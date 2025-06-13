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Новости Удар Израиля по Ирану
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США не участвуют в израильских ударах по Ирану, - Рубио

Марко Рубио открестился от удара Израиля по Ирану

Госсекретарь США Марко Рубио назвал удары Израиля по Ирану "односторонним действием", к которому Белый дом не имеет отношения. Он также призвал Иран не нападать на американские силы в регионе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

"Сегодня вечером Израиль принял односторонние меры против Ирана. Мы не участвуем в ударах против Ирана, и нашим приоритетом является защита американских сил в регионе. Президент США Дональд Трамп и администрация приняли все необходимые меры для защиты наших сил и поддерживают тесный контакт с нашими региональными партнерами. Позвольте мне четко заявить: Иран не должен атаковать интересы или персонал США", - сказал он.

Рубио добавил, что Израиль сообщил Вашингтону, что его действия "были необходимы для самообороны".

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удар Израиля по Ирану не является неизбежным, но "вполне может" произойти, - Трамп

Автор: 

Израиль (1943) Иран (1833) Рубио Марко (224)


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Топ комментарии
+18
"Тільки не бийте!"
Пздц як швидко могутня наче країна може перетворитися на жалюгідне посміховисько.
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13.06.2025 06:53 Ответить
+12
А в чому США взагалі беруть участь окрім сеансів куколду? Нікчеми.
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13.06.2025 06:55 Ответить
+11
Не грубіянь ,козел. Твоїм трампоном тільки лінивий сраку не витер.
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13.06.2025 07:05 Ответить
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Аларм, ціна на нафту падає, РФ в небезпеці. І як раз танки Ірану напали на Ізраїль.
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13.06.2025 06:51 Ответить
Я не любитель Ирана - по понятным причинам, но почему сша или Израиль считают что они вправе решать у кого будет ядерное оружие?
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13.06.2025 06:53 Ответить
Непередбачуваність - це єдина причина. Достатньо двох союзників країн-ізгоїв з ядерною зброєю
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13.06.2025 07:23 Ответить
"Тільки не бийте!"
Пздц як швидко могутня наче країна може перетворитися на жалюгідне посміховисько.
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13.06.2025 06:53 Ответить
Ссыкливая собака оправдывается, мы тут не причем.
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13.06.2025 06:55 Ответить
А в чому США взагалі беруть участь окрім сеансів куколду? Нікчеми.
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13.06.2025 06:55 Ответить
Не грубіянь ,козел. Твоїм трампоном тільки лінивий сраку не витер.
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13.06.2025 07:05 Ответить
Чучело, ти ЩО? Закрий гроб і не бахкай кришкою.
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13.06.2025 07:22 Ответить
Звичайно, що не беруть. сша тільки підбурюють та роздмухують. А так вони завжди ні при чому. Така собі невинна вівця.
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13.06.2025 06:55 Ответить
Israel makes America great again
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13.06.2025 06:56 Ответить
Я тебе впізнав. Надовго на цей раз завітав, кацапчику?
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13.06.2025 07:33 Ответить
Як неочикувано!
Це знов перемога найкращого переговірника з чубом якого тільки бачив Світ з часів Адама иа Єви чи ще ні?
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13.06.2025 06:59 Ответить
робимо ставки - за скількі руде ***** закінчить і цю війну
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13.06.2025 07:40 Ответить
вони сами охуделі
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13.06.2025 07:01 Ответить
Та зрозуміло ж . Не оправдовуйтесь і не бійтесь . Іран вас бомбити не буде .
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13.06.2025 07:02 Ответить
США взагалі вже ні в чому не беруть участь
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13.06.2025 07:03 Ответить
Дуже сподіваємось що, Ізраїль не забуде про заводи комплектуючих для Shahed-136 (Герань-2)
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13.06.2025 07:05 Ответить
Заводи з комплектуючими для Searcher(форпост) заодно хай знищують.Передайте ,раз вони вам такі друзі, щоб цим лайном українців не нищили.
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13.06.2025 07:12 Ответить
У кацапів вже замкнутий цикл, крім китайських деталей. Так що швидше русня їм допоможе з виробництвом.
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13.06.2025 07:16 Ответить
Мені яка різниця твої кацапи, хай ізраїль хоч ліцензію відкличе, щоб його лайном не нищили українців, чи пофіг вишитим патріотам? А свій пост адресуйте Yriii , щоб сильно не хвилювався, бо в кацапів вже замкнутий цикл - хай бомбить Китай.
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13.06.2025 07:27 Ответить
нікчеми
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13.06.2025 07:09 Ответить
А Трамп не розчарований?
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13.06.2025 07:35 Ответить
Нобиль плакав
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13.06.2025 07:37 Ответить
❗️В найближчі 2 години Іран нанесе потужний удар у відповідь по Ізраїлю, - ЗМІ
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13.06.2025 07:38 Ответить
євреям треба ще раз ударить примінтівно
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13.06.2025 07:40 Ответить
Не беруть. Бо тарифами зайняті.
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13.06.2025 07:40 Ответить
Я думав,штати просто сцикуни,а вони ще ті сцикуни...
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13.06.2025 07:48 Ответить
Ось куди 40 тисяч ракет про пішло.
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13.06.2025 07:49 Ответить
Було ж начебто 20
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13.06.2025 09:07 Ответить
Америка злита в унітаз
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13.06.2025 07:51 Ответить
Якби трамп як і х*йло боявся срати в унітаз - йомуб підганяли товарні вагони...
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13.06.2025 07:53 Ответить
Із серії":Це все Байдєн віноват..."
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13.06.2025 08:06 Ответить
Ссикуни….
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13.06.2025 08:28 Ответить
Сцик сцик, комусь треба переодіти жовте спіднє..
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13.06.2025 08:37 Ответить
TACO-мен Трампоній в памперсі. Це зручніше, аніж чемодан у його корєша 😂
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13.06.2025 09:13 Ответить
 
 