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Новости Удар Израиля по Ирану
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Иран пообещал "жесткий ответ" Израилю и США.

Ихраиль бьет по Ирану

Иран планирует "дать жесткий ответ" Израилю и Соединенным Штатам Америки на ночные авиаудары, заявил представитель вооруженных сил Ирана генерал Абольфазл Шекарчи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

По его словам, Тегеран готовится к "решительным ответным действиям", а удары Вооруженных сил Израиля поразили дома высокопоставленных чиновников и командиров армии, часть из которых погибла.

В то же время Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль "своим ударом уготовил себе горькую и мученическую судьбу" и должен ожидать "сурового наказания".

В обращении, обнародованном информагентством Mehr, Хаменеи подчеркнул, что "могучая рука вооруженных сил Исламской Республики не оставит его в покое" и заверил, что несмотря на гибель нескольких командиров и ученых, их преемники готовы продолжить дело.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США не участвуют в израильских ударах по Ирану, - Рубио

По информации Reuters, детали операции Ирана "обсуждают на самом высоком уровне".

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Автор: 

Израиль (1943) Иран (1833) США (27195)


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Топ комментарии
+11
Тобі явно хочеться неприродного сексу або по морді...
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13.06.2025 07:12 Ответить
+8
Родіна кацапських Шахєд 136 в огнє.
Какая боль.
Как страдают кацапи і прімкнувшиє к нім кацапофіли.
От як би це сталось на роки три раніше.
Скільки українців зараз були б живі.
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13.06.2025 07:19 Ответить
+6
Іранці , ви сша тільки не погрожуйте . Бо я вже переживаю щоб вони там не надзюрили собі в штанці .
От Рубіо вже аж побілів бідолага - від жаху , що ви можете подумати на причетність сша до ізраїльських атак . .
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13.06.2025 07:14 Ответить
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І мстя моя страшна )
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13.06.2025 07:02 Ответить
У бік Ізраїлю летять близько 100 дронів.

На території Ізраїлю звучить повітряна тривога.
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13.06.2025 08:05 Ответить
Так як іранці приготувались до нападу про, який вже говорили давно- така буде і їхня відповідь. Втратити ключових аійськових і ядерщиків- це треба вмітм. Я б це порівняв з "шашликами на первого мая" чи "квципи тоже люді".
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13.06.2025 08:22 Ответить
А піт гегсет хоч сьогодні тверезий?
Коли вийде з запою, зможе промичати погрози Ірану?
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13.06.2025 07:50 Ответить
Я починаю думати шо ти віриш в плоску землю, купол на нами, рептилоїдів, анунаків та планету нубіра, я з такими мав справу, і сорос це ше одна тєма конспірологіі!
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13.06.2025 08:17 Ответить
Тобто вони вдарили по житлових будинках де спали оті фізики?
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13.06.2025 07:06 Ответить
Тобі явно хочеться неприродного сексу або по морді...
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13.06.2025 07:12 Ответить
Додому це куди ? Трамп його має з України кудись висилати ?
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13.06.2025 07:14 Ответить
Іранці , ви сша тільки не погрожуйте . Бо я вже переживаю щоб вони там не надзюрили собі в штанці .
От Рубіо вже аж побілів бідолага - від жаху , що ви можете подумати на причетність сша до ізраїльських атак . .
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13.06.2025 07:14 Ответить
Родіна кацапських Шахєд 136 в огнє.
Какая боль.
Как страдают кацапи і прімкнувшиє к нім кацапофіли.
От як би це сталось на роки три раніше.
Скільки українців зараз були б живі.
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13.06.2025 07:19 Ответить
Рідіна Форпостів та програми дронів РФ - Ізраїль. Внєзапно.
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13.06.2025 07:27 Ответить
Перечитай ще раз.
Мова про тих хто щєдро постачав зброю, якою кацапи вбивали українців.
Тепер не буде.
Твоя боль понятна.
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13.06.2025 07:35 Ответить
А що постачають 30 вантажних бортів щоденно з Ізраїлю?
*********?
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13.06.2025 07:51 Ответить
Для мене доля України і українців на першому місці.
А потєхі пікєйних фуфайок від гєйполітіки, не цікава.
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13.06.2025 08:00 Ответить
Бо ти тупорилий виборець віслюка османського, якому важко скласти два плюс два.
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13.06.2025 08:17 Ответить
Алло, гострорилий кацапофіле.
Я голосував за Україну, Армію, Віру, Мову.
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13.06.2025 08:33 Ответить
Видно пана похалявах. Тепер ви всі голосували ...
Але, твій рівень інтелекту говорить сам за себе.
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13.06.2025 08:53 Ответить
Всьо?
Видно школу кацапського ІПСО:
«Когда в діскуссіі нєт аргментов (обосрался), пєрєході на лічность».
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13.06.2025 09:00 Ответить
Широко используется в ходе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_(%D1%81_2022) российского вторжения на Украину под названием «Герань-2»https://ru.wikipedia.org/wiki/Shahed_136#cite_note-6 [6]https://ru.wikipedia.org/wiki/Shahed_136#cite_note-:7-7 [7]https://ru.wikipedia.org/wiki/Shahed_136#cite_note-:5-8 [8]https://ru.wikipedia.org/wiki/Shahed_136#cite_note-9 [9]https://ru.wikipedia.org/wiki/Shahed_136#cite_note-10 [10]. В 2023 году Россия начала применять версию дрона собственного производстваhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Shahed_136#cite_note-11 [11].
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13.06.2025 08:00 Ответить
Та на початку вторгнення писали прямо «Шахєд 136».
А коли кацапський бліцкріг наї&нувся, Слава Теробороні і ЗСУ, і прокацапська шобла повернулася з Тернопільських фронтів знов до влади, то от почались ці шифрування про «Гєрань 2»...
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13.06.2025 08:17 Ответить
Чубате пихате та набундюжене Трамно вже зробив все шо зміг для того шоб аятолли змогли влупити по Ізраілю ЯЗ. Двох - трьох зарядів вистачить шоб така держава як Ізраіль зникла. І мудакам з обдзюреними рушниками на головах за це ничого не буде шо в свою чергу скаже чучхеістам та парашникам - можно.
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13.06.2025 07:30 Ответить
Чалмами закидають ?
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13.06.2025 07:37 Ответить
Як шо чалма буде десть з 50 кілотон тоді чалмами.
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13.06.2025 07:52 Ответить
Та ***** може й таке підкотити арабським кумам.
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13.06.2025 07:56 Ответить
Впевнений шо вже підкатив.
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13.06.2025 08:05 Ответить
Радій.
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13.06.2025 08:06 Ответить
Чому радіти?
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13.06.2025 08:27 Ответить
що: «Двох - трьох зарядів вистачить шоб така держава як Ізраіль зникла.» (с)

