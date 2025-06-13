США будуть захищати себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що бомбардування Ірану не стало для нього несподіванкою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це американський лідер заявив у коментарі головному політичному ведучому Fox News Брету Байєру.

Трамп наголосив, що був поінформований про наміри Ізраїлю завдати ударів по Ірану ще до їх початку.

"Іран не може мати ядерної бомби, і ми сподіваємося повернутися за стіл переговорів. Подивимося. Деякі представники керівництва Ірану точно не повернуться", - сказав американський президент.

Адміністрація Трампа також зв'язалася щонайменше з одним ключовим союзником у регіоні, щоб повідомити про майбутній удар, наголосивши при цьому, що США не брали участі в операції.

Трамп стежить за можливими діями у відповідь, і Центральне командування Збройних сил США перебуває в стані підвищеної бойової готовності. Він зазначив, що США готові захищати як себе, так і Ізраїль у разі іранської відповіді.

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

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