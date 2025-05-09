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Новости Отношения России с Ираном Иран присылает помощь России
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Иран планирует передать РФ пусковые установки для баллистических ракет малой дальности, - Reuters

Иран отправит России пусковые установки для ракет Fath 360

Иран готовится в ближайшее время поставить России пусковые установки для баллистических ракет малой дальности Fath-360, которые, по утверждению США, Тегеран отправил в Москву в прошлом году для войны против Украины.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что поставки пусковых установок для Fath-360 - если они состоятся - помогут поддержать агрессию России против Украины и подтвердят углубление связей в сфере безопасности между Москвой и Тегераном.

По словам аналитиков, Fath-360 с радиусом действия 75 миль (120 км) даст российским войскам новое оружие для обстрела ВСУ на фронте, близлежащих военных объектов и населенных пунктов, расположенных вблизи границы с Россией.

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В сентябре прошлого года США заявили, что Иран доставил ракеты в Россию на девяти кораблях под российским флагом - что было санкционировано - и три источника сообщили агентству Reuters, что пусковые установки не были включены.

Западные чиновники по вопросам безопасности и региональный чиновник, которые говорили на условиях анонимности, заявили, что поставка пусковых установок Fath-360 была неизбежной.

Генерал армии США Кристофер Каволи, командующий Центральным командованием США, в прошлом месяце заявил американским законодателям, что Иран передал России более 400 баллистических ракет малой дальности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 1,4 тыс. баллистических "Искандеров" и 500 X-101 производит РФ за год, - The Economist

Автор: 

Иран (1809) россия (95725) баллистические ракеты (391)


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Топ комментарии
+10
А що там коаліція безхребетних?
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09.05.2025 23:22
+5
Якщо Іран передасть роSSії пускові установки для балістичних ракет, то у відповідь на це, США погрожують перейменувати Панамський канал в Американський.
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09.05.2025 23:24
+4
Покаявся! - переговори веде зі США - для блізіру
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09.05.2025 23:03
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Покаявся! - переговори веде зі США - для блізіру
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09.05.2025 23:03 Ответить
А що там коаліція безхребетних?
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09.05.2025 23:22 Ответить
Сьогодні збираються. Буде, як завжди: глибока стурбованість і запевнення стояти поряз з Україною стільки, скільки буде потрібно.
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10.05.2025 02:05 Ответить
Якщо Іран передасть роSSії пускові установки для балістичних ракет, то у відповідь на це, США погрожують перейменувати Панамський канал в Американський.
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09.05.2025 23:24 Ответить
а Перська затока стане Американською затокою №2

.
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10.05.2025 01:21 Ответить
Этими ПУ уже несколько лет пугают... Тут уже чаще северокорейские ракеты прилетают, чем российские.
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09.05.2025 23:27 Ответить
Треба ЗЄ ще раз зібрати ставку і знов надати наказ розробляти українську балістику.

А у відосику сказати, що от тепер вже точно скоро.
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10.05.2025 00:18 Ответить
треба посилити та поглибити розробку української балістики

.
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10.05.2025 01:23 Ответить
Потужно та переможно.
І очами так уууууу...
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10.05.2025 01:26 Ответить
Когда-то Reuters даже показывал фото судна который привез иранские ракеты. Потом все оказалось брехней.
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10.05.2025 00:59 Ответить
 
 