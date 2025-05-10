Иран заверил нас, что не стремится иметь ядерное оружие, - Виткофф

Старший советник и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что Иран сообщил ему, что якобы не стремится разрабатывать ядерное оружие.

Об этом он рассказал в интервью Breitbart News, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы изложили свою позицию. Иранцы не могут иметь (ядерную, - ред.) бомбу. Они в ответ заявили, что не хотят ее иметь. Поэтому мы, в рамках этой дискуссии, поверим им на слово, что это действительно так. Если они так считают, то их объекты по обогащению должны быть демонтированы. Они должны переработать все свое топливо и отправить его в далекое место - и они должны перейти на гражданскую программу",- сказал спецпредставитель Трампа.

Уиткофф отметил, что Иран не должен иметь центрифуги для обогащения, и что их топливо должно быть смешано и отправлено в отдаленное место. Также он добавил, что Иран может продолжать свою гражданскую ядерную программу, если это их желание, но только в рамках мирного использования.

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"Это наша красная линия. Никакого обогащения. Это означает демонтаж, это означает отсутствие вооружения, и это означает, что Натанз, Фордо и Исфахан - это три их объекта по обогащению урана - должны быть демонтированы",- заявил Виткофф.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и Иран договорились о новом раунде переговоров по ядерной программе Тегерана в воскресенье, 11 мая, в Омане, накануне визита американского президента Дональда Трампа в регион.

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