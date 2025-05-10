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Новости Ядерное соглашение между США и Ираном Ядерная программа Ирана
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Иран заверил нас, что не стремится иметь ядерное оружие, - Виткофф

Виткофф говорит, что якобы Иран не стремится обладать ядерным оружием

Старший советник и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что Иран сообщил ему, что якобы не стремится разрабатывать ядерное оружие.

Об этом он рассказал в интервью Breitbart News, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы изложили свою позицию. Иранцы не могут иметь (ядерную, - ред.) бомбу. Они в ответ заявили, что не хотят ее иметь. Поэтому мы, в рамках этой дискуссии, поверим им на слово, что это действительно так. Если они так считают, то их объекты по обогащению должны быть демонтированы. Они должны переработать все свое топливо и отправить его в далекое место - и они должны перейти на гражданскую программу",- сказал спецпредставитель Трампа.

Уиткофф отметил, что Иран не должен иметь центрифуги для обогащения, и что их топливо должно быть смешано и отправлено в отдаленное место. Также он добавил, что Иран может продолжать свою гражданскую ядерную программу, если это их желание, но только в рамках мирного использования.

Читайте также: США не позволят Ирану получить ядерное оружие, - Вэнс

"Это наша красная линия. Никакого обогащения. Это означает демонтаж, это означает отсутствие вооружения, и это означает, что Натанз, Фордо и Исфахан - это три их объекта по обогащению урана - должны быть демонтированы",- заявил Виткофф.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и Иран договорились о новом раунде переговоров по ядерной программе Тегерана в воскресенье, 11 мая, в Омане, накануне визита американского президента Дональда Трампа в регион.

Читайте также: США и Иран проведут новый раунд непрямых переговоров 11 мая в Омане, - СМИ

Автор: 

Иран (1809) ядерное оружие (1338) Стив Уиткофф (94)


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Топ комментарии
+20
АХАХАХХАХХАХАХХАХА. Господи - вони просто КОНЧЕНІ
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10.05.2025 01:05
+18
Ну раз запевнив - то американські дітки можуть спати спокійно...
... коли Віткофф помре - то саме вони будуть розгрібати його впевненність.
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10.05.2025 01:04
+13
Трампа ще в Ірані не посилали на хутір через городи. Тепер пошлють.
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10.05.2025 01:03
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Трампа ще в Ірані не посилали на хутір через городи. Тепер пошлють.
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10.05.2025 01:03 Ответить
Його теж запевнили.
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10.05.2025 06:43 Ответить
Ну раз запевнив - то американські дітки можуть спати спокійно...
... коли Віткофф помре - то саме вони будуть розгрібати його впевненність.
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10.05.2025 01:04 Ответить
так зараз влаштовані багато демократій - діти розгрібають те, що навибирали їх батьки. А в особливо важких випадках достається і онукам.
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10.05.2025 01:12 Ответить
Це тут нідочого.
Справа в недалекоглядності та політичній короткозорості - замісти проблему в довгий ящик.
США не бажають вирішити ядерні загрози - а бажають псевдо-контролювати ядерних диктаторів в надії, що колись ядерна зброя у цих диктаторів якось зникне...
... ні не зникне, і розповзеться і наробить трагедій...
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10.05.2025 01:16 Ответить
політична короткозорість і нелалекоглядність - це результат виборів в деяких демократіях з високим рівнем життя. Тут можно довго дискутувати про причини такого процесу, який приводить до подібних какістократичних процесів у розвинених суспільствах. Мабуть десь якісь ******* Ле Бони вже пишуть наукові роботи з цієї проблеми, але я не в курсах.
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10.05.2025 01:47 Ответить
Римська Імперія була не демократією та не вибирала Імператора - але ігнорувала загрозу варварів.
Це проблема стара, вічна як існування людини і демократія тут ніпричому.
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10.05.2025 02:02 Ответить
так, проблема стара, але у демократії є вибір - або йти по шляху мерітократії, або по шляху какістократії.. Останні вибір, і його результати ми самі бачимо наочно. Років п'ятдесят тому один розумний американець, професор біохімії (хоча більшість людей його все ж вважають письменником), єврей за етнічним походженням і виходець з срср, сказав: "В політичному і культурному житті постійно відчувався вплив антиінтеллектуалізму. Антиінтеллектуалізм створив хибне уявлення, ніби демократія - це коли "моє незнання рівноцінне твоєму знанню". Ось зараз ми і бачимо саме цей руйнівний прояв антиінтелектуалізму у американському суспільстві.
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10.05.2025 02:12 Ответить
Не зовсім какістократія, це охлократія. Хоча якщо подивитися на нашого та на американського найвеличніших, може здатися що це перше (хоча я б назвав це какашкократієй)
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10.05.2025 02:59 Ответить
Щось не сходиться:
Вибори імператора Священної Римської імперії зазвичай являли собою двоетапний процес, у ході якого принаймні з XIII ст. король римлян обирався невеликою групою найвпливовіших князів-виборщиків.
У 1356 р. імператор Карл IV проголосив Золоту буллу, яка стала основним законом, за яким обиралися всі майбутні королі та імператори.
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10.05.2025 08:47 Ответить
Ми теж не прагнемо! Але є таке слово "треба"!!!!
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10.05.2025 02:51 Ответить
Знайомий вовк запевняв, що не прагне різати овець. При умові, що йому щодня будуть привозити свіжу баранину.
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10.05.2025 05:45 Ответить
Ядроную, так має.
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10.05.2025 01:04 Ответить
Бачите як все просто, Іран запевнив, що не хоче ядерку, а пупа запевнив, що хоче миру.
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10.05.2025 01:05 Ответить
Іран там нічого не рішає із своєю ядерною програмою. рішають кацапи. Тому на публіку і для американців Іран скаже те, що хочуть від нього почути, по факту буде робити те, що скажуть йому кацапи.
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10.05.2025 03:27 Ответить
Прямо офіс простих рішень. )
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10.05.2025 05:56 Ответить
АХАХАХХАХХАХАХХАХА. Господи - вони просто КОНЧЕНІ
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10.05.2025 01:05 Ответить
така у лохів доля - їх прагне наїбати кожний гопник.
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10.05.2025 01:08 Ответить
*****...
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10.05.2025 01:09 Ответить
Прийшов час для Стіва Віткоффа підписати Будапештський меморандум з Іраном.
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10.05.2025 01:10 Ответить
Ізраїль вважає, що наявність ядерної зброї в Ірані, який не визнає права Ізраїлю на існування, є суттєвою загрозою.

