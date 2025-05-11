Іран заперечує плани передати Росії пускові установки для балістичних ракет, - ЗМІ

Іран заперечує заяви, що планує передати Росії пускові установки для балістичних ракет малої дальності Fath-360.

Про це йдеться у заяві місії Ірану при ООН у Нью-Йорку, передає іранське державне агентство IRIB News, інформує Цензор.НЕТ.

В Ірані прокоментували нещодавню публікацію агентства Reuters, в якій йшлося, що Тегеран готується найближчим часом поставити Росії пускові установки для балістичних ракет малої дальності Fath-360. Іран заперечив заяви ЗМІ, назвавши їх "повністю абсурдними".

Нагадаємо, що агентство Reuters із посиланням на джерела писало, що Іран готується найближчим часом поставити Росії пускові установки для балістичних ракет малої дальності Fath-360, які, за твердженням США, Тегеран відправив до Москви минулого року для війни проти України.

