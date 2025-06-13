Іран пообіцяв "жорстку відповідь" Ізраїлю та США
Іран планує "дати жорстку відповідь" Ізраїлю та Сполученим Штатам Америки на нічні авіаудари, заявив речник збройних сил Ірану генерал Абольфазл Шекарчі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.
За його словами, Тегеран готується до "рішучих дій у відповідь", а удари Збройних сил Ізраїлю уразили оселі високопосадовців та командирів армії, частина з яких загинула.
Водночас Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що Ізраїль "своїм ударом уготовив собі гірку й мученицьку долю" та має очікувати "суворого покарання".
У зверненні, оприлюдненому інформагентством Mehr, Хаменеї наголосив, що "могутня рука збройних сил Ісламської Республіки не залишить його в спокої" та запевнив, що попри загибель кількох командирів і науковців, їхні наступники готові продовжити справу.
За інформацією Reuters, деталі операції Ірану "обговорюють на найвищому рівні".
Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.
Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.
Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.
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На території Ізраїлю звучить повітряна тривога.
Коли вийде з запою, зможе промичати погрози Ірану?
От Рубіо вже аж побілів бідолага - від жаху , що ви можете подумати на причетність сша до ізраїльських атак . .
Какая боль.
Как страдают кацапи і прімкнувшиє к нім кацапофіли.
От як би це сталось на роки три раніше.
Скільки українців зараз були б живі.
Мова про тих хто щєдро постачав зброю, якою кацапи вбивали українців.
Тепер не буде.
Твоя боль понятна.
*********?
А потєхі пікєйних фуфайок від гєйполітіки, не цікава.
Я голосував за Україну, Армію, Віру, Мову.
Але, твій рівень інтелекту говорить сам за себе.
Видно школу кацапського ІПСО:
«Когда в діскуссіі нєт аргментов (обосрался), пєрєході на лічность».
А коли кацапський бліцкріг наї&нувся, Слава Теробороні і ЗСУ, і прокацапська шобла повернулася з Тернопільських фронтів знов до влади, то от почались ці шифрування про «Гєрань 2»...
Чи и вже забув?
Я шось пропустив? А скажить, сша ******** вже 3 місяці постійно? Цілодобово сша іранців ********? Чи через добу ********? А може доба на третю сша іранців По п'ятницям теж ********? А в шабат ********?
Отакой, вже 3 місяця сша ******** іраців а ні вони ні світ про це не знає.
Ви там у себе в джерелах подивится, може сша вже три місяця і чучхеістів ******** і ми про це не знаєма, як і чучхеісти.
Оно пишуть, в Харкові тільки сьогодні добули з підвалу тіло шостої мертвої.
Чи ти не в Україні ?
Оно ж написало шо вже ТРИ місяця ******** сша іранців.
Чи ти читати вмієш а прочитаного не розумієш?
Бачу як дістають з під завалів моїх сусідів.
Ти де? Гєополітік? (повторюю питання)...
В результаті ударів Ізраїлю загинули начальник Генштабу ЗС Ірану Мохаммед Багері
Також підтверджена смерть вчених-ядерщиків Фарідуна Абассі і Мухаммада Тегранчі.
Видання Times of Israel повідомляє, що ЦАХАЛ завдав близько 100 ударів по обʼєктам в Ірані. (с)
Зазвичай американська розвідка досить обізнана про ізраїльські плани.
Операції, проведені Ізраїлем без відома США (при цьому не обов'язково з їх підтримкою), можна перелічити на пальцях однієї руки за всю ******* історію країни.
Про це Трамп сказав в інтерв'ю Fox News вже після початку ізраїльських авіаударів по Ірану, повідомила кореспондентка телекомпанії Дженніфер Гриффін у соцмережі X.