І США, і Ізраїль мають військові можливості для завдання ударів по іранській ядерній інфраструктурі, однак така операція буде складною, ризикованою та з невизначеним результатом.
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10.05.2025 01:22 Ответить
США перетворилися на посмиховисько..
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10.05.2025 01:11 Ответить
Сюрр якийсь...
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10.05.2025 01:12 Ответить
Іран наіпет США точно так, як США наіпало наших дурнів з 2014 року.
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10.05.2025 01:13 Ответить
А... Ну тоді все норм. Аятолли ж ніколи не брехали.
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10.05.2025 01:15 Ответить
Куйлу не вір.
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10.05.2025 01:22 Ответить
ас? Не піонер😱
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10.05.2025 01:21 Ответить
Украине не верим. Европе не верим. Верим во всемирный заговор, святого путина, добряка ким чен ына и в иранское честное слово.
Никогда еще в США не было настолько дебильной власти. Отцы-основатели, наверное, в гробах переворачиваются.
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10.05.2025 01:25 Ответить
Як гвинти Шахедів
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10.05.2025 07:33 Ответить
вірити любителям гурій ха ха
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10.05.2025 01:27 Ответить
Ха , лошари
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10.05.2025 01:27 Ответить
А, ну так и слава богу. А разговоров то было
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10.05.2025 01:38 Ответить
Цей Віткоф реальний довпойоп.
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10.05.2025 01:44 Ответить
а іран про це в курсі?? 😂
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10.05.2025 01:56 Ответить
Я теж на работу не хочу ходити. Так всім і кажу. Але ж ходжу.
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10.05.2025 02:44 Ответить
Дебіл.
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10.05.2025 04:05 Ответить
Клянуться стерти Ізраіль,а без ядерки ну фуя не вийде..Тобто вона в них буде,а скоріш за все вже є..
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10.05.2025 04:06 Ответить
Не зрозумію,чи тупе,чи прикидається
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10.05.2025 05:26 Ответить
Іран запевнив нас, що не прагне мати ядерну зброю, - Віткофф

А ******* запевняв, що не збирається нападати на Україну.
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10.05.2025 05:44 Ответить
Цей віткроф явно нагадує персонажа з фільму американського "Брехун, брехун, Брехун!".
Абсолютне брехло, що втратило совість і бажання думати головою. Брехня стала сенсом його життя, він її калібрує аби побачати чим більше жертв від неї.
Йо...нутий на всю голову голум.
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10.05.2025 06:17 Ответить
Як зрозуміти що людина "республіканець"?
Її IQ пишеться однією цифрою...
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10.05.2025 07:05 Ответить
А Пакістан може мати ядерну зброю. Україна та Іран - ні. Тому що унтерменші. А Обама, коли в книзі описував візит в Украину з сенатором Лугаром, писав, що нам не можна мати і звичайну зброю, особливо ПЗРК та ПТРК, бо дікарі. Фашизм та шовінізм США- едина причина чому українцям ніззя.
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10.05.2025 07:34 Ответить
отупевший тампон со своим Сбродом это копия бениного Оманского Нарика и его отбросами, а пр факту два козыря ботаксного педофильного Шныря вовы....
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10.05.2025 07:37 Ответить
І де знаходять таких долбо...бів?
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10.05.2025 07:59 Ответить
Там де й наших познаходили: в борделях, наркопритонах, пивнушках.
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10.05.2025 09:03 Ответить
Запевнив . . .

Гітлер на тому світі думає : "А що, так можна було ?"
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10.05.2025 08:12 Ответить
американська промокашка, дебіли наївні...
дочекаєтеся вже ядерних "шахедів".. "дешево і сердито"..
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10.05.2025 08:22 Ответить
Вже й Іран не вважає США впливовою країною, тому не шкодує роси Аллаха у вуха Віткофа.
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10.05.2025 09:02 Ответить
 
 