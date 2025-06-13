Иран пообещал "жесткий ответ" Израилю и США.

Иран планирует "дать жесткий ответ" Израилю и Соединенным Штатам Америки на ночные авиаудары, заявил представитель вооруженных сил Ирана генерал Абольфазл Шекарчи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

По его словам, Тегеран готовится к "решительным ответным действиям", а удары Вооруженных сил Израиля поразили дома высокопоставленных чиновников и командиров армии, часть из которых погибла.

В то же время Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль "своим ударом уготовил себе горькую и мученическую судьбу" и должен ожидать "сурового наказания".

В обращении, обнародованном информагентством Mehr, Хаменеи подчеркнул, что "могучая рука вооруженных сил Исламской Республики не оставит его в покое" и заверил, что несмотря на гибель нескольких командиров и ученых, их преемники готовы продолжить дело.

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По информации Reuters, детали операции Ирана "обсуждают на самом высоком уровне".

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.