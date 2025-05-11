РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10316 посетителей онлайн
Новости Ядерное соглашение между США и Ираном
739 14

США и Иран проводят четвертый раунд ядерных переговоров в Омане, - Politico

США и Иран проводят очередные ядерные переговоры

В воскресенье, 11 мая, Иран и Соединенные Штаты начали четвертый раунд переговоров по ограничению ядерной программы Тегерана в обмен на ослабление американских санкций. Площадку для переговоров, как и в предыдущие разы, предоставил Оман.

Об этом пишет издание Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что переговоры происходит при посредничестве министра иностранных дел Омана Бадра аль-Бусаиди.

На переговорах снова примут участие министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Стороны обсуждают возможность ограничения иранского обогащения урана, которое сейчас достигло уровня 60%, что близко к уровню, необходимому для изготовления ядерного оружия, - в обмен на частичную отмену американских экономических санкций. Иран настаивает на праве на обогащение, заявляя, что это "незыблемая красная линия" для страны.

Читайте также: США и Иран проведут новый раунд непрямых переговоров 11 мая в Омане, - СМИ

"Обогащение (урана, - ред.) - это право иранского народа, и оно не подлежит переговорам или компромиссам", - заявил перед вылетом в Оман министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

В то же время США настаивают на полной остановке ядерной программы.

"Это наша красная линия. Никакого обогащения. Это означает демонтаж, это означает отсутствие вооружения, и это означает, что Натанз, Фордо и Исфахан - это три их объекта по обогащению урана - должны быть демонтированы",- заявлял Уиткофф в интервью Breitbart News, опубликованном 9 мая.

Читайте также: Иран заверил нас, что не стремится иметь ядерное оружие, - Виткофф

Автор: 

Иран (2069) переговоры (5120) США (27716) Оман (67)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Телепні. Треба в Будапешт! Там гарні меморандуми підписують.
показать весь комментарий
11.05.2025 19:29 Ответить
+3
Оман чудове місце для позитивних рішень. Якщо не вірите- спитайте у зеленського і патрушева.
показать весь комментарий
11.05.2025 19:28 Ответить
+1
«Якщо метою переговорів є позбавлення Ірану його ядерних прав, я чітко заявляю, що Іран не відступить від жодного зі своїх прав», - заявив міністр закордонних справ Ірану у суботу, 10 травня журналістам.
показать весь комментарий
11.05.2025 19:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
«Якщо метою переговорів є позбавлення Ірану його ядерних прав, я чітко заявляю, що Іран не відступить від жодного зі своїх прав», - заявив міністр закордонних справ Ірану у суботу, 10 травня журналістам.
показать весь комментарий
11.05.2025 19:17 Ответить
у вітькова були і більш складні завдання. І нічого.
показать весь комментарий
11.05.2025 19:29 Ответить
Вірно, і нічого Ничого не вийшло, бо справами межнародними повинні займатись фахівці-дипломати а не партнери по гольфу чи дЕрьмаки -ларьочники з сухумськими макаками тошо.
показать весь комментарий
11.05.2025 20:00 Ответить
CNN-11 ранку США сьогодні- ВІТКОФФ ПАСТРЄЛ ВЄЗДЄ ПАСПЄЛ ?- паспел але не вдаліше ніж з ХЙЛОМ? ?
Останній раунд ядерних переговорів з високими ставками між Іраном та США завершився, Тегеран назвав їх складними, але обидві сторони погодилися на подальші переговори.
Прес-секретар Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Бакаї підтвердив https://x.com/IRIMFA_SPOX/status/1921559865396175094 на X, що переговори завершилися, заявивши, що вони були "важкими, але корисними для кращого розуміння позицій один одного та пошуку розумних та реалістичних способів вирішення розбіжностей".
Високопоставлена адміністрація Трампа дала більш позитивну оцінку, сказавши CNN, що дискусії "знову були як прямими, так і непрямими" і тривали понад три години, назвавши їх обнадійливими.
посланник США Стів Віткофф, який очолює американську сторону, попередив, що якщо ця сесія переговорів не буде продуктивною, "то вони не продовжаться, і нам доведеться йти іншим шляхом".
Розмовляючи з Breitbart, Віткофф окреслив очікування США щодо переговорів, в тому числі щодо програми збагачення урану в країні. «Програма збагачення більше ніколи не може існувати в державі Іран. Це наша червона лінія. Ніякого збагачення", - сказав він.
Іран заявив, що не відмовиться від своєї здатності збагачувати уран. Країна вже давно наполягає на тому, що не хоче ядерної зброї і що її програма призначена для енергетичних цілей.
показать весь комментарий
11.05.2025 19:26 Ответить
Оман чудове місце для позитивних рішень. Якщо не вірите- спитайте у зеленського і патрушева.
показать весь комментарий
11.05.2025 19:28 Ответить
Якшо туда не почне пхати носа рудий, то не просто вірна команда трампа, а фахівці перемовники зможуть хочаб повернути іран до староі угоди яку трампон похєрив!
показать весь комментарий
11.05.2025 19:29 Ответить
ВІТКОФФФ? справді вірите в це? там трьохстороння договрялка з врахуванням хйлятини
показать весь комментарий
11.05.2025 19:39 Ответить
Віткофф в договорялках з хйлом користувавс перекладачем Крмемля - й більше ні дуі навколо !!! То в ОМАНІ перекладач чий буде?
показать весь комментарий
11.05.2025 19:40 Ответить
Так само і трумпель, колись при зустрічі вислав геть з кімнати свого перекладача.
показать весь комментарий
12.05.2025 09:59 Ответить
Телепні. Треба в Будапешт! Там гарні меморандуми підписують.
показать весь комментарий
11.05.2025 19:29 Ответить
показать весь комментарий
11.05.2025 20:36 Ответить
З чим і поздоровлюю ізраїльтян. Ця адміністрація сша домовится до того шо по вам поці у баних халатах та з ганчиррям на головах лупанут ЯЗ яке в них вже на 100% є. Парашная ********* поставили 100%. Як чучхеістами і на терени Бульборейха на чолі з колхозником картоперпюрнром Лукой Мудіщевим.
показать весь комментарий
11.05.2025 19:58 Ответить
Зовсім їпануті 😁
показать весь комментарий
12.05.2025 08:55 Ответить
 
 