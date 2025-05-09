Іран планує передати РФ пускові установки для балістичних ракет малої дальності, - Reuters
Іран готується найближчим часом поставити Росії пускові установки для балістичних ракет малої дальності Fath-360, які, за твердженням США, Тегеран відправив до Москви минулого року для війни проти України.
Про це пише агентство Reuters із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що постачання пускових установок для Fath-360 – якщо воно відбудеться – допоможе підтримати агресію Росії проти України й підтвердить поглиблення зв'язків у сфері безпеки між Москвою і Тегераном.
За словами аналітиків, Fath-360 з радіусом дії 75 миль (120 км) дасть російським військам нову зброю для обстрілу ЗСУ на фронті, прилеглих військових об'єктів і населених пунктів, розташованих поблизу кордону з Росією.
У вересні минулого року США заявили, що Іран доставив ракети в Росію на дев'яти кораблях під російським прапором - що було санкціоновано - і три джерела повідомили агентству Reuters, що пускові установки не були включені.
Західні чиновники з питань безпеки й регіональний чиновник, які говорили на умовах анонімності, заявили, що постачання пускових установок Fath-360 була неминучою.
Генерал армії США Крістофер Каволі, командувач Центрального командування США, минулого місяця заявив американським законодавцям, що Іран передав Росії понад 400 балістичних ракет малої дальності.
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