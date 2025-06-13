США будуть захищати себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що бомбардування Ірану не стало для нього несподіванкою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це американський лідер заявив у коментарі головному політичному ведучому Fox News Брету Байєру.
Трамп наголосив, що був поінформований про наміри Ізраїлю завдати ударів по Ірану ще до їх початку.
"Іран не може мати ядерної бомби, і ми сподіваємося повернутися за стіл переговорів. Подивимося. Деякі представники керівництва Ірану точно не повернуться", - сказав американський президент.
Адміністрація Трампа також зв'язалася щонайменше з одним ключовим союзником у регіоні, щоб повідомити про майбутній удар, наголосивши при цьому, що США не брали участі в операції.
Трамп стежить за можливими діями у відповідь, і Центральне командування Збройних сил США перебуває в стані підвищеної бойової готовності. Він зазначив, що США готові захищати як себе, так і Ізраїль у разі іранської відповіді.
Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.
Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.
Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А Україну ніхто не готовий захищати. Ні США, ні інші "партнери"...
Зазвичай американська розвідка досить обізнана про ізраїльські плани.
Операції, проведені Ізраїлем без відома США (при цьому не обов'язково з їх підтримкою), можна перелічити на пальцях однієї руки за всю ******* історію країни.
Трамп повторив, що Іран не може мати ядерну зброю, а Вашингтон все ще сподівається повернутися за стіл переговорів.
Про це Трамп сказав в інтерв'ю Fox News вже після початку ізраїльських авіаударів по Ірану, повідомила кореспондентка телекомпанії Дженніфер Гриффін у соцмережі X.
І не думайте захищатись а то хуже буде.
Хай підпише з ними "мімарандум"....)))))
Тут вони разом з США...
Тим більше потужностей у них не так багато і вони світу не можуть загрожувати.
Саме головне - збагатити уран. Чого не хочуть евреї.
І орки та китайці зрозуміли що їхнє ППО і авіація то х..ня повна порівняно з американськими ********* літаками. Тобто така сама доля їх чекає у випадку прямого конфлікту.
Скільки Трамп не розказував, що припинить війни, і американці більше не гинутимуть за чужі інтереси, але схоже ще пару днів, і військові Америки будуть гинути за Нетаньяху.
Надіюсь виборці Трампа будуть гордитись собою.