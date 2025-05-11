Иран отрицает планы передать России пусковые установки для баллистических ракет, - СМИ

Иран отрицает заявления, что планирует передать России пусковые установки для баллистических ракет малой дальности Fath-360.

Об этом говорится в заявлении миссии Ирана при ООН в Нью-Йорке, передает иранское государственное агентство IRIB News, информирует Цензор.НЕТ.

В Иране прокомментировали недавнюю публикацию агентства Reuters, в которой говорилось, что Тегеран готовится в ближайшее время поставить России пусковые установки для баллистических ракет малой дальности Fath-360. Иран опроверг заявления СМИ, назвав их "полностью абсурдными".

Напомним, что агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что Иран готовится в ближайшее время поставить России пусковые установки для баллистических ракет малой дальности Fath-360, которые, по утверждению США, Тегеран отправил в Москву в прошлом году для войны против Украины.

Читайте также: Иран планирует передать РФ пусковые установки для баллистических ракет малой дальности, - Reuters