Чи и вже забув?
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13.06.2025 08:35 Ответить
Це не радість, чоловіче, а констатація ФАКТІВ. Самі ізраїльтяне кажуть - Ізраїль краіна одній ядерной бомби.
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13.06.2025 09:45 Ответить
******** іранців?!
Я шось пропустив? А скажить, сша ******** вже 3 місяці постійно? Цілодобово сша іранців ********? Чи через добу ********? А може доба на третю сша іранців По п'ятницям теж ********? А в шабат ********?
Отакой, вже 3 місяця сша ******** іраців а ні вони ні світ про це не знає.
Ви там у себе в джерелах подивится, може сша вже три місяця і чучхеістів ******** і ми про це не знаєма, як і чучхеісти.
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13.06.2025 08:00 Ответить
Агов, чоловіче зараз кацапи ******** Україну.
Оно пишуть, в Харкові тільки сьогодні добули з підвалу тіло шостої мертвої.
Чи ти не в Україні ?
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13.06.2025 08:10 Ответить
Агов, чоловіче, тут мова про Іран а не про Україну.
Оно ж написало шо вже ТРИ місяця ******** сша іранців.
Чи ти читати вмієш а прочитаного не розумієш?
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13.06.2025 08:31 Ответить
Чоловіче я живу в Україні, під щоденними БПЛА «Шахєд 136», КАБами, і балістикою кацапів.
Бачу як дістають з під завалів моїх сусідів.
Ти де? Гєополітік? (повторюю питання)...
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13.06.2025 08:41 Ответить
Чоловіче, я теж в Україні, під щоденними БПЛА тощо, окрим КАБів, а саме у Києві тому і без КАБів. Теж багато чого бачу, з 24.02.2022 року вже багато на шо надивився, від загіблих під завалами до Бучи.
Ще раз відповідаю - тут розмова про Іран а не про нас і Україну.
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13.06.2025 09:42 Ответить
Хотілося сказати:
«То мабуть кацапи ще мало нас ********, що ми так деремо пельку за їх дружбанів.», але промовчу.
Бережи себе.
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13.06.2025 09:49 Ответить
Начальник відділу атомної енергетики Ірану заявляє, що один з найважливіших ядерних обʼєктів Ірану, а саме реактор в Натанзі, був зруйнований внаслідок ударів Ізраїлю

В результаті ударів Ізраїлю загинули начальник Генштабу ЗС Ірану Мохаммед Багері

Також підтверджена смерть вчених-ядерщиків Фарідуна Абассі і Мухаммада Тегранчі.

Видання Times of Israel повідомляє, що ЦАХАЛ завдав близько 100 ударів по обʼєктам в Ірані. (с)
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13.06.2025 07:39 Ответить
Молодці Ізраїльці!
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13.06.2025 07:49 Ответить
Як би комунно-кацапська агентура, свого часу в не прийняла активних дій по знищеню збройного потенціалу України, то зараз Кацапія була б на місці Ірану.
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13.06.2025 07:54 Ответить
Немає сумнівів, що найкращий друг Ізраїлю - Трамп не знав про атаку за кілька днів до нападу.
Зазвичай американська розвідка досить обізнана про ізраїльські плани.

Операції, проведені Ізраїлем без відома США (при цьому не обов'язково з їх підтримкою), можна перелічити на пальцях однієї руки за всю ******* історію країни.
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13.06.2025 08:01 Ответить
Трамп повторив, що Іран не може мати ядерну зброю, а Вашингтон все ще сподівається повернутися за стіл переговорів.

Про це Трамп сказав в інтерв'ю Fox News вже після початку ізраїльських авіаударів по Ірану, повідомила кореспондентка телекомпанії Дженніфер Гриффін у соцмережі X.
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13.06.2025 08:08 Ответить
США це добрий поліцейський,а Ізраїль злий поліцейський.Так і живуть
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13.06.2025 08:29 Ответить
"Нажаль" .уйло трамп - не е президентом землi обiтованноi. Вiн би до такого "не допустив"...
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13.06.2025 08:08 Ответить
Дасте відповідь.На горшку в бомбосховищі...)))
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13.06.2025 08:12 Ответить
Пишуть, що запустив аж 100 шахедів. Це типу і є їх жорстка відповідь?))
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13.06.2025 08:40 Ответить
почекайте вони вже заплавляють паливом ракети, сьогодні вночі будуть давати атветку.
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13.06.2025 09:36 Ответить
цікаво цікаво там ******* фанатики грозились рознести в пух і прах всю нафтову промисловість персидського заливу у разі атаки на їх ядерні обєкти.
напевно просто ************ як і їхні брати по розуму з сніжної нігерії
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13.06.2025 09:38 Ответить
 
 