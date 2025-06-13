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Новини Удар Ізраїлю по Ірану
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Іран пообіцяв "жорстку відповідь" Ізраїлю та США

Іхраїль б’є по Ірану

Іран планує "дати жорстку відповідь" Ізраїлю та Сполученим Штатам Америки на нічні авіаудари, заявив речник збройних сил Ірану генерал Абольфазл Шекарчі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

За його словами, Тегеран готується до "рішучих дій у відповідь", а удари Збройних сил Ізраїлю уразили оселі високопосадовців та командирів армії, частина з яких загинула.

Водночас Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що Ізраїль "своїм ударом уготовив собі гірку й мученицьку долю" та має очікувати "суворого покарання".

У зверненні, оприлюдненому інформагентством Mehr, Хаменеї наголосив, що "могутня рука збройних сил Ісламської Республіки не залишить його в спокої" та запевнив, що попри загибель кількох командирів і науковців, їхні наступники готові продовжити справу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США не беруть участі в ізраїльських ударах по Ірану, - Рубіо

За інформацією  Reuters, деталі операції Ірану "обговорюють на найвищому рівні".

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Автор: 

Ізраїль (1661) Іран (2078) США (23465)


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Топ коментарі
+11
Тобі явно хочеться неприродного сексу або по морді...
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13.06.2025 07:12 Відповісти
+8
Родіна кацапських Шахєд 136 в огнє.
Какая боль.
Как страдают кацапи і прімкнувшиє к нім кацапофіли.
От як би це сталось на роки три раніше.
Скільки українців зараз були б живі.
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13.06.2025 07:19 Відповісти
+6
Іранці , ви сша тільки не погрожуйте . Бо я вже переживаю щоб вони там не надзюрили собі в штанці .
От Рубіо вже аж побілів бідолага - від жаху , що ви можете подумати на причетність сша до ізраїльських атак . .
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13.06.2025 07:14 Відповісти
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І мстя моя страшна )
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13.06.2025 07:02 Відповісти
У бік Ізраїлю летять близько 100 дронів.

На території Ізраїлю звучить повітряна тривога.
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13.06.2025 08:05 Відповісти
Так як іранці приготувались до нападу про, який вже говорили давно- така буде і їхня відповідь. Втратити ключових аійськових і ядерщиків- це треба вмітм. Я б це порівняв з "шашликами на первого мая" чи "квципи тоже люді".
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13.06.2025 08:22 Відповісти
А піт гегсет хоч сьогодні тверезий?
Коли вийде з запою, зможе промичати погрози Ірану?
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13.06.2025 07:50 Відповісти
Я починаю думати шо ти віриш в плоску землю, купол на нами, рептилоїдів, анунаків та планету нубіра, я з такими мав справу, і сорос це ше одна тєма конспірологіі!
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13.06.2025 08:17 Відповісти
Тобто вони вдарили по житлових будинках де спали оті фізики?
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13.06.2025 07:06 Відповісти
Тобі явно хочеться неприродного сексу або по морді...
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13.06.2025 07:12 Відповісти
Додому це куди ? Трамп його має з України кудись висилати ?
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13.06.2025 07:14 Відповісти
Іранці , ви сша тільки не погрожуйте . Бо я вже переживаю щоб вони там не надзюрили собі в штанці .
От Рубіо вже аж побілів бідолага - від жаху , що ви можете подумати на причетність сша до ізраїльських атак . .
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13.06.2025 07:14 Відповісти
Родіна кацапських Шахєд 136 в огнє.
Какая боль.
Как страдают кацапи і прімкнувшиє к нім кацапофіли.
От як би це сталось на роки три раніше.
Скільки українців зараз були б живі.
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13.06.2025 07:19 Відповісти
Рідіна Форпостів та програми дронів РФ - Ізраїль. Внєзапно.
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13.06.2025 07:27 Відповісти
Перечитай ще раз.
Мова про тих хто щєдро постачав зброю, якою кацапи вбивали українців.
Тепер не буде.
Твоя боль понятна.
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13.06.2025 07:35 Відповісти
А що постачають 30 вантажних бортів щоденно з Ізраїлю?
*********?
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13.06.2025 07:51 Відповісти
Для мене доля України і українців на першому місці.
А потєхі пікєйних фуфайок від гєйполітіки, не цікава.
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13.06.2025 08:00 Відповісти
Бо ти тупорилий виборець віслюка османського, якому важко скласти два плюс два.
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13.06.2025 08:17 Відповісти
Алло, гострорилий кацапофіле.
Я голосував за Україну, Армію, Віру, Мову.
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13.06.2025 08:33 Відповісти
Видно пана похалявах. Тепер ви всі голосували ...
Але, твій рівень інтелекту говорить сам за себе.
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13.06.2025 08:53 Відповісти
Всьо?
Видно школу кацапського ІПСО:
«Когда в діскуссіі нєт аргментов (обосрался), пєрєході на лічность».
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13.06.2025 09:00 Відповісти
Широко используется в ходе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_(%D1%81_2022) российского вторжения на Украину под названием «Герань-2»https://ru.wikipedia.org/wiki/Shahed_136#cite_note-6 [6]https://ru.wikipedia.org/wiki/Shahed_136#cite_note-:7-7 [7]https://ru.wikipedia.org/wiki/Shahed_136#cite_note-:5-8 [8]https://ru.wikipedia.org/wiki/Shahed_136#cite_note-9 [9]https://ru.wikipedia.org/wiki/Shahed_136#cite_note-10 [10]. В 2023 году Россия начала применять версию дрона собственного производстваhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Shahed_136#cite_note-11 [11].
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13.06.2025 08:00 Відповісти
Та на початку вторгнення писали прямо «Шахєд 136».
А коли кацапський бліцкріг наї&нувся, Слава Теробороні і ЗСУ, і прокацапська шобла повернулася з Тернопільських фронтів знов до влади, то от почались ці шифрування про «Гєрань 2»...
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13.06.2025 08:17 Відповісти
Чубате пихате та набундюжене Трамно вже зробив все шо зміг для того шоб аятолли змогли влупити по Ізраілю ЯЗ. Двох - трьох зарядів вистачить шоб така держава як Ізраіль зникла. І мудакам з обдзюреними рушниками на головах за це ничого не буде шо в свою чергу скаже чучхеістам та парашникам - можно.
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13.06.2025 07:30 Відповісти
Чалмами закидають ?
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13.06.2025 07:37 Відповісти
Як шо чалма буде десть з 50 кілотон тоді чалмами.
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13.06.2025 07:52 Відповісти
Та ***** може й таке підкотити арабським кумам.
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13.06.2025 07:56 Відповісти
Впевнений шо вже підкатив.
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13.06.2025 08:05 Відповісти
Радій.
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13.06.2025 08:06 Відповісти
Чому радіти?
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13.06.2025 08:27 Відповісти
що: «Двох - трьох зарядів вистачить шоб така держава як Ізраіль зникла.» (с)

