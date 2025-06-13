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Новини Удар Ізраїлю по Ірану
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Ізраїль оприлюднив перелік знищених під час атаки посадовців Ірану

Ізраїль оприлюднив список вбитих Іранських посадовців під час сьогоднішньої операції.

Про це пише News 1, передає Цензор.НЕТ.

Так, вище військове керівництво Ірану втратило щонайменше трьох генералів, зокрема командувача Корпусу вартових Ісламської революції, начальника Генштабу, а також двох вчених, які працювали над ядерною програмою.

Кого ліквідував Ізраїль під час удару по Ірану

Читайте: США будуть захищати себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану, - Трамп

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Також читайте: Іран пообіцяв "жорстку відповідь" Ізраїлю та США

Автор: 

Ізраїль (1661) Іран (2078)


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Топ коментарі
+5
Ну нарешті!
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13.06.2025 08:42 Відповісти
+5
Друзі Росії атакували друзів Росії.
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13.06.2025 08:48 Відповісти
+5
Гарна робота-ЦАХАЛу респект...
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13.06.2025 08:48 Відповісти
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Попортили шкуру Ірану
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13.06.2025 08:41 Відповісти
Ну нарешті!
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13.06.2025 08:42 Відповісти
І що нарешті?
Тепер Трамп переключиться на Іран, а про Україну зовсім забуде.
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13.06.2025 08:50 Відповісти
А типу без ірану він так увлєчьон нами.
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13.06.2025 09:04 Відповісти
Друзі Росії атакували друзів Росії.
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13.06.2025 08:48 Відповісти
якщи Бібі їздить на парад до путлєра то це ще не означає що весь Ізраїль підтримує запарєбрік та рашистів...
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13.06.2025 08:52 Відповісти
73%?
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13.06.2025 09:02 Відповісти
Друзі роісії атакували стратегічного партнера раісії з яким остання підписала тільки но всеохоплюючий договір взаємної підтримки.
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13.06.2025 08:53 Відповісти
Гарна робота-ЦАХАЛу респект...
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13.06.2025 08:48 Відповісти
Чудова робота. З Іраном не стало про що домовлятись! Все і всі дотичні до ядерки знищені, пройдуть десятиліття, поки все відновлять, якщо це взагалі можливо в їх умовах...
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13.06.2025 08:49 Відповісти
їм і не потрібно виробляти нову ядерну бімбу. у слушний час кацапи їм готову дадуть. а може і не дадуть. проте будуть шантажувати цим весь Захід. тільки простий знедолений іранський народ може вирішити це питання - гнати тих аятол від влади. і тоді Ірану буде щастя. он вже з Сирії санкції зняли. іранцям потрібно орієнтуватись на Сирію, а не на кацапів і китайських комуняків.
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13.06.2025 08:59 Відповісти
Дуже прошу Ізраїль **бнуть по виробництву іранських дронів і ракет. Шоб воно ото потім не літало ні над Україною, ні над Ізраїлем.
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13.06.2025 08:50 Відповісти
Та вже дали прикурити чалмовим
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13.06.2025 08:52 Відповісти
Час втрачено, Шахеди масово виробляються і модернізуються на кацапстані.
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13.06.2025 08:52 Відповісти
По Єлабугі, в орді.
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13.06.2025 08:53 Відповісти
Іран є більш високотехнологічним та більш промислово розвинутим, ніж росія?
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13.06.2025 09:04 Відповісти
чесно- не знаю. але багато речей вони роблять краще ніж казломорді.
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13.06.2025 09:08 Відповісти
Поки "Трамп і Ко" жували соплі з перемовинами, Ізраїль їх завершив не починаючі...
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13.06.2025 08:50 Відповісти
Вчених навіщо то ракетами?Могли б просто на вогнищі спалити.
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13.06.2025 08:51 Відповісти
Ізраїль демонструє світу, що потрібно робити з притрушеними підорасами.
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13.06.2025 08:51 Відповісти
Усе б давно завершив Ізраїль, з отим Іраном, якби не ліз, отой, з США битим вухом, із своїм немічним «ділом»!!
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13.06.2025 08:52 Відповісти
Сначало стреляйте,а потом задавайте вопросы. Г. Геринг🤣🤣🤣🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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13.06.2025 08:54 Відповісти
Отак і треба діяти - прибирати вищі військові чини одразу. Але в нас же договорняк на верхньому рівні з рашкою, вони по Конче-Заспі і по Банковій не стріляють, а ми не прибираємо їхніх генералів
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13.06.2025 08:55 Відповісти
В Ізраїлі головнокомандувач іранського походження?
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13.06.2025 09:05 Відповісти
Роз*бали педофілів
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13.06.2025 08:55 Відповісти
Південні народи ніколи не мали високої дисципліни, тому Ізраїль їх десятиліттями переграє. Умудрились всрати воєнних лідерів у перший же день.

Дисципліна - це характеристика північних народів, євреї-ашкеназі котрі командують Ізраїлем, європейці по факту.

Сам Натаньяху, справжнє прізвище Милейковский.

Іранці - це арійська раса Ямної культури, котра вийшла з ******** України і Кубані 3000 років назад, але змішались з південними народами.
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13.06.2025 09:06 Відповісти
Не можу зрозуміти чому тут радуватися ? Як це вигідно Україні ? Зброя, яка мала йти нам піде йудам. ШАхеди кацапи вже давно без Ірану виробляють.
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13.06.2025 09:13 Відповісти
Браво Ізраїль....Якби той Іран взагалі щез....разом з рашею
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13.06.2025 09:15 Відповісти
 
 