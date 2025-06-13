США не беруть участі в ізраїльських ударах по Ірану, - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо назвав удари Ізраїлю по Ірану "односторонньою дією", до якої Білий дім не має відношення. Він також закликав Іран не нападати на американські сили в регіоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

"Сьогодні ввечері Ізраїль вжив односторонніх заходів проти Ірану. Ми не беремо участі в ударах проти Ірану, і нашим пріоритетом є захист американських сил у регіоні. Президент США Дональд Трамп та адміністрація вжили всіх необхідних заходів для захисту наших сил і підтримують тісний контакт з нашими регіональними партнерами. Дозвольте мені чітко заявити: Іран не повинен атакувати інтереси чи персонал США", - сказав він.

Рубіо додав, що Ізраїль повідомив Вашингтону, що його дії "були необхідні для самооборони".

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

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