Израиль готов нанести удар по Ирану в случае провала переговоров по ядерной программе, - The Wall Street Journal

Израиль может начать военную операцию против Ирана 15 июня, если Тегеран откажется от соглашения по ядерной программе с США.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

Согласно публикации WSJ, Израиль готов к удару по ядерным объектам Ирана в случае провала шестого раунда переговоров между Тегераном и Вашингтоном. Речь идет о требовании США остановить обогащение урана, способного использоваться для создания ядерного оружия.

Как сообщили два американских чиновника, 9 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил эту тему по телефону с президентом США Дональдом Трампом. После этого США начали эвакуацию части дипломатов и военных с Ближнего Востока. По данным американской разведки, Израиль проводит подготовку к возможному нанесению удара.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль "вполне может" нанести удар по ядерным объектам Ирана,

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