Чи и вже забув?
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13.06.2025 08:35 Відповісти
******** іранців?!
Я шось пропустив? А скажить, сша ******** вже 3 місяці постійно? Цілодобово сша іранців ********? Чи через добу ********? А може доба на третю сша іранців По п'ятницям теж ********? А в шабат ********?
Отакой, вже 3 місяця сша ******** іраців а ні вони ні світ про це не знає.
Ви там у себе в джерелах подивится, може сша вже три місяця і чучхеістів ******** і ми про це не знаєма, як і чучхеісти.
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13.06.2025 08:00 Відповісти
Агов, чоловіче зараз кацапи ******** Україну.
Оно пишуть, в Харкові тільки сьогодні добули з підвалу тіло шостої мертвої.
Чи ти не в Україні ?
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13.06.2025 08:10 Відповісти
Агов, чоловіче, тут мова про Іран а не про Україну.
Оно ж написало шо вже ТРИ місяця ******** сша іранців.
Чи ти читати вмієш а прочитаного не розумієш?
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13.06.2025 08:31 Відповісти
Чоловіче я живу в Україні, під щоденними БПЛА «Шахєд 136», КАБами, і балістикою кацапів.
Бачу як дістають з під завалів моїх сусідів.
Ти де? Гєополітік? (повторюю питання)...
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13.06.2025 08:41 Відповісти
Начальник відділу атомної енергетики Ірану заявляє, що один з найважливіших ядерних обʼєктів Ірану, а саме реактор в Натанзі, був зруйнований внаслідок ударів Ізраїлю

В результаті ударів Ізраїлю загинули начальник Генштабу ЗС Ірану Мохаммед Багері

Також підтверджена смерть вчених-ядерщиків Фарідуна Абассі і Мухаммада Тегранчі.

Видання Times of Israel повідомляє, що ЦАХАЛ завдав близько 100 ударів по обʼєктам в Ірані. (с)
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13.06.2025 07:39 Відповісти
Молодці Ізраїльці!
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13.06.2025 07:49 Відповісти
Як би комунно-кацапська агентура, свого часу в не прийняла активних дій по знищеню збройного потенціалу України, то зараз Кацапія була б на місці Ірану.
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13.06.2025 07:54 Відповісти
Немає сумнівів, що найкращий друг Ізраїлю - Трамп не знав про атаку за кілька днів до нападу.
Зазвичай американська розвідка досить обізнана про ізраїльські плани.

Операції, проведені Ізраїлем без відома США (при цьому не обов'язково з їх підтримкою), можна перелічити на пальцях однієї руки за всю ******* історію країни.
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13.06.2025 08:01 Відповісти
Трамп повторив, що Іран не може мати ядерну зброю, а Вашингтон все ще сподівається повернутися за стіл переговорів.

Про це Трамп сказав в інтерв'ю Fox News вже після початку ізраїльських авіаударів по Ірану, повідомила кореспондентка телекомпанії Дженніфер Гриффін у соцмережі X.
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13.06.2025 08:08 Відповісти
США це добрий поліцейський,а Ізраїль злий поліцейський.Так і живуть
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13.06.2025 08:29 Відповісти
"Нажаль" .уйло трамп - не е президентом землi обiтованноi. Вiн би до такого "не допустив"...
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13.06.2025 08:08 Відповісти
Дасте відповідь.На горшку в бомбосховищі...)))
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13.06.2025 08:12 Відповісти
Пишуть, що запустив аж 100 шахедів. Це типу і є їх жорстка відповідь?))
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13.06.2025 08:40 Відповісти
 
 