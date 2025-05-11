Иран отрицает планы передать России пусковые установки для баллистических ракет, - СМИ
Иран отрицает заявления, что планирует передать России пусковые установки для баллистических ракет малой дальности Fath-360.
Об этом говорится в заявлении миссии Ирана при ООН в Нью-Йорке, передает иранское государственное агентство IRIB News, информирует Цензор.НЕТ.
В Иране прокомментировали недавнюю публикацию агентства Reuters, в которой говорилось, что Тегеран готовится в ближайшее время поставить России пусковые установки для баллистических ракет малой дальности Fath-360. Иран опроверг заявления СМИ, назвав их "полностью абсурдными".
Напомним, что агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что Иран готовится в ближайшее время поставить России пусковые установки для баллистических ракет малой дальности Fath-360, которые, по утверждению США, Тегеран отправил в Москву в прошлом году для войны против Украины.
Сместили акцент на ракеты?
Туповато для древней цивилизации.
Да, персы, вы туповатые?
Для Ірану зараз не вигідно заявляти про плани передати Росії пускові установки для балістичних ракет.
Аятолли всіх за дурнів тримають.