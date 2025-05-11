США и Иран проводят четвертый раунд ядерных переговоров в Омане, - Politico

В воскресенье, 11 мая, Иран и Соединенные Штаты начали четвертый раунд переговоров по ограничению ядерной программы Тегерана в обмен на ослабление американских санкций. Площадку для переговоров, как и в предыдущие разы, предоставил Оман.

Отмечается, что переговоры происходит при посредничестве министра иностранных дел Омана Бадра аль-Бусаиди.

На переговорах снова примут участие министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Стороны обсуждают возможность ограничения иранского обогащения урана, которое сейчас достигло уровня 60%, что близко к уровню, необходимому для изготовления ядерного оружия, - в обмен на частичную отмену американских экономических санкций. Иран настаивает на праве на обогащение, заявляя, что это "незыблемая красная линия" для страны.

"Обогащение (урана, - ред.) - это право иранского народа, и оно не подлежит переговорам или компромиссам", - заявил перед вылетом в Оман министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

В то же время США настаивают на полной остановке ядерной программы.

"Это наша красная линия. Никакого обогащения. Это означает демонтаж, это означает отсутствие вооружения, и это означает, что Натанз, Фордо и Исфахан - это три их объекта по обогащению урана - должны быть демонтированы",- заявлял Уиткофф в интервью Breitbart News, опубликованном 9 мая.

