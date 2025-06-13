США не участвуют в израильских ударах по Ирану, - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио назвал удары Израиля по Ирану "односторонним действием", к которому Белый дом не имеет отношения. Он также призвал Иран не нападать на американские силы в регионе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

"Сегодня вечером Израиль принял односторонние меры против Ирана. Мы не участвуем в ударах против Ирана, и нашим приоритетом является защита американских сил в регионе. Президент США Дональд Трамп и администрация приняли все необходимые меры для защиты наших сил и поддерживают тесный контакт с нашими региональными партнерами. Позвольте мне четко заявить: Иран не должен атаковать интересы или персонал США", - сказал он.

Рубио добавил, что Израиль сообщил Вашингтону, что его действия "были необходимы для самообороны".

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

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