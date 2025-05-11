США та Іран проводять четвертий раунд ядерних переговорів в Омані, - Politico
У неділю, 11 травня, Іран і Сполучені Штати розпочали четвертий раун переговорів щодо обмеження ядерної програми Тегерана в обмін на послаблення американських санкцій. Майданчик для перемовин, як і в попередні рази, надав Оман.
Про це пише видання Politico, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що перемовини відбувається за посередництва міністра закордонних справ Оману Бадра аль-Бусаїді.
На переговорах знову візьмуть участь міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі та спецпосланець президента США на Близькому Сході Стів Віткофф.
Сторони обговорюють можливість обмеження іранського збагачення урану, яке нині досягло рівня 60%, що близько до рівня, необхідного для виготовлення ядерної зброї, – в обмін на часткове скасування американських економічних санкцій. Іран наполягає на праві на збагачення, заявляючи, що це "непорушна червона лінія" для країни.
"Збагачення (урану, - ред.) – це право іранського народу, і воно не підлягає переговорам чи компромісам", – заявив перед вильотом до Оману міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі.
Водночас США наполягають на повному зупиненні ядерної програми.
"Це наша червона лінія. Ніякого збагачення. Це означає демонтаж, це означає відсутність озброєння, і це означає, що Натанз, Фордо і Ісфахан - це три їхні об'єкти зі збагачення урану - мають бути демонтовані",- заявляв Віткофф у інтерв’ю Breitbart News, опублікованому 9 травня.
Останній раунд ядерних переговорів з високими ставками між Іраном та США завершився, Тегеран назвав їх складними, але обидві сторони погодилися на подальші переговори.
Прес-секретар Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Бакаї підтвердив https://x.com/IRIMFA_SPOX/status/1921559865396175094 на X, що переговори завершилися, заявивши, що вони були "важкими, але корисними для кращого розуміння позицій один одного та пошуку розумних та реалістичних способів вирішення розбіжностей".
Високопоставлена адміністрація Трампа дала більш позитивну оцінку, сказавши CNN, що дискусії "знову були як прямими, так і непрямими" і тривали понад три години, назвавши їх обнадійливими.
посланник США Стів Віткофф, який очолює американську сторону, попередив, що якщо ця сесія переговорів не буде продуктивною, "то вони не продовжаться, і нам доведеться йти іншим шляхом".
Розмовляючи з Breitbart, Віткофф окреслив очікування США щодо переговорів, в тому числі щодо програми збагачення урану в країні. «Програма збагачення більше ніколи не може існувати в державі Іран. Це наша червона лінія. Ніякого збагачення", - сказав він.
Іран заявив, що не відмовиться від своєї здатності збагачувати уран. Країна вже давно наполягає на тому, що не хоче ядерної зброї і що її програма призначена для енергетичних цілей.