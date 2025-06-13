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Новини Удар Ізраїлю по Ірану
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США будуть захищати себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану, - Трамп

Дональд Трамп готовий захищати Ізраїль

Президент США Дональд Трамп заявив, що бомбардування Ірану не стало для нього несподіванкою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це американський лідер заявив у коментарі головному політичному ведучому Fox News Брету Байєру.

Трамп наголосив, що був поінформований про наміри Ізраїлю завдати ударів по Ірану ще до їх початку.

"Іран не може мати ядерної бомби, і ми сподіваємося повернутися за стіл переговорів. Подивимося. Деякі представники керівництва Ірану точно не повернуться", - сказав американський президент.

Адміністрація Трампа також зв'язалася щонайменше з одним ключовим союзником у регіоні, щоб повідомити про майбутній удар, наголосивши при цьому, що США не брали участі в операції.

Трамп стежить за можливими діями у відповідь, і Центральне командування Збройних сил США перебуває в стані підвищеної бойової готовності. Він зазначив, що США готові захищати як себе, так і Ізраїль у разі іранської відповіді.

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

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Автор: 

Ізраїль (1661) Іран (2078) Трамп Дональд (6160)


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Топ коментарі
+5
"Він зазначив, що США готові захищати як себе, так і Ізраїль у разі іранської відповіді."

А Україну ніхто не готовий захищати. Ні США, ні інші "партнери"...
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13.06.2025 08:09 Відповісти
+5
Ага...))
Хай підпише з ними "мімарандум"....)))))
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13.06.2025 08:14 Відповісти
+5
А мільйон російськомовних хто вбив?
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13.06.2025 08:15 Відповісти
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Аж ключка з рук випала - дурить
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13.06.2025 08:09 Відповісти
"Він зазначив, що США готові захищати як себе, так і Ізраїль у разі іранської відповіді."

А Україну ніхто не готовий захищати. Ні США, ні інші "партнери"...
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13.06.2025 08:09 Відповісти
А мільйон російськомовних хто вбив?
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13.06.2025 08:15 Відповісти
А ти? І хто вже більше трьох років замість нас захищається?
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13.06.2025 08:20 Відповісти
Це інше...
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13.06.2025 08:13 Відповісти
Захищають лише сильних та рішучих. Ви цим «а чому не нас» мені нагадуєте вічно ниющих білорусів, які жаліються, шо весь світ українцям допомагає, а білорусам ні.
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13.06.2025 08:51 Відповісти
захищають тих, у кого є підписаний договір про захист, як от у Ізраїля із США.
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13.06.2025 09:04 Відповісти
Первый раз в жизни Трампону лайк поставил. Бывает же такое.
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13.06.2025 08:10 Відповісти
Немає сумнівів, що найкращий друг Ізраїлю - Трамп не знав про атаку за кілька днів до нападу.

Зазвичай американська розвідка досить обізнана про ізраїльські плани.

Операції, проведені Ізраїлем без відома США (при цьому не обов'язково з їх підтримкою), можна перелічити на пальцях однієї руки за всю ******* історію країни.



Трамп повторив, що Іран не може мати ядерну зброю, а Вашингтон все ще сподівається повернутися за стіл переговорів.

Про це Трамп сказав в інтерв'ю Fox News вже після початку ізраїльських авіаударів по Ірану, повідомила кореспондентка телекомпанії Дженніфер Гриффін у соцмережі X.
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13.06.2025 08:11 Відповісти
У цього довбня окрім його улюбленої фрази про два тижні з'явилося ще одна - "Подивимося".
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13.06.2025 08:11 Відповісти
Видно радники підказали. Бо за два тижні дуже конкретно звучить, а так подивимося.
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13.06.2025 08:15 Відповісти
іди спи вже
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13.06.2025 08:13 Відповісти
Якщо б Ізраїль не напав на Іран - Іран би напав на Ізраїль. Це вимушена дія евреїв у відповідь.
І не думайте захищатись а то хуже буде.
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13.06.2025 08:13 Відповісти
Ага...))
Хай підпише з ними "мімарандум"....)))))
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13.06.2025 08:14 Відповісти
Іран не сяде за стіл переговорів, Іран очікував адекватний пропозицій від США, але на отримав, тепер він сам, або ж з допомогою РФ, отримає ЯЗ і США будуть змушені домовлятись, так само як з північною кореєю, будуть пробувати вводи санкції, але нічого у них не вийде бо 90% іранської нафти іде в Китай...
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13.06.2025 08:14 Відповісти
Ні РФ, ні Китай не дадуть їм технології.

Тут вони разом з США...
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13.06.2025 08:16 Відповісти
Дасть Північна Корея.
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13.06.2025 08:17 Відповісти
Вони самі створили, А впливу на них немає.

Тим більше потужностей у них не так багато і вони світу не можуть загрожувати.
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13.06.2025 08:20 Відповісти
Думаю скоро Іран отримає свою ЯЗ. І Іран світу не загрожує, але лише Ізраїлю.
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13.06.2025 08:24 Відповісти
може і український літак не збивали ?
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13.06.2025 08:34 Відповісти
Не дасть, по слухам іран вже має бомбу, просто таку по потужності як херосіма та нагасакі, питання яку має ізраїль, бо обмін ударами дасть привод ВСІМ право мати бомбу, ОСОБЛИВО Україні.
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13.06.2025 08:22 Відповісти
Які технології? СССР вкрав ту технологію ще в 1944 році.
Саме головне - збагатити уран. Чого не хочуть евреї.
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13.06.2025 08:34 Відповісти
А як же ж, що до якби вiн був президентом, вiн би цього не допустив? ЗЫ... Трамп , як i шлепер, ляпае язиком , шо попало. Йому би казахом родитись, награвав би на один палка, 2 струна, ще й наспiвував би про на що дивлюсь, про те й спiванок заводжу.
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13.06.2025 08:16 Відповісти
Зараз з кремля прийде наказ і ти завтра руде доробало заспіваєшь "це не наша війна"!
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13.06.2025 08:19 Відповісти
Цей американський 3,14стабол вже за 24 години війну в Україні завершив...Після цього.його варто завжди посилати "на куй"
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13.06.2025 08:29 Відповісти
Для нас це двояка ситуація, ріст ціни на енергоресурси це більші доходи раші, а з іншої сторони уже не буде поставок ракет та шахедів наступного покоління.

І орки та китайці зрозуміли що їхнє ППО і авіація то х..ня повна порівняно з американськими ********* літаками. Тобто така сама доля їх чекає у випадку прямого конфлікту.
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13.06.2025 08:29 Відповісти
Ізраілю не варто вірити Трампу, він зрадник.
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13.06.2025 08:32 Відповісти
Якби таке ставлення було б до України...Нетаньяху молодець...хош Ізраїль щось робить
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13.06.2025 08:36 Відповісти
В Конституції США вже записали, що Америка тепер васальна держава Ізраїлю?
Скільки Трамп не розказував, що припинить війни, і американці більше не гинутимуть за чужі інтереси, але схоже ще пару днів, і військові Америки будуть гинути за Нетаньяху.
Надіюсь виборці Трампа будуть гордитись собою.
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13.06.2025 09:00 Відповісти
Чого така несправедливість? росії можна мати бомбу - Ірану ні. Іран бомбити причому чужими руками тобі не сцикотно, а ось коли Україна позбавляє росію носіїв ядерної зброї - в тебе повні памперси - дзвониш путіну, співчуваеш.
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13.06.2025 09:03 Відповісти
 
 