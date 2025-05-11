РУС
Иран отрицает планы передать России пусковые установки для баллистических ракет, - СМИ

В Иране говорят, что не передают России пусковые установки для баллистики

Иран отрицает заявления, что планирует передать России пусковые установки для баллистических ракет малой дальности Fath-360.

Об этом говорится в заявлении миссии Ирана при ООН в Нью-Йорке, передает иранское государственное агентство IRIB News, информирует Цензор.НЕТ.

В Иране прокомментировали недавнюю публикацию агентства Reuters, в которой говорилось, что Тегеран готовится в ближайшее время поставить России пусковые установки для баллистических ракет малой дальности Fath-360. Иран опроверг заявления СМИ, назвав их "полностью абсурдными".

Напомним, что агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что Иран готовится в ближайшее время поставить России пусковые установки для баллистических ракет малой дальности Fath-360, которые, по утверждению США, Тегеран отправил в Москву в прошлом году для войны против Украины.

Читайте также: Иран планирует передать РФ пусковые установки для баллистических ракет малой дальности, - Reuters

+8
Пи₴дять, як дихають....
показать весь комментарий
11.05.2025 18:01 Ответить
+4
Іран заперечує плани передати Росії пускові установки для балістичних ракет. Значить, вже передав.
показать весь комментарий
11.05.2025 18:10 Ответить
+1
А коли ці вилупки признавалися?
І паста їхня томатна гімно.
показать весь комментарий
11.05.2025 18:04 Ответить
Пи₴дять, як дихають....
показать весь комментарий
11.05.2025 18:01 Ответить
Ага,на куске копченного сала могут поклястись что не врут.
показать весь комментарий
11.05.2025 18:12 Ответить
То так, але навіть уявити важко, хто у цьому Світі, принаймні зараз, не писдить?,)
показать весь комментарий
11.05.2025 18:21 Ответить
Про "шахеды" уже проехали?
Сместили акцент на ракеты?

Туповато для древней цивилизации.
Да, персы, вы туповатые?
показать весь комментарий
11.05.2025 18:02 Ответить
https://youtu.be/WivjoZa2w4o

Коллектив женщин подал запрос на двойников Путина в администрацию президента
показать весь комментарий
11.05.2025 18:02 Ответить
А коли ці вилупки признавалися?
І паста їхня томатна гімно.
показать весь комментарий
11.05.2025 18:04 Ответить
👍
Да і фінікі теж...
показать весь комментарий
11.05.2025 18:05 Ответить
Які плани? - передали без ніяких планів
показать весь комментарий
11.05.2025 18:09 Ответить
и самолёт они украинский не сбивали вместе с пассажирами, такие же брехуны как и их куратор -утин.
показать весь комментарий
11.05.2025 18:09 Ответить
Іран заперечує плани передати Росії пускові установки для балістичних ракет. Значить, вже передав.
показать весь комментарий
11.05.2025 18:10 Ответить
«Якщо метою переговорів є позбавлення Ірану його ядерних прав, я чітко заявляю, що Іран не відступить від жодного зі своїх прав», - заявив міністр закордонних справ Ірану у суботу, 10 травня журналістам.

Для Ірану зараз не вигідно заявляти про плани передати Росії пускові установки для балістичних ракет.
показать весь комментарий
11.05.2025 18:10 Ответить
Цікаво, а нащо тоді було передавати ракети без пускових?

Аятолли всіх за дурнів тримають.
показать весь комментарий
11.05.2025 18:14 Ответить
Вони постійно брехали бо не могли не брехати-бо були вони брехунами...
показать весь комментарий
11.05.2025 18:16 Ответить
Передачу "шахедів" теж колись заперечували...
показать весь комментарий
11.05.2025 18:20 Ответить
Верим!
показать весь комментарий
12.05.2025 00:37 Ответить
ну, эти врать точно не станут....
показать весь комментарий
12.05.2025 06:27 Ответить
 
 