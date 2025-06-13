Ізраїль оприлюднив перелік знищених під час атаки посадовців Ірану

Ізраїль оприлюднив список вбитих Іранських посадовців під час сьогоднішньої операції.

Про це пише News 1, передає Цензор.НЕТ.

Так, вище військове керівництво Ірану втратило щонайменше трьох генералів, зокрема командувача Корпусу вартових Ісламської революції, начальника Генштабу, а також двох вчених, які працювали над ядерною програмою.

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Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

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