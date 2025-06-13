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Новости Ядерное соглашение между США и Ираном Ядерная программа Ирана Удар Израиля по Ирану
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Израиль готов нанести удар по Ирану в случае провала переговоров по ядерной программе, - The Wall Street Journal

нетаньяху

Израиль может начать военную операцию против Ирана 15 июня, если Тегеран откажется от соглашения по ядерной программе с США.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

Согласно публикации WSJ, Израиль готов к удару по ядерным объектам Ирана в случае провала шестого раунда переговоров между Тегераном и Вашингтоном. Речь идет о требовании США остановить обогащение урана, способного использоваться для создания ядерного оружия.

Как сообщили два американских чиновника, 9 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил эту тему по телефону с президентом США Дональдом Трампом. После этого США начали эвакуацию части дипломатов и военных с Ближнего Востока. По данным американской разведки, Израиль проводит подготовку к возможному нанесению удара.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль "вполне может" нанести удар по ядерным объектам Ирана,

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о сделке с Ираном: С ними что-то произошло, но я гораздо меньше уверен в том, что сделка будет заключена

Автор: 

Израиль (1943) Иран (1833)


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Топ комментарии
+7
Тільки що вдарили. Так хочеться щоб покращили якомога більше пі*****в що продали кацапам шахеди.
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13.06.2025 03:36 Ответить
+6
Когда будут переговоры о без ядерном статусе Израиля?
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13.06.2025 02:03 Ответить
+5
израиль себе тихонько наковырял бимбу, пакистанцы тоже заимели, хотя в горах у них алахбабахи сидят, а ирану нельзя?
и это после того, как Украину чемоданный стирает с лица земли?
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13.06.2025 02:07 Ответить
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Когда будут переговоры о без ядерном статусе Израиля?
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13.06.2025 02:03 Ответить
Коли пекло замерзне.
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13.06.2025 04:08 Ответить
схоже на блеф.
враховуючи те що задіяне курча тако то взгалі все може закінчитися смішною обісратістю.
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13.06.2025 02:05 Ответить
Не, не блеф.
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13.06.2025 04:14 Ответить
.....
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13.06.2025 02:06 Ответить
израиль себе тихонько наковырял бимбу, пакистанцы тоже заимели, хотя в горах у них алахбабахи сидят, а ирану нельзя?
и это после того, как Украину чемоданный стирает с лица земли?
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13.06.2025 02:07 Ответить
Вже послали і фака показали, а він все рівно:«Ой не чує баба».
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13.06.2025 02:32 Ответить
Это раньше надо было повод для войны выдумывать, а сейчас этим уже никто не заморачивается. Назвать врага плохим словом и можешь бомбить их до усрачки.
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13.06.2025 03:16 Ответить
Тільки що вдарили. Так хочеться щоб покращили якомога більше пі*****в що продали кацапам шахеди.
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13.06.2025 03:36 Ответить
Израил нанес удар по штаб-квартире КСИР и местам пребывания военной верхушки Ирана. По предварительной информации, были ликвидированы;

- Начальник Генштаба Мохаммад Багери

- Командующий КСИР Хоссейн Салами.

- Командующий аэрокосмическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде.

- Глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси.

- Командующий центральным штабом «Хатам-аль-Анбия» иранского Генштаба генерал-майор Голам Али Рашид.
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13.06.2025 06:22 Ответить
Нафта підскоче... Кацапським пі#арам тільки на користь.
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13.06.2025 08:28 Ответить
Військово-повітряні сили Ізраїлю в ніч на п'ятницю, 13 червня, завдали "превентивного удару" по території Ірану, передає агентство Reuters з посиланням на міністра оборони Ізраїлю Ізраеля Каца.
Ізраїль також оголосив режим надзвичайного стану, повідомляє агентство AFP.
Іранське видання Nour News повідомило про вибухи на північному сході від столиці Ірану Тегерана."Після превентивного удару держави Ізраїль по Ірану в найближчому майбутньому очікується ракетна атака та атака безпілотників на державу Ізраїль та його цивільне населення", - цитує слова Каца видання The Times of Israel.
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13.06.2025 03:49 Ответить
Ізраїль самостійно завдав удару по Ірану, США не допомагали єврейській державі в цій атаці.
Повідомляє Reuters, посилаючись на посадовців.
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13.06.2025 03:55 Ответить
Представник ізраїльської армії сказав Бі-бі-сі, що було завдано кількох ударів, спрямованих «проти іранської ядерної програми та інших військових цілей». За його словами, йдеться про десятки ударів по різним районам країни.
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13.06.2025 03:59 Ответить
Відповідно до заяви, на першому етапі операції з нанесення ударів у різних районах Ірану брали участь десятки ізраїльських винищувачів.
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13.06.2025 04:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ThVgmtvCJms

прямий ефір з Ізраїлю - 103 хв йде ще зараз
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13.06.2025 05:14 Ответить
война с ираном плохая штука - на не заработают все нефтяники не залива - техаса, х у й лостана и норвегии.
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13.06.2025 04:50 Ответить
Хотел бы я посмотреть как израиль бы повоевал исключительно за свои деньги и сам, без этих всяких поддержек сша в виде перехвата иранских ракет
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13.06.2025 05:44 Ответить
Мое прізвище закінчується на КО, це козацьке прізвище, але я завжди захоплювався діями Ізраілю, з 1967 року, коли ця малесенька країна на той час з трьохмільйонним населенням поставила раком більше 100 мільйонів оточуючих Ізраіль арабських країн, перемогла їх за 6 днів. І на всі рішення ООН Ізраіль не звертає уваги, коли це протирічмить його безпеці.
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13.06.2025 05:49 Ответить
Здорово. Ізраїль батько програми дронів РФ.
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13.06.2025 06:18 Ответить
Нафта пішла вниз - починай війну.
Це до тих хто вважав що трампуша зацікавлений в зниженні цін на нафту..
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13.06.2025 06:03 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Операция началась с ликвидаций иранского руководства, били по отдельным квартирам. Сейчас бомбят ядерные и военные объекты, предприятия ВПК и базы КСИР. Удары комбинированные, с воздуха и с моря. Недаром флот накануне, под прикрытием ударов по хуситам, перебросил свои корабли и лодки в Красное море.

В небе сильно гудит. Или пошла вторая волна или включили протокол "Вывод из-под удара". Значит, скоро полетит баллистика.

Это будут очень напряженные дни. Но долго это не продлится.
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13.06.2025 06:11 Ответить
Коли показуєшь вулиці з меморіальними табличками в Ізраіїлі такому собі "меснику" Шварбурду, українці зазвичай намагаються цього не помічати. Бо невдобно.
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13.06.2025 06:17 Ответить
 
 