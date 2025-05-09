Иран планирует передать РФ пусковые установки для баллистических ракет малой дальности, - Reuters

Иран готовится в ближайшее время поставить России пусковые установки для баллистических ракет малой дальности Fath-360, которые, по утверждению США, Тегеран отправил в Москву в прошлом году для войны против Украины.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что поставки пусковых установок для Fath-360 - если они состоятся - помогут поддержать агрессию России против Украины и подтвердят углубление связей в сфере безопасности между Москвой и Тегераном.

По словам аналитиков, Fath-360 с радиусом действия 75 миль (120 км) даст российским войскам новое оружие для обстрела ВСУ на фронте, близлежащих военных объектов и населенных пунктов, расположенных вблизи границы с Россией.

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В сентябре прошлого года США заявили, что Иран доставил ракеты в Россию на девяти кораблях под российским флагом - что было санкционировано - и три источника сообщили агентству Reuters, что пусковые установки не были включены.

Западные чиновники по вопросам безопасности и региональный чиновник, которые говорили на условиях анонимности, заявили, что поставка пусковых установок Fath-360 была неизбежной.

Генерал армии США Кристофер Каволи, командующий Центральным командованием США, в прошлом месяце заявил американским законодателям, что Иран передал России более 400 баллистических ракет малой дальности.

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