Іран заперечує плани передати Росії пускові установки для балістичних ракет, - ЗМІ

В Ірані кажуть, що не передають Росії пускові установки для балістики

Іран заперечує заяви, що планує передати Росії пускові установки для балістичних ракет малої дальності Fath-360. 

Про це йдеться у заяві місії Ірану при ООН у Нью-Йорку, передає іранське державне агентство IRIB News, інформує Цензор.НЕТ.

В Ірані прокоментували нещодавню публікацію агентства Reuters, в якій йшлося, що Тегеран готується найближчим часом поставити Росії пускові установки для балістичних ракет малої дальності Fath-360. Іран заперечив заяви ЗМІ, назвавши їх "повністю абсурдними".

Нагадаємо, що агентство Reuters із посиланням на джерела писало, що Іран готується найближчим часом поставити Росії пускові установки для балістичних ракет малої дальності Fath-360, які, за твердженням США, Тегеран відправив до Москви минулого року для війни проти України.

Читайте також: Іран планує передати РФ пускові установки для балістичних ракет малої дальності, - Reuters

+8
Пи₴дять, як дихають....
11.05.2025 18:01 Відповісти
+4
Іран заперечує плани передати Росії пускові установки для балістичних ракет. Значить, вже передав.
11.05.2025 18:10 Відповісти
+1
А коли ці вилупки признавалися?
І паста їхня томатна гімно.
11.05.2025 18:04 Відповісти
Ага,на куске копченного сала могут поклястись что не врут.
11.05.2025 18:12 Відповісти
То так, але навіть уявити важко, хто у цьому Світі, принаймні зараз, не писдить?,)
11.05.2025 18:21 Відповісти
Про "шахеды" уже проехали?
Сместили акцент на ракеты?

Туповато для древней цивилизации.
Да, персы, вы туповатые?
11.05.2025 18:02 Відповісти
https://youtu.be/WivjoZa2w4o

Коллектив женщин подал запрос на двойников Путина в администрацию президента
11.05.2025 18:02 Відповісти
👍
Да і фінікі теж...
11.05.2025 18:05 Відповісти
Які плани? - передали без ніяких планів
11.05.2025 18:09 Відповісти
и самолёт они украинский не сбивали вместе с пассажирами, такие же брехуны как и их куратор -утин.
11.05.2025 18:09 Відповісти
«Якщо метою переговорів є позбавлення Ірану його ядерних прав, я чітко заявляю, що Іран не відступить від жодного зі своїх прав», - заявив міністр закордонних справ Ірану у суботу, 10 травня журналістам.

Для Ірану зараз не вигідно заявляти про плани передати Росії пускові установки для балістичних ракет.
11.05.2025 18:10 Відповісти
Цікаво, а нащо тоді було передавати ракети без пускових?

Аятолли всіх за дурнів тримають.
11.05.2025 18:14 Відповісти
Вони постійно брехали бо не могли не брехати-бо були вони брехунами...
11.05.2025 18:16 Відповісти
Передачу "шахедів" теж колись заперечували...
11.05.2025 18:20 Відповісти
Верим!
12.05.2025 00:37 Відповісти
ну, эти врать точно не станут....
12.05.2025 06:27 Відповісти
 
 