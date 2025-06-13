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Ізраїль оприлюднив перелік знищених під час атаки посадовців Ірану
Ізраїль оприлюднив список вбитих Іранських посадовців під час сьогоднішньої операції.
Про це пише News 1, передає Цензор.НЕТ.
Так, вище військове керівництво Ірану втратило щонайменше трьох генералів, зокрема командувача Корпусу вартових Ісламської революції, начальника Генштабу, а також двох вчених, які працювали над ядерною програмою.
Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.
Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.
Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.
Топ коментарі
+5 Ярослав Викторович
показати весь коментар13.06.2025 08:42 Відповісти Посилання
+5 Oresta Bartka
показати весь коментар13.06.2025 08:48 Відповісти Посилання
+5 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар13.06.2025 08:48 Відповісти Посилання
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Тепер Трамп переключиться на Іран, а про Україну зовсім забуде.
Дисципліна - це характеристика північних народів, євреї-ашкеназі котрі командують Ізраїлем, європейці по факту.
Сам Натаньяху, справжнє прізвище Милейковский.
Іранці - це арійська раса Ямної культури, котра вийшла з ******** України і Кубані 3000 років назад, але змішались з південними народами.