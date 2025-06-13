Іран пообіцяв "жорстку відповідь" Ізраїлю та США

Іран планує "дати жорстку відповідь" Ізраїлю та Сполученим Штатам Америки на нічні авіаудари, заявив речник збройних сил Ірану генерал Абольфазл Шекарчі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

За його словами, Тегеран готується до "рішучих дій у відповідь", а удари Збройних сил Ізраїлю уразили оселі високопосадовців та командирів армії, частина з яких загинула.

Водночас Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що Ізраїль "своїм ударом уготовив собі гірку й мученицьку долю" та має очікувати "суворого покарання".

У зверненні, оприлюдненому інформагентством Mehr, Хаменеї наголосив, що "могутня рука збройних сил Ісламської Республіки не залишить його в спокої" та запевнив, що попри загибель кількох командирів і науковців, їхні наступники готові продовжити справу.

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За інформацією Reuters, деталі операції Ірану "обговорюють на найвищому рівні".

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.