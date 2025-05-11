США та Іран проводять четвертий раунд ядерних переговорів в Омані, - Politico

У неділю, 11 травня, Іран і Сполучені Штати розпочали четвертий раун переговорів щодо обмеження ядерної програми Тегерана в обмін на послаблення американських санкцій. Майданчик для перемовин, як і в попередні рази, надав Оман.

Зазначається, що перемовини відбувається за посередництва міністра закордонних справ Оману Бадра аль-Бусаїді.

На переговорах знову візьмуть участь міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі та спецпосланець президента США на Близькому Сході Стів Віткофф.

Сторони обговорюють можливість обмеження іранського збагачення урану, яке нині досягло рівня 60%, що близько до рівня, необхідного для виготовлення ядерної зброї, – в обмін на часткове скасування американських економічних санкцій. Іран наполягає на праві на збагачення, заявляючи, що це "непорушна червона лінія" для країни.

"Збагачення (урану, - ред.) – це право іранського народу, і воно не підлягає переговорам чи компромісам", – заявив перед вильотом до Оману міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі.

Водночас США наполягають на повному зупиненні ядерної програми.

"Це наша червона лінія. Ніякого збагачення. Це означає демонтаж, це означає відсутність озброєння, і це означає, що Натанз, Фордо і Ісфахан - це три їхні об'єкти зі збагачення урану - мають бути демонтовані",- заявляв Віткофф у інтерв’ю Breitbart News, опублікованому 9 травня.

