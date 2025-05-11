УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9972 відвідувача онлайн
Новини Ядерна угода між США та Іраном
739 14

США та Іран проводять четвертий раунд ядерних переговорів в Омані, - Politico

США та Іран проводять чергові ядерні перемовини

У неділю, 11 травня, Іран і Сполучені Штати розпочали четвертий раун переговорів щодо обмеження ядерної програми Тегерана в обмін на послаблення американських санкцій. Майданчик для перемовин, як і в попередні рази, надав Оман. 

Про це пише видання Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що перемовини відбувається за посередництва міністра закордонних справ Оману Бадра аль-Бусаїді.

На переговорах знову візьмуть участь міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі та спецпосланець президента США на Близькому Сході Стів Віткофф.

Сторони обговорюють можливість обмеження іранського збагачення урану, яке нині досягло рівня 60%, що близько до рівня, необхідного для виготовлення ядерної зброї, – в обмін на часткове скасування американських економічних санкцій. Іран наполягає на праві на збагачення, заявляючи, що це "непорушна червона лінія" для країни.

Читайте також: США та Іран проведуть новий раунд непрямих переговорів 11 травня в Омані, - ЗМІ

"Збагачення (урану, - ред.) – це право іранського народу, і воно не підлягає переговорам чи компромісам", – заявив перед вильотом до Оману міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі.

Водночас США наполягають на повному зупиненні ядерної програми.

"Це наша червона лінія. Ніякого збагачення. Це означає демонтаж, це означає відсутність озброєння, і це означає, що Натанз, Фордо і Ісфахан - це три їхні об'єкти зі збагачення урану - мають бути демонтовані",- заявляв Віткофф у інтерв’ю Breitbart News, опублікованому 9 травня.

Читайте також: Іран запевнив нас, що не прагне мати ядерної зброї, - Віткофф

Автор: 

Іран (2324) перемовини (3057) США (24058) Оман (84)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Телепні. Треба в Будапешт! Там гарні меморандуми підписують.
показати весь коментар
11.05.2025 19:29 Відповісти
+3
Оман чудове місце для позитивних рішень. Якщо не вірите- спитайте у зеленського і патрушева.
показати весь коментар
11.05.2025 19:28 Відповісти
+1
«Якщо метою переговорів є позбавлення Ірану його ядерних прав, я чітко заявляю, що Іран не відступить від жодного зі своїх прав», - заявив міністр закордонних справ Ірану у суботу, 10 травня журналістам.
показати весь коментар
11.05.2025 19:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
«Якщо метою переговорів є позбавлення Ірану його ядерних прав, я чітко заявляю, що Іран не відступить від жодного зі своїх прав», - заявив міністр закордонних справ Ірану у суботу, 10 травня журналістам.
показати весь коментар
11.05.2025 19:17 Відповісти
у вітькова були і більш складні завдання. І нічого.
показати весь коментар
11.05.2025 19:29 Відповісти
Вірно, і нічого Ничого не вийшло, бо справами межнародними повинні займатись фахівці-дипломати а не партнери по гольфу чи дЕрьмаки -ларьочники з сухумськими макаками тошо.
показати весь коментар
11.05.2025 20:00 Відповісти
CNN-11 ранку США сьогодні- ВІТКОФФ ПАСТРЄЛ ВЄЗДЄ ПАСПЄЛ ?- паспел але не вдаліше ніж з ХЙЛОМ? ?
Останній раунд ядерних переговорів з високими ставками між Іраном та США завершився, Тегеран назвав їх складними, але обидві сторони погодилися на подальші переговори.
Прес-секретар Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Бакаї підтвердив https://x.com/IRIMFA_SPOX/status/1921559865396175094 на X, що переговори завершилися, заявивши, що вони були "важкими, але корисними для кращого розуміння позицій один одного та пошуку розумних та реалістичних способів вирішення розбіжностей".
Високопоставлена адміністрація Трампа дала більш позитивну оцінку, сказавши CNN, що дискусії "знову були як прямими, так і непрямими" і тривали понад три години, назвавши їх обнадійливими.
посланник США Стів Віткофф, який очолює американську сторону, попередив, що якщо ця сесія переговорів не буде продуктивною, "то вони не продовжаться, і нам доведеться йти іншим шляхом".
Розмовляючи з Breitbart, Віткофф окреслив очікування США щодо переговорів, в тому числі щодо програми збагачення урану в країні. «Програма збагачення більше ніколи не може існувати в державі Іран. Це наша червона лінія. Ніякого збагачення", - сказав він.
Іран заявив, що не відмовиться від своєї здатності збагачувати уран. Країна вже давно наполягає на тому, що не хоче ядерної зброї і що її програма призначена для енергетичних цілей.
показати весь коментар
11.05.2025 19:26 Відповісти
Оман чудове місце для позитивних рішень. Якщо не вірите- спитайте у зеленського і патрушева.
показати весь коментар
11.05.2025 19:28 Відповісти
Якшо туда не почне пхати носа рудий, то не просто вірна команда трампа, а фахівці перемовники зможуть хочаб повернути іран до староі угоди яку трампон похєрив!
показати весь коментар
11.05.2025 19:29 Відповісти
ВІТКОФФФ? справді вірите в це? там трьохстороння договрялка з врахуванням хйлятини
показати весь коментар
11.05.2025 19:39 Відповісти
Віткофф в договорялках з хйлом користувавс перекладачем Крмемля - й більше ні дуі навколо !!! То в ОМАНІ перекладач чий буде?
показати весь коментар
11.05.2025 19:40 Відповісти
Так само і трумпель, колись при зустрічі вислав геть з кімнати свого перекладача.
показати весь коментар
12.05.2025 09:59 Відповісти
Телепні. Треба в Будапешт! Там гарні меморандуми підписують.
показати весь коментар
11.05.2025 19:29 Відповісти
показати весь коментар
11.05.2025 20:36 Відповісти
З чим і поздоровлюю ізраїльтян. Ця адміністрація сша домовится до того шо по вам поці у баних халатах та з ганчиррям на головах лупанут ЯЗ яке в них вже на 100% є. Парашная ********* поставили 100%. Як чучхеістами і на терени Бульборейха на чолі з колхозником картоперпюрнром Лукой Мудіщевим.
показати весь коментар
11.05.2025 19:58 Відповісти
Зовсім їпануті 😁
показати весь коментар
12.05.2025 08:55 Відповісти
 
 