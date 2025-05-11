США и Иран проводят четвертый раунд ядерных переговоров в Омане, - Politico
В воскресенье, 11 мая, Иран и Соединенные Штаты начали четвертый раунд переговоров по ограничению ядерной программы Тегерана в обмен на ослабление американских санкций. Площадку для переговоров, как и в предыдущие разы, предоставил Оман.
Об этом пишет издание Politico, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что переговоры происходит при посредничестве министра иностранных дел Омана Бадра аль-Бусаиди.
На переговорах снова примут участие министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.
Стороны обсуждают возможность ограничения иранского обогащения урана, которое сейчас достигло уровня 60%, что близко к уровню, необходимому для изготовления ядерного оружия, - в обмен на частичную отмену американских экономических санкций. Иран настаивает на праве на обогащение, заявляя, что это "незыблемая красная линия" для страны.
"Обогащение (урана, - ред.) - это право иранского народа, и оно не подлежит переговорам или компромиссам", - заявил перед вылетом в Оман министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
В то же время США настаивают на полной остановке ядерной программы.
"Это наша красная линия. Никакого обогащения. Это означает демонтаж, это означает отсутствие вооружения, и это означает, что Натанз, Фордо и Исфахан - это три их объекта по обогащению урана - должны быть демонтированы",- заявлял Уиткофф в интервью Breitbart News, опубликованном 9 мая.
Останній раунд ядерних переговорів з високими ставками між Іраном та США завершився, Тегеран назвав їх складними, але обидві сторони погодилися на подальші переговори.
Прес-секретар Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Бакаї підтвердив https://x.com/IRIMFA_SPOX/status/1921559865396175094 на X, що переговори завершилися, заявивши, що вони були "важкими, але корисними для кращого розуміння позицій один одного та пошуку розумних та реалістичних способів вирішення розбіжностей".
Високопоставлена адміністрація Трампа дала більш позитивну оцінку, сказавши CNN, що дискусії "знову були як прямими, так і непрямими" і тривали понад три години, назвавши їх обнадійливими.
посланник США Стів Віткофф, який очолює американську сторону, попередив, що якщо ця сесія переговорів не буде продуктивною, "то вони не продовжаться, і нам доведеться йти іншим шляхом".
Розмовляючи з Breitbart, Віткофф окреслив очікування США щодо переговорів, в тому числі щодо програми збагачення урану в країні. «Програма збагачення більше ніколи не може існувати в державі Іран. Це наша червона лінія. Ніякого збагачення", - сказав він.
Іран заявив, що не відмовиться від своєї здатності збагачувати уран. Країна вже давно наполягає на тому, що не хоче ядерної зброї і що її програма призначена для енергетичних цілей.