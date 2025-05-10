Иран заверил нас, что не стремится иметь ядерное оружие, - Виткофф
Старший советник и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что Иран сообщил ему, что якобы не стремится разрабатывать ядерное оружие.
Об этом он рассказал в интервью Breitbart News, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы изложили свою позицию. Иранцы не могут иметь (ядерную, - ред.) бомбу. Они в ответ заявили, что не хотят ее иметь. Поэтому мы, в рамках этой дискуссии, поверим им на слово, что это действительно так. Если они так считают, то их объекты по обогащению должны быть демонтированы. Они должны переработать все свое топливо и отправить его в далекое место - и они должны перейти на гражданскую программу",- сказал спецпредставитель Трампа.
Уиткофф отметил, что Иран не должен иметь центрифуги для обогащения, и что их топливо должно быть смешано и отправлено в отдаленное место. Также он добавил, что Иран может продолжать свою гражданскую ядерную программу, если это их желание, но только в рамках мирного использования.
"Это наша красная линия. Никакого обогащения. Это означает демонтаж, это означает отсутствие вооружения, и это означает, что Натанз, Фордо и Исфахан - это три их объекта по обогащению урана - должны быть демонтированы",- заявил Виткофф.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и Иран договорились о новом раунде переговоров по ядерной программе Тегерана в воскресенье, 11 мая, в Омане, накануне визита американского президента Дональда Трампа в регион.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
... коли Віткофф помре - то саме вони будуть розгрібати його впевненність.
Справа в недалекоглядності та політичній короткозорості - замісти проблему в довгий ящик.
США не бажають вирішити ядерні загрози - а бажають псевдо-контролювати ядерних диктаторів в надії, що колись ядерна зброя у цих диктаторів якось зникне...
... ні не зникне, і розповзеться і наробить трагедій...
Це проблема стара, вічна як існування людини і демократія тут ніпричому.
Вибори імператора Священної Римської імперії зазвичай являли собою двоетапний процес, у ході якого принаймні з XIII ст. король римлян обирався невеликою групою найвпливовіших князів-виборщиків.
У 1356 р. імператор Карл IV проголосив Золоту буллу, яка стала основним законом, за яким обиралися всі майбутні королі та імператори.
І США, і Ізраїль мають військові можливості для завдання ударів по іранській ядерній інфраструктурі, однак така операція буде складною, ризикованою та з невизначеним результатом.
Никогда еще в США не было настолько дебильной власти. Отцы-основатели, наверное, в гробах переворачиваются.
А ******* запевняв, що не збирається нападати на Україну.
Абсолютне брехло, що втратило совість і бажання думати головою. Брехня стала сенсом його життя, він її калібрує аби побачати чим більше жертв від неї.
Йо...нутий на всю голову голум.
Її IQ пишеться однією цифрою...
Гітлер на тому світі думає : "А що, так можна було ?"
дочекаєтеся вже ядерних "шахедів".. "дешево і сердито"..