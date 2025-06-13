Иран пообещал "жесткий ответ" Израилю и США.
Иран планирует "дать жесткий ответ" Израилю и Соединенным Штатам Америки на ночные авиаудары, заявил представитель вооруженных сил Ирана генерал Абольфазл Шекарчи.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.
По его словам, Тегеран готовится к "решительным ответным действиям", а удары Вооруженных сил Израиля поразили дома высокопоставленных чиновников и командиров армии, часть из которых погибла.
В то же время Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль "своим ударом уготовил себе горькую и мученическую судьбу" и должен ожидать "сурового наказания".
В обращении, обнародованном информагентством Mehr, Хаменеи подчеркнул, что "могучая рука вооруженных сил Исламской Республики не оставит его в покое" и заверил, что несмотря на гибель нескольких командиров и ученых, их преемники готовы продолжить дело.
По информации Reuters, детали операции Ирана "обсуждают на самом высоком уровне".
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.
Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.
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На території Ізраїлю звучить повітряна тривога.
Коли вийде з запою, зможе промичати погрози Ірану?
От Рубіо вже аж побілів бідолага - від жаху , що ви можете подумати на причетність сша до ізраїльських атак . .
Какая боль.
Как страдают кацапи і прімкнувшиє к нім кацапофіли.
От як би це сталось на роки три раніше.
Скільки українців зараз були б живі.
Мова про тих хто щєдро постачав зброю, якою кацапи вбивали українців.
Тепер не буде.
Твоя боль понятна.
*********?
А потєхі пікєйних фуфайок від гєйполітіки, не цікава.
Я голосував за Україну, Армію, Віру, Мову.
Але, твій рівень інтелекту говорить сам за себе.
Видно школу кацапського ІПСО:
«Когда в діскуссіі нєт аргментов (обосрался), пєрєході на лічность».
А коли кацапський бліцкріг наї&нувся, Слава Теробороні і ЗСУ, і прокацапська шобла повернулася з Тернопільських фронтів знов до влади, то от почались ці шифрування про «Гєрань 2»...
Чи и вже забув?
Я шось пропустив? А скажить, сша ******** вже 3 місяці постійно? Цілодобово сша іранців ********? Чи через добу ********? А може доба на третю сша іранців По п'ятницям теж ********? А в шабат ********?
Отакой, вже 3 місяця сша ******** іраців а ні вони ні світ про це не знає.
Ви там у себе в джерелах подивится, може сша вже три місяця і чучхеістів ******** і ми про це не знаєма, як і чучхеісти.
Оно пишуть, в Харкові тільки сьогодні добули з підвалу тіло шостої мертвої.
Чи ти не в Україні ?
Оно ж написало шо вже ТРИ місяця ******** сша іранців.
Чи ти читати вмієш а прочитаного не розумієш?
Бачу як дістають з під завалів моїх сусідів.
Ти де? Гєополітік? (повторюю питання)...
Ще раз відповідаю - тут розмова про Іран а не про нас і Україну.
«То мабуть кацапи ще мало нас ********, що ми так деремо пельку за їх дружбанів.», але промовчу.
Бережи себе.
В результаті ударів Ізраїлю загинули начальник Генштабу ЗС Ірану Мохаммед Багері
Також підтверджена смерть вчених-ядерщиків Фарідуна Абассі і Мухаммада Тегранчі.
Видання Times of Israel повідомляє, що ЦАХАЛ завдав близько 100 ударів по обʼєктам в Ірані. (с)
Зазвичай американська розвідка досить обізнана про ізраїльські плани.
Операції, проведені Ізраїлем без відома США (при цьому не обов'язково з їх підтримкою), можна перелічити на пальцях однієї руки за всю ******* історію країни.
Про це Трамп сказав в інтерв'ю Fox News вже після початку ізраїльських авіаударів по Ірану, повідомила кореспондентка телекомпанії Дженніфер Гриффін у соцмережі X.
напевно просто ************ як і їхні брати по розуму з сніжної нігерії