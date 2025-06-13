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Новини Удар Ізраїлю по Ірану
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США не беруть участі в ізраїльських ударах по Ірану, - Рубіо

Марко Рубіо відхрестився від удару Ізраїлю по Ірану

Держсекретар США Марко Рубіо назвав удари Ізраїлю по Ірану "односторонньою дією", до якої Білий дім не має відношення. Він також закликав Іран не нападати на американські сили в регіоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  пише CNN.

"Сьогодні ввечері Ізраїль вжив односторонніх заходів проти Ірану. Ми не беремо участі в ударах проти Ірану, і нашим пріоритетом є захист американських сил у регіоні. Президент США Дональд Трамп та адміністрація вжили всіх необхідних заходів для захисту наших сил і підтримують тісний контакт з нашими регіональними партнерами. Дозвольте мені чітко заявити: Іран не повинен атакувати інтереси чи персонал США", - сказав він.

Рубіо додав, що Ізраїль повідомив Вашингтону, що його дії "були необхідні для самооборони".

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар Ізраїлю по Ірану не є неминучим, але "цілком може" статися, - Трамп

Автор: 

Ізраїль (1661) Іран (2078) Рубіо Марко (228)


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Топ коментарі
+16
"Тільки не бийте!"
Пздц як швидко могутня наче країна може перетворитися на жалюгідне посміховисько.
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13.06.2025 06:53 Відповісти
+11
А в чому США взагалі беруть участь окрім сеансів куколду? Нікчеми.
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13.06.2025 06:55 Відповісти
+10
Не грубіянь ,козел. Твоїм трампоном тільки лінивий сраку не витер.
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13.06.2025 07:05 Відповісти
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Аларм, ціна на нафту падає, РФ в небезпеці. І як раз танки Ірану напали на Ізраїль.
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13.06.2025 06:51 Відповісти
Я не любитель Ирана - по понятным причинам, но почему сша или Израиль считают что они вправе решать у кого будет ядерное оружие?
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13.06.2025 06:53 Відповісти
Непередбачуваність - це єдина причина. Достатньо двох союзників країн-ізгоїв з ядерною зброєю
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13.06.2025 07:23 Відповісти
"Тільки не бийте!"
Пздц як швидко могутня наче країна може перетворитися на жалюгідне посміховисько.
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13.06.2025 06:53 Відповісти
Ссыкливая собака оправдывается, мы тут не причем.
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13.06.2025 06:55 Відповісти
А в чому США взагалі беруть участь окрім сеансів куколду? Нікчеми.
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13.06.2025 06:55 Відповісти
Не грубіянь ,козел. Твоїм трампоном тільки лінивий сраку не витер.
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13.06.2025 07:05 Відповісти
Чучело, ти ЩО? Закрий гроб і не бахкай кришкою.
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13.06.2025 07:22 Відповісти
Звичайно, що не беруть. сша тільки підбурюють та роздмухують. А так вони завжди ні при чому. Така собі невинна вівця.
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13.06.2025 06:55 Відповісти
Israel makes America great again
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13.06.2025 06:56 Відповісти
Я тебе впізнав. Надовго на цей раз завітав, кацапчику?
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13.06.2025 07:33 Відповісти
Як неочикувано!
Це знов перемога найкращого переговірника з чубом якого тільки бачив Світ з часів Адама иа Єви чи ще ні?
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13.06.2025 06:59 Відповісти
робимо ставки - за скількі руде ***** закінчить і цю війну
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13.06.2025 07:40 Відповісти
вони сами охуделі
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13.06.2025 07:01 Відповісти
Та зрозуміло ж . Не оправдовуйтесь і не бійтесь . Іран вас бомбити не буде .
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13.06.2025 07:02 Відповісти
США взагалі вже ні в чому не беруть участь
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13.06.2025 07:03 Відповісти
Дуже сподіваємось що, Ізраїль не забуде про заводи комплектуючих для Shahed-136 (Герань-2)
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13.06.2025 07:05 Відповісти
Заводи з комплектуючими для Searcher(форпост) заодно хай знищують.Передайте ,раз вони вам такі друзі, щоб цим лайном українців не нищили.
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13.06.2025 07:12 Відповісти
У кацапів вже замкнутий цикл, крім китайських деталей. Так що швидше русня їм допоможе з виробництвом.
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13.06.2025 07:16 Відповісти
Мені яка різниця твої кацапи, хай ізраїль хоч ліцензію відкличе, щоб його лайном не нищили українців, чи пофіг вишитим патріотам? А свій пост адресуйте Yriii , щоб сильно не хвилювався, бо в кацапів вже замкнутий цикл - хай бомбить Китай.
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13.06.2025 07:27 Відповісти
нікчеми
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13.06.2025 07:09 Відповісти
А Трамп не розчарований?
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13.06.2025 07:35 Відповісти
Нобиль плакав
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13.06.2025 07:37 Відповісти
❗️В найближчі 2 години Іран нанесе потужний удар у відповідь по Ізраїлю, - ЗМІ
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13.06.2025 07:38 Відповісти
євреям треба ще раз ударить примінтівно
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13.06.2025 07:40 Відповісти
Не беруть. Бо тарифами зайняті.
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13.06.2025 07:40 Відповісти
Я думав,штати просто сцикуни,а вони ще ті сцикуни...
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13.06.2025 07:48 Відповісти
Ось куди 40 тисяч ракет про пішло.
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13.06.2025 07:49 Відповісти
Було ж начебто 20
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13.06.2025 09:07 Відповісти
Америка злита в унітаз
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13.06.2025 07:51 Відповісти
Якби трамп як і х*йло боявся срати в унітаз - йомуб підганяли товарні вагони...
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13.06.2025 07:53 Відповісти
Із серії":Це все Байдєн віноват..."
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13.06.2025 08:06 Відповісти
Ссикуни….
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13.06.2025 08:28 Відповісти
Сцик сцик, комусь треба переодіти жовте спіднє..
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13.06.2025 08:37 Відповісти
TACO-мен Трампоній в памперсі. Це зручніше, аніж чемодан у його корєша 😂
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13.06.2025 09:13 Відповісти
 
 