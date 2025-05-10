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Новини Ядерна угода між США та Іраном Ядерна програма Ірану
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Іран запевнив нас, що не прагне мати ядерну зброю, - Віткофф

Віткофф каже, що нібито Іран не прагне мати ядерної зброї

Старший радник і спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що Іран повідомив йому, що нібито не прагне розробляти ядерну зброю.

Про це він розповів у інтерв’ю Breitbart News, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми виклали свою позицію. Іранці не можуть мати (ядерну, - ред.) бомбу. Вони у відповідь заявили, що не хочуть її мати. Тож ми, в межах цієї дискусії, повіримо їм на слово, що це дійсно так. Якщо вони так вважають, то їхні об'єкти зі збагачення мають бути демонтовані. Вони мають переробити все своє паливо і відправити його в далеке місце - і вони повинні перейти на цивільну програму",- сказав спецпредставник Трампа.

Віткофф наголосив, що Іран не повинен мати центрифуги для збагачення, і що їхнє паливо повинно бути змішане та відправлене до віддаленого місця. Також він додав, що Іран може продовжувати свою цивільну ядерну програму, якщо це їхнє бажання, але лише в межах мирного використання.

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"Це наша червона лінія. Ніякого збагачення. Це означає демонтаж, це означає відсутність озброєння, і це означає, що Натанз, Фордо і Ісфахан - це три їхні об'єкти зі збагачення урану - мають бути демонтовані",- заявив Віткофф.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати та Іран домовилися про новий раунд переговорів щодо ядерної програми Тегерану в неділю, 11 травня, в Омані, напередодні візиту американського президента Дональда Трампа до регіону.

Читайте також: США та Іран проведуть новий раунд непрямих переговорів 11 травня в Омані, - ЗМІ

Автор: 

Іран (2049) ядерна зброя (1158) Віткофф Стів (94)


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Топ коментарі
+4
Ну раз запевнив - то американські дітки можуть спати спокійно...
... коли Віткофф помре - то саме вони будуть розгрібати його впевненність.
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10.05.2025 01:04
+2
Трампа ще в Ірані не посилали на хутір через городи. Тепер пошлють.
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10.05.2025 01:03
+2
АХАХАХХАХХАХАХХАХА. Господи - вони просто КОНЧЕНІ
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10.05.2025 01:05
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Трампа ще в Ірані не посилали на хутір через городи. Тепер пошлють.
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10.05.2025 01:03 Відповісти
Ну раз запевнив - то американські дітки можуть спати спокійно...
... коли Віткофф помре - то саме вони будуть розгрібати його впевненність.
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10.05.2025 01:04 Відповісти
так зараз влаштовані багато демократій - діти розгрібають те, що навибирали їх батьки. А в особливо важких випадках достається і онукам.
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10.05.2025 01:12 Відповісти
Це тут нідочого.
Справа в недалекоглядності та політичній короткозорості - замісти проблему в довгий ящик.
США не бажають вирішити ядерні загрози - а бажають псевдо-контролювати ядерних диктаторів в надії, що колись ядерна зброя у цих диктаторів якось зникне...
... ні не зникне, і розповзеться і наробить трагедій...
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10.05.2025 01:16 Відповісти
Ядроную, так має.
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10.05.2025 01:04 Відповісти
Бачите як все просто, Іран запевнив, що не хоче ядерку, а пупа запевнив, що хоче миру.
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10.05.2025 01:05 Відповісти
АХАХАХХАХХАХАХХАХА. Господи - вони просто КОНЧЕНІ
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10.05.2025 01:05 Відповісти
така у лохів доля - їх прагне наїбати кожний гопник.
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10.05.2025 01:08 Відповісти
*****...
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10.05.2025 01:09 Відповісти
Прийшов час для Стіва Віткоффа підписати Будапештський меморандум з Іраном.
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10.05.2025 01:10 Відповісти
Ізраїль вважає, що наявність ядерної зброї в Ірані, який не визнає права Ізраїлю на існування, є суттєвою загрозою.

І США, і Ізраїль мають військові можливості для завдання ударів по іранській ядерній інфраструктурі, однак така операція буде складною, ризикованою та з невизначеним результатом.
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10.05.2025 01:22 Відповісти
США перетворилися на посмиховисько..
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10.05.2025 01:11 Відповісти
Сюрр якийсь...
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10.05.2025 01:12 Відповісти
Іран наіпет США точно так, як США наіпало наших дурнів з 2014 року.
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10.05.2025 01:13 Відповісти
А... Ну тоді все норм. Аятолли ж ніколи не брехали.
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10.05.2025 01:15 Відповісти
Куйлу не вір.
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10.05.2025 01:22 Відповісти
ас? Не піонер😱
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10.05.2025 01:21 Відповісти
Украине не верим. Европе не верим. Верим во всемирный заговор, святого путина, добряка ким чен ына и в иранское честное слово.
Никогда еще в США не было настолько дебильной власти. Отцы-основатели, наверное, в гробах переворачиваются.
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10.05.2025 01:25 Відповісти
 
 