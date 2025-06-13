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Новости Удар Израиля по Ирану
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Израиль обнародовал список уничтоженных во время атаки чиновников Ирана

Израиль обнародовал список убитых иранских чиновников во время сегодняшней операции.

Об этом пишет News 1, передает Цензор.НЕТ.

Так, высшее военное руководство Ирана потеряло по меньшей мере трех генералов, в частности командующего Корпуса стражей Исламской революции, начальника Генштаба, а также двух ученых, которые работали над ядерной программой.

Кого ликвидировал Израиль во время удара по Ирану

Читайте: США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана, - Трамп

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Также читайте: Иран пообещал "жесткий ответ" Израилю и США

Автор: 

Израиль (1943) Иран (1833)


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Топ комментарии
+10
Друзі Росії атакували друзів Росії.
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13.06.2025 08:48 Ответить
+10
Ізраїль демонструє світу, що потрібно робити з притрушеними підорасами.
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13.06.2025 08:51 Ответить
+8
Ну нарешті!
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13.06.2025 08:42 Ответить
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Попортили шкуру Ірану
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13.06.2025 08:41 Ответить
Ну нарешті!
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13.06.2025 08:42 Ответить
І що нарешті?
Тепер Трамп переключиться на Іран, а про Україну зовсім забуде.
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13.06.2025 08:50 Ответить
А типу без ірану він так увлєчьон нами.
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13.06.2025 09:04 Ответить
Так нам весь час казав: Як би я був президентом, то війни в Україні не було б.
А що зараз буде казати?
- Я зараз президент і війни в Ірані не буде?
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13.06.2025 09:36 Ответить
Ні. Він каже: "Якщо б я ТОДІ був президентом, війни в Ірані ЗАРАЗ би не було!"
Бо це ж Байден у всьому винен. І Україна!
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13.06.2025 09:56 Ответить
Друзі Росії атакували друзів Росії.
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13.06.2025 08:48 Ответить
якщи Бібі їздить на парад до путлєра то це ще не означає що весь Ізраїль підтримує запарєбрік та рашистів...
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13.06.2025 08:52 Ответить
73%?
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13.06.2025 09:02 Ответить
Друзі роісії атакували стратегічного партнера раісії з яким остання підписала тільки но всеохоплюючий договір взаємної підтримки.
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13.06.2025 08:53 Ответить
І росія отримала підвищення ціни на нафту ...
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13.06.2025 09:38 Ответить
Гарна робота-ЦАХАЛу респект...
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13.06.2025 08:48 Ответить
Чудова робота. З Іраном не стало про що домовлятись! Все і всі дотичні до ядерки знищені, пройдуть десятиліття, поки все відновлять, якщо це взагалі можливо в їх умовах...
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13.06.2025 08:49 Ответить
їм і не потрібно виробляти нову ядерну бімбу. у слушний час кацапи їм готову дадуть. а може і не дадуть. проте будуть шантажувати цим весь Захід. тільки простий знедолений іранський народ може вирішити це питання - гнати тих аятол від влади. і тоді Ірану буде щастя. он вже з Сирії санкції зняли. іранцям потрібно орієнтуватись на Сирію, а не на кацапів і китайських комуняків.
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13.06.2025 08:59 Ответить
Дуже прошу Ізраїль **бнуть по виробництву іранських дронів і ракет. Шоб воно ото потім не літало ні над Україною, ні над Ізраїлем.
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13.06.2025 08:50 Ответить
Та вже дали прикурити чалмовим
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13.06.2025 08:52 Ответить
Час втрачено, Шахеди масово виробляються і модернізуються на кацапстані.
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13.06.2025 08:52 Ответить
І, на жаль, саме Ізраїль допоміг рашці побудувати той завод.
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13.06.2025 09:58 Ответить
По Єлабугі, в орді.
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13.06.2025 08:53 Ответить
Іран є більш високотехнологічним та більш промислово розвинутим, ніж росія?
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13.06.2025 09:04 Ответить
чесно- не знаю. але багато речей вони роблять краще ніж казломорді.
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13.06.2025 09:08 Ответить
Поки "Трамп і Ко" жували соплі з перемовинами, Ізраїль їх завершив не починаючі...
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13.06.2025 08:50 Ответить
Вчених навіщо то ракетами?Могли б просто на вогнищі спалити.
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13.06.2025 08:51 Ответить
Ізраїль демонструє світу, що потрібно робити з притрушеними підорасами.
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13.06.2025 08:51 Ответить
Усе б давно завершив Ізраїль, з отим Іраном, якби не ліз, отой, з США битим вухом, із своїм немічним «ділом»!!
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13.06.2025 08:52 Ответить
Сначало стреляйте,а потом задавайте вопросы. Г. Геринг🤣🤣🤣🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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13.06.2025 08:54 Ответить
Отак і треба діяти - прибирати вищі військові чини одразу. Але в нас же договорняк на верхньому рівні з рашкою, вони по Конче-Заспі і по Банковій не стріляють, а ми не прибираємо їхніх генералів
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13.06.2025 08:55 Ответить
В Ізраїлі головнокомандувач іранського походження?
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13.06.2025 09:05 Ответить
Ні, не іранського. А у нас, як у жахливому сні, ГК ЗСУ етнічний росіянин Сирський, батьки якого вільно проживають в рашці і ФСБ їх не чіпає. Як так?
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13.06.2025 09:57 Ответить
Роз*бали педофілів
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13.06.2025 08:55 Ответить
Південні народи ніколи не мали високої дисципліни, тому Ізраїль їх десятиліттями переграє. Умудрились всрати воєнних лідерів у перший же день.

Дисципліна - це характеристика північних народів, євреї-ашкеназі котрі командують Ізраїлем, європейці по факту.

Сам Натаньяху, справжнє прізвище Милейковский.

Іранці - це арійська раса Ямної культури, котра вийшла з ******** України і Кубані 3000 років назад, але змішались з південними народами.
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13.06.2025 09:06 Ответить
Не можу зрозуміти чому тут радуватися ? Як це вигідно Україні ? Зброя, яка мала йти нам піде йудам. ШАхеди кацапи вже давно без Ірану виробляють.
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13.06.2025 09:13 Ответить
Браво Ізраїль....Якби той Іран взагалі щез....разом з рашею
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13.06.2025 09:15 Ответить
 
 