Іран запевнив нас, що не прагне мати ядерну зброю, - Віткофф

Старший радник і спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що Іран повідомив йому, що нібито не прагне розробляти ядерну зброю.

Про це він розповів у інтерв’ю Breitbart News, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми виклали свою позицію. Іранці не можуть мати (ядерну, - ред.) бомбу. Вони у відповідь заявили, що не хочуть її мати. Тож ми, в межах цієї дискусії, повіримо їм на слово, що це дійсно так. Якщо вони так вважають, то їхні об'єкти зі збагачення мають бути демонтовані. Вони мають переробити все своє паливо і відправити його в далеке місце - і вони повинні перейти на цивільну програму",- сказав спецпредставник Трампа.

Віткофф наголосив, що Іран не повинен мати центрифуги для збагачення, і що їхнє паливо повинно бути змішане та відправлене до віддаленого місця. Також він додав, що Іран може продовжувати свою цивільну ядерну програму, якщо це їхнє бажання, але лише в межах мирного використання.

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"Це наша червона лінія. Ніякого збагачення. Це означає демонтаж, це означає відсутність озброєння, і це означає, що Натанз, Фордо і Ісфахан - це три їхні об'єкти зі збагачення урану - мають бути демонтовані",- заявив Віткофф.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати та Іран домовилися про новий раунд переговорів щодо ядерної програми Тегерану в неділю, 11 травня, в Омані, напередодні візиту американського президента Дональда Трампа до регіону.

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