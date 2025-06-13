Израиль обнародовал список уничтоженных во время атаки чиновников Ирана
Израиль обнародовал список убитых иранских чиновников во время сегодняшней операции.
Об этом пишет News 1, передает Цензор.НЕТ.
Так, высшее военное руководство Ирана потеряло по меньшей мере трех генералов, в частности командующего Корпуса стражей Исламской революции, начальника Генштаба, а также двух ученых, которые работали над ядерной программой.
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.
Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.
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Тепер Трамп переключиться на Іран, а про Україну зовсім забуде.
А що зараз буде казати?
- Я зараз президент і війни в Ірані не буде?
Бо це ж Байден у всьому винен. І Україна!
Дисципліна - це характеристика північних народів, євреї-ашкеназі котрі командують Ізраїлем, європейці по факту.
Сам Натаньяху, справжнє прізвище Милейковский.
Іранці - це арійська раса Ямної культури, котра вийшла з ******** України і Кубані 3000 років назад, але змішались з південними народами.