хочу укласти угоду з Іраном. Але якщо керівництво Ірану відкине цю оливкову гілку, у нас не буде іншого вибору, окрім як чинити масований, максимальний тиск", - сказав він

Він наголосив, що "Іран ніколи не матиме ядерної зброї" і що його пропозиція щодо угоди не триватиме вічно.

