Израиль готов нанести удар по Ирану в случае провала переговоров по ядерной программе, - The Wall Street Journal
Израиль может начать военную операцию против Ирана 15 июня, если Тегеран откажется от соглашения по ядерной программе с США.
Об этом сообщает The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.
Согласно публикации WSJ, Израиль готов к удару по ядерным объектам Ирана в случае провала шестого раунда переговоров между Тегераном и Вашингтоном. Речь идет о требовании США остановить обогащение урана, способного использоваться для создания ядерного оружия.
Как сообщили два американских чиновника, 9 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил эту тему по телефону с президентом США Дональдом Трампом. После этого США начали эвакуацию части дипломатов и военных с Ближнего Востока. По данным американской разведки, Израиль проводит подготовку к возможному нанесению удара.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль "вполне может" нанести удар по ядерным объектам Ирана,
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враховуючи те що задіяне курча тако то взгалі все може закінчитися смішною обісратістю.
и это после того, как Украину чемоданный стирает с лица земли?
- Начальник Генштаба Мохаммад Багери
- Командующий КСИР Хоссейн Салами.
- Командующий аэрокосмическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде.
- Глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси.
- Командующий центральным штабом «Хатам-аль-Анбия» иранского Генштаба генерал-майор Голам Али Рашид.
Ізраїль також оголосив режим надзвичайного стану, повідомляє агентство AFP.
Іранське видання Nour News повідомило про вибухи на північному сході від столиці Ірану Тегерана."Після превентивного удару держави Ізраїль по Ірану в найближчому майбутньому очікується ракетна атака та атака безпілотників на державу Ізраїль та його цивільне населення", - цитує слова Каца видання The Times of Israel.
Повідомляє Reuters, посилаючись на посадовців.
прямий ефір з Ізраїлю - 103 хв йде ще зараз
Це до тих хто вважав що трампуша зацікавлений в зниженні цін на нафту..
Операция началась с ликвидаций иранского руководства, били по отдельным квартирам. Сейчас бомбят ядерные и военные объекты, предприятия ВПК и базы КСИР. Удары комбинированные, с воздуха и с моря. Недаром флот накануне, под прикрытием ударов по хуситам, перебросил свои корабли и лодки в Красное море.
В небе сильно гудит. Или пошла вторая волна или включили протокол "Вывод из-под удара". Значит, скоро полетит баллистика.
Это будут очень напряженные дни. Но долго это не продлится.